DTM Fair Value Gap Alerts

„Follow the Trend“ ist ein visueller Indikator, der die Kerzen entsprechend dem RSI-Algorithmus einfärbt und Ihnen empfohlene FVG-Einstiegspunkte und Stop-Loss-Markierungen liefert.
KEIN ÜBERFARBEN!

Bei der ersten neuen Fair-Value-Lücke erscheint ein Bestätigungspfeil!

Beste Anwendung:

5-Minuten-Zeitraum oder höher!

Trend-Panel:

FVG: Letzte Fair-Value-Lücke.
Spanne: über, unter oder innerhalb der Ichimoku-Wolke.
RSI: RSI-Algorithmus-Bereich
Sie können das Panel einfach im Chart greifen und verschieben! Anhand des Panels können Sie den Trend des Paares leicht erkennen!
Strategie:

1. Mögliche Long-Position:

Wenn der neue grüne Pfeil erscheint, platzieren Sie Ihren Stop-Loss unterhalb der Fair-Value-Lücke!
Beenden Sie die Position bei TP oder wenn sich eine neue bärische Fair-Value-Lücke bildet.
2. Mögliche Short-Position:

Wenn der neue rote Pfeil erscheint, platzieren Sie Ihren Stop-Loss oberhalb der Fair-Value-Lücke!
Beenden Sie den Trade bei TP oder wenn sich eine neue bullische Fair-Value-Lücke bildet.
Alarme:

Neue Fair-Value-Lücke erstellt
Alle Fair-Value-Lücken
Unterbrochene Fair-Value-Lücken
nach Ihren Wünschen!

