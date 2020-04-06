Nalim

  • JETZTist der Handelsexperte Nalim1152631 online mit dem internationalen objektiven Überwachungsdienst myfxbook verbunden (dieser Überwachungsdienst ist leicht online zu finden; geben Sie dann bei der Suche nach dem Überwachungsdienst selbst entweder Nalim oder Nalim115 ein)
  • Die Leistung des Experten wird von diesem Überwachungsdienst seit fast einem GANZEN JAHR bestätigt.

Bitte beachten Sie, dass der Verkäufer die Ergebnisse der internationalen objektiven Überwachung in keiner Weise beeinflussen kann.

  • Der Handelsexperte ist für die Arbeit im Live-Markt konzipiert
  • Für diejenigen, die nicht gerne an den Einstellungen herumfummeln
  • Erfordert keine speziellen Kenntnisse
  • Der Handelsexperte ist extrem einfach zu installieren und zu benutzen
  • Installiert - Aktiviert - Genießen Sie die Arbeit des Experten
  • Der Roboter hat nur drei Konfigurationsparameter
  • Unempfindlich gegenüber Brokerbedingungen
  • Unempfindlich gegen Verbindungsfehler
  • Unbeeinflusst von Unterbrechungen (Strom- und Internetausfälle)
  • Kann nachts ausgeschaltet werden (der an das Überwachungssystem angeschlossene Roboter arbeitet in diesem Modus)
  • Der Handelsexperte arbeitet in beide Richtungen gleichzeitig
  • Bis zu 6 Positionen in einer Richtung können von entgegengesetzten Positionen überlagert werden, d.h. die Gesamtspanne für 2, oder 4, oder 6, oder 8, oder 10, oder 12 Positionen ist Null!
  • Diese Seite enthält eine einfache und detaillierte Installations- und Betriebsanleitung
  • Eine kurze Installations- und Bedienungsanleitung finden Sie im Handelsexperten selbst unter der Registerkarte <About>.

---------------------------------+

Technische Informationen

  • Terminal: MT4
  • Ziffern: 5
  • Betriebsart: Absicherung
  • Hebelwirkung: 1:500 oder mehr
  • Handelsinstrument: GBPUSD M1 (nur für dieses Instrument)
  • Kontotyp: Empfohlen, mit einem Cent-Konto zu beginnen
  • Mindesteinzahlung: $50 (für Cent-Konten).

---------------------------------+

Einstellungen

  • <Lots> Legt die Anfangslotgröße fest
  • <MagicNumber> Identifikationsnummer, die es ermöglicht, dass zwei oder mehr Expert Advisors mit demselben Währungspaar arbeiten
  • <Einlagegröße> Größe der Handelseinlage. Da der Expert Advisor nach dem Martingale-Prinzip arbeitet, ist die Handelsdepotgröße auch ein Hilfsmittel.

-------------------------------+

Installation, Start, Stopp

Zwei Instanzen des Handelsroboters werden auf demselben Währungspaar installiert. Der Expert Advisor ist nur für das Währungspaar GBPUSD M1 optimiert.

  1. Wählen Sie im ersten GBPUSD M1-Chart in den Expert Advisor-Einstellungen unter <Common> die Optionen <Only Long> und <Allow live trading>. Lassen Sie die anderen Kontrollkästchen leer. Geben Sie unter <Eingaben> in <MagicNumber> den Wert <1111> ein.
  2. Wählen Sie im zweiten GBPUSD M1-Chart in den Expert Advisor-Einstellungen unter <Common> die Optionen <Only Short> und <Allow live trading>. Lassen Sie die anderen Kontrollkästchen leer. Geben Sie unter <Eingaben> in <MagicNumber> <2222> ein.
  3. Wählen Sie in den MT4-Optionen (Strg+O) unter <Expert Advisors> die Optionen <Automatischen Handel zulassen>, <Automatischen Handel deaktivieren, wenn das Konto geändert wurde> und <Automatischen Handel deaktivieren, wenn das Chartsymbol oder der Zeitraum geändert wurde>. Lassen Sie die anderen Kontrollkästchen leer.
  4. Das war's. Die Ersteinstellungen sind abgeschlossen. Der Handelsexperte hat seine Arbeit aufgenommen.
  5. Wenn Sie verhindern möchten, dass der Handelsexperte nur in eine Richtung arbeitet, deaktivieren Sie im Abschnitt <Common> das Kontrollkästchen<Allow live trading >.
  6. Wenn Sie verhindern möchten, dass der Handelsexperte in beide Richtungen arbeitet, deaktivieren Siein den MT4-Optionen (Strg+O) im Abschnitt <Expert Advisors> das Kontrollkästchen <Automatischen Handel zulassen>.

