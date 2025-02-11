🔥 MyHistogram

Der Indikator MyHistogram ist ein Tool, das den Abstand zwischen den Kursextremen und einem gleitenden Durchschnitt visualisiert. Durch die Berechnung und Anzeige dieses Abstands in einem Histogrammformat können Markttrends schnell bewertet, potenzielle Umschwünge erkannt und fundiertere Handelsentscheidungen getroffen werden. Der Indikator ist in hohem Maße anpassbar und ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Zeitrahmen, Typen von gleitenden Durchschnitten und angewandte Preiseinstellungen auszuwählen. Darüber hinaus verfügt er über ein farbkodiertes System, das hervorhebt, ob der Kursabstand innerhalb oder jenseits eines bestimmten Referenzniveaus liegt, und so sofortige visuelle Anhaltspunkte für eine bessere Marktinterpretation liefert.

➡️ Hauptmerkmale

Verbesserte Marktanalyse: Hilft Händlern, den Abstand zwischen Preisextremen und einem gleitenden Durchschnitt leicht zu visualisieren.

Bessere Entscheidungsfindung: Hilft bei der Identifizierung von Trends und möglichen Umkehrpunkten.

Anpassbare Visualisierung: Farbcodierte Abstände verbessern die Lesbarkeit und die schnelle Markteinschätzung.

Multi-Timeframe-Flexibilität: Kann für eine breitere Analyse auf verschiedene Zeitrahmen angewendet werden.

Anpassungsfähigkeit: Ermöglicht die Anpassung der Parameter an verschiedene Handelsstrategien.

Verbesserte Genauigkeit: Verwendet gleitende Durchschnitte, um Daten zu glätten und Marktrauschen zu reduzieren.

Bewertung der Trendstärke: Hilft bei der Feststellung, ob die Kursbewegung im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten signifikant ist.

Einfache Integration: Kompatibel mit anderen Indikatoren und Handelssystemen.

Vereinfacht die technische Analyse: Reduziert den Bedarf an mehreren Indikatoren, die das Diagramm unübersichtlich machen.

Visuelle Warnungen für Referenzpunkte: Hilft Händlern, schnell zu reagieren, wenn sich der Kurs über das festgelegte Referenzniveau hinaus bewegt.

➡️ Eingabeparameter

Zeitraum: Einstellbarer Zeitraum für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts.

Methode: Glättungsart: Unterstützt verschiedene Typen (z. B. SMA, EMA, SMMA, LWMA).

Angewandter Preis: Ermöglicht die Auswahl des Preistyps für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts (z. B. Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted).

Referenz (Punkte): Legt einen Schwellenwert für den Abstand zum gleitenden Durchschnitt fest.

Farben > Abstand: Die erste Farbe steht für Werte innerhalb der Referenz. Die zweite Farbe ist für Werte außerhalb der Referenz.