Smart Alert Manager

Erstellen Sie benutzerdefinierte Alarme und erweiterte Alarme auf der Grundlage von Preis- und Indikatordaten, richten Sie dynamische Alarmmeldungen ein und senden Sie diese MT5-Alarme an Telegram, Discord, Webhooks, Mobiltelefone und mehr.

Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit dem Smart Alert Manager, einem leistungsstarken Dienstprogramm für MT5, mit dem Sie vollständig anpassbare Alarme erstellen können.
Egal, ob Sie Kursbewegungen verfolgen oder Indikatorsignale überwachen, dieses Tool stellt sicher, dass Sie keine Gelegenheit verpassen.
Es ist einfach einzurichten, flexibel anzupassen und sendet Alarme über mehrere Übermittlungskanäle


-----Schlüsselmerkmale-----

1. Erstellen von Alarmen auf der Grundlage von Indikatordaten

Der Alerts Manager ermöglicht Ihnen nicht nur die Erstellung von Preisniveaus, sondern auch die Erstellung von Alarmen auf der Grundlage aller von MQL5 unterstützten Standardindikatoren.

2. Flexible Vergleiche:

Die folgenden Vergleiche werden unterstützt (funktioniert mit Preis gegen Preis, Preis gegen Indikator oder Indikator gegen Indikator)

  • Größer, Kleiner, Gleich
  • Zwischen
  • Kreuzen, Kreuzen nach oben, Kreuzen nach unten
  • Aufwärts bewegen, Abwärts bewegen
  • Aufwärtsbewegung in %, Abwärtsbewegung in %

3. Anpassbare Warnmeldung:

Gestalten Sie Ihre Warnmeldungen dynamisch und informativ, indem Sie diese Platzhalter verwenden. (Echte Marktdaten werden automatisch eingefügt, wenn der Alarm ausgelöst wird):

  • {Symbol}, {Zeitrahmen}, {Zeit}
  • {open}, {high}, {low}, {close}
  • {bid}, {ask}, {spread}
  • {realvolume}, {tickvolume}

4. Multi-Channel-Lieferung:

  • Terminal-Alarm
  • Terminal-Ton
  • Mobile Push-Benachrichtigung
  • E-Mail
  • Webhook
  • Telegramm
  • Diskord

5. Extra Bequemlichkeit:

  • Speichern und laden Sie Ihre Alarmkonfigurationen
  • Schalter für hellen und dunklen Modus

Bitte lesen Sie dieSmart Alert Manager Guidelines für weitere Details.

-----Mustervergleichsoperatoren-----

1️. Lassen Sie sich sofort benachrichtigen, wenn der Preis über ein Widerstandsniveau ausbricht.

- Bedingung: Preis > 1,1000 auf EURUSD H1
- Einrichten: Fügen Sie EURUSD zu Ihrem Chart hinzu, setzen Sie die Bedingung auf "Greater" und geben Sie den Schwellenwert 1.1000 ein
- Message Example: {Symbol} {Zeitrahmen} Ausbruch erkannt! Kurs schloss über {Schluss}

2️. Fangen Sie einen bullischen Crossover.

- Bedingung: MA(20) kreuzt nach oben MA(50)
- Setup: Wenden Sie zwei gleitende Durchschnitte auf Ihr Diagramm an (20 & 50). Wählen Sie im Alerts Manager die Option Cross Up
- Nachricht Beispiel: {Symbol} {Zeitrahmen} MA Überkreuzung! Schneller MA überquert langsamen MA bei {Schluss}

3️. Erkennen Sie, wenn der Markt um einen bestimmten Prozentsatz ansteigt.

- Bedingung: Der Preis steigt um 2% in 3 Bars auf Gold M15
- Setup: Wählen Sie Move Up % und setzen Sie den Wert = 2, Bars = 3
- Meldung Beispiel: {Symbol} {Zeitrahmen} Preis ist um 2% gestiegen. Aktueller Schlusskurs: {Schluss}


-----Beispiel für Alert-Kanäle-----

1. Senden von Handelswarnungen im MT5 mit Terminal Popup/Ton

- Wann zu verwenden: Sie handeln aktiv auf MT5 und möchten ein sofortiges Popup auf dem Bildschirm
- Beispiel: Sie beobachten EURUSD und erhalten ein Popup, wenn der Kurs 1,1000 überschreitet
- Vorteil: Sofortige visuelle Benachrichtigung, ohne die Plattform zu verlassen. Der Audio-Alarm erregt Ihre Aufmerksamkeit, auch wenn das MT5-Fenster minimiert ist.

2. Senden Sie Handelswarnungen von MT5 an Ihr Handy

- Wann zu verwenden: Sie sind nicht an Ihrem PC, benötigen aber Echtzeit-Updates
- Beispiel: Erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung, wenn der RSI(14) beim GBPUSD H1 unter 30 fällt
- Vorteil: Handelsbenachrichtigungen folgen Ihnen überall hin - keine verpassten Gelegenheiten

3. Senden Sie Handelsbenachrichtigungen vom MT5 an Ihre E-Mail

- Wann zu verwenden: Sie möchten ein Protokoll der Alarme oder bevorzugen E-Mail als Backup-Kanal
- Beispiel: Eine detaillierte E-Mail wird gesendet, wenn BTCUSD eine wichtige Unterstützung durchbricht
- Vorteil: Permanente Aufzeichnung von Signalen, jederzeit in Ihrem Posteingang abrufbar

4. Senden Sie Handelswarnungen von MT5 an den Telegram-Chat

- Wann zu verwenden: Sie möchten, dass Warnungen sofort in einem privaten oder Gruppenchat geteilt werden
- Beispiel: Eine Telegram-Nachricht wird gepostet, wenn EURJPY seinen 200 MA überquert
- Vorteile: Schnell, sicher und perfekt für Team Trading oder Signalgruppen

5. Senden Sie Handelswarnungen von MT5 an den Discord-Kanal

- Wann zu verwenden: Sie betreiben eine Trading-Community oder wollen Alarme innerhalb Ihres Discord-Servers
- Beispiel: Ein Bot postet an Ihren #forex-alerts-Kanal, wenn der NAS100 um 1 % steigt
- Vorteil: Teilen Sie Alarme mit Gruppen, Communities oder Handelspartnern in Echtzeit

6. Senden Sie Handelswarnungen vom MT5 an den Webhook

- Wann zu verwenden: Sie integrieren Tools von Drittanbietern oder benutzerdefinierte Trading Dashboards
- Beispiel: Alarme werden an einen Webhook gesendet, der automatisch Ihr privates Analysesystem aktualisiert
- Vorteil: Erweiterte Automatisierung und System-zu-System-Integration


