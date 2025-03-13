DTM Fair Value Gap Alerts
- Göstergeler
- Gabor Bocsak
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 20
Trendi takip edin, RSI algoritmasına göre mumları renklendirecek ve size önerilen FVG giriş noktalarını ve önerilen stoploss'u verecek görsel bir göstergedir.
TEKRAR BOYAMA!
Oluşan ilk yeni Adil Değer Açığında bir onay oku belirecektir!
En iyi kullanım:
5 dakikalık zaman dilimi veya daha yüksek!
Trend Paneli:
FVG: Son adil değer açığı.
Açıklık: Ichimoku bulutunun üstünde, altında veya içinde.
Rsi: RSI algoritması bölümü
Paneli grafikte kolayca kavrayıp hareket ettirebilirsiniz! Panele bakarak paritedeki trendin dışına kolayca işaret edebilirsiniz!
Strateji:
1. Olası uzun işlem:
Yeni yeşil ok göründüğünde. Stop loss'unuzu Adil Değer Açığının altına yerleştirin!
Ticaretten tp'de veya yeni bir düşüş adil Değer açığı oluşursa çıkın.
2. Olası kısa işlem:
Yeni kırmızı ok göründüğünde. Stop loss'unuzu Adil Değer Açığının üzerine yerleştirin!
İşlemden tp'de veya yeni bir boğa adil değer boşluğu oluşursa çıkın.
Uyarılar:
Yeni Adil Değer Boşluğu oluşturuldu
Tüm adil değer boşlukları
Kırık adil değer boşlukları
tercihlerinize göre!