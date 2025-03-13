DTM Fair Value Gap Alerts

Suivre la tendance est un indicateur visuel qui colore les bougies selon l'algorithme RSI et vous indique les points d'entrée et les stop-loss recommandés pour la FVG.
SANS REPEINDRE !

Une flèche de confirmation apparaîtra au premier gap de juste valeur formé !

Utilisation conseillée :

Période de 5 minutes ou plus !

Panneau de tendance :

FVG : Dernier gap de juste valeur.
Span : au-dessus, en dessous ou à l'intérieur du nuage Ichimoku.
Rsi : Section de l'algorithme RSI
Vous pouvez facilement déplacer le panneau sur le graphique ! En le regardant, vous pouvez facilement identifier la tendance de la paire !
Stratégie :

1. Possibilité de position longue :

Lorsque la nouvelle flèche verte apparaît, placez votre stop-loss sous le gap de juste valeur !
Sortez la position au point de départ ou si un nouveau gap de juste valeur baissier se forme.
2. Possibilité de position courte :

Lorsque la nouvelle flèche rouge apparaît, placez votre stop-loss au-dessus du gap de juste valeur ! Sortez de la transaction dès que le cours atteint un nouveau gap haussier de juste valeur.
Alertes :

Nouvel gap de juste valeur créé
Tous les gaps de juste valeur
Casse des gaps de juste valeur
Selon vos préférences !

Plus de l'auteur
Liquidity shock detector
Gabor Bocsak
Indicateurs
DÉTECTEUR DE CHOCS DE LIQUIDITÉ (XAUUSD, ÉDITION 1 MINUTE) ==================================================== DESCRIPTION SOMMAIRE : ----------------------------------- Détecte les zones de liquidité institutionnelle créées par des mouvements de prix soudains et fournit une analyse de tendance multi-échelle. DESCRIPTION COMPLÈTE : ----------------- Le Détecteur de Chocs de Liquidité identifie les mouvements de prix significatifs qui indiquent souvent une activité institutionnelle. Lorsqu
DTM Hypertrend
Gabor Bocsak
5 (1)
Indicateurs
APRÈS L'ACHAT, LAISSEZ UN MESSAGE OU UN AVIS ET J'ENVERRAI LE BONUS EA COMMERCE ASSISTANT ! L'Hypertrend est un indicateur visuel très puissant qui va colorer les bougies en fonction de la force de la tendance. NON REPEINTURE! Fonctionne sur toutes les paires et tous les délais ! Vérifiez les captures d'écran (GIF) ! Il utilise des filtres et des oscillateurs spéciaux pour trouver la tendance pour vous, vous n'avez donc rien d'autre à faire que de regarder le graphique ! Paramètres: Changez
