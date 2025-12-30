Professional MultiMaster Trade Copier

Fox Wave Pro Copier - Professioneller Multi-Master Handelskopierer

🦊 Kopieren Sie Trades von mehreren Master-Konten gleichzeitig mit fortschrittlichem Risikomanagement

⭐ Hauptmerkmale

Multi-Master Architektur

  • Kopieren von einer unbegrenzten Anzahl von Master-Konten gleichzeitig
  • Automatische Erkennung von Master-Konten oder manuelle Konfiguration
  • Echtzeit-Handelssynchronisation über das Dateisystem
  • Unabhängiges Risikomanagement für jeden Master

Erweitertes Risikomanagement

  • Individuelle Risikoeinstellungen pro Masterkonto
  • Automatische Losgrößenberechnung auf Basis von Bilanzkennzahlen
  • Maximaler Drawdown-Schutz
  • Tägliches Verlustlimit
  • Tägliches Gewinnziel mit Auto-Stopp

Intelligente Filter

  • Zeitfilter für Handelszeiten
  • Symbolfilter für die Instrumentenauswahl
  • Nachrichtenfilter (Schutz vor hoher Volatilität)
  • Korrelationsfilter (Schutz vor Überbewertung)

Professionelle Eigenschaften

  • Kopieren teilweiser Positionsschließungen
  • Kopieren von Break-Even-Modifikationen
  • Kopieren von Trailing Stops
  • Automatische Konfliktlösung
  • Feste oder prozentuale Losgrößenbestimmung

Sicherheit

  • Automatische Sicherungsmechanismen
  • Überwachung der Master-Kontoverbindung
  • Not-Aus bei Erreichen von Grenzwerten
  • Schutz vor fehlerhaften Schließungen bei Ausfällen

Dashboard & Benachrichtigungen

  • Echtzeit-Dashboard mit Übersicht über alle Master
  • Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone
  • E-Mail-Benachrichtigungen bei kritischen Ereignissen
  • Akustische Alarme
  • Detaillierte Leistungsstatistiken

📋 So funktioniert es

Master-Konto (Quelle)

  1. EA auf dem Master-Konto installieren
  2. Modus auf "Master-Konto" einstellen
  3. EA schreibt automatisch alle Trades in die Datei

Slave-Konto (Kopieren)

  1. EA auf Slave-Konto installieren
  2. Modus auf "Slave-Konto" einstellen
  3. Master-Kontonummern eingeben (Komma getrennt)
  4. Risikomanagement und Filter konfigurieren
  5. EA kopiert automatisch alle Trades

Kommunikation: EA nutzt den gemeinsamen MT5-Datenordner für eine schnelle und zuverlässige Synchronisation.

⚙️ Hauptparameter

Modus-Einstellungen

  • Kopiermodus: Master- oder Slave-Modus

Master-Konten (nur Slave)

  • Master-Kontonummern: Komma-getrennte Kontoliste
  • Automatische Erkennung der Master: Automatische Erkennung aus Datenordner

Risiko-Management

  • Risiko % pro Master: Risikoprozentsatz pro Master (Standardwert 2%)
  • Maximales Gesamtrisiko: Maximales Gesamtrisiko (Standardwert 10%)
  • Los-Multiplikator: Multiplikator für die Losgröße (Standardwert 1,0)
  • Feste Lose: Option für feste Losgrößen anstelle von Prozentsätzen
  • Min/Max Lots pro Trade: Grenzen der Positionsgröße

Filter

  • Zeit-Filter: Handel nur während bestimmter Stunden
  • Symbol-Filter: Erlaubte Symbole auswählen
  • Nachrichten-Filter: Nachrichtenschutz
  • Korrelations-Filter: Korrelation zwischen Positionen prüfen

Schutz

  • Max Drawdown: Maximaler Drawdown-Schutz (Standardwert 20%)
  • Maximaler Tagesverlust: Maximaler Tagesverlust (Standardwert 5%)
  • Tägliches Gewinnziel: Tägliches Gewinnziel mit Auto-Stopp

Benachrichtigungen

  • Ton-Benachrichtigungen: Audio-Benachrichtigungen
  • Push-Benachrichtigungen: MT5 Handy-Push
  • E-Mail-Benachrichtigungen: E-Mail-Benachrichtigungen

💎 Fox Wave Pro Kopierer Vorteile

Multi-Master: Kopieren von mehreren Konten gleichzeitig ✅ Flexibel: Master und Slave auf demselben VPS ✅ Sicher: Erweiterter Verlustschutz ✅ Intelligent: Automatische Konfliktlösung ✅ Transparent: Detailliertes Dashboard und Statistiken ✅ Schnell: Kopieren in Echtzeit (<1s Latenzzeit) ✅ Zuverlässig: Backup-Mechanismen bei Ausfällen ✅ Einfache Einrichtung: 5 Minuten und Sie sind fertig

