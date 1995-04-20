DTM Fair Value Gap Alerts

トレンドに従うは、RSI アルゴリズムに従ってローソク足に色を付け、推奨される FVG エントリー ポイントと推奨されるストップロスを提供する視覚的なインジケーターです。
再描画なし!

最初に形成された新しい公正価値ギャップに確認矢印が表示されます!

最適な使用方法:

5 分以上の時間枠!

トレンド パネル:

FVG: 最後の公正価値ギャップ。

スパン: 一目均衡表の雲の上、下、または内部。

RSI: RSI アルゴリズム セクション
チャート上のパネルを簡単につかんで移動できます! パネルを見ることで、ペアのトレンドから簡単に抜け出すことができます!

戦略:

1. ロング トレードの可能性:

新しい緑の矢印が表示されたら、ストップロスを公正価値ギャップの下に設定します!

TP で、または新しい弱気の公正価値ギャップが形成されたら、トレードを終了します。

2. ショート トレードの可能性:

新しい赤の矢印が表示されたら、ストップロスを公正価値ギャップの上に設定します!
TP または新しい強気の公正価値ギャップが形成された場合、取引を終了します。
アラート:

新しい公正価値ギャップが作成されました
すべての公正価値ギャップ
壊れた公正価値ギャップ
お好みに応じて!

