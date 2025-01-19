Bitcoin Scalper Pro
- Asesores Expertos
- Yevhenii Mavletbaiev
- Versión: 1.50
- Actualizado: 28 octubre 2025
- Activaciones: 10
Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente!
Este asesor de operaciones único está diseñado específicamente para operar con Bitcoin y utiliza una potente estrategia de ruptura del nivel de precios. Bitcoin Scalper Pro analiza los datos del mercado en tiempo real y señala los niveles clave, preparándose para rápidos movimientos del mercado.
Bitcoin Scalper Pro es una herramienta para operadores que valoran la estabilidad, la precisión y quieren sacar el máximo partido de la dinámica del mercado de criptomonedas. Personalícelo a su estilo de trading y vea cómo trabaja para usted, utilizando un enfoque moderno de análisis y trading.
Peculiaridades:
|- no utiliza estrategias peligrosas de martingala o rejilla;
|- stop loss fijo, lo que le permite controlar el nivel máximo de riesgo por operación;
|- reinversión automática de los beneficios obtenidos para seguir operando y control total del capital;
|- totalmente automatizado y no requiere la participación de un operador en las operaciones;
|- utiliza el sistema clásico de análisis técnico de ruptura de niveles de precios, probado durante décadas, modernizado para el mercado forex moderno.
Especificaciones:
|Plataforma:
|MT5
|Marco temporal:
|H1
|Divisa:
|BTCUSD
|Estrategia:
|Operar en rupturas de niveles de precios
|Horario de negociación:
|24/7
|Depósito mínimo
|100$
Excellent EA for Bitcoin, after only one week I got my money back. very professional work