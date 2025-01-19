Bitcoin Scalper Pro

4.71

Live-Signal

Überwachen

MT4-Version


Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen!

Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Handel entwickelt und verwendet eine leistungsstarke Preisniveau-Ausbruchsstrategie. Bitcoin Scalper Pro analysiert die Marktdaten in Echtzeit und zeigt die wichtigsten Niveaus an, um sich auf schnelle Marktbewegungen vorzubereiten.

Bitcoin Scalper Pro ist ein Tool für Trader, die Stabilität und Genauigkeit schätzen und das Beste aus der Dynamik des Kryptomarktes machen wollen. Passen Sie es an Ihren Handelsstil an und beobachten Sie, wie es für Sie arbeitet, indem Sie einen modernen Ansatz für Analyse und Handel verwenden.


Um mit dem Advisor zu handeln, installieren Sie ihn einfach auf dem Chart des Währungspaares BTCUSD mit dem Zeitrahmen H1 und verwenden Sie die Standardeinstellungen, und wählen Sie vor Beginn der Arbeit das für Sie geeignete Risikoniveau.


Eigenheiten:

- verwendet keine gefährlichen Martingale- oder Grid-Strategien;
- fester Stop-Loss, der es Ihnen erlaubt, das maximale Risiko pro Transaktion zu kontrollieren;
- automatische Reinvestition der erzielten Gewinne für den weiteren Handel und volle Kontrolle über das Kapital;
- vollständig automatisiert und erfordert nicht die Teilnahme eines Händlers am Handel;
- verwendet das klassische System der technischen Analyse zum Durchbrechen von Kursniveaus, das sich über Jahrzehnte bewährt hat und für den modernen Devisenmarkt modernisiert wurde.


Spezifikationen:

Plattform:
MT5
Zeitrahmen: H1
Währung:
BTCUSD
Strategie: Handel bei Preisniveauausbrüchen
Handelszeiten: 24/7
Mindest-Einzahlung: 100$
Bewertungen 18
LittleSensey
24
LittleSensey 2025.12.18 21:55 
 

Excellent EA for Bitcoin, after only one week I got my money back. very professional work

Indra Pratama
201
Indra Pratama 2025.11.11 13:06 
 

I have been using this EA for 2 months, and the result has been very satisfying. The developer is also very friendly and responsive to the questions. Would definitely recommend.

Bon Lee
82
Bon Lee 2025.11.02 08:41 
 

EA is great. the creator is very responsive and helpful.

Antwort auf eine Rezension