Problem, das dieses Tool löst

Im MetaTrader 5 Strategy Tester können Trader normalerweise keine Trades manuell ausführen. Sie sind darauf beschränkt, zu beobachten, wie ein automatisierter Expert Advisor (EA) agiert, ohne selbst Buy- oder Sell-Orders platzieren zu können, um manuelle Strategietests, Price-Action-Übungen oder diskretionäre Analysen durchzuführen.

Algoyin MT5 Strategy Tester löst diese Einschränkung, indem es Folgendes ermöglicht:

  • Trades direkt im MT5 Strategy Tester ausführen

  • Buy- und Sell-Positionen mit einem Klick auf Buttons öffnen

  • Vordefinierte Stop-Loss- und Take-Profit-Level automatisch auf jeden Trade anwenden

  • Alle offenen Positionen mit einer einzigen Aktion sofort schließen

  • Manuell Trading-Ideen in einer kontrollierten Backtesting-Umgebung testen und verfeinern

  • Manuelle Ausführung mit eingebauten technischen Indikatoren zur Analyse und Bestätigung kombinieren

  • SL- und TP-Werte nach Wunsch einstellen

Funktionen für manuelle Trades

  • BUY-Button: Sofortiger Kaufauftrag

  • SELL-Button: Sofortiger Verkaufsauftrag

  • CLOSE-Button: Schließt alle vom EA geöffneten Positionen

  • Feste Lotgröße und automatische Platzierung von Stop Loss und Take Profit

  • Kein manuelles Ziehen von Levels oder Eingeben von Preisen erforderlich

Erklärung der wichtigsten Eingabeparameter

1. LOT-SIZE

Definiert das feste Handelsvolumen, das beim Ausführen von Buy- oder Sell-Orders verwendet wird.

  • Jeder Trade nutzt die gleiche Lotgröße

  • Hilft, Konsistenz während des Strategietests zu wahren

  • Ideal für Backtesting und Übungssessions

2. SL PRICE INTERVAL

Steuert den Abstand zwischen Einstiegspreis und Stop Loss.

  • Definiert als Preiswert, nicht in Punkten

  • Wird automatisch beim Öffnen eines Trades angewendet

  • Bei Buy-Trades liegt SL unter dem Einstieg, bei Sell-Trades über dem Einstieg

3. TP PRICE INTERVAL

Steuert den Abstand zwischen Einstiegspreis und Take Profit.

  • Definiert als Preiswert

  • Wird automatisch bei der Trade-Ausführung angewendet

  • Vereinfacht das Testen von Risiko-Rendite-Verhältnissen

Optionale Indikatoren (vollständig konfigurierbar)

Sie können auswählen, welche Indikatoren angezeigt werden sollen, und deren Einstellungen ändern. Alle Indikatoren dienen nur der visuellen Analyse und führen keine Trades automatisch aus.

Enthaltene Indikatoren

  • Fast Moving Average (schneller gleitender Durchschnitt)
    Visualisierung kurzfristiger Trends und Momentum

  • Slow Moving Average (langsamer gleitender Durchschnitt)
    Bestätigung der übergeordneten Trendrichtung

  • RSI (Relative Strength Index)
    Überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen

  • ATR (Average True Range)
    Messung der Marktvolatilität

  • ADX (Average Directional Index)
    Analyse der Trendstärke

  • Stochastic Oscillator
    Erkennung von Momentum, Trendwenden und Pullbacks

Jeder Indikator kann:

  • Ein- oder ausgeschaltet werden

  • Angepasst werden (Perioden, Methoden, Preistypen)

Ideale Anwendungsfälle

  • Manuelles Strategietesten im MT5 Strategy Tester

  • Übung von Price-Action- und diskretionärem Trading

  • Validierung indikatorbasierter Strategien

  • Lernen und Verfeinern von Trade-Ausführungsfähigkeiten