-------------------------------+

Bedienung

<Lots>

Die Funktionsweise des Handelsroboters beruht hauptsächlich auf dem Kapitalmanagement: Mit zunehmender Höhe des Handelsdepots, d.h. mit zunehmendem <Balance>, sollte das Startlot <Lots> auf beiden Instanzen des Experten gleichzeitig erhöht werden. Das minimale Startlot beträgt 5.000 (bei einem Cent-Konto sind das 50 $ * 100 Cent = 5.000):

  • <Balance von 5.000 bis 10.000><Lots 0,01>;
  • <Saldo von 10.000 bis 15.000><Los 0,02>;
  • <Saldo von 15.000 bis 20.000><Los 0,03>;
  • <Saldo von 20.000 bis 25.000><Los 0,04>;
  • und so weiter...
  • <Saldo von 45.000 bis 50.000><Los 0,09>;
  • <Saldo von 50.000 bis 55.000><Los 0,10>;
  • <Saldo von 55.000 bis 60.000><Los 0,11>;
  • <Saldo von 60.000 bis 65.000><Los 0,12>;
  • und so weiter...
  • <Saldo von 495.000 bis 500.000><Los 0,99>;
  • <Saldo von 500.000 bis 505.000><Los 1,00>;
  • <Saldo von 505.000 bis 510.000><Los 1,01>;
  • <Saldo von 510.000 bis 515.000><Los 1,02>;
  • und so weiter...

Wenn Sie aus irgendeinem Grund vergessen, die Startlosgröße <Lose>zu erhöhen , weil Ihr Kontostand <Kontostand> wächst, wird nichts Schlimmes passieren. Ihr Guthaben wird sich einfach erhöhen, aber die Startlosgröße wird sich nicht proportional erhöhen, was bedeutet, dass keine Zinsen kapitalisiert (aufgezinst) werden. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Leistung des Expert Advisors.

-------------------------------+

Vorgang

<Einlagegröße>

Wie verwende ich die Einstellung <Einlagegröße>? Unser Handelsexperte (der das Martingale-System verwendet) fürchtet nichts außer einer Situation: Der Markt bewegt sich für eine lange Zeit in eine Richtung, ohne dass es zu einem Rebound kommt. Während dieser Erholungen treten die größten und gefährlichsten Drawdowns auf. Um diese unangenehmen Marktbewegungen zu überstehen, sollten Sie Ihre Einlage auf dem Handelskonto verdoppeln.

Dies geschieht wie folgt. Der Handelsroboter wird den ganzen Tag und (wenn Sie es zulassen:) die ganze Nacht über automatisch auf Ihrem Computer handeln. Worauf sollten Sie achten? Das <Margin Level>. Wenn dieses Niveau z.B. 10.457%, 723%, 1.122% oder 253% beträgt, dann ist alles in Ordnung. Fällt das <Margin Level> jedoch auf 150% (was extrem selten vorkommt), sollten Sie Ihre Handelseinlage sofort verdoppeln:

  • Wenn die Handelseinlage zwischen $50 und $100 liegt, fügen Sie $50 hinzu;
  • Wenn die Handelseinlage zwischen $100 und $150 liegt, fügen Sie $100 hinzu;
  • und so weiter...

Nachdem sich der Markt beruhigt hat und das <Margin Level> sich normalisiert hat, d.h. größer als 1000% geworden ist, sollten Sie von Ihrer Handelseinlage den Betrag abheben, den Sie in sie investiert haben:

  • Wenn Sie zusätzlich 50 $ eingezahlt haben, ziehen Sie 50 $ ab;
  • Wenn Sie zusätzlich $100 eingezahlt haben, ziehen Sie $100 ab;
  • und so weiter...

