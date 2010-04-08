Quickview
- Indicadores
- Guilherme Emiliao Ferreira
- Versão: 1.0
Quickview MT5
Um indicador simples para ter uma visão rápida da variação de qualquer ativo.
Parâmetros de entrada
Ativos = Ativos a serem adicionados ao indicador
Ativos por linha = Número de ativos a serem exibidos por linha
Variação % = Variação percentual mínima entre o preço de fechamento da última sessão e o preço bid atual para ter o ativo colorido.
Cores > Variação positiva = Cor para variação positiva.
Cores > variação negativa = Cor para variação negativa.