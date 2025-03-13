DTM Fair Value Gap Alerts
- Indicateurs
- Gabor Bocsak
- Version: 1.1
Suivre la tendance est un indicateur visuel qui colore les bougies selon l'algorithme RSI et vous indique les points d'entrée et les stop-loss recommandés pour la FVG.
SANS REPEINDRE !
Une flèche de confirmation apparaîtra au premier gap de juste valeur formé !
Utilisation conseillée :
Période de 5 minutes ou plus !
Panneau de tendance :
FVG : Dernier gap de juste valeur.
Span : au-dessus, en dessous ou à l'intérieur du nuage Ichimoku.
Rsi : Section de l'algorithme RSI
Vous pouvez facilement déplacer le panneau sur le graphique ! En le regardant, vous pouvez facilement identifier la tendance de la paire !
Stratégie :
1. Possibilité de position longue :
Lorsque la nouvelle flèche verte apparaît, placez votre stop-loss sous le gap de juste valeur !
Sortez la position au point de départ ou si un nouveau gap de juste valeur baissier se forme.
2. Possibilité de position courte :
Lorsque la nouvelle flèche rouge apparaît, placez votre stop-loss au-dessus du gap de juste valeur ! Sortez de la transaction dès que le cours atteint un nouveau gap haussier de juste valeur.
Alertes :
Nouvel gap de juste valeur créé
Tous les gaps de juste valeur
Casse des gaps de juste valeur
Selon vos préférences !