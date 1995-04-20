DTM Fair Value Gap Alerts

추세를 따르기는 RSI 알고리즘에 따라 캔들을 색칠하고 추천 FVG 진입점과 추천 손절매를 알려주는 시각적 지표입니다.

다시 칠하지 않습니다!





확인 화살표가 형성된 첫 번째 새로운 공정 가치 갭에 나타납니다!





가장 잘 사용되는 경우:





5분 이상!





추세 패널:





FVG: 마지막 공정 가치 갭.

스팬: 이치모쿠 클라우드 위, 아래 또는 내부.

RSI: RSI 알고리즘 섹션

차트에서 패널을 쉽게 잡고 옮길 수 있습니다! 패널을 보면 페어의 추세를 쉽게 알 수 있습니다!

전략:





1. 가능한 롱 트레이드:





새로운 녹색 화살표가 나타나면 손절매를 공정 가치 갭 아래에 두세요!

tp에서 또는 새로운 약세 공정 가치 갭이 형성되면 트레이드를 종료하세요.

2. 가능한 숏 트레이드:





새로운 빨간색 화살표가 나타나면 손절매를 공정 가치 갭 위에 두세요!

tp에서 거래를 종료하거나 새로운 강세 공정 가치 갭이 형성되면 종료합니다.

알림:





새로운 공정 가치 갭 생성

모든 공정 가치 갭

깨진 공정 가치 갭

선호도에 따라!