🎯 Ideal für

  • Copy Trading Dienste: Signalanbieter
  • Kontoverwalter: Verwaltung mehrerer Konten
  • PAMM-Alternative: Keine PAMM-Lizenz erforderlich
  • Familienbüros: Kopieren von Familienkonten
  • Prop Trading-Firmen: Signalverteilung unter Händlern
  • Persönliches Portfolio: Diversifizierung über Konten hinweg

📊 Dashboard Übersicht

Das Dashboard zeigt in Echtzeit an:

  • Status jedes Master-Kontos (ACTIVE/OFFLINE)
  • Anzahl der aktiven Trades von jedem Master
  • Gesamtzahl der kopierten Abschlüsse
  • Anzahl der fehlgeschlagenen Versuche
  • Täglicher Gewinn/Verlust
  • Aktueller Drawdown
  • Notstopp-Status

🔧 Technische Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 5 (Build 3800+)
  • VPS empfohlen: Für 24/7-Betrieb
  • Gemeinsamer Ordner: Master und Slave müssen Zugriff auf denselben Datenordner haben
  • Installationsoptionen:
    • Master und Slave auf demselben VPS (ideal)
    • Master und Slave auf verschiedenen VPS (erfordert gemeinsamen Ordner/Cloud-Sync)
    • Lokaler PC zum Testen

🚀 Schnellstart (5 Minuten)

Schritt 1: Master-Konto

1. Öffnen Sie den Chart im Master-Konto 2. EA auf den Chart ziehen 3. Einstellen: Modus = "Masterkonto" 4. auf OK klicken

Schritt 2: Slave-Konto

1. Öffnen Sie den Chart im Slave-Konto 2. Ziehen Sie EA auf den Chart 3. Einstellen: Mode = "Slave Account" 4. Master-Kontonummern eingeben: "12345678" (Ihre Masternummer) 5. Risiko % pro Master einstellen: 2.0 6. OK anklicken

Schritt 3: Verifizierung

1. Prüfen Sie das Dashboard - der Master sollte als AKTIV angezeigt werden 2. Öffnen Sie ein Testgeschäft auf dem Master 3. Slave sollte automatisch innerhalb von 1-2 Sekunden kopieren

📝 Konfigurationsbeispiele

Konservative Einstellung

Risiko % pro Master: 1,0% Maximales Gesamtrisiko: 5,0% Maximaler Drawdown: 15% Max. täglicher Verlust: 3%

Standard-Setup

Risiko % pro Master: 2,0% Max. Gesamtrisiko: 10,0% Max: 20% Max. täglicher Verlust: 5%

Aggressives Setup

Risiko % pro Master: 3,0% Maximales Gesamtrisiko: 15,0% Maximaler Drawdown: 30% Max. täglicher Verlust: 8%

⚠️ Wichtige Hinweise

  1. Ein EA pro Chart: Ein Chart ist ausreichend, EA überwacht alle Symbole
  2. Automatische Synchronisation: EA liest/schreibt automatisch jede Sekunde
  3. Schutz vor Ausfällen: EA schließt die Slave-Trades nicht, wenn der Master nicht verfügbar ist
  4. Kommentare zum Handel: Jeder kopierte Handel hat einen Kommentar mit Master-Konto und Ticket

🛡️ Sicherheitsfunktionen

  • Emergency Stop: Automatischer Stopp bei Überschreitung der Limits
  • Verbindungsüberwachung: Überprüfung der Verfügbarkeit des Hauptkontos
  • Logik für sicheres Schließen: Schließt keine Trades während Master-Ausfällen
  • Konfliktlösung: Intelligente Behandlung von Duplikaten
  • Fehlerprotokollierung: Detaillierte Protokolle für die Diagnose

💼 Lizenz & Support

Lizenz: Lebenslange Lizenz nach Kauf Aktivierung: Automatisch nach dem Kauf von MQL5 Market Support: E-Mail-Support + vollständige Dokumentation Updates: Kostenlose Updates für immer

📞 Kontakt

Web: https://www.foxwavetrading.top E-Mail: support@foxwavetrading.top Dokumentation: Im Lieferumfang des Produkts enthalten

⭐ Warum Fox Wave Pro Kopierer?

Nach 5 Jahren der Entwicklung von Handelssystemen haben wir den zuverlässigsten und flexibelsten Handelskopierer auf dem Markt geschaffen. Unser EA wird von Dutzenden von Prop Trading-Firmen und Signalanbietern weltweit verwendet.

Qualitätsgarantie: Volle Funktionalität sofort nach dem Kauf, keine versteckten Gebühren.

Urheberrecht 2025 Fox Wave Trading. Alle Rechte vorbehalten.


