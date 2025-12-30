Professional MultiMaster Trade Copier
🦊 Kopieren Sie Trades von mehreren Master-Konten gleichzeitig mit fortschrittlichem Risikomanagement
⭐ Hauptmerkmale
Multi-Master Architektur
- Kopieren von einer unbegrenzten Anzahl von Master-Konten gleichzeitig
- Automatische Erkennung von Master-Konten oder manuelle Konfiguration
- Echtzeit-Handelssynchronisation über das Dateisystem
- Unabhängiges Risikomanagement für jeden Master
Erweitertes Risikomanagement
- Individuelle Risikoeinstellungen pro Masterkonto
- Automatische Losgrößenberechnung auf Basis von Bilanzkennzahlen
- Maximaler Drawdown-Schutz
- Tägliches Verlustlimit
- Tägliches Gewinnziel mit Auto-Stopp
Intelligente Filter
- Zeitfilter für Handelszeiten
- Symbolfilter für die Instrumentenauswahl
- Nachrichtenfilter (Schutz vor hoher Volatilität)
- Korrelationsfilter (Schutz vor Überbewertung)
Professionelle Eigenschaften
- Kopieren teilweiser Positionsschließungen
- Kopieren von Break-Even-Modifikationen
- Kopieren von Trailing Stops
- Automatische Konfliktlösung
- Feste oder prozentuale Losgrößenbestimmung
Sicherheit
- Automatische Sicherungsmechanismen
- Überwachung der Master-Kontoverbindung
- Not-Aus bei Erreichen von Grenzwerten
- Schutz vor fehlerhaften Schließungen bei Ausfällen
Dashboard & Benachrichtigungen
- Echtzeit-Dashboard mit Übersicht über alle Master
- Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone
- E-Mail-Benachrichtigungen bei kritischen Ereignissen
- Akustische Alarme
- Detaillierte Leistungsstatistiken
📋 So funktioniert es
Master-Konto (Quelle)
- EA auf dem Master-Konto installieren
- Modus auf "Master-Konto" einstellen
- EA schreibt automatisch alle Trades in die Datei
Slave-Konto (Kopieren)
- EA auf Slave-Konto installieren
- Modus auf "Slave-Konto" einstellen
- Master-Kontonummern eingeben (Komma getrennt)
- Risikomanagement und Filter konfigurieren
- EA kopiert automatisch alle Trades
Kommunikation: EA nutzt den gemeinsamen MT5-Datenordner für eine schnelle und zuverlässige Synchronisation.
⚙️ Hauptparameter
Modus-Einstellungen
- Kopiermodus: Master- oder Slave-Modus
Master-Konten (nur Slave)
- Master-Kontonummern: Komma-getrennte Kontoliste
- Automatische Erkennung der Master: Automatische Erkennung aus Datenordner
Risiko-Management
- Risiko % pro Master: Risikoprozentsatz pro Master (Standardwert 2%)
- Maximales Gesamtrisiko: Maximales Gesamtrisiko (Standardwert 10%)
- Los-Multiplikator: Multiplikator für die Losgröße (Standardwert 1,0)
- Feste Lose: Option für feste Losgrößen anstelle von Prozentsätzen
- Min/Max Lots pro Trade: Grenzen der Positionsgröße
Filter
- Zeit-Filter: Handel nur während bestimmter Stunden
- Symbol-Filter: Erlaubte Symbole auswählen
- Nachrichten-Filter: Nachrichtenschutz
- Korrelations-Filter: Korrelation zwischen Positionen prüfen
Schutz
- Max Drawdown: Maximaler Drawdown-Schutz (Standardwert 20%)
- Maximaler Tagesverlust: Maximaler Tagesverlust (Standardwert 5%)
- Tägliches Gewinnziel: Tägliches Gewinnziel mit Auto-Stopp
Benachrichtigungen
- Ton-Benachrichtigungen: Audio-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen: MT5 Handy-Push
- E-Mail-Benachrichtigungen: E-Mail-Benachrichtigungen
💎 Fox Wave Pro Kopierer Vorteile
✅ Multi-Master: Kopieren von mehreren Konten gleichzeitig ✅ Flexibel: Master und Slave auf demselben VPS ✅ Sicher: Erweiterter Verlustschutz ✅ Intelligent: Automatische Konfliktlösung ✅ Transparent: Detailliertes Dashboard und Statistiken ✅ Schnell: Kopieren in Echtzeit (<1s Latenzzeit) ✅ Zuverlässig: Backup-Mechanismen bei Ausfällen ✅ Einfache Einrichtung: 5 Minuten und Sie sind fertig
