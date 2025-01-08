Autogrids EA ist ein hochmodernes Tool zur Handelsautomatisierung, das Devisenhändlern einen unvergleichlichen Vorteil auf dem Markt verschafft. Auf der Grundlage einer leistungsstarken quantitativen Strategie analysiert es die Häufigkeitsverteilung der täglichen Kursbewegungen und nutzt historische Daten, um ein hochoptimiertes operatives Raster zu erstellen.

➡️ Hauptmerkmale

Dualer Strategie-Modus: Quantitatives oder manuelles Raster: Wählen Sie zwischen dem quantitativen Modus, der automatisch Raster auf der Grundlage der statistischen Verteilung der täglichen Preisspanne generiert, oder dem manuellen Modus, bei dem Sie die Rasterstufen selbst definieren und so die volle Kontrolle über Abstände und Struktur haben.

Exklusive Betriebsmodi für die Rastereinstellung: Im Gegensatz zu anderen Robotern bietet Autogrids EA mehrere Betriebsmodi, die es dem Benutzer ermöglichen, die Platzierung von Kauf- und Verkaufsaufträgen auf der Grundlage seiner Handelsstrategie zu konfigurieren: [00] Symmetrisches Hedging - Kauf- und Verkaufsaufträge werden zu denselben Preisen platziert, um ein ausgewogenes Engagement zu gewährleisten. [01] Spot Grid - Verkaufsaufträge oberhalb und Kaufaufträge unterhalb des Schlusskurses des Vortages, um eine dynamische Positionierung zu gewährleisten. [02] Inverted Spot Grid - Kaufaufträge über und Verkaufsaufträge unter dem Schlusskurs des Vortages, in Umkehrung der Standard-Spot-Grid-Logik. [03] Long - Konzentriert sich auf Kaufaufträge, die oberhalb und unterhalb des Schlusskurses des Vortages platziert werden. [04] Short - Konzentriert sich auf Verkaufsaufträge und platziert diese über und unter dem Schlusskurs des Vortages.

Anpassbare Handelsparameter: Konfigurieren Sie die Rastergröße, die Lot-Progression, die Intervallabstände und die Distanzskalierung entsprechend Ihrer Strategie und Ihrem Risikoprofil.

Intelligente Auftragsverwaltung: Passt die Rasterintegrität automatisch an und sorgt für eine logische Auftragsplatzierung und eine konsistente Risikokontrolle.

Nahtlose Session-Wiederherstellung: Wenn der EA oder MetaTrader geschlossen wird, wird die Verwaltung aller offenen Positionen und ausstehenden Orders automatisch wieder aufgenommen, wenn der EA oder MetaTrader mit identischen Parametern wieder mit demselben Chart verbunden wird.

Tägliche Finanzzusammenfassung: Zu Beginn eines jeden neuen Handelstages erstellt der EA eine übersichtliche Performance-Zusammenfassung und sendet sie an Ihre MetaTrader Mobile App, die Ihnen einen schnellen Einblick in Ihre aktuelle Handelsbilanz und Ihr Engagement bietet.

Vielseitige Asset-Kompatibilität: Funktioniert auf verschiedenen Märkten, einschließlich Forex, Aktien und Rohstoffen.

Minimiert das Risiko von Overtrading: Bietet eine strukturierte Ausführung, um übermäßige Eingriffe aufgrund von Marktstörungen zu verhindern.

Optimiert für Hedge-Konten: Gewährleistet die Kompatibilität mit Hedging-Strategien und ermöglicht ein effektives Positionsmanagement.

📊 Backtest-Ergebnisse

Vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Oktober 2025 verwandelte Autogrids ein Startguthaben von 3.000 $ in einen Nettogewinn von mehr als 5.600 $ im Modus Symmetrisches Hedging und erreichte dabei einen Gewinnfaktor von 1,75 mit einer Backtest-Qualität von 99 %. Während dieses Zeitraums behielt er eine stabile und konsistente Bilanzkurve bei und führte über 3.100 Trades mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 89% und einem Erholungsfaktor von 1,25 aus, was seine Widerstandsfähigkeit und Präzision unter wechselnden Marktbedingungen bestätigt. Nach Monaten der Entwicklung, des Testens und der Optimierung sprechen die Ergebnisse für sich.

💥 Sonderangebot

Nur $300 für eine lebenslange Lizenz!