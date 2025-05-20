🔥 ViewTrend

Der ViewTrend-Indikator bietet eine visuelle Interpretation der Marktbedingungen, indem er die Kerzen und die Linie des gleitenden Durchschnitts auf der Grundlage definierter technischer Kriterien einfärbt.

➡️ Wie funktioniert er?

Der Agorithmus analysiert die Beziehung zwischen dem aktuellen Schlusskurs, dem vorherigen Schlusskurs und dem Verhalten eines einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA). Auf der Grundlage dieser Analyse färbt der Indikator die Kerzen und die Linie des gleitenden Durchschnitts je nach dem beobachteten technischen Szenario:

Blau - Anregung: Ausschließliche Kaufszenarien in Betracht ziehen

Wenn der gleitende Durchschnitt ansteigt und der aktuelle Schlusskurs über dem Durchschnitt liegt, färbt der Indikator den gleitenden Durchschnitt und die Kerzen blau, was auf eine günstige Bedingung für Kauf- (Long-) Trades hindeutet.

Hinweis: Dies kann auf einen Aufwärtstrend hindeuten, aber der Benutzer sollte dies immer durch seine eigene Analyse und sein Risikomanagement bestätigen.

Rot - Anregung: Ausschließliche Verkaufsszenarien in Betracht ziehen

Wenn der gleitende Durchschnitt fällt und der aktuelle Schlusskurs unter dem Durchschnitt liegt, färbt sich der Indikator rot und deutet auf einen möglichen Moment hin, in dem Verkaufs- (Short-) Geschäfte in Betracht gezogen werden sollten.

Hinweis: Dies kann auf einen Abwärtstrend hindeuten, aber der Benutzer sollte dies immer mit seiner eigenen Strategie und Risikokontrolle überprüfen.

Grau oder hellgrau - Vorschlag: Abwarten

Wenn es keine klare Übereinstimmung zwischen dem Kursverhalten und der Richtung des gleitenden Durchschnitts gibt, zeigt der Indikator eine neutrale Farbe (grau oder hellgrau). Dies signalisiert einen Moment möglicher Unentschlossenheit und legt dem Benutzer nahe, auf eine klarere Situation zu warten, bevor er in den Markt einsteigt.

