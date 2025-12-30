Professional MultiMaster Trade Copier

🦊 Kopieren Sie Trades von mehreren Master-Konten gleichzeitig mit fortschrittlichem Risikomanagement

⭐ Hauptmerkmale

Fox Wave Pro Copier - Professioneller Multi-Master Handelskopierer

Multi-Master Architektur

Kopieren von einer unbegrenzten Anzahl von Master-Konten gleichzeitig

Automatische Erkennung von Master-Konten oder manuelle Konfiguration

Echtzeit-Handelssynchronisation über das Dateisystem

Unabhängiges Risikomanagement für jeden Master

Erweitertes Risikomanagement

Individuelle Risikoeinstellungen pro Masterkonto

Automatische Losgrößenberechnung auf Basis von Bilanzkennzahlen

Maximaler Drawdown-Schutz

Tägliches Verlustlimit

Tägliches Gewinnziel mit Auto-Stopp

Intelligente Filter

Zeitfilter für Handelszeiten

Symbolfilter für die Instrumentenauswahl

Nachrichtenfilter (Schutz vor hoher Volatilität)

Korrelationsfilter (Schutz vor Überbewertung)

Professionelle Eigenschaften

Kopieren teilweiser Positionsschließungen

Kopieren von Break-Even-Modifikationen

Kopieren von Trailing Stops

Automatische Konfliktlösung

Feste oder prozentuale Losgrößenbestimmung

Sicherheit

Automatische Sicherungsmechanismen

Überwachung der Master-Kontoverbindung

Not-Aus bei Erreichen von Grenzwerten

Schutz vor fehlerhaften Schließungen bei Ausfällen

Dashboard & Benachrichtigungen

Echtzeit-Dashboard mit Übersicht über alle Master

Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone

E-Mail-Benachrichtigungen bei kritischen Ereignissen

Akustische Alarme

Detaillierte Leistungsstatistiken

📋 So funktioniert es

Master-Konto (Quelle)

EA auf dem Master-Konto installieren Modus auf "Master-Konto" einstellen EA schreibt automatisch alle Trades in die Datei

Slave-Konto (Kopieren)

EA auf Slave-Konto installieren Modus auf "Slave-Konto" einstellen Master-Kontonummern eingeben (Komma getrennt) Risikomanagement und Filter konfigurieren EA kopiert automatisch alle Trades

Kommunikation: EA nutzt den gemeinsamen MT5-Datenordner für eine schnelle und zuverlässige Synchronisation.

⚙️ Hauptparameter

Modus-Einstellungen

Kopiermodus: Master- oder Slave-Modus

Master-Konten (nur Slave)

Master-Kontonummern : Komma-getrennte Kontoliste

: Komma-getrennte Kontoliste Automatische Erkennung der Master: Automatische Erkennung aus Datenordner

Risiko-Management

Risiko % pro Master : Risikoprozentsatz pro Master (Standardwert 2%)

: Risikoprozentsatz pro Master (Standardwert 2%) Maximales Gesamtrisiko : Maximales Gesamtrisiko (Standardwert 10%)

: Maximales Gesamtrisiko (Standardwert 10%) Los-Multiplikator : Multiplikator für die Losgröße (Standardwert 1,0)

: Multiplikator für die Losgröße (Standardwert 1,0) Feste Lose : Option für feste Losgrößen anstelle von Prozentsätzen

: Option für feste Losgrößen anstelle von Prozentsätzen Min/Max Lots pro Trade: Grenzen der Positionsgröße

Filter

Zeit-Filter : Handel nur während bestimmter Stunden

: Handel nur während bestimmter Stunden Symbol-Filter : Erlaubte Symbole auswählen

: Erlaubte Symbole auswählen Nachrichten-Filter : Nachrichtenschutz

: Nachrichtenschutz Korrelations-Filter: Korrelation zwischen Positionen prüfen

Schutz

Max Drawdown : Maximaler Drawdown-Schutz (Standardwert 20%)

: Maximaler Drawdown-Schutz (Standardwert 20%) Maximaler Tagesverlust : Maximaler Tagesverlust (Standardwert 5%)

: Maximaler Tagesverlust (Standardwert 5%) Tägliches Gewinnziel: Tägliches Gewinnziel mit Auto-Stopp

Benachrichtigungen

Ton-Benachrichtigungen : Audio-Benachrichtigungen

: Audio-Benachrichtigungen Push-Benachrichtigungen : MT5 Handy-Push

: MT5 Handy-Push E-Mail-Benachrichtigungen: E-Mail-Benachrichtigungen

💎 Fox Wave Pro Kopierer Vorteile

✅ Multi-Master: Kopieren von mehreren Konten gleichzeitig ✅ Flexibel: Master und Slave auf demselben VPS ✅ Sicher: Erweiterter Verlustschutz ✅ Intelligent: Automatische Konfliktlösung ✅ Transparent: Detailliertes Dashboard und Statistiken ✅ Schnell: Kopieren in Echtzeit (<1s Latenzzeit) ✅ Zuverlässig: Backup-Mechanismen bei Ausfällen ✅ Einfache Einrichtung: 5 Minuten und Sie sind fertig

