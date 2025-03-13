DTM Fair Value Gap Alerts

Suivre la tendance est un indicateur visuel qui colore les bougies selon l'algorithme RSI et vous indique les points d'entrée et les stop-loss recommandés pour la FVG.

SANS REPEINDRE !





Une flèche de confirmation apparaîtra au premier gap de juste valeur formé !





Utilisation conseillée :





Période de 5 minutes ou plus !





Panneau de tendance :





FVG : Dernier gap de juste valeur.

Span : au-dessus, en dessous ou à l'intérieur du nuage Ichimoku.

Rsi : Section de l'algorithme RSI

Vous pouvez facilement déplacer le panneau sur le graphique ! En le regardant, vous pouvez facilement identifier la tendance de la paire !

Stratégie :





1. Possibilité de position longue :





Lorsque la nouvelle flèche verte apparaît, placez votre stop-loss sous le gap de juste valeur !

Sortez la position au point de départ ou si un nouveau gap de juste valeur baissier se forme.

2. Possibilité de position courte :





Lorsque la nouvelle flèche rouge apparaît, placez votre stop-loss au-dessus du gap de juste valeur ! Sortez de la transaction dès que le cours atteint un nouveau gap haussier de juste valeur.

Alertes :





Nouvel gap de juste valeur créé

Tous les gaps de juste valeur

Casse des gaps de juste valeur

Selon vos préférences !



