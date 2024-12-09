Die AIXAUUSD/XAUAUD EA-Strategie wurde speziell entwickelt, um Gold ausschließlich auf dem H1-Chart zu scalpen. Der EA verwendet einen DCA-Ansatz, Durchschnittswerte Positionen schrittweise mit dem Multiplikator-Wert

Der EA arbeitet im aggressiven Modus, der ein Mindestkapital von 3.000 $ pro Paar erfordert.Bestes Handelspaar : XAUAUD. Wenn Sie beabsichtigen, XAUAUD+XAUUSD zu handeln, stellen Sie sicher, dass Sie 2 verschiedene Konten für jedes Paar verwenden (handeln Sie nicht 2 Paare mit einem einzigen Konto)

und verwenden Sie immer eine Losgröße von 0,01 mit einem Hebel von 1:500+ neben einem ECN-Broker mit geringer Streuung und einem guten VPS. Verwenden Sie nur 0,01 Losgröße mit diesem EA.

Es kommt voll integriert mit allen notwendigen Handelsparameter erfordern keine zusätzliche Konfiguration; Stellen Sie sicher, dass alle die Beschreibung

lesenBitte schauen Sie sich die Live-Handelsergebnisse Video, das die EA Leistung für über 6 Monate zeigen, besser auf Live-Handelsdaten als die Backtest verlassen.

Set 1 Mittel Aggressiv Zeitrahmen für Verkaufssignale 1 Stunde Zeitrahmen für Kaufsignale 1 Stunde max_erlaubte_Order 25 Los 0.01 LosMultiplikator 1.1 MaxGeschäfte 25 Offene_Stunde 13 Schluss_Stunde 17 DistanceStep (zwischen Abschlüssen) 1500

Diese EA-Strategie ist für den Handel nach Londoner Zeit ausgelegt.

ist

und

keine

1

lang

bei jeder

sind

kein

ist

für Ihre