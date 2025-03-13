DTM Fair Value Gap Alerts

„Follow the Trend“ ist ein visueller Indikator, der die Kerzen entsprechend dem RSI-Algorithmus einfärbt und Ihnen empfohlene FVG-Einstiegspunkte und Stop-Loss-Markierungen liefert.

KEIN ÜBERFARBEN!





Bei der ersten neuen Fair-Value-Lücke erscheint ein Bestätigungspfeil!





Beste Anwendung:





5-Minuten-Zeitraum oder höher!





Trend-Panel:





FVG: Letzte Fair-Value-Lücke.

Spanne: über, unter oder innerhalb der Ichimoku-Wolke.

RSI: RSI-Algorithmus-Bereich

Sie können das Panel einfach im Chart greifen und verschieben! Anhand des Panels können Sie den Trend des Paares leicht erkennen!

Strategie:





1. Mögliche Long-Position:





Wenn der neue grüne Pfeil erscheint, platzieren Sie Ihren Stop-Loss unterhalb der Fair-Value-Lücke!

Beenden Sie die Position bei TP oder wenn sich eine neue bärische Fair-Value-Lücke bildet.

2. Mögliche Short-Position:





Wenn der neue rote Pfeil erscheint, platzieren Sie Ihren Stop-Loss oberhalb der Fair-Value-Lücke!

Beenden Sie den Trade bei TP oder wenn sich eine neue bullische Fair-Value-Lücke bildet.

Alarme:





Neue Fair-Value-Lücke erstellt

Alle Fair-Value-Lücken

Unterbrochene Fair-Value-Lücken

nach Ihren Wünschen!



