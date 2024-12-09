La estrategia EA AIXAUUSD/XAUAUD está diseñada específicamente para scalping de oro exclusivamente en el gráfico H1. El EA utiliza un enfoque DCA, promediando posiciones gradualmente utilizando el valor multiplicador.

EA opera en modo agresivo que requiere un capital mínimo de $ 3,000 por par.Mejor par para el comercio :XAUAUD. Si usted tiene la intención de comercio XAUAUD + XAUUSD asegúrese de usar 2 cuentas diferentes para cada uno (No negociar 2 pares con 1 sola cuenta)

y siempre el uso de un tamaño de lote 0.01 con un apalancamiento de 1:500 + junto con un corredor de baja propagación ECN + buena VPS. Utilice sólo 0,01 tamaño de lote con este EA.

Viene totalmente integrado con todos los parámetros de negociación necesarios que no requieren configuración adicional; Asegúrese de leer toda la descripción

Por favor, mire el video de resultados de comercio en vivo que muestran el rendimiento de EA durante más de 6 meses, mejor confiar en los datos de comercio en vivo que el backtest.

Set 1 Medio Agresivo Marco de tiempo para las señales de venta 1 hora Plazo para señales de compra 1 hora ordenes_máximas_permitidas 25 Lote 0.01 Multiplicador_lote 1.1 MaxTrades 25 Hora_abierta 13 Hora_de_cierre 17 DistanciaPaso (entre operaciones) 1500

Esta estrategia EA está diseñada para operar con la hora de Londres.

