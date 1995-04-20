DTM Fair Value Gap Alerts
- Indicadores
- Gabor Bocsak
- Versão: 1.1
- Ativações: 20
Seguir a tendência é um indicador visual que colorirá as velas de acordo com o algoritmo RSI e fornecerá pontos de entrada de FVG recomendados e stoploss recomendados.
NÃO REPINTAR!
Uma seta de confirmação aparecerá na primeira nova Lacuna de Valor Justo formada!
Melhor utilização:
Período de 5 minutos ou mais!
Painel de tendências:
FVG: Última lacuna de justo valor.
Extensão: acima, abaixo ou dentro da nuvem Ichimoku.
Rsi: Secção do algoritmo RSI
Pode facilmente pegar e mover o painel no gráfico! Olhando para o painel pode facilmente identificar a tendência do par!
Estratégia:
1. Possível negociação longa:
Quando aparece a nova seta verde. Coloque o seu stop loss abaixo do Fair Value Gap!
Saia da negociação no tp ou se for formada uma nova lacuna de valor justo de baixa.
2. Possível operação curta:
Quando aparece a nova seta vermelha. Coloque o seu stop loss acima do Fair Value Gap!
Saia da negociação no tp ou se for formado um novo gap de valor justo de alta.
Alertas:
Nova lacuna de justo valor criada
Todas as lacunas de justo valor
Lacunas de valor justo quebradas
de acordo com as suas preferências!