Quickview

Quickview MT5

Um indicador simples para ter uma visão rápida da variação de qualquer ativo.



Parâmetros de entrada

Ativos = Ativos a serem adicionados ao indicador

Ativos por linha = Número de ativos a serem exibidos por linha

Variação % = Variação percentual mínima entre o preço de fechamento da última sessão e o preço bid atual para ter o ativo colorido.

Cores > Variação positiva = Cor para variação positiva.

Cores > variação negativa = Cor para variação negativa.
Mais do autor
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilitários
AUTOGRIDS MT5 Autogrids EA é uma ferramenta de automação de negociação de ponta, projetada para dar aos traders de Forex uma vantagem incomparável no mercado. Construída com base em uma poderosa estratégia quantitativa, ela analisa a distribuição de frequência da amplitude diárias de preços, aproveitando dados históricos para criar uma grade operacional altamente otimizada. Ao contrário dos sistemas convencionais de negociação em grade, o Autogrids EA modela estrategicamente as distribuições de
MyHistogram
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (1)
Indicadores
MyHistogram MT5 O indicador MyHistogram é uma ferramenta de análise técnica poderosa projetada para ajudar os traders a visualizar a distância entre os extremos de preço e uma média móvel. Ao calcular e exibir essa distância em um formato de histograma, o indicador MyHistogram permite que os traders avaliem rapidamente as tendências do mercado, identifiquem reversões potenciais e tomem decisões de negociação mais informadas. O indicador MyHistogram é altamente personalizável, permitindo que os u
FREE
ViewTrend
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (2)
Indicadores
O indicador ViewTrend oferece uma interpretação visual das condições de mercado, colorindo os candles e a linha da média móvel de acordo com critérios técnicos definidos. Como Funciona? O algoritmo analisa a relação entre o preço de fechamento atual, o fechamento anterior e o comportamento da média móvel simples (SMA, por padrão). Com base nessa análise, o indicador colore os candles e a linha da média de acordo com o cenário técnico observado: Azul — Sugestão: Avaliar apenas operações de compra
FREE
Autogrids Light
Guilherme Emiliao Ferreira
Utilitários
Autogrids Light – Smart Grid Trading EA for Hedge Accounts Autogrids Light carries the unmistakable DNA of the original Autogrids, preserving its powerful logic and precision while delivering a lighter, more streamlined version. Focused exclusively on the Spot Grid strategy, Autogrids Light dynamically constructs a customizable grid of buy and sell orders around a reference price, automatically placing pending orders according to user-defined distances, volumes, and number of levels. Every o
