Der Indikator MyHistogram ist ein Tool, das den Abstand zwischen den Kursextremen und einem gleitenden Durchschnitt visualisiert. Durch die Berechnung und Anzeige dieses Abstands in einem Histogrammformat können Markttrends schnell bewertet, potenzielle Umschwünge erkannt und fundiertere Handelsentscheidungen getroffen werden. Der Indikator ist in hohem Maße anpassbar und ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Zeitrahmen, Typen von gleitenden Durchschnitten und angewandte Preiseinstellungen auszuwählen. Darüber hinaus verfügt er über ein farbkodiertes System, das hervorhebt, ob der Kursabstand innerhalb oder jenseits eines bestimmten Referenzniveaus liegt, und so sofortige visuelle Anhaltspunkte für eine bessere Marktinterpretation liefert.

➡️ Hauptmerkmale

Verbesserte Marktanalyse: Hilft Händlern, den Abstand zwischen Preisextremen und einem gleitenden Durchschnitt leicht zu visualisieren.

Bessere Entscheidungsfindung: Hilft bei der Identifizierung von Trends und möglichen Umkehrpunkten.

Anpassbare Visualisierung: Farbcodierte Abstände verbessern die Lesbarkeit und die schnelle Markteinschätzung.

Multi-Timeframe-Flexibilität: Kann für eine breitere Analyse auf verschiedene Zeitrahmen angewendet werden.

Anpassungsfähigkeit: Ermöglicht die Anpassung der Parameter an verschiedene Handelsstrategien.

Verbesserte Genauigkeit: Verwendet gleitende Durchschnitte, um Daten zu glätten und Marktrauschen zu reduzieren.

Bewertung der Trendstärke: Hilft bei der Feststellung, ob die Kursbewegung im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten signifikant ist.

Einfache Integration: Kompatibel mit anderen Indikatoren und Handelssystemen.

Vereinfacht die technische Analyse: Reduziert den Bedarf an mehreren Indikatoren, die das Diagramm unübersichtlich machen.

Visuelle Warnungen für Referenzpunkte: Hilft Händlern, schnell zu reagieren, wenn sich der Kurs über das festgelegte Referenzniveau hinaus bewegt.

➡️ Eingabeparameter

Zeitraum: Einstellbarer Zeitraum für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts.

Methode: Glättungsart: Unterstützt verschiedene Typen (z. B. SMA, EMA, SMMA, LWMA).

Angewandter Preis: Ermöglicht die Auswahl des Preistyps für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts (z. B. Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted).

Referenz (Punkte): Legt einen Schwellenwert für den Abstand zum gleitenden Durchschnitt fest.

Farben > Abstand: Die erste Farbe steht für Werte innerhalb der Referenz. Die zweite Farbe ist für Werte außerhalb der Referenz.

Detleff Böhmer
3060
Detleff Böhmer 2025.04.02 08:19 
 

Ein genauer Indikator, sehr gute Anzeige für den Trend, GUTE ARBEIT!! DANKE!

Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilitys
Autogrids Autogrids EA ist ein hochmodernes Tool zur Handelsautomatisierung, das Devisenhändlern einen unvergleichlichen Vorteil auf dem Markt verschafft. Auf der Grundlage einer leistungsstarken quantitativen Strategie analysiert es die Häufigkeitsverteilung der täglichen Kursbewegungen und nutzt historische Daten, um ein hochoptimiertes operatives Raster zu erstellen. ️ Hauptmerkmale Dualer Strategie-Modus: Quantitatives oder manuelles Raster: Wählen Sie zwischen dem quantitativen Modus,
ViewTrend
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (2)
Indikatoren
ViewTrend Der ViewTrend-Indikator bietet eine visuelle Interpretation der Marktbedingungen, indem er die Kerzen und die Linie des gleitenden Durchschnitts auf der Grundlage definierter technischer Kriterien einfärbt. ️ Wie funktioniert er? Der Agorithmus analysiert die Beziehung zwischen dem aktuellen Schlusskurs, dem vorherigen Schlusskurs und dem Verhalten eines einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA). Auf der Grundlage dieser Analyse färbt der Indikator die Kerzen und die Linie des gleit
FREE
Quickview
Guilherme Emiliao Ferreira
Indikatoren
Schnellansicht Der Quickview-Indikator hebt Schwankungen bei Vermögenswerten sofort hervor und liefert kristallklare Markteinblicke auf einen Blick. Verfolgen Sie mühelos mehrere Vermögenswerte mit visueller Einfachheit und treffen Sie täglich schnellere, intelligentere und sicherere Handelsentscheidungen. ️ Hauptmerkmale Verfolgung von Vermögenswerten in Echtzeit: Überwachen Sie sofort mehrere Vermögenswerte gleichzeitig und verpassen Sie keine wichtige Marktbewegung. Flexible und intuitiv
FREE
Autogrids Light
Guilherme Emiliao Ferreira
Utilitys
Autogrids Light - Smart Grid Trading EA für Hedge-Konten Autogrids Light trägt die unverwechselbare DNA des originalen Autogrids, bewahrt dessen leistungsstarke Logik und Präzision und bietet gleichzeitig eine leichtere, schlankere Version. Autogrids Light konzentriert sich ausschließlich auf die Spot-Grid-Strategie und baut dynamisch ein anpassbares Raster von Kauf- und Verkaufsaufträgen um einen Referenzpreis herum auf, wobei automatisch schwebende Aufträge gemäß den vom Benutzer definiert
