🔥 Autogrids Light - Smart Grid Trading EA für Hedge-Konten

Autogrids Light trägt die unverwechselbare DNA des originalen Autogrids, bewahrt dessen leistungsstarke Logik und Präzision und bietet gleichzeitig eine leichtere, schlankere Version.

Autogrids Light konzentriert sich ausschließlich auf die Spot-Grid-Strategie und baut dynamisch ein anpassbares Raster von Kauf- und Verkaufsaufträgen um einen Referenzpreis herum auf, wobei automatisch schwebende Aufträge gemäß den vom Benutzer definierten Abständen, Volumina und der Anzahl der Ebenen platziert werden. Jeder Vorgang spiegelt die Effizienz, die Struktur und die strategische Essenz von Autogrids selbst wider - konzentriert in einer kompakten, leistungsstarken Version, die auf Präzision und Einfachheit ausgelegt ist.

➡️ Hauptmerkmale

Referenzpreis des Netzes: Definiert den Startpreis für das Grid, wobei entweder der Schlusskurs der vorherigen Sitzung oder ein benutzerdefinierter Preis als Referenzpunkt verwendet wird.

Unabhängige Kauf- und Verkaufsraster: Konfigurieren Sie die Anzahl der Ebenen, die Abstände (in Punkten) und die Losgrößen unabhängig voneinander für das obere (Verkauf) und das untere (Kauf) Grid, um die vollständige Kontrolle über jede Seite des Marktes zu gewährleisten.

Flexible Volumen- und Abstandseinstellungen: Unterstützt Listen von Losgrößen und Abstandsintervallen, die erweiterte Skalierungsmethoden wie Linear Gradient (Kernstrategie), Martingale oder Anti-Martingale-Konfigurationen ermöglichen.

Stop-Loss pro Raster: Legen Sie individuelle Stop-Loss-Niveaus für die Kauf- und Verkaufsseite fest und ermöglichen Sie so eine maßgeschneiderte Risikobegrenzung pro Rasterstruktur.

Durchschnittspreis Take Profit: Anstatt einen festen TP pro Auftrag zuzuweisen, verwaltet der EA den Take Profit dynamisch auf der Grundlage des gewichteten durchschnittlichen Einstiegspreises, mit einer optionalen Swap-Anpassung für höhere Genauigkeit.

Magic Number-Filterung: Stellt sicher, dass der EA nur seine eigenen Trades verwaltet, um Interferenzen mit anderen Systemen oder manuellen Operationen zu vermeiden.

Hedge-Konto-Kompatibilität: Speziell für Hedge-Konten entwickelt, die gleichzeitige Kauf- und Verkaufspositionen mit unabhängiger Logik und Kontrolle ermöglichen.

Integrierte Übersichtstafel: Bietet einen Echtzeit-Überblick über die Leistung des Rasters, das Engagement und die Gewinnmetriken. Das Panel kann je nach Benutzerpräferenz aktiviert oder deaktiviert werden.

📊 Backtest-Ergebnisse