Danach wird der Handelsroboter wie gewohnt weiter für Sie arbeiten. Daher ist es wichtig, eine finanzielle Reserve zu haben, die Sie im Falle einer erheblichen Marktinstabilität sofort auf Ihr Handelskonto einzahlen können.

-------------------------------+

Risiko-Warnung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir empfehlen Ihnen dringend, keine großen Geldsummen im Aktienhandel einzusetzen. Betrachten Sie den Aktienhandel als ein Spiel. Der Markt spielt von Zeit zu Zeit verrückt, und in solchen Phasen können Handelssysteme, die zuvor jahrelang gewinnbringend gehandelt haben, verlieren. Außerdem erleiden in solchen Phasen große Fonds und sogar Banken finanzielle Ausfälle. Setzen Sie daher beim Aktienhandel niemals Folgendes ein:

  • große Geldsummen
  • geliehenes Geld
  • Gelder, von denen die Gesundheit und das Wohlergehen von Ihnen und Ihren Angehörigen abhängen.


Sehr geehrter Kunde, mit dem Kauf unseres Handelsexperten Nalim (oder Nalim115, oder Nalim1152631, oder =Nalim1152631=) bestätigen Sie, dass Sie alle oben genannten Informationen sorgfältig gelesen und berücksichtigt haben und die volle Verantwortung für etwaige negative Folgen Ihrer Handelsaktivitäten mit unserem Handelsexperten übernehmen.
Empfohlene Produkte
Xgrid Scalper MT4
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dieser Handelsroboter ist ausschließlich für 10K Kapital Handelskonto und EURUSD H1 gemacht. Verwenden Sie es NICHT auf kleinere Konten, weil es minimale freie Marge Grenze dh Free Margin > 500 (dieser Wert ist in "tatsächlichen Geld" nicht in "Prozent"!) Dies ist ein einfaches Grid Trading System, das auf ADX Indikator Volatilität und mit High Winrate arbeitet. WICHTIG: Die Standard-Eingabeeinstellungen sind das absolute Minimum (nicht ideal). Verwenden Sie stattdessen die empfohlenen Einstell
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Your Accountant
Iurii Kuksov
Experten
Dieses Mal werde ich einen Berater zur Verfügung stellen, der sich mit Scalping beschäftigt. Ja, ja, es ist Scalping, da es in seiner Strategie anders ist. Scalping beschäftigt er sich hauptsächlich mit dem H1-Stunden-Chart, aber Sie können es auch für andere Perioden verwenden. Aber auf dem Tagesdiagramm wird es nicht funktionieren, da seine Arbeit nach Kerzen berechnet wird, nach Tageskerzen, die auf dem Tagesdiagramm alles nur eins sind und der Berater nichts zu tanzen hat. In den Einstellung
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experten
Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
Time Life
Ilia Dorofeev
Experten
Time Life ist ein benutzerfreundlicher Experte, der für einen kurzen Zeitraum empfohlen wird - von einem bis zu drei Monaten. Es funktioniert nach dem Prinzip der Trenderkennung in einer engen Preisspanne, basierend auf historischen Daten und Preismittelung. Die Verwendung eines engen Korridors, in dem Transaktionen eröffnet werden können, schließt die Möglichkeit aus, Transaktionen zu den Höchst- und Mindestwerten der Marktpreise zu eröffnen, und verringert daher die Möglichkeit eines Drawdowns
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold der Inkas ist ein hocheffektiver Trading Advisor, der speziell für die MT4-Plattform entwickelt wurde und sich auf den Goldmarkt und die wichtigsten Währungspaare konzentriert. Mithilfe komplexer Algorithmen analysiert er Markttrends und Preisschwankungen in Echtzeit und sorgt so für maximale Gewinne bei minimalem Risiko. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Effektivität von Gold of the Incas wird durch lange Testphasen bestätigt, in
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experten
