Bitte beachten Sie: Dieser Expert Advisor wird als flexibles Werkzeug für die Strategieentwicklung zur Verfügung gestellt. Er wurde nicht voroptimiert. Er ist so konzipiert, dass Sie ihn testen, konfigurieren und die optimalen Einstellungen finden können, die zu Ihrer persönlichen Handelsstrategie und Risikotoleranz passen.

Smart Grid Trader EA

Der Smart Grid Trader ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der für die Umsetzung einer gitterbasierten Handelsstrategie entwickelt wurde. Er bietet einen strukturierten Rahmen für die Platzierung von Trades in berechneten Intervallen und bietet ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten durch seine Eingabeparameter. Dieser EA ist für Händler gedacht, die die Grid-Mechanik verstehen und ihre eigenen Grid-basierten Systeme erforschen und verfeinern möchten.

Hauptmerkmale

Dynamischer Grid-Abstand : Sie können zwischen einem festen Pip-Abstand für die Grid-Levels oder einem dynamischen Schritt wählen, der auf dem Average True Range (ATR) Indikator basiert. Dadurch kann sich das Raster an die sich ändernde Marktvolatilität anpassen.

Flexible Lot-Verwaltung : Der EA enthält mehrere Geldmanagement-Optionen. Sie können eine feste anfängliche Losgröße verwenden, einen Martingale-Multiplikator aktivieren, um die Losgrößen auf den nachfolgenden Rasterstufen zu erhöhen, oder ein prozentuales Risikomodell verwenden, um Lots auf der Grundlage Ihres Kontostands und eines definierten Stop Loss zu berechnen.

Integrierte Risikokontrolle : Ein wichtiges Sicherheitsmerkmal ist der maximale Drawdown-Schutz. Sie können einen maximalen Drawdown-Prozentsatz für Ihr Konto festlegen, und wenn dieser Schwellenwert erreicht wird, schließt der EA automatisch alle offenen Positionen, um das Risiko zu kontrollieren.

Grid-basierte Ausstiegsstrategie : Die primäre Ausstiegslogik ist so konzipiert, dass der gesamte Handelskorb geschlossen wird, sobald ein kollektives Gewinnziel (definiert in der Währung Ihres Kontos) erreicht ist. Alternativ können Sie diese Funktion auch deaktivieren und jeden Handel mit einem individuellen Stop-Loss und Take-Profit verwalten.

Operative Kontrolle : Der EA ermöglicht es Ihnen, Kauf- und Verkaufsaufträge selektiv zu aktivieren oder zu deaktivieren. Er enthält auch einen Zeitfilter, mit dem Sie die Handelsaktivität auf bestimmte Stunden des Tages beschränken können.

Visuelle Darstellungen auf dem Chart: Zur besseren Überwachung kann der EA ein Informationspanel auf Ihrem Chart mit wichtigen Statistiken wie offenen Aufträgen, Gewinn/Verlust und Drawdown anzeigen. Er zeichnet auch die Rasterstufen direkt auf dem Chart ein und bietet so eine klare visuelle Referenz für seine Operationen.

Dieses Tool ist für 30 $ erhältlich und bietet Ihnen eine funktionale Grundlage, um Ihre Grid-Trading-Ansätze zu entwickeln und zu testen.

Die Logik des Expert Advisors erklärt

Der Smart Grid Trader arbeitet nach einer systematischen Logik, die darauf ausgelegt ist, ein Raster von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu verwalten. Hier finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung seiner Mechanik.

Initialisierung und Einrichtung

Beim Start validiert der EA zunächst die wesentlichen Eingabeparameter, wie z. B. den Rasterschritt und die Losgröße, um sicherzustellen, dass sie logisch sind. Dann initialisiert er wichtige Informationen über das Handelssymbol, einschließlich Mindestvolumen, Punktgröße und Ziffern. Das Herzstück der Strategie ist ein vordefiniertes Raster von Kursniveaus. Diese Niveaus werden oberhalb und unterhalb des aktuellen Marktpreises auf der Grundlage eines "Grid Step"-Werts festgelegt. Dieser Schritt kann entweder eine feste Anzahl von Pips sein, die vom Benutzer festgelegt wird, oder, falls aktiviert, kann er dynamisch mit Hilfe des Average True Range (ATR) Indikators berechnet werden. Auf diese Weise kann der Abstand des Rasters automatisch an die aktuelle Volatilität des Marktes angepasst werden.

