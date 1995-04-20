DTM Fair Value Gap Alerts

Follow the trend è un indicatore visivo che colorerà le candele in base all'algoritmo RSI e ti fornirà i punti di ingresso FVG consigliati e lo stop loss consigliato.
NON RIVERNICIARE!

Una freccia di conferma apparirà sul primo nuovo gap di valore equo formato!

Utilizzo migliore:

intervallo di tempo di 5 minuti o superiore!

Pannello di tendenza:

FVG: ultimo gap di valore equo.
Span: sopra, sotto o all'interno della nuvola di Ichimoku.
Rsi: sezione dell'algoritmo RSI
Puoi facilmente afferrare e spostare il pannello sul grafico! Guardando il pannello puoi facilmente indicare la tendenza sulla coppia!
Strategia:

1. Possibile operazione lunga:

Quando appare la nuova freccia verde. Posiziona lo stop loss sotto il gap di valore equo!
Esci dall'operazione su tp o se si forma un nuovo gap di valore equo ribassista.
2. Possibile operazione corta:

Quando appare la nuova freccia rossa. Posiziona lo stop loss sopra il gap di valore equo! Esci dal trade su tp o se si forma un nuovo gap di valore equo rialzista.
Avvisi:

Nuovo gap di valore equo creato
Tutti i gap di valore equo
Gap di valore equo interrotti
in base alle tue preferenze!

