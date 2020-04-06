JETZT ist der Handelsexperte Nalim1152631 online mit dem internationalen objektiven Überwachungsdienst myfxbook verbunden (dieser Überwachungsdienst ist leicht online zu finden; geben Sie dann bei der Suche nach dem Überwachungsdienst selbst entweder Nalim oder Nalim115 ein)

Die Leistung des Experten wird von diesem Überwachungsdienst seit fast einem GANZEN JAHR bestätigt.

Bitte beachten Sie, dass der Verkäufer die Ergebnisse der internationalen objektiven Überwachung in keiner Weise beeinflussen kann.

Der Handelsexperte ist für die Arbeit im Live-Markt konzipiert

Für diejenigen, die nicht gerne an den Einstellungen herumfummeln

Erfordert keine speziellen Kenntnisse

Der Handelsexperte ist extrem einfach zu installieren und zu benutzen

Installiert - Aktiviert - Genießen Sie die Arbeit des Experten



Der Roboter hat nur drei Konfigurationsparameter

Unempfindlich gegenüber Brokerbedingungen

Unempfindlich gegen Verbindungsfehler

Unbeeinflusst von Unterbrechungen (Strom- und Internetausfälle)

Kann nachts ausgeschaltet werden (der an das Überwachungssystem angeschlossene Roboter arbeitet in diesem Modus)

Der Handelsexperte arbeitet in beide Richtungen gleichzeitig

Bis zu 6 Positionen in einer Richtung können von entgegengesetzten Positionen überlagert werden, d.h. die Gesamtspanne für 2, oder 4, oder 6, oder 8, oder 10, oder 12 Positionen ist Null!

Diese Seite enthält eine einfache und detaillierte Installations- und Betriebsanleitung

Eine kurze Installations- und Bedienungsanleitung finden Sie im Handelsexperten selbst unter der Registerkarte <About>.

---------------------------------+

Technische Informationen

Terminal: MT4

Ziffern: 5

Betriebsart: Absicherung

Hebelwirkung: 1:500 oder mehr

Handelsinstrument: GBPUSD M1 (nur für dieses Instrument)

Kontotyp: Empfohlen, mit einem Cent-Konto zu beginnen

Mindesteinzahlung: $50 (für Cent-Konten).

---------------------------------+

Einstellungen

<Lots> Legt die Anfangslotgröße fest

<MagicNumber> Identifikationsnummer, die es ermöglicht, dass zwei oder mehr Expert Advisors mit demselben Währungspaar arbeiten

<Einlagegröße> Größe der Handelseinlage. Da der Expert Advisor nach dem Martingale-Prinzip arbeitet, ist die Handelsdepotgröße auch ein Hilfsmittel.

-------------------------------+

Installation, Start, Stopp

Zwei Instanzen des Handelsroboters werden auf demselben Währungspaar installiert. Der Expert Advisor ist nur für das Währungspaar GBPUSD M1 optimiert.

Wählen Sie im ersten GBPUSD M1-Chart in den Expert Advisor-Einstellungen unter <Common> die Optionen <Only Long> und <Allow live trading>. Lassen Sie die anderen Kontrollkästchen leer. Geben Sie unter <Eingaben> in <MagicNumber> den Wert <1111> ein. Wählen Sie im zweiten GBPUSD M1-Chart in den Expert Advisor-Einstellungen unter <Common> die Optionen <Only Short> und <Allow live trading>. Lassen Sie die anderen Kontrollkästchen leer. Geben Sie unter <Eingaben> in <MagicNumber> <2222> ein. Wählen Sie in den MT4-Optionen (Strg+O) unter <Expert Advisors> die Optionen <Automatischen Handel zulassen>, <Automatischen Handel deaktivieren, wenn das Konto geändert wurde> und <Automatischen Handel deaktivieren, wenn das Chartsymbol oder der Zeitraum geändert wurde>. Lassen Sie die anderen Kontrollkästchen leer. Das war's. Die Ersteinstellungen sind abgeschlossen. Der Handelsexperte hat seine Arbeit aufgenommen. Wenn Sie verhindern möchten, dass der Handelsexperte nur in eine Richtung arbeitet, deaktivieren Sie im Abschnitt <Common> das Kontrollkästchen <Allow live trading >. Wenn Sie verhindern möchten, dass der Handelsexperte in beide Richtungen arbeitet, deaktivieren Sie in den MT4-Optionen (Strg+O) im Abschnitt <Expert Advisors> das Kontrollkästchen <Automatischen Handel zulassen>.

