Problem, das dieses Tool löst

Im MetaTrader 5 Strategy Tester können Trader normalerweise keine Trades manuell ausführen. Sie sind darauf beschränkt, zu beobachten, wie ein automatisierter Expert Advisor (EA) agiert, ohne selbst Buy- oder Sell-Orders platzieren zu können, um manuelle Strategietests, Price-Action-Übungen oder diskretionäre Analysen durchzuführen.

Algoyin MT5 Strategy Tester löst diese Einschränkung, indem es Folgendes ermöglicht:

Trades direkt im MT5 Strategy Tester ausführen

Buy- und Sell-Positionen mit einem Klick auf Buttons öffnen

Vordefinierte Stop-Loss- und Take-Profit-Level automatisch auf jeden Trade anwenden

Alle offenen Positionen mit einer einzigen Aktion sofort schließen

Manuell Trading-Ideen in einer kontrollierten Backtesting-Umgebung testen und verfeinern

Manuelle Ausführung mit eingebauten technischen Indikatoren zur Analyse und Bestätigung kombinieren

SL- und TP-Werte nach Wunsch einstellen

Funktionen für manuelle Trades

BUY-Button : Sofortiger Kaufauftrag

SELL-Button : Sofortiger Verkaufsauftrag

CLOSE-Button : Schließt alle vom EA geöffneten Positionen

Feste Lotgröße und automatische Platzierung von Stop Loss und Take Profit

Kein manuelles Ziehen von Levels oder Eingeben von Preisen erforderlich

Erklärung der wichtigsten Eingabeparameter

1. LOT-SIZE

Definiert das feste Handelsvolumen, das beim Ausführen von Buy- oder Sell-Orders verwendet wird.

Jeder Trade nutzt die gleiche Lotgröße

Hilft, Konsistenz während des Strategietests zu wahren

Ideal für Backtesting und Übungssessions

2. SL PRICE INTERVAL

Steuert den Abstand zwischen Einstiegspreis und Stop Loss.

Definiert als Preiswert, nicht in Punkten

Wird automatisch beim Öffnen eines Trades angewendet

Bei Buy-Trades liegt SL unter dem Einstieg, bei Sell-Trades über dem Einstieg

3. TP PRICE INTERVAL

Steuert den Abstand zwischen Einstiegspreis und Take Profit.

Definiert als Preiswert

Wird automatisch bei der Trade-Ausführung angewendet

Vereinfacht das Testen von Risiko-Rendite-Verhältnissen

Optionale Indikatoren (vollständig konfigurierbar)

Sie können auswählen, welche Indikatoren angezeigt werden sollen, und deren Einstellungen ändern. Alle Indikatoren dienen nur der visuellen Analyse und führen keine Trades automatisch aus.

Enthaltene Indikatoren

Fast Moving Average (schneller gleitender Durchschnitt)

Visualisierung kurzfristiger Trends und Momentum

Slow Moving Average (langsamer gleitender Durchschnitt)

Bestätigung der übergeordneten Trendrichtung

RSI (Relative Strength Index)

Überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen

ATR (Average True Range)

Messung der Marktvolatilität

ADX (Average Directional Index)

Analyse der Trendstärke

Stochastic Oscillator

Erkennung von Momentum, Trendwenden und Pullbacks

Jeder Indikator kann:

Ein- oder ausgeschaltet werden

Angepasst werden (Perioden, Methoden, Preistypen)

