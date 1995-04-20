DTM Fair Value Gap Alerts
- Indicatori
- Gabor Bocsak
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 20
Follow the trend è un indicatore visivo che colorerà le candele in base all'algoritmo RSI e ti fornirà i punti di ingresso FVG consigliati e lo stop loss consigliato.
NON RIVERNICIARE!
Una freccia di conferma apparirà sul primo nuovo gap di valore equo formato!
Utilizzo migliore:
intervallo di tempo di 5 minuti o superiore!
Pannello di tendenza:
FVG: ultimo gap di valore equo.
Span: sopra, sotto o all'interno della nuvola di Ichimoku.
Rsi: sezione dell'algoritmo RSI
Puoi facilmente afferrare e spostare il pannello sul grafico! Guardando il pannello puoi facilmente indicare la tendenza sulla coppia!
Strategia:
1. Possibile operazione lunga:
Quando appare la nuova freccia verde. Posiziona lo stop loss sotto il gap di valore equo!
Esci dall'operazione su tp o se si forma un nuovo gap di valore equo ribassista.
2. Possibile operazione corta:
Quando appare la nuova freccia rossa. Posiziona lo stop loss sopra il gap di valore equo! Esci dal trade su tp o se si forma un nuovo gap di valore equo rialzista.
Avvisi:
Nuovo gap di valore equo creato
Tutti i gap di valore equo
Gap di valore equo interrotti
in base alle tue preferenze!