-------------------------------+

Bedienung

<Lots>

Die Funktionsweise des Handelsroboters beruht hauptsächlich auf dem Kapitalmanagement: Mit zunehmender Höhe des Handelsdepots, d.h. mit zunehmendem <Balance>, sollte das Startlot <Lots> auf beiden Instanzen des Experten gleichzeitig erhöht werden. Das minimale Startlot beträgt 5.000 (bei einem Cent-Konto sind das 50 $ * 100 Cent = 5.000):

<Balance von 5.000 bis 10.000><Lots 0,01>;

<Saldo von 10.000 bis 15.000><Los 0,02>;

<Saldo von 15.000 bis 20.000><Los 0,03>;

<Saldo von 20.000 bis 25.000><Los 0,04>;

und so weiter...

<Saldo von 45.000 bis 50.000><Los 0,09>;

<Saldo von 50.000 bis 55.000><Los 0,10>;

<Saldo von 55.000 bis 60.000><Los 0,11>;

<Saldo von 60.000 bis 65.000><Los 0,12>;

und so weiter...

<Saldo von 495.000 bis 500.000><Los 0,99>;

<Saldo von 500.000 bis 505.000><Los 1,00>;

<Saldo von 505.000 bis 510.000><Los 1,01>;

<Saldo von 510.000 bis 515.000><Los 1,02>;

und so weiter...

Wenn Sie aus irgendeinem Grund vergessen, die Startlosgröße <Lose>zu erhöhen , weil Ihr Kontostand <Kontostand> wächst, wird nichts Schlimmes passieren. Ihr Guthaben wird sich einfach erhöhen, aber die Startlosgröße wird sich nicht proportional erhöhen, was bedeutet, dass keine Zinsen kapitalisiert (aufgezinst) werden. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Leistung des Expert Advisors.

-------------------------------+

Vorgang

<Einlagegröße>

Wie verwende ich die Einstellung <Einlagegröße>? Unser Handelsexperte (der das Martingale-System verwendet) fürchtet nichts außer einer Situation: Der Markt bewegt sich für eine lange Zeit in eine Richtung, ohne dass es zu einem Rebound kommt. Während dieser Erholungen treten die größten und gefährlichsten Drawdowns auf. Um diese unangenehmen Marktbewegungen zu überstehen, sollten Sie Ihre Einlage auf dem Handelskonto verdoppeln.

Dies geschieht wie folgt. Der Handelsroboter wird den ganzen Tag und (wenn Sie es zulassen:) die ganze Nacht über automatisch auf Ihrem Computer handeln. Worauf sollten Sie achten? Das <Margin Level>. Wenn dieses Niveau z.B. 10.457%, 723%, 1.122% oder 253% beträgt, dann ist alles in Ordnung. Fällt das <Margin Level> jedoch auf 150% (was extrem selten vorkommt), sollten Sie Ihre Handelseinlage sofort verdoppeln:



Wenn die Handelseinlage zwischen $50 und $100 liegt, fügen Sie $50 hinzu;

Wenn die Handelseinlage zwischen $100 und $150 liegt, fügen Sie $100 hinzu;

und so weiter...



Nachdem sich der Markt beruhigt hat und das <Margin Level> sich normalisiert hat, d.h. größer als 1000% geworden ist, sollten Sie von Ihrer Handelseinlage den Betrag abheben, den Sie in sie investiert haben:



Wenn Sie zusätzlich 50 $ eingezahlt haben, ziehen Sie 50 $ ab;

Wenn Sie zusätzlich $100 eingezahlt haben, ziehen Sie $100 ab;

und so weiter...



Danach wird der Handelsroboter wie gewohnt weiter für Sie arbeiten. Daher ist es wichtig, eine finanzielle Reserve zu haben, die Sie im Falle einer erheblichen Marktinstabilität sofort auf Ihr Handelskonto einzahlen können.

-------------------------------+

Risiko-Warnung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir empfehlen Ihnen dringend, keine großen Geldsummen im Aktienhandel einzusetzen. Betrachten Sie den Aktienhandel als ein Spiel. Der Markt spielt von Zeit zu Zeit verrückt, und in solchen Phasen können Handelssysteme, die zuvor jahrelang gewinnbringend gehandelt haben, verlieren. Außerdem erleiden in solchen Phasen große Fonds und sogar Banken finanzielle Ausfälle. Setzen Sie daher beim Aktienhandel niemals Folgendes ein:

große Geldsummen

geliehenes Geld

Gelder, von denen die Gesundheit und das Wohlergehen von Ihnen und Ihren Angehörigen abhängen.



