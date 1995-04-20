DTM Fair Value Gap Alerts

Seguir a tendência é um indicador visual que colorirá as velas de acordo com o algoritmo RSI e fornecerá pontos de entrada de FVG recomendados e stoploss recomendados.

NÃO REPINTAR!





Uma seta de confirmação aparecerá na primeira nova Lacuna de Valor Justo formada!





Melhor utilização:





Período de 5 minutos ou mais!





Painel de tendências:





FVG: Última lacuna de justo valor.

Extensão: acima, abaixo ou dentro da nuvem Ichimoku.

Rsi: Secção do algoritmo RSI

Pode facilmente pegar e mover o painel no gráfico! Olhando para o painel pode facilmente identificar a tendência do par!

Estratégia:





1. Possível negociação longa:





Quando aparece a nova seta verde. Coloque o seu stop loss abaixo do Fair Value Gap!

Saia da negociação no tp ou se for formada uma nova lacuna de valor justo de baixa.

2. Possível operação curta:





Quando aparece a nova seta vermelha. Coloque o seu stop loss acima do Fair Value Gap!

Saia da negociação no tp ou se for formado um novo gap de valor justo de alta.

Alertas:





Nova lacuna de justo valor criada

Todas as lacunas de justo valor

Lacunas de valor justo quebradas

de acordo com as suas preferências!