Wir stellen vor: News scalp: Der führende Expert Advisor für Nachrichten-Scalping und Arbitrage Im Bereich des Devisenhandels erfordert das Ergreifen flüchtiger Gelegenheiten inmitten von Marktturbulenzen Präzision und Geschwindigkeit. Hier kommt News scalp ins Spiel, die Spitze der News Scalping Expert Advisors (EAs), die speziell für den hochriskanten Handel mit Nachrichten entwickelt wurden. Mit seinen innovativen Funktionen, die speziell auf schnelle Scalping-Strategien zugeschnitten sind,
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experten
Euro-Geschenk (EURUSD M15) Ich feiere meinen Geburtstag, also werde ich einige EAs kostenlos veröffentlichen. Dieser EA wurde für EURUSD M15 entwickelt. Die Strategie basiert auf dem ICHIMOKU-Indikator und hat sehr wenige Parameter - daher ist er SEHR ROBUST. Es verwendet Stop pending orders mit ATR Stop Loss . Um 21:00 Uhr schließen wir den Handel jeden Freitag, um wöchentliche Gaps zu vermeiden. Passen Sie diese Zeiten an Ihre Brokerzeit an. Die voreingestellten Werte sind nur für UTC+2!!! Für
FREE
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet auf den Zigzag-Ebenen der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitte se
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experten
MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
Elirox Trading EA
Gerry Rios
Experten
Sind Sie auf der Suche nach einem EA, der mit der Präzision eines erfahrenen Investors und der Intelligenz einer fortgeschrittenen Automatisierung handelt? Wir stellen Ihnen Elirox Trading EA vor - einen Expert Advisor der nächsten Generation für Trader, die Genauigkeit, Konsistenz und langfristiges Wachstum erwarten. Elirox Trading EA basiert auf modernster KI-Reversal-Intelligenz und analysiert akribisch die Marktstrukturen, identifiziert kritische Wendepunkte und führt Trades nur unter den gü
Reef Scalper
Charles Crete
Experten
Reef Scalper ist ein aggressiver Scalping EA. Er verwendet in erster Linie die Bollinger Bänder und den Parabolic SAR-Indikator , der schnell kleine Trendänderungen über kurze Zeiträume erkennt. Der Bot platziert Pending Orders , um bei Gewinnmitnahmen schnell zu reagieren. Seine Erholungsmethode basiert auf einem Rastersystem mit einem optionalen Martingal , und er kann bis zu 15 Erholungspositionen mit einem Losgrößenmultiplikator eröffnen. Durch die Verwendung eines Tickcounters ist der Bot u
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Hyper
Aleksandr Valutsa
Experten
Hyper - ist ein automatischer Handelsberater, der auf dem Grundprinzip der technischen Analyse basiert: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Das System wurde für den Forex-Markt entwickelt und verwendet mathematisch präzise Algorithmen, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte für Transaktionen zu bestimmen. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/rob
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experten
EA KOGORO TREND PROFITABEL HÖHER, FLEXIBEL UND SICHER EA KOGORO ist ein Roboter, der nach dem grundlegenden Prinzip des Marktes arbeitet: "Trend is Friend" kombiniert mit dem verbesserten Martingale-Prinzip mit einem Vielfachen an Sicherheit gegenüber dem herkömmlichen Martingale. - EA KOGORO ist ein vollautomatischer EA-Roboter für etablierte Paare. - Das Prinzip des Orderausgleichs, niedrige DD schützt Konten besser für hohe Gewinne. - Das Öffnen und Schließen von Aufträgen ist sehr f
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experten
Dieser automatische Handelsroboter nutzt die Fähigkeiten des Macd-Indikators, um eine Gitterstrategie zu erstellen. Der Algorithmus erstellt eine Grid-Strategie bei überkauften und überverkauften Niveaus und in Zeiten hoher Volatilität. Dies macht ihn anfällig für alle Kursschwankungen. Der Close Money Input ist der Gesamtbetrag der Gewinne im Zyklus. Wir definieren ihn als den Gesamtbetrag der Gewinnmitnahmen im Zyklus. Er hat die Fähigkeit, mehr Zyklen in kurzen Zeiträumen zu öffnen. Sie könne
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Experten
