Aixauusd

3
Die AIXAUUSD/XAUAUD EA-Strategie wurde speziell entwickelt, um Gold ausschließlich auf dem H1-Chart zu scalpen. Der EA verwendet einen DCA-Ansatz, Durchschnittswerte Positionen schrittweise mit dem Multiplikator-Wert

Der EA arbeitet im aggressiven Modus, der ein Mindestkapital von 3.000 $ pro Paar erfordert.Bestes Handelspaar : XAUAUD. Wenn Sie beabsichtigen, XAUAUD+XAUUSD zu handeln, stellen Sie sicher, dass Sie 2 verschiedene Konten für jedes Paar verwenden (handeln Sie nicht 2 Paare mit einem einzigen Konto)
und verwenden Sie immer eine Losgröße von 0,01 mit einem Hebel von 1:500+ neben einem ECN-Broker mit geringer Streuung und einem guten VPS. Verwenden Sie nur 0,01 Losgröße mit diesem EA.
Es kommt voll integriert mit allen notwendigen Handelsparameter erfordern keine zusätzliche Konfiguration; Stellen Sie sicher, dass alle die Beschreibung
lesenBitte schauen Sie sich die Live-Handelsergebnisse Video, das die EA Leistung für über 6 Monate zeigen, besser auf Live-Handelsdaten als die Backtest verlassen.

Set 1 Mittel Aggressiv
Zeitrahmen für Verkaufssignale 1 Stunde
Zeitrahmen für Kaufsignale 1 Stunde
max_erlaubte_Order 25
Los 0.01
LosMultiplikator 1.1
MaxGeschäfte 25
Offene_Stunde 13
Schluss_Stunde 17
DistanceStep (zwischen Abschlüssen) 1500
Diese EA-Strategie ist für den Handel nach Londoner Zeit ausgelegt. Wenn sich Ihr Broker in einer anderen Zeitzone befindet, ist es wichtig, dass die Eröffnungsstunde und die Schlussstunde mit der Londoner Zeit übereinstimmen. MaxTrades + max_allowed_orders Einstellungen müssen identische Werte haben. Die Zeitrahmeneinstellungen für Kauf- und Verkaufssignale müssen identische Werte haben. Der EA ist sofort einsatzbereit und benötigt keine separate Konfigurationsdatei. Bitte lassen Sie den EA 1 Monat lang auf einem Demokonto laufen, um ihn zu testen, bevor Sie live gehen. Der EA benötigt einen ECN-Broker mit niedrigem Spread und einen guten VPS. Wichtiger Hinweis: Wie bei jeder Handelssoftware sind auch bei diesem EA die Handelsdaten der Vergangenheit kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es ist wichtig, dass Sie anerkennen, dass der Forex-Handel erhebliche finanzielle Risiken birgt. Es ist wichtig, dass Sie diese Risiken vollständig verstehen, bevor Sie diesen EA für Ihre Handelsaktivitäten verwenden. EA nicht für Cent-Konto. 0.01 Lotgröße verwenden.
Bewertungen 2
Kalinskie Gilliam
728
Kalinskie Gilliam 2025.01.08 23:22 
 

Another amazing product by the team. Their work is incredible and I look forward to continued future use of their EAs.

Empfohlene Produkte
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Indicators Trader MT4
Konstantin Nikitin
Experten
Automatisierter Multicurrency Expert Advisor mit einer unbegrenzten Anzahl von Währungspaaren. In diesem Fall ist es möglich, für jedes einzelne Währungspaar anzugeben, wie der Advisor mit ihm arbeiten soll. Sie können Aufträge manuell hinzufügen. Der Experte hat keine bestimmte Strategie. Jeder wählt selbst, welche Funktionen er nutzen will. Und auf welche Indikatoren und auf welchen TF er mit ihnen arbeiten will. Reales Konto, das vollständig von einem Experten geführt wird. MACD und Hüllku
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Experten
Maximieren Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit TrendSight Pro EA , einer hochentwickelten und automatisierten Handelslösung, die speziell für den hochintensiven XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Sicherheit und konsistente Leistung legen, und nimmt der technischen Analyse das Rätselraten ab. Warum TrendSight Pro EA wählen? TrendSight Pro EA ist nicht einfach nur ein weiterer automatisierter Bot, sondern eine komplette Gold-Handelsst
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experten
Scalper-Roboter für den Zeitrahmen M5. Handelt mit dem Währungspaar GBPUSD. Dieser Roboter wurde von einem Unternehmen professioneller Händler speziell für den Handel mit Pfund Sterling entwickelt. Der Roboter eröffnet täglich etwa 5 bis 15 Trades. Es ist am besten, mit Brokern zu handeln, die einen niedrigen Spread auf GBPUSD von bis zu 10 Pips haben. Die empfohlene Mindesteinzahlung zu Beginn beträgt 500 $ oder mehr. Vorteile: verwendet kein Martingal. kein Netz. Jeder Trade hat einen Stop-L
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experten
Der Wolf Stream-Roboter hat die Fähigkeit, die Karte so zu "sehen", wie ein Mensch sie sieht. Deshalb liest er die Stimmung der Spieler genau. Die Ängste und Hoffnungen des Publikums werden im aktuellen Moment, in den aktuellen Situationen gebildet. Der Roboter reagiert darauf und handelt in jeder Situation optimal. Der Echtzeithandel hat seit dem 26. Juli 2021 (3,5 Monate) 103% Gewinn gebracht Es gibt viele Phasen auf dem Markt, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Daher ist für jede
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experten
Wir stellen HFT KING EA vor – den ultimativen HFT KING des Handels! Dieses vollautomatische Hochfrequenzhandelssystem wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis mit seinem fortschrittlichen Algorithmus und den modernsten Funktionen zu revolutionieren. HFT King nutzt eine einzigartige Kombination aus technischer Analyse, künstlicher Intelligenz, Hochfrequenzhandel und maschinellem Lernen, um Händlern zuverlässige und profitable Handelssignale bereitzustellen. Die hochmoderne Technologie von HFT Kin
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experten
Der Expert Advisor (SynapseTrader EA) der Firma ProfitFXBot wurde entwickelt, um den Forex-Markt speziell auf GBP/USD zu handeln und dabei intelligente Strategien zu verwenden, um beständige Gewinne zu erzielen. Dieser Bot muss um 20:00 Uhr (New Yorker Zeit) eingeschaltet und um 5:00 Uhr morgens (UTC-5) manuell ausgeschaltet werden, der Bot muss in der Zeitlichkeit M1 platziert werden. Während dieser Stunden trifft der Bot Entscheidungen auf der Grundlage von Marktanalysen mit einer optimierten
Gold Expert VR
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold Expert VR - Ihre ultimative automatisierte Scalping-Lösung! Gold Expert VR ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der sorgfältig für das Scalping in Zeiten geringer Marktvolatilität entwickelt wurde. Dieser EA integriert selbstanpassende Marktalgorithmen mit Reinforcement Learning-Elementen, um Handelsentscheidungen zu optimieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Hauptmerkmale von Gold Expert VR: Fortschrittliche selbstanpassende Algorithmen: Identifiziert automatisch maßg
Full Force Wall Street Killer
Diego Assis
Experten
Full Force WSK ist ein Mehrwährungs-EA, der für den Handel mit bestimmten Gaps bei Markteröffnung optimiert ist. Er verwendet einen intelligenten Algorithmus, der das tägliche Volumen und die Variation der Gap-Muster berücksichtigt, die in den letzten Jahren für 14 Forex-Paare optimiert wurden. Handelsstrategie: FullForce WSK ist vollständig für die folgenden Paare optimiert: Majors: EURUSD / GBPUSD / USDCHF / USDJPY Minors: AUDCHF / CADCHF / CADJPY / CHFJPY / EURCHF / EURGBP / EURJPY / GBP
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
FxWorldGodfather
Afjal Hussain Swapan
Experten
Produktübersicht Smart Grid Hedging EA ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das Trendfilterung , Grid-Trading und Hedging-Strategien kombiniert , um eine robuste automatisierte Handelslösung zu schaffen. Dieser Expert Advisor wurde für den Forex- und Rohstoffmarkt entwickelt und speziell für den Goldhandel (XAUUSD) optimiert. Hauptmerkmale Dual-Engine-System Engine A : Spezialisiert auf Kauf (Long) Positionen mit unabhängiger magischer Zahl Engine B : Spezialisiert für Verk
Forex Juggernaut
Joel Protusada
Experten
F O R E X J U G G E R N A U T Ein äußerst leistungsfähiger Expert Advisor, auch wenn er nur mit einem Währungspaar, GBPJPY, verwendet wird. Die Struktur des Systems ist auf die Präzision der Ordereingaben und die Sicherheit ausgerichtet. Der EA ist für Einsteiger geeignet und empfehlenswert. V E R S T Ä N D L I C H Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Geldmanagementplans berechnet und überwacht er das Margin
Success Forex
Mr Teerawoot Aonlamool
Experten
Weg zum Erfolg EA EA verwendet, um Gold zu handeln, versuchen, bis zu 10000 Punkte des Charts zu ziehen Handeln Sie nach Trends, verwenden Sie bis zu 5 Indikatoren, um Werte festzulegen. Es ist ein Martingale-System. Fixiert, wenn das erste Los verloren durch Multiplikation nicht über Es ist ein Trailing-System. Stop kommt, wenn es einen Gewinn gibt. Max drawdown nur 24,18% Prüfung durch die Krise des Krieges Innerhalb von 6 Monaten erreicht der Gewinn 128,74%.
Factor EA
Vitalii Zakharuk
Experten
Factor EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping-Strategien, der auf dem M1-Zeitrahmen läuft. Die Einstellungen des Advisors basieren auf einer sicheren Handelsstrategie, deren Kern darin besteht, die Transaktion bei Erreichen einer positiven Rentabilitätsdynamik von mehreren Punkten zu schließen, was dem Benutzer ermöglicht, die Kosten für die Eröffnung von Verlustgeschäften zu reduzieren. Der EA ist multifunktional und erfordert keine bestimmte Art von Konto für den normalen Be
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet auf den Zigzag-Ebenen der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitte se
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWENDE
Nice Forex Pro
Phong Vu
Experten
" Nice Forex Pro" ist besonders effektiv für das Währungspaar EUR/USD , das eines der beliebtesten und liquidesten Paare auf dem Forex-Markt ist. Der EA kann aus mehreren Gründen für dieses Paar optimiert werden: Warum "Nice Forex Pro" am besten für EUR/USD geeignet ist: Hohe Liquidität : Das Währungspaar EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt, was bedeutet, dass es eine hohe Liquidität bietet. Dies führt zu engeren Spreads und weniger Slippage, was es ideal für automatisie
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
MultiAsset SuperTrend Trader
Norbert Hubert Pajak
Experten
MultiAsset SuperTrend Trader: Der ultimative fraktale Trend-Motor für MetaTrader 4 Dominieren Sie die Märkte mit Präzision, Diversifikation und reiner Trend-Ausrichtung Suchen Sie nach einer Handelsstrategie, die die Kraft der reinen Trendfolge mit der Sicherheit der Portfoliodiversifikation verbindet? Der MultiAsset SuperTrend Trader  ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor; er ist ein ausgeklügeltes Handelsökosystem, das entwickelt wurde, um den Trend durch Multi-Timeframe-Analyse zu
Vermont
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Arbeit des Beraters stützt sich auf die nachlaufenden Eigenschaften der Trendindikatoren. Wenn sich der Preis in den Konsolidierungszonen befindet und die Daten der technischen Indikatoren nicht mit den aktuellen Preisformationen übereinstimmen, entscheidet der Berater über den Einstieg in den Markt. Jede Transaktion hat einen festen Stop-Loss und Take-Profit. Jeder Handel wird durch einen Trailing-Stop kontrolliert. Empfohlene Handelsinstrumente: EURUSD 5m, GBPUSD 5m, USDJPY 5m. Einstellu
Baby Shark Trader
Thi Tra Mi Duong
Experten
EA Baby Shark Trader ist ein intelligentes Handelssystem, das im Laufe der Jahre entwickelt und ständig verbessert wurde. Der EA verwendet Trend- und Momentum-Scalping-Strategien. Wenn das Signal erscheint, geht er schnell in die Position ein und verlässt sie dann auch schnell wieder. Die Strategie verfügt über eine exklusive Stop-Loss-Strategie zum Schutz des Kontos und zur Optimierung der Performance. Da der Stop-Loss des EA eine komplexe und flexible marktbasierte Strategie ist, gibt es kein
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Experten
Hungrig nach japanischem Stil? Durstig nach Samurai-Action? Sehen Sie! Ichimoku Super Swift Ease Pro ist ein Expert Advisor, der einen Ichimoku-Indikator mit einer moderaten Losgröße hat. Es wird empfohlen, dass Sie diesen EA für JPY-Paare wie USDJPY, EURJPY, etc. verwenden. Wenn Sie gerne Ichimoku verwenden, könnte dieser EA genau das Richtige für Sie sein. Nach den Details dieses Expert Advisor, hat es eine ATR, damit Händler, um die Linie mit dem Fluss des japanischen Yen zusammen mit einem a
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Experten
Zum Test Aktivieren Sie Power von False auf True. Automatischer und halbautomatischer Handelsroboter Ohne Gitter Ohne Martingal Niedrige Verwaltung Langfristige Perspektive Unsere Priorität ist es, das Kapital mit einem langfristigen Geldmanagementplan zu erhalten Halbautomatische und automatische Steuerung des täglichen Trendhandels mit Swing-Trading und Price Action. InfinX bietet ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis und überlebt problemlos in allen Marktsituationen - auch in den kritis
Moving Average Crossover EA MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experten
Moving Average Strategy EA MT4 ist ein ausgeklügeltes automatisiertes Handelswerkzeug, das exklusiv für MetaTrader 4 entwickelt wurde und gleitende Durchschnittskreuzungen nutzt, um Trendumkehrungen und potenzielle Einstiegspunkte zu erfassen. Dieser Expertenberater bietet Tradern eine vielseitige Lösung mit anpassbaren Einstellungen, die präzise Handelsausführung und robustes Risikomanagement gewährleisten. Umfassend getestet, bietet er effiziente Einstiegsmethoden, flexible Ausstiegsregeln und
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Advisor Hamster Gold Trading ist ein automatischer Handelsroboter, der mit exklusiven und einzigartigen Algorithmen programmiert wurde. Der EA ist für den Goldmarkt optimiert. Die Strategie des EA wendet Bewegungsmuster zusammen mit dem Preismomentum an, um zuverlässige und genaue Signale zu erhalten. Die Signale werden auch mit der intelligenten Momentum-Trap-Methode eingegeben, bei der Stop-Orders oft storniert werden, wenn das Momentum nicht erreicht wird. Trades werden schnell durch
Exp4 The xCustomEA for MT4
Vladislav Andruschenko
4 (5)
Experten
Universeller Handelsberater für benutzerdefinierte Indikatoren für MetaTrader 4 . Erbauer der Strategie Version für MetaTrader 4:  Die xCustomEA-  Version  für MetaTrader 5-Terminal Die Funktionalität des universellen Handelsberaters Der xCustomEA dupliziert exakt alle Parameter unseres Beraters.  The X  außer einem: Der xCustomEA  arbeitet mit einem benutzerdefinierten Indikator und kann seine eigene Handelsstrategie für MT4-Terminals programmieren. Der xCustomEA  enthält einen Link zu benutze
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (19)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.67 (12)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen. Sonderangebot für die ersten 10 Käufer! Nächster Preis: $1.495 Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experten
Dieser Roboter verwendet seinen eigenen eingebauten Oszillator und andere Tools, um die Marktbewegungen (Volatilität, Geschwindigkeit, Stärke und Richtung) zu messen. Zu einem geeigneten Zeitpunkt platziert er eine unsichtbare Pending-Order auf dem Markt, mit der er entsprechend dem eingestellten TradingMode weiterarbeitet. Es wird empfohlen, einen schnellen Broker mit niedrigen Gebühren, genauen Kursen und ohne Begrenzung der Stop-Loss-Größe zu verwenden. Sie können jeden beliebigen Zeitrahmen
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, inte
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
Swap Master MT4
Thang Chu
Experten
Im Gegensatz zu den meisten anderen EAs auf dem Markt, versichere ich immer, dass jeder einzelne meiner EAs von höchster Qualität ist: Reale Trades werden mit dem Backtesting übereinstimmen. Keine Verlustverstecktechniken, um historische Verluste zu verbergen, keine manipulierten Backtests, um die Backtesting-Kurve glatt und ohne Verluste zu machen (nur naive Händler glauben an eine glatte Aufwärtskurve ohne Risiko - sie sind höchstwahrscheinlich Betrüger). Mein EA hat immer einen mehrjährig ve
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
GoldZ AI - Fortgeschrittener Expert Advisor für den Goldhandel für XAUUSD GoldZ AI ist ein systematischer Expert Advisor für den Handel, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und Preisaktionsanalysen, Trenderkennung und eine sitzungsbasierte Handelslogik nutzt. Trading-Ansatz GoldZ AI konzentriert sich auf die wichtigsten Handelssitzungen (asiatischer Handelsschluss, Londoner Eröffnung, New Yorker Eröffnung) und identifiziert potenzielle Ausbruchsmöglichkeiten auf Unterstützungs- und W
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 2/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experten
️ Bereits im Besitz des  Boring Pips EA ? Dann bist du berechtigt für  zusätzliche 30 % Rabatt ! Kontaktiere uns, um mehr zu erfahren über: Wie du deinen Rebate (Rückvergütung) erhältst Trumps zweite Amtszeit hat eine Welle aggressiver Handelspolitik ausgelöst – beginnend mit der Rückkehr umfassender Zölle, die die globalen Märkte erschüttern. Die Spannungen im Nahen Osten haben sich verschärft – zuletzt zwischen Israel und Iran – was ein möglicher Faktor für steigende Ölpreise ist.
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experten
EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experten
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit OpenAI Martini AI EA ist ein fortschrittlicher Handels-Expert Advisor für AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD und USDCHF. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Renditen und skalierbare Profitabilität. Martini AI EA integriert eine disziplinierte Scalping-Strategie, die durch neuronale Netzwerke, maschinelles Lernen und KI-gestützte Analysen auf Basis der neuesten ChatGPT-Technologie verbessert wird. Dies gewährleistet adaptive Entscheidungsfindung, präzises Tra
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der "M1 Gold Scalper" ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich mit Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen handelt und täglich viele Trades durchführt. Er arbeitet mit sehr vernünftigen Losgrößen, die mit einer echten Scalping-Strategie vereinbar sind. Versuchen Sie es eine Woche Aktionen 378 . Nach Preis zurück 978 Die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit ist verfügbar https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Diese Strategie wurde entwickelt, um von kleinen Schwankungen des Go
Weitere Produkte dieses Autors
Aigridpro H4 Multicurrency
AURELIE HAI-SIEU SOUKANH
5 (5)
Experten
AIGRIDPRO ist für den D1-Handelszeitrahmen optimiert und bietet einen Grid-Trading-Ansatz, der durch Live-Handelsdaten verfeinert wurde. Er kombiniert eine robuste Methodik und strenge Einstiegsregeln, um die Performance zu verbessern, während ein hybrider Handelsstil für Stabilität sorgt. Insbesondere werden fünf Devisenpaare gleichzeitig gehandelt, so dass die Ergebnisse für ein genaues Backtesting mit fünf multipliziert werden müssen. Risikomanagement und operationelle Anforderungen: Losgröße
Risk Management Protect
AURELIE HAI-SIEU SOUKANH
Utilitys
Das Dienstprogramm Risk Management Protect wurde entwickelt, um Ihre Handelseffizienz zu maximieren: Automatisches Schließen aller offenen Trades, wenn Ihr schwebender Gesamtgewinn einen vordefinierten Schwellenwert/Wert erreicht, z.B. +100$ Automatisches Schließen aller offenen Trades, wenn Ihr schwebender Gesamtverlust einen vordefinierten Schwellenwert/Wert erreicht, z.B. -30$ Dieser Expert Advisor stellt sicher, dass Sie Gewinne umgehend sichern und Verluste schnell schließen, wodurch
Ustec Agent Us100
AURELIE HAI-SIEU SOUKANH
Experten
USTEC EA Übersicht Wichtig: Dieser EA erfordert ein Mindestkapital von $20.000 und einen Hebel von 1:500. Es ist wichtig, nur einen seriösen, guten ECN-Broker mit niedrigen Spreads zu verwenden. Die Serverzeit des Brokers muss ((UTC+02:00) Verwenden Sie nur die Standard-Lotgröße von 1. Der EA skaliert in Positionen. Hinweis: Dieser EA ist aggressiv. Verstehen Sie die Risiken, die mit dem Handel dieses EA auf dem Forex-Markt verbunden sind, bevor Sie sich zum Kauf entschließen. Ich empfehle Ihn
Auswahl:
Maroon222
130
Maroon222 2025.07.09 18:31 
 

EA is garbage only makes a few trades a day, took forever to get owner to respond and finally says its not going to make alot of trades in a day but it shows this EA made 100k in 1 month fake liar. WHen i contact him after 2 days of unhappy results asking for my money back on telegram he blockes me in chat group. Dont buy this and he will just take your money thanks.

Kalinskie Gilliam
728
Kalinskie Gilliam 2025.01.08 23:22 
 

Another amazing product by the team. Their work is incredible and I look forward to continued future use of their EAs.

Antwort auf eine Rezension