Easy Toolbar MT4

5

Easy Toolbar ist ein benutzerfreundliches Toolkit, das grundlegende Tools und Dienstprogramme bereitstellt, die Ihnen helfen, den Markt zu analysieren, Benachrichtigungen zu erhalten und Handelsfaktoren schneller, genauer und einfacher zu berechnen.
Easy Toolbar wurde mit der Mission geboren, die Analyse-Tools von MT4 wirklich funktionieren zu lassen und mehr nützliche Dienstprogramme bereitzustellen.
Wenn Sie nicht vollständig von EAs abhängig sind und Ihre eigene Arbeit machen, um den Markt zu analysieren, ist dieses Tool für Sie!

Hauptmerkmale

  • Neue Art der Nutzung von Marktanalysetools
  • Einführung neuer wichtiger Objekt-Tools
  • Unverzichtbare Trading-Werkzeuge
  • Alert-Manager mit Multi-Channel-Unterstützung
  • Speichern/Laden von Charts und Vorlagen
  • Anzeigen/Verbergen/Löschen von Objekten mit 1-Klick
  • Flexibler Magnetmodus für präzises Zeichnen und Bearbeiten
  • Unterstützt helle, dunkle und unsichtbare Modi

Warum Easy Toolbar MT4 NOW kaufen?

  • Reich an Funktionen und einzigartig
  • Reduzieren Sie den Aufwand, sparen Sie Ihre Zeit und machen Sie die Arbeit der Marktanalyse weniger schmerzhaft
  • Saubere und benutzerfreundliche Toolbar, die leicht zu erlernen ist
  • Sparen Sie noch mehr Geld mit dem Early Bird Angebot

Wichtiger Hinweis: Dieses Tool funktioniert nicht im Strategy Tester. Bitte lesen Sie auch die Benutzerrichtlinien für weitere Details

1. Neue Art der Nutzung von Marktanalyse-Tools

- Werkzeuge direkt im Chart und gut gruppiert in der Menüleiste anzeigen
- Objekte viel schneller auswählen und zeichnen
- Objekte mit Live-Vorschau und ohne Mausklick erstellen
- Schnelles Setup am Ende anzeigen
- Schneller Zugriff auf freundliches Eigenschaften-Panel mit Live-Vorschau
- Komplexe Werkzeuge live anpassen, die standardmäßig nicht möglich sind
- Flexibler Magnetmodus für genaues Zeichnen und Bearbeiten im Hauptfenster und in Unterfenstern
- Und einige andere kleine Dinge

2. Bieten Sie wichtige Objektwerkzeuge, die fehlen

- Erweitertes Fadenkreuz mit wichtigen Marktdaten direkt auf der Maus
- Polylinie zum Zeichnen mehrerer Trends auf einmal
- Kreis zum Zeichnen von Kreisen (Warum ist dies nicht standardmäßig vorgesehen?)
- Schaltflächen-, Bearbeitungs-, Ereignis- und Rechteckbeschriftungsobjekte

3. Lineal zum schnellen Messen von Punkten im Diagramm mit wichtigen Informationen

- Anzahl der Balken und Dauer
- Wertveränderung, Punkte und Prozent
- Gesamtvolumen
- Anzahl der bullischen und bearischen Balken

4. Trade Helper zur Berechnung der Handelsfaktoren

- Ordervisualisierung auf dem Chart mit Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus
- Live-Anpassung des Visualisierungspanels und Voransicht Ihrer Handelsfaktoren
- Automatische Berechnung der Lot-Größe auf Basis des Risikos oder Festlegen der Lot-Größe, um Ihr Risiko zu kennen
- Risiko auf Basis der Kontowährung oder des Saldos/Eigenkapitals/der freien Marge
- Stop-Loss-Niveau in absoluten Werten, in Punkten oder angepasst auf Basis des Risikos
- Take-Profit-Niveau in absoluten Werten, in Punkten oder im Risiko/Belohnungs-Verhältnis

5. Alert Manager zum Einrichten und Empfangen von Benachrichtigungen

- Richten Sie Alarme ein, die Sie für unterschiedliche Symbole erhalten möchten
- 7 beliebte Bedingungen zur Auswahl: Kreuzen, Kreuzen nach oben, Kreuzen nach unten, größer als, kleiner als, Bewegung nach oben %, Bewegung nach unten %
- 4 zu benachrichtigende Kanäle: Terminal-Benachrichtigung, Terminal-Sound-Benachrichtigung, Handy-App-Benachrichtigung, E-Mail-Benachrichtigung
- Filtern, aktualisieren, löschen Sie die Benachrichtigungen nach Ihren Bedürfnissen

6. Diagramme speichern und laden

- Diagramm als Bild speichern
- Objekte in Ihrem Arbeitsdiagramm speichern
- Gespeicherte Objekte laden und weiterarbeiten
- Diagramm als Vorlage speichern
- Diagrammvorlage und alte, noch verwaltete Objekte laden

7. Sofortiges Ein-/Ausblenden von Objekten mit 1-Klick

8. Sofortiges Löschen aller Objekte mit 1-Klick

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Handeln mit Easy Toolbar. Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie irgendwelche Fragen haben!



Bewertungen 1
krisnara123
2114
krisnara123 2024.12.31 06:43 
 

Easy toolbar is very useful utility.It is really well designed.The inbuilt ruler gives a lot of well laid out information.The ability to hide drawings is excellent.The additional drawing objects like PolyLine and Path and circle is a great addition.It also has a good Trade Helper which I havent explored yet.Besides,Nyugen answered all my questions quickly .

