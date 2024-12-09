Aixauusd
- Asesores Expertos
- AURELIE HAI-SIEU SOUKANH
- Versión: 7.80
- Actualizado: 1 enero 2025
- Activaciones: 5
EA opera en modo agresivo que requiere un capital mínimo de $ 3,000 por par.Mejor par para el comercio :XAUAUD. Si usted tiene la intención de comercio XAUAUD + XAUUSD asegúrese de usar 2 cuentas diferentes para cada uno (No negociar 2 pares con 1 sola cuenta)
y siempre el uso de un tamaño de lote 0.01 con un apalancamiento de 1:500 + junto con un corredor de baja propagación ECN + buena VPS. Utilice sólo 0,01 tamaño de lote con este EA.
Viene totalmente integrado con todos los parámetros de negociación necesarios que no requieren configuración adicional; Asegúrese de leer toda la descripción
Por favor, mire el video de resultados de comercio en vivo que muestran el rendimiento de EA durante más de 6 meses, mejor confiar en los datos de comercio en vivo que el backtest.
|Set 1 Medio Agresivo
|Marco de tiempo para las señales de venta
|1 hora
|Plazo para señales de compra
|1 hora
|ordenes_máximas_permitidas
|25
|Lote
|0.01
|Multiplicador_lote
|1.1
|MaxTrades
|25
|Hora_abierta
|13
|Hora_de_cierre
|17
|DistanciaPaso (entre operaciones)
|1500
Another amazing product by the team. Their work is incredible and I look forward to continued future use of their EAs.