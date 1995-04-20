DTM Fair Value Gap Alerts
- Индикаторы
- Gabor Bocsak
- Версия: 1.1
- Активации: 20
Следуйте тренду — это визуальный индикатор, который раскрашивает свечи в соответствии с алгоритмом RSI и дает вам рекомендуемые точки входа FVG и рекомендуемый стоп-лосс.
БЕЗ ПЕРЕКРАСКИ!
Стрелка подтверждения появится на первом новом образовавшемся разрыве справедливой стоимости!
Лучше всего использовать:
5-минутный таймфрейм или выше!
Панель тренда:
FVG: последний разрыв справедливой стоимости.
Диапазон: выше, ниже или внутри облака Ишимоку.
Rsi: раздел алгоритма RSI
Вы можете легко переместить панель на графике! Глядя на панель, вы можете легко указать на тренд по паре!
Стратегия:
1. Возможная длинная сделка:
Когда появляется новая зеленая стрелка. Разместите стоп-лосс ниже разрыва справедливой стоимости!
Выходите из сделки по tp или при образовании нового медвежьего разрыва справедливой стоимости.
2. Возможная короткая сделка:
Когда появляется новая красная стрелка. Разместите стоп-лосс выше разрыва справедливой стоимости!
Выйдите из сделки по tp или если образовался новый бычий разрыв справедливой стоимости.
Оповещения:
Создан новый разрыв справедливой стоимости
Все разрывы справедливой стоимости
Пробитые разрывы справедливой стоимости
в соответствии с вашими предпочтениями!