DTM Fair Value Gap Alerts
- 지표
- Gabor Bocsak
- 버전: 1.1
- 활성화: 20
추세를 따르기는 RSI 알고리즘에 따라 캔들을 색칠하고 추천 FVG 진입점과 추천 손절매를 알려주는 시각적 지표입니다.
다시 칠하지 않습니다!
확인 화살표가 형성된 첫 번째 새로운 공정 가치 갭에 나타납니다!
가장 잘 사용되는 경우:
5분 이상!
추세 패널:
FVG: 마지막 공정 가치 갭.
스팬: 이치모쿠 클라우드 위, 아래 또는 내부.
RSI: RSI 알고리즘 섹션
차트에서 패널을 쉽게 잡고 옮길 수 있습니다! 패널을 보면 페어의 추세를 쉽게 알 수 있습니다!
전략:
1. 가능한 롱 트레이드:
새로운 녹색 화살표가 나타나면 손절매를 공정 가치 갭 아래에 두세요!
tp에서 또는 새로운 약세 공정 가치 갭이 형성되면 트레이드를 종료하세요.
2. 가능한 숏 트레이드:
새로운 빨간색 화살표가 나타나면 손절매를 공정 가치 갭 위에 두세요!
tp에서 거래를 종료하거나 새로운 강세 공정 가치 갭이 형성되면 종료합니다.
알림:
새로운 공정 가치 갭 생성
모든 공정 가치 갭
깨진 공정 가치 갭
선호도에 따라!