Prodotti consigliati
Chart Pattern MT4
Young Ho Seo
Indicatori
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Exclusive Bollinger
Evgeny Belyaev
4.2 (5)
Indicatori
Exclusive Bollinger is a professional indicator based on the popular Bollinger Bands indicator and provided with an advanced algorithm. Unlike the standard Bollinger , my Exclusive Bollinger provides better signals and is equipped with flexible settings allowing traders to adjust this indicator to their trading style. In the indicator, you can set up alerts (alert, email, push), so that you won't miss a single trading signal. Exclusive Bollinger  for the MetaTrader 5 terminal :  https://www.mql5
Your good friend
Sergei Semenov
Indicatori
Your Good Friends — this is not just an indicator, but your reliable trading assistant, designed for traders who value simplicity, clarity, and stability. It combines the best classic methods of technical analysis — support and resistance levels, reversal signals, visual cues — and presents them in the clearest, most user-friendly format possible. Suitable for both beginners and experienced traders — especially those who want to eliminate chaos, reduce stress, and trade based on clear signals.
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicatori
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Indicatori
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indicatori
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
SFT Trading Oscillator
Artem Kuzmin
Indicatori
The indicator helps to identify possible rollbacks and reversals. Shows the direction of the price movement and is painted in the appropriate color. Allows you to conduct trend and counter trend trading It works on all timeframes, on any currency pairs, metals and cryptocurrency Can be used when working with binary options Distinctive features Does not redraw; Simple and clear settings; It works on all timeframes and on all symbols; Suitable for trading currencies, metals, options and cryptocurr
Deal Trading SPT
Sukunthakan Ngernbamrung
Indicatori
Deal Trading SPT (Super Trend) is an indicator, shows the market trend direction, entry position, take profit level, stop loss level and trend strength. Utility Help to further filter and develop strategy to trade Market overview on the chart Stop loss and take profit calculation with market volatility Resistance and support for trialing stop No repaint after the finished bar Works in any timeframe and financial instrument, including forex, CFD and crypto etc. Message pop-up, notification with
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
Indicatori
Indicator which identifies Trend and also buy/sell opportunities. Use for entries aligned to the Trend.  Although Diamond Trend is very accurate identifying entry points, it is always recommended to use a support indicator in order to reconfirm the operation. Remind to look for those Assets and Timeframes which best fit to your trader behavior/need... Valid for Scalping and Long Term operations. Please, set up a Bars Chart to be able to visualize the indicator properly...  ...And remind to give
BeST Gann Swing Oscillator
Eleni Koulocheri
Indicatori
BeST_Gann Swing Oscillator is an MT4 indicator that is based on the corresponding work of Robert Krausz who introduced it in the book “ A.W.D Gann Treasure Discovered ” . The Gann Swing Oscillator is a range-bounding technical indicator that oscillates between +1 and -1 and thus it describes the market swings. Generally when the market is in an upswing, the Gann Swing Oscillator describes it as 2 higher highs with the value of +1 while after an upswing, the downswing is expected. Also the downs
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicatori
VR Cub è un indicatore per ottenere punti di ingresso di alta qualità. L'indicatore è stato sviluppato per facilitare i calcoli matematici e semplificare la ricerca dei punti di ingresso in una posizione. La strategia di trading per la quale è stato scritto l'indicatore ha dimostrato la sua efficacia per molti anni. La semplicità della strategia di trading è il suo grande vantaggio, che consente anche ai trader alle prime armi di commerciare con successo con essa. VR Cub calcola i punti di apert
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Night Ghost - Indicatore a freccia per opzioni binarie. Questo è un assistente affidabile per te in futuro! - Nessun ridisegno sul grafico -Funziona alla grande su tutte le coppie di valute! -Precisione dell'indicatore fino al 90% (soprattutto di notte) -Non c'è bisogno di impostare per molto tempo (impostato perfettamente per le opzioni binarie) - Segnali non in ritardo - La comparsa di un segnale sulla candela corrente -Perfetto per il periodo M1 (non più!) - Colore della candela ad
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Limitless MT4 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT4 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT4? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Indicatori
Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indicatori
The indicator identifies the harmonic patterns (XABCD) according to developments of H.M.Gartley ( "Profits in the Stock Market" , 1935г). It projects D-point as a point in the perspective projection (specify ProjectionD_Mode = true in the settings). Does not redraw. When a bar of the working timeframe closes, if the identified pattern point has not moved during Patterns_Fractal_Bars bars, an arrow appears on the chart (in the direction of the expected price movement). From this moment on, the ar
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicatori
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
BarsOldTimeframes
Victor Krupinskiy
Indicatori
The BarsOldTimeFrame indicator is designed to analyze bar formation on a higher timeframe, projecting bars from it onto the current timeframe. The indicator draws higher timeframe bars on the current chart as rectangles with filled candlestick bodies and transparent shadows. The higher timeframe and fill colors for bullish and bearish bar bodies are selected in the settings.
BOA Cool Signals Indicator MT4
Eugene Kendrick
Indicatori
Binary Options Assistant (BOA) COOL Signals Indicator provides signals based on the combination of: Fisher Oscillator & JRSX Indicator Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .   All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and heard audib
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indicatori
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicatori
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Stochastic Visual MTF for MT4
Naththapach Thanakulchayanan
Indicatori
This MT4 indicator, Stochastic Visual MTF, summarize the oscillator values in color graphic for both  Main and Signal in current market emotion stage which will show you in multi timeframes (9) and sum of the total Main and Signal oscillator values which is an important information for traders especially you can see all oscillator values in visualized graphic easily, You can add more by Shift, Hope it will be helpful tool for you for making a good decision in trading.
ZigZag TrendLine MT4 Indicator
Nattadecha Tangpakinwat
Indicatori
This Indicator is use the ZigZag to calculate the Upper and  Lower Bound and the uptrend and the downtrned. Red for downtrend, Green for uptrend and Yellow is for the horizontal trend this horizontal trend also bookmarked the upper limited and the lower limited the the price swings.  Or in simple the Support and the Resistance level. However, You may use the Heikin Ashi to confirm the trend of the buy sell signal above. I cannot guarantee the win rate, Nevertheless, you must study well the timef
Fair Value Gap MT4
Ahmed Soliman
Indicatori
FVG - Fair Value Gap The FVG - Fair Value Gap is an advanced MQL4 indicator designed for traders who utilize institutional order flow and Smart Money Concepts to identify market inefficiencies. This indicator automatically detects and highlights Fair Value Gaps (FVGs) on your chart, providing a clear visual representation of potential support and resistance zones, reversal points, and high-probability trading setups. Key Features: Automated FVG Detection: The indicator automatically identifies