Logik der Ordereingabe

Der EA platziert keine schwebenden Aufträge. Stattdessen überwacht er den Preis bei jedem Tick. Eine Order wird nur dann ausgelöst, wenn der Preis eines der vorberechneten Rasterwerte überschreitet. Damit eine Kauforder platziert werden kann, muss der Kurs am vorherigen Tick über einer Kauf-Grid-Linie gelegen haben und der aktuelle Kurs muss auf oder unter derselben Linie liegen. Umgekehrt muss der Preis für einen Verkaufsauftrag eine Verkaufs-Grid-Linie von unten nach oben kreuzen. Diese Logik der "Preiskreuzung" stellt sicher, dass nur ein Auftrag pro Ebene eröffnet wird, wenn sich der Markt durch das Raster bewegt. Der Handel ist nur dann erlaubt, wenn er innerhalb der benutzerdefinierten Stunden stattfindet und der Drawdown des Kontos unter dem festgelegten Maximum liegt.

Geldmanagement und Losgröße

Das Volumen für jeden Auftrag wird durch die Funktion CalculateLotSize bestimmt, die in einem von drei Modi arbeitet:

Festes Los: Wenn Martingale und risikobasierte Größenbestimmung deaktiviert sind, verwenden alle Aufträge die angegebene anfängliche Losgröße. Martingale: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Losgröße für jeden neuen Auftrag im Raster um einen festgelegten Multiplikator erhöht. Bei einem Multiplikator von 1,5 würden die Losgrößen beispielsweise von 0,01 auf 0,015, dann auf 0,0225 und so weiter steigen. Risikoprozentsatz: Wenn ein Stop-Loss in Pips definiert ist, kann der EA die Losgröße so berechnen, dass ein Verlust aus dem Handel bei Erreichen des Stop-Loss einem bestimmten Prozentsatz des Kontosaldos entsprechen würde.

Bevor ein Handel platziert wird, prüft der EA, ob genügend freie Marge vorhanden ist, um die Position zu eröffnen.

Handelsmanagement und Ausstiegsstrategie

Der primäre Ausstiegsmechanismus des EA dreht sich um ein kollektives Gewinnziel. Bei jedem Tick summiert die Funktion CalculateGridProfitLoss den aktuellen gleitenden Gewinn und Verlust aller offenen Positionen, die vom EA verwaltet werden. Wenn dieser kombinierte Gewinn das benutzerdefinierte Gewinnziel in Dollar erreicht, wird die Funktion CloseAllGridPositions ausgelöst, und alle offenen Trades werden gleichzeitig geschlossen.

Wenn der Benutzer diese gitterbasierte Ausstiegsstrategie deaktiviert, wird jeder Handel einzeln mit seinen eigenen Take-Profit- und Stop-Loss-Werten verwaltet, die in Pips festgelegt werden, wenn der Auftrag erteilt wird.

Sicherheitsmechanismen

Das wichtigste Sicherheitsmerkmal ist die Kontrolle des maximalen Drawdowns. Der EA überwacht kontinuierlich das Eigenkapital und den Saldo des Kontos. Wenn der aktuelle Drawdown ((Saldo - Eigenkapital) / Saldo) den benutzerdefinierten maximalen Prozentsatz erreicht, schließt der EA sofort alle offenen Positionen für dieses Symbol und eröffnet keine neuen mehr, bis die Bedingung erfüllt ist. Auf diese Weise soll das Konto vor weiteren Verlusten bei ungünstigen Marktbewegungen geschützt werden.