🎯 Ideal für

Copy Trading Dienste : Signalanbieter

: Signalanbieter Kontoverwalter : Verwaltung mehrerer Konten

: Verwaltung mehrerer Konten PAMM-Alternative : Keine PAMM-Lizenz erforderlich

: Keine PAMM-Lizenz erforderlich Familienbüros : Kopieren von Familienkonten

: Kopieren von Familienkonten Prop Trading-Firmen : Signalverteilung unter Händlern

: Signalverteilung unter Händlern Persönliches Portfolio: Diversifizierung über Konten hinweg

📊 Dashboard Übersicht

Das Dashboard zeigt in Echtzeit an:

Status jedes Master-Kontos (ACTIVE/OFFLINE)

Anzahl der aktiven Trades von jedem Master

Gesamtzahl der kopierten Abschlüsse

Anzahl der fehlgeschlagenen Versuche

Täglicher Gewinn/Verlust

Aktueller Drawdown

Notstopp-Status

🔧 Technische Anforderungen

Plattform : MetaTrader 5 (Build 3800+)

: MetaTrader 5 (Build 3800+) VPS empfohlen : Für 24/7-Betrieb

: Für 24/7-Betrieb Gemeinsamer Ordner : Master und Slave müssen Zugriff auf denselben Datenordner haben

: Master und Slave müssen Zugriff auf denselben Datenordner haben Installationsoptionen : Master und Slave auf demselben VPS (ideal) Master und Slave auf verschiedenen VPS (erfordert gemeinsamen Ordner/Cloud-Sync) Lokaler PC zum Testen

:

🚀 Schnellstart (5 Minuten)

Schritt 1: Master-Konto

1. Öffnen Sie den Chart im Master-Konto 2. EA auf den Chart ziehen 3. Einstellen: Modus = "Masterkonto" 4. auf OK klicken

Schritt 2: Slave-Konto

1. Öffnen Sie den Chart im Slave-Konto 2. Ziehen Sie EA auf den Chart 3. Einstellen: Mode = "Slave Account" 4. Master-Kontonummern eingeben: "12345678" (Ihre Masternummer) 5. Risiko % pro Master einstellen: 2.0 6. OK anklicken

Schritt 3: Verifizierung

1. Prüfen Sie das Dashboard - der Master sollte als AKTIV angezeigt werden 2. Öffnen Sie ein Testgeschäft auf dem Master 3. Slave sollte automatisch innerhalb von 1-2 Sekunden kopieren

📝 Konfigurationsbeispiele

Konservative Einstellung

Risiko % pro Master: 1,0% Maximales Gesamtrisiko: 5,0% Maximaler Drawdown: 15% Max. täglicher Verlust: 3%

Standard-Setup

Risiko % pro Master: 2,0% Max. Gesamtrisiko: 10,0% Max: 20% Max. täglicher Verlust: 5%

Aggressives Setup

Risiko % pro Master: 3,0% Maximales Gesamtrisiko: 15,0% Maximaler Drawdown: 30% Max. täglicher Verlust: 8%

⚠️ Wichtige Hinweise

Ein EA pro Chart: Ein Chart ist ausreichend, EA überwacht alle Symbole Automatische Synchronisation: EA liest/schreibt automatisch jede Sekunde Schutz vor Ausfällen: EA schließt die Slave-Trades nicht, wenn der Master nicht verfügbar ist Kommentare zum Handel: Jeder kopierte Handel hat einen Kommentar mit Master-Konto und Ticket

🛡️ Sicherheitsfunktionen

Emergency Stop : Automatischer Stopp bei Überschreitung der Limits

: Automatischer Stopp bei Überschreitung der Limits Verbindungsüberwachung : Überprüfung der Verfügbarkeit des Hauptkontos

: Überprüfung der Verfügbarkeit des Hauptkontos Logik für sicheres Schließen : Schließt keine Trades während Master-Ausfällen

: Schließt keine Trades während Master-Ausfällen Konfliktlösung : Intelligente Behandlung von Duplikaten

: Intelligente Behandlung von Duplikaten Fehlerprotokollierung: Detaillierte Protokolle für die Diagnose

💼 Lizenz & Support

Lizenz: Lebenslange Lizenz nach Kauf Aktivierung: Automatisch nach dem Kauf von MQL5 Market Support: E-Mail-Support + vollständige Dokumentation Updates: Kostenlose Updates für immer

📞 Kontakt

Web: https://www.foxwavetrading.top E-Mail: support@foxwavetrading.top Dokumentation: Im Lieferumfang des Produkts enthalten

⭐ Warum Fox Wave Pro Kopierer?

Nach 5 Jahren der Entwicklung von Handelssystemen haben wir den zuverlässigsten und flexibelsten Handelskopierer auf dem Markt geschaffen. Unser EA wird von Dutzenden von Prop Trading-Firmen und Signalanbietern weltweit verwendet.

Qualitätsgarantie: Volle Funktionalität sofort nach dem Kauf, keine versteckten Gebühren.

Urheberrecht 2025 Fox Wave Trading. Alle Rechte vorbehalten.