Pipwise EAs Smart Round Levels
Ben Hebblethwaite
Indicatori
Upgrade your charts instantly. Smart Round Levels draws powerful .00 and .50 round-number zones automatically on  any forex pair — including  JPY pairs  like USDJPY — and features a dynamic  live price tracker  that follows price in real time. Features: • Automatic round-number detection (.00 & .50) • Auto-adjusts for JPY and non-JPY pairs • Perfect precision with customizable spacing & scale • Fully customizable colors, line widths, font sizes • Real-time yellow price label tha
Binary HalfTrend 6
Roman Lomaev
Indicatori
Binary HalfTrend 6 è un potente indicatore di tendenza progettato per il trading di opzioni binarie, fornendo segnali di acquisto e vendita accurati. La data di scadenza è di solo 1 candela, puoi fare trading in qualsiasi intervallo di tempo. L'indicatore Binary HalfTrend 6 analizza le tendenze del mercato e genera segnali affidabili sotto forma di frecce sul grafico per un trading redditizio. Prima di utilizzarlo nel trading dal vivo, ti consiglio di testarlo su un conto demo per selezionare l
Gann Price Level
Kirill Borovskii
Indicatori
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Dagangduit Daily Drawdown MT4
Agus Pujianto
Indicatori
Daily Monitoring : The indicator automatically calculates and displays the daily drawdown on your trading chart, allowing you to see how well you're performing on a daily basis. Risk Management : By monitoring daily drawdown, traders can better manage their risk. It helps to keep daily losses within acceptable limits. Real-Time Information : Daily drawdown is updated in real-time, providing accurate and up-to-date information about your trading performance. How to Use: Activate the "Daily Drawd
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (151)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicatori
Indicatore Miraculous – Strumento Forex e Binario 100% Non-Repaint Basato sul Quadrato di Nove di Gann Questo video presenta l' Indicatore Miraculous , uno strumento di trading altamente accurato e potente, sviluppato specificamente per i trader di Forex e Opzioni Binarie . Ciò che rende unico questo indicatore è la sua base sul leggendario Quadrato di Nove di Gann e sulla Legge della Vibrazione di Gann , rendendolo uno degli strumenti di previsione più precisi disponibili nel trading moderno. L
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicatori
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicatori
Presentiamo l'Indicatore F-16 Plane, uno strumento all'avanguardia per MT4 progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Ispirato alla velocità e alla precisione imbattibili dell'aereo da combattimento F-16, questo indicatore combina algoritmi avanzati e tecnologia all'avanguardia per offrire prestazioni senza precedenti sui mercati finanziari. Con l'Indicatore F-16 Plane, volerai al di sopra della concorrenza poiché fornisce analisi in tempo reale e genera segnali di trading estrem
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicatori
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicatori
Se acquisti questo indicatore, riceverai il mio Trade Manager Professionale   + EA  GRATUITAMENTE. Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indic
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicatori
LINEE DI TENDENZA PRO       Aiuta a capire dove il mercato sta realmente cambiando direzione. L'indicatore mostra reali inversioni di tendenza e punti in cui i principali attori rientrano. Vedi  Linee BOS   Cambiamenti di tendenza e livelli chiave su timeframe più ampi, senza impostazioni complesse o rumore inutile. I segnali non vengono ridisegnati e rimangono sul grafico dopo la chiusura della barra. Cosa mostra l'indicatore: Cambiamenti reali       tendenza (linee BOS) Una volta che un segna
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicatori
Daily Candle Predictor è un indicatore che prevede il prezzo di chiusura di una candela. L'indicatore è destinato principalmente all'uso sui grafici D1. Questo indicatore è adatto sia per il trading forex tradizionale che per il trading di opzioni binarie. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o può fungere da aggiunta al sistema di trading esistente. Questo indicatore analizza la candela corrente, calcolando alcuni fattori di forza all'interno del corpo della cande
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26% La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicatori
Questo cruscotto mostra gli ultimi pattern armonici disponibili per i simboli selezionati, in modo da risparmiare tempo ed essere più efficienti / versione MT5 . Indicatore gratuito: Basic Harmonic Pattern Colonne dell'indicatore Symbol : vengono visualizzati i simboli selezionati Trend: rialzista o ribassista Pattern: tipo di pattern (gartley, butterfly, bat, crab, shark, cypher o ABCD) Entry: prezzo di ingresso SL: prezzo di stop loss TP1: 1 prezzo di take profit TP2: 2 prezzo di take pr
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Indicatori
Versione MT5 disponibile qui: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Canale e gruppo Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Accesso al gruppo V.I.P: Invia la prova di pagamento di uno dei nostri prodotti a pagamento in messaggio privato Broker consigliato: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Indicatore potente per rilevare inversioni e breakout su MT4 Sistema tutto-in-uno non repaint per individuare facilmente cambi di struttura del mercato, breakout e in
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicatori
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicatori
Indicatore in anticipo   determina i livelli e le zone di inversione del mercato , consente di attendere che il prezzo ritorni al livello ed entrare all'inizio di un nuovo trend, e non alla sua fine. Lui mostra   livelli di inversione   dove il mercato conferma un cambio di direzione e forma un ulteriore movimento. L'indicatore funziona senza ridisegnare, è ottimizzato per qualsiasi strumento e rivela il suo massimo potenziale quando abbinato al   LINEE DI TENDENZA PRO   indicatore. Scanner st
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicatori
Questo indicatore è un indicatore per l'analisi automatica delle onde perfetto per il trading pratico! Caso... Nota:   non sono abituato a usare nomi occidentali per la classificazione delle onde a causa dell'influenza della convenzione di denominazione di Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), ho chiamato l'onda base come   penna   e la banda dell'onda secondaria come   segmento   At allo stesso tempo, il segmento ha la direzione del trend. La denominazione   è principalmente segmento di trend   (que
Altri dall’autore
Liquidity shock detector
Gabor Bocsak
Indicatori
RILEVATORE DI SHOCK DI LIQUIDITÀ (EDIZIONE XAUUSD 1 minuto) ============================================================ BREVE DESCRIZIONE: ---------------------------------- Rileva le zone di liquidità istituzionale create da movimenti di prezzo improvvisi e fornisce un'analisi di tendenza multi-timeframe. DESCRIZIONE COMPLETA: ---------------- Il Rilevatore di Shock di Liquidità identifica movimenti di prezzo significativi che spesso indicano attività istituzionale. Quando i grandi operato
DTM Hypertrend
Gabor Bocsak
5 (1)
Indicatori
DOPO L'ACQUISTO LASCIA UN MESSAGGIO O UNA RECENSIONE E INVIERÒ IL BONUS EA TRADE ASSISTANT! Hypertrend è un indicatore visivo molto potente che colorerà le candele in base alla forza del trend. NON RIVERNICIARE! Funziona su tutte le coppie e tutti i tempi! Controlla gli screenshot (GIF)! Utilizza filtri e oscillatori speciali per trovare la tendenza per te, quindi non devi fare altro che guardare il grafico! Impostazioni: Basta cambiare i colori in base alle tue preferenze e scegliere gli a
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione