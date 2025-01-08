Autogrids

5

🔥 Autogrids

Autogrids EA ist ein hochmodernes Tool zur Handelsautomatisierung, das Devisenhändlern einen unvergleichlichen Vorteil auf dem Markt verschafft. Auf der Grundlage einer leistungsstarken quantitativen Strategie analysiert es die Häufigkeitsverteilung der täglichen Kursbewegungen und nutzt historische Daten, um ein hochoptimiertes operatives Raster zu erstellen.

➡️ Hauptmerkmale

Dualer Strategie-Modus: Quantitatives oder manuelles Raster: Wählen Sie zwischen dem quantitativen Modus, der automatisch Raster auf der Grundlage der statistischen Verteilung der täglichen Preisspanne generiert, oder dem manuellen Modus, bei dem Sie die Rasterstufen selbst definieren und so die volle Kontrolle über Abstände und Struktur haben.

Exklusive Betriebsmodi für die Rastereinstellung: Im Gegensatz zu anderen Robotern bietet Autogrids EA mehrere Betriebsmodi, die es dem Benutzer ermöglichen, die Platzierung von Kauf- und Verkaufsaufträgen auf der Grundlage seiner Handelsstrategie zu konfigurieren: [00] Symmetrisches Hedging - Kauf- und Verkaufsaufträge werden zu denselben Preisen platziert, um ein ausgewogenes Engagement zu gewährleisten. [01] Spot Grid - Verkaufsaufträge oberhalb und Kaufaufträge unterhalb des Schlusskurses des Vortages, um eine dynamische Positionierung zu gewährleisten. [02] Inverted Spot Grid - Kaufaufträge über und Verkaufsaufträge unter dem Schlusskurs des Vortages, in Umkehrung der Standard-Spot-Grid-Logik. [03] Long - Konzentriert sich auf Kaufaufträge, die oberhalb und unterhalb des Schlusskurses des Vortages platziert werden. [04] Short - Konzentriert sich auf Verkaufsaufträge und platziert diese über und unter dem Schlusskurs des Vortages.

Anpassbare Handelsparameter: Konfigurieren Sie die Rastergröße, die Lot-Progression, die Intervallabstände und die Distanzskalierung entsprechend Ihrer Strategie und Ihrem Risikoprofil.

Intelligente Auftragsverwaltung: Passt die Rasterintegrität automatisch an und sorgt für eine logische Auftragsplatzierung und eine konsistente Risikokontrolle.

Nahtlose Session-Wiederherstellung: Wenn der EA oder MetaTrader geschlossen wird, wird die Verwaltung aller offenen Positionen und ausstehenden Orders automatisch wieder aufgenommen, wenn der EA oder MetaTrader mit identischen Parametern wieder mit demselben Chart verbunden wird.

Tägliche Finanzzusammenfassung: Zu Beginn eines jeden neuen Handelstages erstellt der EA eine übersichtliche Performance-Zusammenfassung und sendet sie an Ihre MetaTrader Mobile App, die Ihnen einen schnellen Einblick in Ihre aktuelle Handelsbilanz und Ihr Engagement bietet.

Vielseitige Asset-Kompatibilität: Funktioniert auf verschiedenen Märkten, einschließlich Forex, Aktien und Rohstoffen.

Minimiert das Risiko von Overtrading: Bietet eine strukturierte Ausführung, um übermäßige Eingriffe aufgrund von Marktstörungen zu verhindern.

Optimiert für Hedge-Konten: Gewährleistet die Kompatibilität mit Hedging-Strategien und ermöglicht ein effektives Positionsmanagement.

📊 Backtest-Ergebnisse

Vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Oktober 2025 verwandelte Autogrids ein Startguthaben von 3.000 $ in einen Nettogewinn von mehr als 5.600 $ im Modus Symmetrisches Hedging und erreichte dabei einen Gewinnfaktor von 1,75 mit einer Backtest-Qualität von 99 %.

Während dieses Zeitraums behielt er eine stabile und konsistente Bilanzkurve bei und führte über 3.100 Trades mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 89% und einem Erholungsfaktor von 1,25 aus, was seine Widerstandsfähigkeit und Präzision unter wechselnden Marktbedingungen bestätigt.

Nach Monaten der Entwicklung, des Testens und der Optimierung sprechen die Ergebnisse für sich.

💥 Sonderangebot

Nur $300 für eine lebenslange Lizenz!

    Bewertungen 3
    gtoalvesoliveira
    24
    gtoalvesoliveira 2025.02.28 01:51 
     

    Sentimentos sinceros! As qualidades do Robô se baseiam nas suas ações de qualidades, consistências, confiança e de fácil manuseio. Atualizações periódicas são implantadas com segurança e transparência de acordo com as necessidades que o mercado exige e com fedback sempre positivo dentro da nossa comunidade bastante interativa. Suporte de excelência que está sempre à disposição para nos ajudar. Só tenho a agradecer, muito obrigado Guilherme, você e o robô Autogrids estão de parabéns!!!

    celso.cwb
    45
    celso.cwb 2025.02.03 14:52 
     

    A confiabilidade e facilidade em utilizar o robô, além do suporte perfeito do Guilherme, são garantias de sucesso!! Obrigado a você Guilherme, pela paciência em ensinar, pela didática, atualizações, enfim, obrigado!! Era uma área que eu estava com dificuldades e agora estou indo bem.

    moroizumi
    49
    moroizumi 2025.01.14 23:21 
     

    Ótima ferramenta e suporte incrível do Guilherme. Estratégia possui uma boa assertividade.

    Empfohlene Produkte
    Magic EA MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experten
    Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
    Kabuto Golden Balls 4
    Tham Horanop
    Experten
    Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
    AP Fibonacci Retracement PRO MT5
    Allan Graham Pike
    Experten
    AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
    FREE
    Morning Range Breakout
    Vladimir Kuzmin
    Experten
    Morning Range Breakout (Kostenlose Version) Morning Range Breakout (Free Version) ist ein unkomplizierter Trading Advisor, der eine Ausbruchsstrategie auf der Grundlage der morgendlichen Handelsspanne implementiert. Er identifiziert das Hoch und das Tief innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (z.B. 08:00-10:00 UTC) und eröffnet einen Handel bei einem Ausbruch nach oben oder unten. Die kostenlose Version enthält die Kernfunktionalität ohne Einschränkungen. Alle Parameter und Meldungen sind ge
    FREE
    Mirror Signals Service
    Isaac Derban
    Utilitys
    Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
    Trend Catcher EA Pro MT5
    Issam Kassas
    4.87 (15)
    Experten
    Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
    FREE
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Experten
    SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
    Phoenix Plus
    Dang Cong Duong
    Experten
    Zuerst habe ich mich in Phoenix Ultra Expert Advisor verguckt . Dieser Expert Advisor unterstützt die automatische Schließung, wenn die Richtung richtig ist, und führt eine Erholung durch, wenn die Richtung falsch ist. Wenn Sie einen Auftrag eingeben: 1. Der Preis geht in die richtige Richtung und trifft den Min Profit Point , Trailing Stop 20% des aktuellen Gewinns. 2. Der Preis geht in die entgegengesetzte Richtung, der Expert Advisor wird den Auftrag mit dem Volumen platzieren ist Recovery V
    Market Profile 3 ForexArby com
    Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
    4 (15)
    Indikatoren
    Market Profile 3 MetaTrader 5 Indikator Version 4.70- ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann und die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann an Zeitrahmen zwischen M1 und D1 angehängt werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Time
    FREE
    The Viper EA MT5
    Profalgo Limited
    3.9 (10)
    Experten
    Aktuelle Aktion: Nur noch 1 für 349 $ übrig Endpreis: 999 $ Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   Live mit geringem Risiko   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Der Viper EA verwendet während des Ranging-Zeitraums der Handelssitzungen (zwischen 23 Uhr und 1 Uhr GMT+2, US DST) scharfe und effektive „Mean-Reversion“-Entries.    Diese Trades haben bereits eine sehr hohe Erfolgsquote, aber wenn sich der Markt gegen die Positio
    FTMO Trading EA MT5
    Samuel Kiniu Njoroge
    5 (1)
    Experten
    Verbessern Sie Ihren Handel mit ftmo trading ea , dem hochmodernen Price Action Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung auf ein neues Niveau hebt. Durch die Nutzung fortschrittlicher Algorithmen und die sorgfältige Analyse von Kursbewegungen ermöglicht ftmo trading ea Händlern einen unvergleichlichen Einblick in den Markt. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich ausschließlich auf Indikatoren oder verzögerte Signale verlassen musste. Mit ftmo trading ea erhalten Sie Zugang zu Echtzeit-Daten
    RSI Auto Trader
    Harun Benge
    Experten
    Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
    Maximum Infinity Pro
    Jatuporn Kamwang
    Experten
    Maximum Infinity Pro – Fortschrittlicher Grid EA für MT5 Maximum Infinity Pro ist ein Expert Advisor (EA) professioneller Güte, entwickelt für MetaTrader 5, der fortschrittliche Grid-Handelslogik mit robustem Risikomanagement und adaptiven Ein-/Ausstiegsstrategien kombiniert. Dieser EA eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader, die eine zuverlässige, flexible und vollautomatische Handelslösung wünschen. Hauptmerkmale Intelligentes Grid-System (Smart Grid System): Verwaltet a
    Delta Waves
    TitanScalper
    Experten
    Professionelles institutionelles Handelssystem Symbol: XAUUSD Empfohlener Zeitrahmen: M30 Mindestkapitalanforderung: 300 USD (oder Gegenwert in anderen Währungen) Broker-Kompatibilität: Vollständig kompatibel mit allen MT5-Brokern Delta Wave v1.2 ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das die Analyse des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) mit dem kumulativen Delta-Volumen (CDV) integriert, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es w
    Indicement MT5
    Profalgo Limited
    4.04 (26)
    Experten
    Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
    Fractal Trend Master
    Marcus Vinicius
    Experten
    Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
    Go Long Advanced
    Phantom Trading Inc.
    5 (7)
    Experten
    Der Go Long EA implementiert eine fortgeschrittene Intraday-Handelsstrategie, die auf dem Prinzip des systematischen täglichen Handels mit mehrfachen technischen Bestätigungen basiert. Während viele Händler nach komplexen Algorithmen suchen, kombiniert dieser EA einfache, aber effektive Konzepte mit ausgefeiltem Risikomanagement und mehreren technischen Filtern. Der EA öffnet Positionen zu einer bestimmten Zeit jeden Tag, aber nur wenn die Marktbedingungen mit mehreren technischen Indikatoren
    FREE
    RSI Intelligent
    Sabil Yudifera
    Experten
    RSI Intelligent ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr effiziente Relative-Stärke-Index (RSI) Breakout-Strategie, Probabilistische Analyse mit (RSI) verwendet. Am effektivsten im Preis kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung, die den Großteil der Marktzeit einnimmt. Transaktionen passieren fast jeden Tag wie Scalping folgen Trend. Ein Forex-Roboter, der den Relative Strength Index (RSI)-Indikator in Kombination mit einem künstlichen neuronalen Netz verwendet, wäre
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    Experten
    Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Experten
    Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
    Happy Nation MT5
    Andrijana Radojevic
    Experten
    EINFÜHRUNGSPROMO - ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT% Preis: $99 WICHTIG! Schicken Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und detaillierte Anweisungen zur Einrichtung zu erhalten. SETFILES - HIER HERUNTERLADEN! HAPPY NATION EA ist ein automatisiertes System der nächsten Generation, das für alle AUD-Paare entwickelt wurde und eine intelligente, kontrollierte Gitterstruktur mit fortschrittlichen, marktadaptiven Filtern kombiniert. Es bietet einen extrem niedrige
    Blue Bird MT5
    Ismail Babaoglu
    Experten
    BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
    SP500 Fast Collector
    Dmitrij Petrenko
    Experten
    SP500 Fast Collector Automatischer Scalping-Handel! Das Handelssystem ist so konzipiert, um auf Marktschwankungen zu verdienen. Ich biete keine Geschenke oder Boni für einen Kauf oder eine positive Bewertung! Der SP500 Fast Collector Advisor wurde in einem geschlossenen Test getestet, hat hervorragende Ergebnisse gezeigt, ist respektabel und kommt ohne Marketingtricks und Manipulationen aus. Der SP500-Index umfasst 505 der größten US-Unternehmen und wächst im Durchschnitt um 10% pro Jahr. E
    Lemm Scalper EA MT5
    Fabio Sanna
    Experten
    Lemm ist ein Scalper, der für den Intraday-Handel im M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, also sehr schnell und aggressiv. Es kann in einer ruhigeren Version mit höheren Zeitrahmen oder auf verschiedene Vermögenswerte gleichzeitig mit verschiedenen magischen Zahlen konfiguriert werden. Die Standardkonfiguration ist für Forex-Paare, aber durch Ändern der Parameter kann es für jedes Paar verwendet werden (es hat ausgezeichnete Ergebnisse auf XauUsd und DjiUsd gehabt). Es ist mit einer beweglichen und m
    Argo Gridosaur MT5
    Encho Enev
    Experten
    Der Argo Gridosaurus ist ein einfacher, aber zuverlässiger Grid-Handelsexperte, der hauptsächlich für die Arbeit mit den Währungspaaren GBPUSD, EURGBP optimiert ist, aber auch mit: EURUSD, USDCAD . Entwickelt für MT5 und MT4 Terminals. Die wichtigsten Indikatoren - RSI und WPR, die es verwendet, sind ausreichend, um die Art der zukünftigen Bewegung auf kurze Sicht zu bestimmen. Es wird ein intelligentes Erholungssystem verwendet, das es ermöglicht, mehr als einen Auftrag zu eröffnen. Der Experte
    Ultra KZM
    Nattapat Jiaranaikarn
    Experten
    Ultra KZM ist ein Expert Advisor, der eine einzigartige Handelsoperation verwendet. Seine Strategie basiert auf der Kombination von Raster- und Korrelationssystem, einer neuen Methode, die ich erfunden und lange Zeit entwickelt habe. Sie können Live-Signal von diesen Links sehen: (Leerzeichen löschen) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Beachten Sie, dass dieser EA auf einem ECN-Konto
    Strong Trend Catcher
    Dominik Patrick Doser
    4.39 (36)
    Experten
    Der Strong Trend Catcher ist ein leistungsstarker und zuverlässiger Expert Advisor, der Ihnen helfen kann, große Marktbewegungen aufzufangen. Dieser EA basiert auf der Breakout Trading-Methode, die von den bekannten Forex-Händlern Raja Banks und Don Vo populär gemacht wurde. Die Breakout-Trading-Methode besteht darin, auf den Ausbruch der Kurse aus einem Widerstands- oder Unterstützungsbereich zu warten und dann in die Richtung des Ausbruchs zu handeln. Der Strong Trend Catcher verwendet ein Pre
    FREE
    Forex Daily Scalping EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Experten
    Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
    PZ Goldfinch Scalper EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.33 (49)
    Experten
    Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
    FREE
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    HINN Lazy Trader
    ALGOFLOW OÜ
    5 (2)
    Utilitys
    Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
    YuClusters
    Yury Kulikov
    4.93 (42)
    Utilitys
    Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
    Live Forex Signals MT5
    Denis Nikolaev
    Utilitys
    Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
    Gann Model Forecast MT5
    Kirill Borovskii
    Utilitys
    Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
    GT Trade Manager
    Alexander Martin Koenig
    Utilitys
    Dieses Dienstprogramm wurde für Preisaktionsstrategien, Handelsflaggen und Retests entwickelt, wie z.B. Guerrilla Trading und ähnliche Strategien. Es erlaubt zu: Pending Orders für Retests zu platzieren (auf der Retest-Linie oder x PIPs von der Retest-Linie entfernt) Aufträge für Flaggenformationen zu platzieren Lotsizes auf der Grundlage von Kontogröße, Währungspaar und Risikoprozentsatz zu berechnen Trades aufteilen und mehrere Trades platzieren, wenn die Lotgröße die vom Broker vorgegebene ma
    FiboPlusWaves MT5
    Sergey Malysh
    5 (1)
    Utilitys
    Produktserie unter dem Markennamen FiboPlusWave Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich. Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an. Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal. Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen). Merkmale : Ohne auf die Elliott-Wellen-Theorie einzugeh
    Mirror EA for MT5
    Eugenio Bravetti
    Utilitys
    Die neue Version der MirrorSoftware 2021 wurde komplett neu geschrieben und optimiert. Diese Version muss nur auf einem einzelnen Diagramm geladen werden, da sie alle Aktionen auf jedem Symbol erkennen kann und nicht nur die Aktionen des Symbols, auf dem sie geladen ist. Auch die Grafiken und der Konfigurationsmodus wurden komplett neu gestaltet. Die MirrorSoftware besteht aus zwei Komponenten (alle Komponenten sind erforderlich, um zu funktionieren): MirrorController (freier Indikator): Diese
    GRID for MT5
    Volodymyr Hrybachov
    Utilitys
    GRID for MT5 ist ein praktisches Tool für diejenigen, die mit einem Orderraster handeln, das für den schnellen und komfortablen Handel an den FOREX-Finanzmärkten entwickelt wurde. GRID für MT5 verfügt über ein anpassbares Panel mit allen notwendigen Parametern. Geeignet sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger. Funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker mit einer FIFO-Anforderung - vor allem, um zuvor eröffnete Geschäfte abzuschließen. Das Orderraster kann ent
    Price Data Record into EXCEL per Tick
    Hao Zhang
    Utilitys
    1. Erfassen Sie die Preisdaten für jede Tick-Transaktion. Inhalt der Datendatei: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Erzeugen Sie in der Zwischenzeit eine Kursdaten-Datei mit einem 1-Minuten-Zeitraum. Inhalt der 1min-Datendatei: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. Speichern Sie jeden Tag alle
    Mt5BridgeBinary
    Leandro Sanchez Marino
    Utilitys
    Ich habe seine kaufmännischen Strategien für Gebrauch von binäre in MT5 automatisiert und mit unserem Mt5BridgeBinary habe ich die Ordnungen an seine Rechnung von Binary gesendet und ich liste auf: beginnen Sie so von leichter zu handeln! Die sachkundigen Berater sind leicht zu gestalten zu optimieren und Kraftbeweise zu verwirklichen; außerdem können wir im Test seine Rentabilität langfristig schleudern, haben deshalb Mt5BridgeBinary geschaffen, um seine besten Strategien mit Binary zu verbin
    Xrade EA
    Yao Maxime Kayi
    Utilitys
    Xrade EA ist ein Expert Advisor als technischer Indikator. Für den kurzfristigen Handel ist es das Beste für die nächsten Vorhersagen des Trends des Marktes. +--------------------------------------------------------------------------------------- Sehr wichtig Unser Roboter (data anylizer) nimmt keinen Handelsvorgang vor. Wenn Sie nur unseren Roboter benutzen müssen Sie Ihre Positionen selbst einnehmen +--------------------------------------------------------------------------------------- D
    Grid MT5
    Volodymyr Hrybachov
    5 (1)
    Utilitys
    Das Dienstprogramm für den halbautomatischen Handel, die Auftragsverwaltung, kann auch verwendet werden, um unrentable Positionen auf dem Konto wiederherzustellen. Es hat die Funktion, den Drawdown auf dem Konto durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Es kann mit manuellen Aufträgen, Aufträgen aus dem Panel oder Aufträgen arbeiten, die von einem anderen Expert Advisor geöffnet wurden. Es hat ein Minimum an Parametern, ist einfach zu konfigurieren, funktioniert mit einer beliebigen
    IDEA Position Manager and Market Advisor
    Mirko Bastianini
    Utilitys
    Neuigkeiten: IDEA 2.0 ist erschienen mit vielen neuen Funktionen, wie Telegram-Bot-Benachrichtigungen und Limits Order! Schaut euch das Changelog am Ende der Seite an (*). Hallo zusammen! hier findet ihr meinen Expert Advisor, genannt IDEA (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . Kurz gesagt, mit dieser Software können Sie: Einen klaren Überblick über den Marktstatus haben, mit einem Hinweis auf den aktuellen Trend. Fügen Sie einfach die Symbole, die Sie überwachen möchten, zu Ihrer Markt
    Binance Full Trader
    Arash Rezaeian
    2 (1)
    Utilitys
    Binance Full Trader wurde für die Verbindung zu Ihrem Binance-Konto entwickelt und ermöglicht es Ihnen, Daten abzurufen, Preisdiagramme zu zeichnen und mit einer beliebigen Strategie durch einen Indikator zu handeln. Eine benutzerfreundliche Schnittstelle hat dafür entwickelt und hat versucht, den Zugang zu den notwendigen Informationen wie offene Aufträge und Wallet-Salden zu geben. - Es gibt zwei Beispielindikatoren (einen für Handelssignale und einen für Preise), die Sie unter diesen Links he
    Nasdaq Piploader NY Open
    Tawanda Tinarwo
    Utilitys
    PROMOTION!! $499 bis zum 1. März. Danach kostet der EA $1,050 Entwickelt und getestet seit über 3 Jahren, ist dies einer der sichersten EAs auf dem Planeten für den Handel der New York Open. Der Handel könnte nie einfacher sein. Handeln Sie an NASDAQ US30 (Dow Jones Industrial Average) S&P 500 Was macht der EA? Der EA öffnet eine Buy Stop Order und eine Sell Stop Order (mit SL und TP) auf beiden Seiten des Marktes nur wenige Sekunden vor der NY Open. Sobald einer der beiden Trades ausgelöst wir
    Market book saver
    Aliaksandr Hryshyn
    Utilitys
    Speichern von Daten aus dem Orderbuch. Dienstprogramm für die Datenwiedergabe : https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Bibliothek zur Verwendung im Strategie-Tester : h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/81409 Vielleicht erscheint dann eine Bibliothek zur Nutzung der gespeicherten Daten im Strategietester, je nach Interesse an dieser Entwicklung. Inzwischen gibt es Entwicklungen dieser Art, die Shared Memory verwenden, wenn nur eine Kopie der Daten im RAM liegt. Dies löst nicht nur d
    All in one Keylevel
    Trinh Minh Tung
    5 (1)
    Utilitys
    Anstatt sich an die Charts zu halten, sollten wir ALL IN ONE KEYLEVEL verwenden Ankündigung: Wir freuen uns, die neueste Version 14.02 des One In One Keylevel-Produkts ankündigen zu können. Dies ist ein zuverlässiges Produkt, das mit vielen neuen Funktionen und Verbesserungen aktualisiert wurde, um Ihre Arbeit einfacher und effizienter zu machen. Derzeit haben wir eine Sonderaktion für diese neue Version. Der aktuelle Sonderpreis beträgt $500, und es sind nur noch 32 Stück verfügbar. Danach stei
    GerFX EA Protection Filter MT5
    Exler Consulting GmbH
    5 (1)
    Utilitys
    Der EA Protection Filter (hier in der MT4-Version ) bietet einen Nachrichtenfilter sowie einen Börsencrash-Filter, der in Kombination mit anderen EAs verwendet werden kann. Damit dient er als zusätzliche Schutzschicht für andere EAs, die solche Filter anbieten. Bei Backtest-Analysen meiner eigenen Nachtskalierer, die bereits einen Börsencrash-Filter verwenden, habe ich festgestellt, dass der historische Drawdown, insbesondere in Börsencrash-Phasen wie 2007-2008, durch die Verwendung eines solche
    Hedge Ninja
    Robert Mathias Bernt Larsson
    3 (2)
    Utilitys
    HEDGEN SIE IHREN WEG ZUM GEWINN BEI JEDEM HANDEL Wenn Sie denken, dass es schwierig ist zu bestimmen, in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird, löst dieser Roboter das für Sie, indem er die Richtung ändert, je nachdem, in welche Richtung sich der Preis bewegt, sodass Sie gewinnen, egal in welche Richtung er sich bewegt. Hedge Ninja ist ein halbautomatisches Handelstool, das Sie mit den folgenden Hedge-Einstellungen einrichten. Wenn Sie ihm sagen, dass er handeln soll, kaufen oder verk
    Shortcuts
    Rouge Mouta
    Utilitys
    Am besten für die technische Analyse Sie können eine Tastenkombination für ein grafisches Werkzeug oder eine Chartsteuerung für die technische Analyse festlegen. Grafikdesignsoftware / CAD-ähnliche, reibungslose Zeichnungserfahrung. Am besten geeignet für Preisaktionshändler. Synchronisierung von Zeichnungsobjekten Sie müssen nicht immer wieder dieselbe Trendlinie auf anderen Charts zeichnen. Die Shortcuts erledigen das automatisch für Sie. Natürlich werden alle zusätzlichen Änderungen des Obje
    Gold instrument scanner MT5
    Mei Lan Tang
    Utilitys
    Der Gold Instrument Scanner ist ein Chartmuster-Scanner, der Dreiecksmuster, fallende Keilmuster, steigende Keilmuster, Kanalmuster und so weiter erkennt. Gold Instrument Scanner verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Mustererkennung. Wir haben ihn jedoch so gestaltet, dass er einfach und intuitiv zu bedienen ist. Der Advanced Price Pattern Scanner zeigt Ihnen alle Muster in Ihrem Chart in einem effizienten Format für Ihren Handel. Sie müssen keine mühsame manuelle Mustererkennung meh
    Gold Wire Trader MT5
    Yu You Zhang
    Utilitys
    Gold Wire Trader MT5 handelt mit dem RSI-Indikator. Er bietet viele anpassbare RSI-Handelsszenarien und flexible Positionsmanagement-Einstellungen sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen, einen Martingale- und einen inversen Martingale-Modus. Der EA implementiert die folgenden Einstiegsstrategien, die nach Belieben aktiviert oder deaktiviert werden können: Handeln, wenn der RSI-Indikator überverkauft oder überkauft ist Handel, wenn der RSI von einem überverkauften ode
    Gold trend scanner MT5
    Li Yun Zhang
    Utilitys
    Gold Trend Scanner MT5 ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Dashboard, das den Average True Range Indikatorwert in bis zu 28 Symbolen und 9 Timeframes in 3 Modi überwacht und analysiert: Es zeigt den ATR-Indikatorwert in allen Paaren und Zeitrahmen an und signalisiert, wenn der ATR-Wert innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein Maximum oder Minimum erreicht. Kurzfristiges ATR/Langfristiges ATR-Verhältnis: Es zeigt das Verhältnis von 2 ATRs mit unterschiedlichen Zeiträumen an. Es ist nützlich, u
    Carousel Triple gold MT5
    Hong En Wang
    Utilitys
    Achtung: dies ist ein Multicurrency EA, der mit mehreren Paaren von einem Chart aus handelt! Um doppelte Trades zu vermeiden, ist es daher notwendig, den EA nur mit einem Chart zu verbinden, ---> der Handel in allen Paaren wird nur von einem Chart aus durchgeführt! Wir können gleichzeitig in drei verschiedenen Paaren handeln, wie standardmäßig (EURUSD + GBPUSD + AUDUSD), die die Korrelation beim Eintritt in den Markt für alle drei berücksichtigen; Wir können nur EURUSD (oder ein beliebiges Währu
    Gold Triangular Arbitrage MT5
    Jin Feng Liu
    Utilitys
    Bei einer Dreiecksarbitrage-Strategie werden Ineffizienzen zwischen drei verbundenen Währungspaaren ausgenutzt, indem gegenläufige Transaktionen getätigt werden, die sich gegenseitig aufheben, um einen Nettogewinn zu erzielen, wenn die Ineffizienz behoben ist. Ein Geschäft umfasst drei Transaktionen, bei denen die erste Währung gegen eine zweite, die zweite Währung gegen eine dritte und die dritte Währung gegen die erste getauscht wird. Mit dem dritten Geschäft sichert sich der Arbitrageur einen
    Gold index expert MT5
    He Ming Lai
    Utilitys
    Der Goldindex-Experte MT5 Wizard verwendet eine Multi-Timeframe-Analyse. Vereinfacht ausgedrückt, überwacht der Indikator 2 Zeitrahmen. Ein höherer Zeitrahmen und ein niedrigerer Zeitrahmen. Der Indikator bestimmt den Trend durch die Analyse des Auftragsflusses und der Struktur auf dem höheren Zeitrahmen (z.B. 4 Stunden). Sobald der Trend und der Auftragsfluss bestimmt wurden, verwendet der Indikator die frühere Marktstruktur und die Kursentwicklung, um die Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit fü
    Golden Route home MT5
    Gao Sun Liu
    Utilitys
    Golden Route home MT5 berechnet die Durchschnittspreise der offenen KAUFEN (LONG) und VERKAUFEN (SHORT) Positionen, wobei die Größe der offenen Positionen, Kommissionen und Swaps berücksichtigt werden. Der Indikator bildet die Durchschnittslinie der offenen LONG-Positionen, nach deren Überschreiten, von unten nach oben, der Gesamtgewinn für alle LONG-Positionen für das aktuelle Instrument größer als 0 wird. Der Indikator bildet die Durchschnittslinie der offenen SHORT-Positionen, nach deren Ü
    Gold looks at several MT5
    Yi Shan Hou
    Utilitys
    Wollen Sie einen EA mit kleinem Stoploss? Wollen Sie einen EA, der nur in und aus dem Markt ist? Gold schaut auf mehrere MT5 Es ist NUR kaufen, wenn der Markt öffnet und mit einem Fenster von 10 Minuten oder weniger. Es verwendet vorbörslichen Preis so sicher sein, dass Ihr Broker hat, dass. Diese Strategien (ja, es sind 2 verschiedene Strategien, die mit 3 verschiedenen Charts verwendet werden können) haben enge Stoplosses und einen Takeprofit, der oft innerhalb von Sekunden erreicht wird!
    Bionic Forex
    Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
    Utilitys
    Bionic Forex - Humans and Robots for profit. Geduld ist der Schlüssel. Die Strategien basieren auf: - Tendenz - Momentum + Hohe Volatilität - Dawn Scalper + Support Resistence. Auch hier ist Geduld der Schlüssel. Kein Bot ist fehlerfrei, manchmal funktioniert er reibungslos, manchmal einfach nicht. Es liegt an Ihnen, sein Risiko zu managen und ihn zu einem guten Freund zu machen, der automatisch mit fantastischen Strategien handelt. Mit freundlichen Grüßen, Viel Glück., Pablo Maruk.
    Trade Insurance Expert Advisor
    Jermaine Wedderburn
    Utilitys
    Haben Sie schon einmal einen Handel getätigt und wenn Sie zum Terminal zurückkehren, um den Status der Position zu überprüfen, stellen Sie fest, dass der Markt so weit in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist oder dass er Ihren Stoploss erreicht hat. Dieses System hilft Ihnen in solchen Momenten, in denen sich der Preis nicht in die von Ihnen gewünschte Richtung bewegt. Betrachten Sie dies als die Versicherung, die Ihr Konto für Ihr Handelsgeschäft braucht. Dieses Tool verwaltet manuelle Tr
    Weitere Produkte dieses Autors
    MyHistogram
    Guilherme Emiliao Ferreira
    5 (1)
    Indikatoren
    MyHistogram Der Indikator MyHistogram ist ein Tool, das den Abstand zwischen den Kursextremen und einem gleitenden Durchschnitt visualisiert. Durch die Berechnung und Anzeige dieses Abstands in einem Histogrammformat können Markttrends schnell bewertet, potenzielle Umschwünge erkannt und fundiertere Handelsentscheidungen getroffen werden. Der Indikator ist in hohem Maße anpassbar und ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Zeitrahmen, Typen von gleitenden Durchschnitten und angewandte Preise
    FREE
    ViewTrend
    Guilherme Emiliao Ferreira
    5 (2)
    Indikatoren
    ViewTrend Der ViewTrend-Indikator bietet eine visuelle Interpretation der Marktbedingungen, indem er die Kerzen und die Linie des gleitenden Durchschnitts auf der Grundlage definierter technischer Kriterien einfärbt. ️ Wie funktioniert er? Der Agorithmus analysiert die Beziehung zwischen dem aktuellen Schlusskurs, dem vorherigen Schlusskurs und dem Verhalten eines einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA). Auf der Grundlage dieser Analyse färbt der Indikator die Kerzen und die Linie des gleit
    FREE
    Quickview
    Guilherme Emiliao Ferreira
    Indikatoren
    Schnellansicht Der Quickview-Indikator hebt Schwankungen bei Vermögenswerten sofort hervor und liefert kristallklare Markteinblicke auf einen Blick. Verfolgen Sie mühelos mehrere Vermögenswerte mit visueller Einfachheit und treffen Sie täglich schnellere, intelligentere und sicherere Handelsentscheidungen. ️ Hauptmerkmale Verfolgung von Vermögenswerten in Echtzeit: Überwachen Sie sofort mehrere Vermögenswerte gleichzeitig und verpassen Sie keine wichtige Marktbewegung. Flexible und intuitiv
    FREE
    Autogrids Light
    Guilherme Emiliao Ferreira
    Utilitys
    Autogrids Light - Smart Grid Trading EA für Hedge-Konten Autogrids Light trägt die unverwechselbare DNA des originalen Autogrids, bewahrt dessen leistungsstarke Logik und Präzision und bietet gleichzeitig eine leichtere, schlankere Version. Autogrids Light konzentriert sich ausschließlich auf die Spot-Grid-Strategie und baut dynamisch ein anpassbares Raster von Kauf- und Verkaufsaufträgen um einen Referenzpreis herum auf, wobei automatisch schwebende Aufträge gemäß den vom Benutzer definiert
    Auswahl:
    gtoalvesoliveira
    24
    gtoalvesoliveira 2025.02.28 01:51 
     

    Sentimentos sinceros! As qualidades do Robô se baseiam nas suas ações de qualidades, consistências, confiança e de fácil manuseio. Atualizações periódicas são implantadas com segurança e transparência de acordo com as necessidades que o mercado exige e com fedback sempre positivo dentro da nossa comunidade bastante interativa. Suporte de excelência que está sempre à disposição para nos ajudar. Só tenho a agradecer, muito obrigado Guilherme, você e o robô Autogrids estão de parabéns!!!

    Guilherme Emiliao Ferreira
    1150
    Antwort vom Entwickler Guilherme Emiliao Ferreira 2025.02.28 10:37
    Fico muito feliz com essa mensagem! Obrigado pelas palavras! Conte comigo para fortalecermos cada vez mais nossa comunidade!
    celso.cwb
    45
    celso.cwb 2025.02.03 14:52 
     

    A confiabilidade e facilidade em utilizar o robô, além do suporte perfeito do Guilherme, são garantias de sucesso!! Obrigado a você Guilherme, pela paciência em ensinar, pela didática, atualizações, enfim, obrigado!! Era uma área que eu estava com dificuldades e agora estou indo bem.

    Guilherme Emiliao Ferreira
    1150
    Antwort vom Entwickler Guilherme Emiliao Ferreira 2025.02.03 14:57
    Muito obrigado pela mensagem! Conte comigo nessa jornada!
    moroizumi
    49
    moroizumi 2025.01.14 23:21 
     

    Ótima ferramenta e suporte incrível do Guilherme. Estratégia possui uma boa assertividade.

    Guilherme Emiliao Ferreira
    1150
    Antwort vom Entwickler Guilherme Emiliao Ferreira 2025.01.18 19:44
    Muito obrigado pelo feedback! Fico feliz em saber que a ferramenta está sendo útil para você.
    Antwort auf eine Rezension