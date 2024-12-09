Aixauusd
- Experten
- AURELIE HAI-SIEU SOUKANH
- Version: 7.80
- Aktualisiert: 1 Januar 2025
- Aktivierungen: 5
Der EA arbeitet im aggressiven Modus, der ein Mindestkapital von 3.000 $ pro Paar erfordert.Bestes Handelspaar : XAUAUD. Wenn Sie beabsichtigen, XAUAUD+XAUUSD zu handeln, stellen Sie sicher, dass Sie 2 verschiedene Konten für jedes Paar verwenden (handeln Sie nicht 2 Paare mit einem einzigen Konto)
und verwenden Sie immer eine Losgröße von 0,01 mit einem Hebel von 1:500+ neben einem ECN-Broker mit geringer Streuung und einem guten VPS. Verwenden Sie nur 0,01 Losgröße mit diesem EA.
Es kommt voll integriert mit allen notwendigen Handelsparameter erfordern keine zusätzliche Konfiguration; Stellen Sie sicher, dass alle die Beschreibung
lesenBitte schauen Sie sich die Live-Handelsergebnisse Video, das die EA Leistung für über 6 Monate zeigen, besser auf Live-Handelsdaten als die Backtest verlassen.
|Set 1 Mittel Aggressiv
|Zeitrahmen für Verkaufssignale
|1 Stunde
|Zeitrahmen für Kaufsignale
|1 Stunde
|max_erlaubte_Order
|25
|Los
|0.01
|LosMultiplikator
|1.1
|MaxGeschäfte
|25
|Offene_Stunde
|13
|Schluss_Stunde
|17
|DistanceStep (zwischen Abschlüssen)
|1500
Another amazing product by the team. Their work is incredible and I look forward to continued future use of their EAs.