🎯 Ideal für
- Copy Trading Dienste: Signalanbieter
- Kontoverwalter: Verwaltung mehrerer Konten
- PAMM-Alternative: Keine PAMM-Lizenz erforderlich
- Familienbüros: Kopieren von Familienkonten
- Prop Trading-Firmen: Signalverteilung unter Händlern
- Persönliches Portfolio: Diversifizierung über Konten hinweg
📊 Dashboard Übersicht
Das Dashboard zeigt in Echtzeit an:
- Status jedes Master-Kontos (ACTIVE/OFFLINE)
- Anzahl der aktiven Trades von jedem Master
- Gesamtzahl der kopierten Abschlüsse
- Anzahl der fehlgeschlagenen Versuche
- Täglicher Gewinn/Verlust
- Aktueller Drawdown
- Notstopp-Status
🔧 Technische Anforderungen
- Plattform: MetaTrader 5 (Build 3800+)
- VPS empfohlen: Für 24/7-Betrieb
- Gemeinsamer Ordner: Master und Slave müssen Zugriff auf denselben Datenordner haben
- Installationsoptionen:
- Master und Slave auf demselben VPS (ideal)
- Master und Slave auf verschiedenen VPS (erfordert gemeinsamen Ordner/Cloud-Sync)
- Lokaler PC zum Testen
🚀 Schnellstart (5 Minuten)
Schritt 1: Master-Konto
1. Öffnen Sie den Chart im Master-Konto 2. EA auf den Chart ziehen 3. Einstellen: Modus = "Masterkonto" 4. auf OK klicken
Schritt 2: Slave-Konto
1. Öffnen Sie den Chart im Slave-Konto 2. Ziehen Sie EA auf den Chart 3. Einstellen: Mode = "Slave Account" 4. Master-Kontonummern eingeben: "12345678" (Ihre Masternummer) 5. Risiko % pro Master einstellen: 2.0 6. OK anklicken
Schritt 3: Verifizierung
1. Prüfen Sie das Dashboard - der Master sollte als AKTIV angezeigt werden 2. Öffnen Sie ein Testgeschäft auf dem Master 3. Slave sollte automatisch innerhalb von 1-2 Sekunden kopieren
📝 Konfigurationsbeispiele
Konservative Einstellung
Risiko % pro Master: 1,0% Maximales Gesamtrisiko: 5,0% Maximaler Drawdown: 15% Max. täglicher Verlust: 3%
Standard-Setup
Risiko % pro Master: 2,0% Max. Gesamtrisiko: 10,0% Max: 20% Max. täglicher Verlust: 5%
Aggressives Setup
Risiko % pro Master: 3,0% Maximales Gesamtrisiko: 15,0% Maximaler Drawdown: 30% Max. täglicher Verlust: 8%
⚠️ Wichtige Hinweise
- Ein EA pro Chart: Ein Chart ist ausreichend, EA überwacht alle Symbole
- Automatische Synchronisation: EA liest/schreibt automatisch jede Sekunde
- Schutz vor Ausfällen: EA schließt die Slave-Trades nicht, wenn der Master nicht verfügbar ist
- Kommentare zum Handel: Jeder kopierte Handel hat einen Kommentar mit Master-Konto und Ticket
🛡️ Sicherheitsfunktionen
- Emergency Stop: Automatischer Stopp bei Überschreitung der Limits
- Verbindungsüberwachung: Überprüfung der Verfügbarkeit des Hauptkontos
- Logik für sicheres Schließen: Schließt keine Trades während Master-Ausfällen
- Konfliktlösung: Intelligente Behandlung von Duplikaten
- Fehlerprotokollierung: Detaillierte Protokolle für die Diagnose
💼 Lizenz & Support
Lizenz: Lebenslange Lizenz nach Kauf Aktivierung: Automatisch nach dem Kauf von MQL5 Market Support: E-Mail-Support + vollständige Dokumentation Updates: Kostenlose Updates für immer
📞 Kontakt
Web: https://www.foxwavetrading.top E-Mail: support@foxwavetrading.top Dokumentation: Im Lieferumfang des Produkts enthalten
⭐ Warum Fox Wave Pro Kopierer?
Nach 5 Jahren der Entwicklung von Handelssystemen haben wir den zuverlässigsten und flexibelsten Handelskopierer auf dem Markt geschaffen. Unser EA wird von Dutzenden von Prop Trading-Firmen und Signalanbietern weltweit verwendet.
Qualitätsgarantie: Volle Funktionalität sofort nach dem Kauf, keine versteckten Gebühren.
