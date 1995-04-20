DTM Fair Value Gap Alerts

Seguir a tendência é um indicador visual que colorirá as velas de acordo com o algoritmo RSI e fornecerá pontos de entrada de FVG recomendados e stoploss recomendados.
NÃO REPINTAR!

Uma seta de confirmação aparecerá na primeira nova Lacuna de Valor Justo formada!

Melhor utilização:

 Período de 5 minutos ou mais!

 Painel de tendências:

FVG: Última lacuna de justo valor.
Extensão: acima, abaixo ou dentro da nuvem Ichimoku.
Rsi: Secção do algoritmo RSI
Pode facilmente pegar e mover o painel no gráfico! Olhando para o painel pode facilmente identificar a tendência do par!
Estratégia:

1. Possível negociação longa:

Quando aparece a nova seta verde. Coloque o seu stop loss abaixo do Fair Value Gap!
Saia da negociação no tp ou se for formada uma nova lacuna de valor justo de baixa.
2. Possível operação curta:

Quando aparece a nova seta vermelha. Coloque o seu stop loss acima do Fair Value Gap!
Saia da negociação no tp ou se for formado um novo gap de valor justo de alta.
 Alertas:

Nova lacuna de justo valor criada
Todas as lacunas de justo valor
Lacunas de valor justo quebradas
 de acordo com as suas preferências!

Mais do autor
Liquidity shock detector
Gabor Bocsak
Indicadores
LIQUIDITY SHOCK DETECTOR ( XAUUSD 1 minute EDITION) =================================================== BRIEF DESCRIPTION : ----------------------------------- Detects institutional liquidity zones created by sudden price movements and provides multi-timeframe trend analysis. DESCRIÇÃO COMPLETA: ----------------- Liquidity Shock Detector identifica movimentos de preços significativos que muitas vezes indicam atividade institucional. When large market participants enter or exit positions, th
DTM Hypertrend
Gabor Bocsak
5 (1)
Indicadores
APÓS A COMPRA DEIXE UMA MENSAGEM OU AVALIAÇÃO E ENVIAREI O BÔNUS EA TRADE ASSISTANT! Hypertrend é um indicador visual muito poderoso que irá colorir as velas de acordo com a força da tendência. NÃO REPINTAR! Funciona em todos os pares e prazos! Confira as capturas de tela (GIF)! Ele usa filtros e osciladores especiais para encontrar a tendência para você, então você não precisa fazer nada além de olhar o gráfico! Configurações: Basta alterar as cores de acordo com sua preferência e escolher
