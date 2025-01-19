Bitcoin Scalper Pro

Señal en directo

Monitroing

Versión MT4


Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente!

Este asesor de operaciones único está diseñado específicamente para operar con Bitcoin y utiliza una potente estrategia de ruptura del nivel de precios. Bitcoin Scalper Pro analiza los datos del mercado en tiempo real y señala los niveles clave, preparándose para rápidos movimientos del mercado.

Bitcoin Scalper Pro es una herramienta para operadores que valoran la estabilidad, la precisión y quieren sacar el máximo partido de la dinámica del mercado de criptomonedas. Personalícelo a su estilo de trading y vea cómo trabaja para usted, utilizando un enfoque moderno de análisis y trading.


Para comenzar a operar con el asesor, simplemente instálelo en el gráfico del par de divisas BTCUSD con el marco temporal H1 utilizando la configuración estándar y, antes de comenzar a trabajar, seleccione el nivel de riesgo adecuado para usted.


Peculiaridades:

- no utiliza estrategias peligrosas de martingala o rejilla;
- stop loss fijo, lo que le permite controlar el nivel máximo de riesgo por operación;
- reinversión automática de los beneficios obtenidos para seguir operando y control total del capital;
- totalmente automatizado y no requiere la participación de un operador en las operaciones;
- utiliza el sistema clásico de análisis técnico de ruptura de niveles de precios, probado durante décadas, modernizado para el mercado forex moderno.


Especificaciones:

Plataforma:
MT5
Marco temporal: H1
Divisa:
BTCUSD
Estrategia: Operar en rupturas de niveles de precios
Horario de negociación: 24/7
Depósito mínimo 100$
Comentarios 18
LittleSensey
24
LittleSensey 2025.12.18 21:55 
 

Excellent EA for Bitcoin, after only one week I got my money back. very professional work

Indra Pratama
201
Indra Pratama 2025.11.11 13:06 
 

I have been using this EA for 2 months, and the result has been very satisfying. The developer is also very friendly and responsive to the questions. Would definitely recommend.

Bon Lee
82
Bon Lee 2025.11.02 08:41 
 

EA is great. the creator is very responsive and helpful.

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
LittleSensey
24
LittleSensey 2025.12.18 21:55 
 

Excellent EA for Bitcoin, after only one week I got my money back. very professional work

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.12.19 00:03
Thank you! I am glad to read your feedback.
amrimond
79
amrimond 2025.12.04 11:52 
 

I’ve been using this bot for over two weeks and still haven’t seen any trades. I reached out for support but received almost no response. Overall, the experience has been disappointing—I’ve stopped using it and ended up losing both the bot cost and VAT. Maybe I’m just unlucky, but it feels like the bot simply didn’t work for me. I don’t recommend purchasing this product. I also requested a refund, but the seller has not responded. :-(

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.12.05 17:21
Everything's great, buddy. My clients and I are seeing trades with the EA, as confirmed by monitoring its performance. I'm sure your lack of trades is due to either improper EA configuration or an excessively wide spread with your broker. I wrote to you and offered to help with the setup, but you declined, saying you didn't need it right now. Therefore, I consider your review biased: you left a negative review without even trading with the EA or seeing its results. It would have been more logical to ask me for help with the setup first and then draw conclusions.
Indra Pratama
201
Indra Pratama 2025.11.11 13:06 
 

I have been using this EA for 2 months, and the result has been very satisfying. The developer is also very friendly and responsive to the questions. Would definitely recommend.

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.11.11 15:01
Thank! 😉 I'm glad the advisor is useful to you.
Bon Lee
82
Bon Lee 2025.11.02 08:41 
 

EA is great. the creator is very responsive and helpful.

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.11.02 09:16
Thank you very much for your feedback!
Frank Alexander Nitsch
600
Frank Alexander Nitsch 2025.10.30 17:54 
 

Great EA – stable results and easy to use. I've been using it for 3 months now. The author is very responsive and always helpful with questions. Highly recommended!

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.10.30 18:48
Thank you for your feedback!
Adrian Garcia
60
Adrian Garcia 2025.10.30 12:59 
 

Thank you Yevhenii for builing this nice EA. I have been using it for around 1 month with positive results. The atention of Yevhenii has been fantastic helping me with some issues and finding the correct configuration for me. Recommended!

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.10.30 14:55
Thank you! I'm glad I could please you.
Philippe Andreas Bachmann
550
Philippe Andreas Bachmann 2025.10.27 10:36 
 

A very good EA, I have been using it successfully for 2 months now.

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.10.27 11:43
Thank you! I'm glad you liked the EA.
PingPongg
19
PingPongg 2025.09.20 14:14 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.09.20 14:41
Thank you! It's nice to read your review.
Lachlan Jones
29
Lachlan Jones 2025.09.10 14:34 
 

At first I doubted whether it was worth buying this adviser, as I had already lost a lot of money on useless advisers. But I still decided and I want to say that this is a great adviser that really knows how to make money. It is unlikely to make me a millionaire, but it is a great tool for additional passive income, as it is very easy to set up and does not require my participation in the trading processes.

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.09.14 21:20
Thanks for your review!
kuronekocapital
106
kuronekocapital 2025.08.13 02:28 
 

I’ve only used this EA for less than a week, and I normally wouldn’t leave a review so soon. However, I feel it’s important to share my experience. Using the medium risk setting (lot size), the EA entered a position right at a resistance level, hit stop loss, and caused a 5.8% loss of my account balance in a single trade. This level of risk per trade is far beyond what I expected. Looking back, I realize I was too naïve to trust the EA solely based on its backtest results and recent performance records. No matter how good an EA’s average performance may be, this kind of drawdown in one trade is not something most traders would be comfortable with. I even ran it on my large account without first testing on a smaller one — a mistake I regret. If you are a new user, please be careful and start with the lowest risk setting or a small account first.

Additional Note:

Of course, the risk level can be set by the user, but the default setting of this EA is “medium”, and by its name most traders would assume it reflects a normal, generally acceptable level of risk. You mentioned to me that this EA is prop firm compatible, but in reality the default “medium” setting results in around a 6% loss per trade — far above what many traders would consider acceptable. At this level, a single losing trade could immediately fail a prop challenge. It would have been better if the actual assumed risk level for “medium” or “very low” was clearly stated so users could make an informed decision before running it.

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.08.13 07:02
Hello. Thank you for your feedback, but the lot size and risk level do not depend on the advisor, but on you, you can set any risk level convenient for you. Also, do not judge the advisor if you bought it a few days ago, this is too short a period to judge the result. I hope you continue to use the advisor and over time rethink your review.
mavelaco
106
mavelaco 2025.07.24 13:31 
 

Hello, after several tests, I decided to purchase the EA. It's too early to comment on its effectiveness, but either it worked the first time or the developer helped make it work perfectly with a few tweaks. I'll let it run for a few months and then come back and comment. Excellent work by the developer. Congratulations!

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.07.24 15:50
Thank!
lightwarrior2
26
lightwarrior2 2025.07.18 18:53 
 

I have been looking for an advisor for trading cryptocurrency for a long time and I want to say that Bitcoin Scalper Pro is just a godsend. The advisor is fully automatic, trades BTCUSD without my participation. I really like that this advisor uses stop loss for each transaction. It works stably, without sharp drawdowns. I recommend it for automatic bitcoin trading!🙂

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.07.19 07:26
Thank you!
Pedro Mateus
45
Pedro Mateus 2025.07.14 09:06 
 

At first I watched the work of this adviser following the signal of the author. Then I decided to buy it and use it in my trading. I want to say that this is a good adviser with a very well thought out strategy. At the moment everything is going well and the adviser makes money trading bitcoin on my account. Special thanks to Mr. Yevhenii Mavletbaiev, who kindly answered all my questions and helped with the settings.

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.07.14 21:13
Thank you for your feedback! You motivate me to make the advisors even better.
lukasfff
23
lukasfff 2025.07.03 09:49 
 

This advisor is really very effective and incredibly easy to use. I installed it on BTCUSD (H1), and it works completely automatically, without requiring my intervention. What I was especially pleased with was its stability. The deposit grows smoothly, without any sharp drawdowns, which is very important for me, since I had already lost a lot of money trading other riskier advisors. A huge plus is that it does not use risky strategies like martingale. I am very pleased with the purchase and recommend it to anyone looking for a reliable assistant for trading bitcoin!

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.07.03 11:06
Thank you. It's nice to hear that the advisor helps you in trading.🙂
samantha.505
31
samantha.505 2025.06.14 14:22 
 

This adviser was recommended to me by my friend, he successfully uses it on his trading account and the trading result is impressive. At the moment, everything works great. I also want to say thanks to Mr. Yevhenii for helping me set it up.

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.06.14 15:27
Thank you! 🙏
SBudiFX
46
SBudiFX 2025.06.02 16:01 
 

Good! I like this advisor, it really earns. The deposit grows smoothly, without sharp drawdowns. My recommendations!

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.06.02 18:25
Thanks buddy
SuyLin1995
25
SuyLin1995 2025.05.29 18:51 
 

Finally, I found a solution that really works for Bitcoin! Bitcoin Scalper Pro is a godsend for those tired of endless charts and nervous monitoring. When I launched it, I was a little skeptical at first, because I had already tried so many "magic" advisors. But this one pleasantly surprised me! It trades Bitcoin with amazing accuracy. The coolest thing is its adaptability. It doesn't matter whether Bitcoin flies to new peaks or sags - the advisor adjusts, looks for entry and exit points, and keeps drawdowns under control. No more Martingales and grids that could wipe out the deposit at any time! This gives me peace of mind and confidence that my capital is safe. I see how my account is growing steadily, and these are not just numbers on paper, but real money. You don't need to be an expert in trading to use it - install it, set it up (and it's very simple!) and watch a professional work.

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.05.30 07:21
Thank you very much!
Yerzhan Asanov
29
Yerzhan Asanov 2025.05.26 17:47 
 

Excellent advisor for BTC scalping! This advisor really lives up to expectations. Trades exactly according to the strategy, works well on volatile movements. Risk management is at the level: stop losses are adequate, take profits are balanced. Pros - low drawdown and stable deposit growth. Added it for the long term to my portfolio of profitable advisors.

Yevhenii Mavletbaiev
8382
Respuesta del desarrollador Yevhenii Mavletbaiev 2025.05.27 05:38
Thank!
Respuesta al comentario