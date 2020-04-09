Autogrids Light

🔥 Autogrids Light - Smart Grid Trading EA für Hedge-Konten

Autogrids Light trägt die unverwechselbare DNA des originalen Autogrids, bewahrt dessen leistungsstarke Logik und Präzision und bietet gleichzeitig eine leichtere, schlankere Version.

Autogrids Light konzentriert sich ausschließlich auf die Spot-Grid-Strategie und baut dynamisch ein anpassbares Raster von Kauf- und Verkaufsaufträgen um einen Referenzpreis herum auf, wobei automatisch schwebende Aufträge gemäß den vom Benutzer definierten Abständen, Volumina und der Anzahl der Ebenen platziert werden. Jeder Vorgang spiegelt die Effizienz, die Struktur und die strategische Essenz von Autogrids selbst wider - konzentriert in einer kompakten, leistungsstarken Version, die auf Präzision und Einfachheit ausgelegt ist.

➡️ Hauptmerkmale

Referenzpreis des Netzes: Definiert den Startpreis für das Grid, wobei entweder der Schlusskurs der vorherigen Sitzung oder ein benutzerdefinierter Preis als Referenzpunkt verwendet wird.

Unabhängige Kauf- und Verkaufsraster: Konfigurieren Sie die Anzahl der Ebenen, die Abstände (in Punkten) und die Losgrößen unabhängig voneinander für das obere (Verkauf) und das untere (Kauf) Grid, um die vollständige Kontrolle über jede Seite des Marktes zu gewährleisten.

Flexible Volumen- und Abstandseinstellungen: Unterstützt Listen von Losgrößen und Abstandsintervallen, die erweiterte Skalierungsmethoden wie Linear Gradient (Kernstrategie), Martingale oder Anti-Martingale-Konfigurationen ermöglichen.

Stop-Loss pro Raster: Legen Sie individuelle Stop-Loss-Niveaus für die Kauf- und Verkaufsseite fest und ermöglichen Sie so eine maßgeschneiderte Risikobegrenzung pro Rasterstruktur.

Durchschnittspreis Take Profit: Anstatt einen festen TP pro Auftrag zuzuweisen, verwaltet der EA den Take Profit dynamisch auf der Grundlage des gewichteten durchschnittlichen Einstiegspreises, mit einer optionalen Swap-Anpassung für höhere Genauigkeit.

Magic Number-Filterung: Stellt sicher, dass der EA nur seine eigenen Trades verwaltet, um Interferenzen mit anderen Systemen oder manuellen Operationen zu vermeiden.

Hedge-Konto-Kompatibilität: Speziell für Hedge-Konten entwickelt, die gleichzeitige Kauf- und Verkaufspositionen mit unabhängiger Logik und Kontrolle ermöglichen.

Integrierte Übersichtstafel: Bietet einen Echtzeit-Überblick über die Leistung des Rasters, das Engagement und die Gewinnmetriken. Das Panel kann je nach Benutzerpräferenz aktiviert oder deaktiviert werden.

📊 Backtest-Ergebnisse

Vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Oktober 2025 hat Autogrids Light ein Startguthaben von 3.000 $ in einen Nettogewinn von mehr als 5.300 $ verwandelt und dabei einen Gewinnfaktor von 2,21 mit einer Backtest-Qualität von 99 % erzielt.

Während dieses Zeitraums behielt er eine stabile und konsistente Aktienkurve bei und führte über 2.400 Trades mit einer Gewinnrate von 71% und einem Erholungsfaktor von 2,18 aus, was seine Widerstandsfähigkeit und Präzision unter wechselnden Marktbedingungen bestätigt.

Nach Monaten der Entwicklung, des Testens und der Optimierung sprechen die Ergebnisse für sich.

💥 Sonderangebot zur Markteinführung

Nur $30 für die ersten Exemplare!

Käufer dieses Produkts erwarben auch
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilitys
Autogrids Autogrids EA ist ein hochmodernes Tool zur Handelsautomatisierung, das Devisenhändlern einen unvergleichlichen Vorteil auf dem Markt verschafft. Auf der Grundlage einer leistungsstarken quantitativen Strategie analysiert es die Häufigkeitsverteilung der täglichen Kursbewegungen und nutzt historische Daten, um ein hochoptimiertes operatives Raster zu erstellen. ️ Hauptmerkmale Dualer Strategie-Modus: Quantitatives oder manuelles Raster: Wählen Sie zwischen dem quantitativen Modus,
MyHistogram
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (1)
Indikatoren
MyHistogram Der Indikator MyHistogram ist ein Tool, das den Abstand zwischen den Kursextremen und einem gleitenden Durchschnitt visualisiert. Durch die Berechnung und Anzeige dieses Abstands in einem Histogrammformat können Markttrends schnell bewertet, potenzielle Umschwünge erkannt und fundiertere Handelsentscheidungen getroffen werden. Der Indikator ist in hohem Maße anpassbar und ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Zeitrahmen, Typen von gleitenden Durchschnitten und angewandte Preise
FREE
ViewTrend
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (2)
Indikatoren
ViewTrend Der ViewTrend-Indikator bietet eine visuelle Interpretation der Marktbedingungen, indem er die Kerzen und die Linie des gleitenden Durchschnitts auf der Grundlage definierter technischer Kriterien einfärbt. ️ Wie funktioniert er? Der Agorithmus analysiert die Beziehung zwischen dem aktuellen Schlusskurs, dem vorherigen Schlusskurs und dem Verhalten eines einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA). Auf der Grundlage dieser Analyse färbt der Indikator die Kerzen und die Linie des gleit
FREE
Quickview
Guilherme Emiliao Ferreira
Indikatoren
Schnellansicht Der Quickview-Indikator hebt Schwankungen bei Vermögenswerten sofort hervor und liefert kristallklare Markteinblicke auf einen Blick. Verfolgen Sie mühelos mehrere Vermögenswerte mit visueller Einfachheit und treffen Sie täglich schnellere, intelligentere und sicherere Handelsentscheidungen. ️ Hauptmerkmale Verfolgung von Vermögenswerten in Echtzeit: Überwachen Sie sofort mehrere Vermögenswerte gleichzeitig und verpassen Sie keine wichtige Marktbewegung. Flexible und intuitiv
FREE