Der Atena-Spezialist ist ein Roboter für Meta Trader mit dem Ziel, mit den eigenen Trends und Strategien des Roboters zu arbeiten. LASSEN SIE Atena Gold EA KOSTENLOS IN IHREM KONTO INSTALLIEREN UND FUNKTIONIEREN. FRAGEN SIE MIR EINE PRIVATE NACHRICHT. Atena wurde entwickelt, um mit größerer Sicherheit auf amerikanischem Metall (GOLD, XAUUSD) zu operieren. Atena GOLD ist ein langfristiger Roboter mit WÖCHENTLICHEN UND MONATLICHEN Gewinnen. Seien Sie nicht zu beunruhigt, wenn der Abschluss manch
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experten
GOAL TIME ist ein Expert Advisor, der auf dem Begriff der Zeit basiert. Er untersucht die Preisveränderung in Abhängigkeit von der Zeit und ermittelt schließlich den besten Zeitpunkt für die Ausführung einer guten Order. Der EA basiert auf einem Indikator, der eine Preiskurve im Verhältnis zur Zeit zeichnet. Diese Kurve wird von einem Algorithmus abgeleitet, der alte Daten analysiert. Dann nutzt der EA die erzeugte Kurve und führt den richtigen Auftrag aus. Im Falle einer falschen Wahl hat der E
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Experten
BENJ HYBRID EA (Martingalarm) Ihr professionelles Handels-Cockpit: Mapped ATR - Dual-Limit Logik - Täglicher P&L Wächter Wichtiger Hinweis: Nach dem Kauf, kontaktieren Sie bitte über Telegram @CryptomanPh für die Installation Anleitung und Einstellung, und aktualisierte Version (für Lebensdauer Kauf nur). Warum Trader BENJ HYBRID EA wählen BENJ HYBRID EA ist mehr als ein einfacher Handelsroboter - es ist ein komplettes Ausführungs-, Analyse- und Risikomanagementsystem . Dieser EA wurde für
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Winter
Ivan Akimov
Experten
Das Funktionsprinzip des Expert Advisors basiert auf der Eröffnung von Transaktionen, wenn ein Signal von seinen Indikatoren empfangen wird. Die Schließung erfolgt, wenn das gegenteilige Signal empfangen wird. Die Einstellungen sind auf ein Minimum vereinfacht, Sie können nur das Arbeitslot einstellen. Der Expert Advisor ist so konfiguriert, dass er mit dem Paar EUR/USD und den Zeitrahmen M5, M15, M30 und H1 arbeitet. Der Expert Advisor verwendet im Handel keine Martingale und Mittelwertbild
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Experten
Der Revolution Target Achiever FT - Auto_Setting 1000 Punkte Hallo an alle Investoren und Trader, Wir haben gerade diesen EA auf eine neue Version 3.0 aktualisiert, die viel mehr Vorteile hat, für Investoren, die diesen EA 24 Stunden mit vps laufen lassen wollen, können die Auto_Setting versuchen, um 1000 Punkte oder 10 % zu erreichen, für Trader, die ihr eigenes Setup und Ziel 1-100% haben, können die manual_setting verwenden, THE REVOLUTION Target Achiever ist für Anleger geeignet, die einen e
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Experten
Pingo Pingo ist ein vollautomatisierter Handelsroboter, der für stabiles und sicheres Trading auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Der Berater ist so konzipiert, dass er einen starken Fokus auf strikte Risikokontrolle und den Verzicht auf gefährliche Strategien wie Martingale, Grids oder Mittelwertbildung legt. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 So funktioniert es Pingo analysiert Preismuster und kurzfristige Marktdynamiken mithilfe intelligenter Volatilitätsfilter.
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
"BlackCat Grid" ist ein automatisierter Handelsberater (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf die Grid-Handelsstrategie spezialisiert hat. Er wurde für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt entwickelt und minimiert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Funktionsprinzip Der EA eröffnet eine Reihe von Aufträgen gemäß einem festgelegten Schri
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension