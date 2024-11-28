Easy Toolbar MT5

EasyToolbar es un conjunto de herramientas fáciles de usar que proporciona herramientas y utilidades fundamentales que pueden ayudarle a analizar el mercado, recibir notificaciones y calcular los factores de operación más rápido, más preciso y mucho más fácil.
Easy Toolbar nace con la misión de hacer que las herramientas de análisis de MT5 funcionen realmente y proporcionar utilidades más útiles.
Si no depende totalmente de los EAs y hace su propio trabajo para analizar el mercado, ¡esta herramienta es para usted!

Características principales

  • Nueva forma de utilizar las herramientas de análisis de mercado
  • Introduce nuevas herramientas de objetos importantes
  • Proporciona utilidades de trading esenciales
  • Gestor de alertas con soporte multicanal
  • Guardar/Cargar gráficos y plantillas
  • Mostrar/Ocultar/Borrar objetos con 1 clic
  • Modo imán flexible para dibujar y editar con precisión
  • Soporta modos claro, oscuro e invisible

¿Por qué comprar Easy Toolbar MT5 NOW?

  • Rico en características y único
  • Reduce el esfuerzo, ahorra tiempo y hace que el trabajo de análisis de mercado sea menos doloroso
  • Barra de herramientas limpia y fácil de usar que es fácil de aprender
  • Ahorre aún más dinero con la oferta Early Bird

Nota importante: Esta herramienta no funciona en el Probador de Estrategias. Por favor, consulte también las Directrices del Usuario para más detalles

1. Nueva forma de utilizar las herramientas de análisis de mercado

- Muestre las herramientas directamente en el gráfico y bien agrupadas en la barra de menú
- Seleccione y dibuje objetos mucho más rápido
- Cree objetos con vista previa en vivo y sin presionar el ratón
- Muestre una configuración rápida al finalizar
- Acceso rápido a un panel de Propiedades amigable con vista previa en vivo
- Ajuste en vivo herramientas complejas que no se pueden hacer por defecto
- Modo imán flexible para dibujar y editar con precisión en la ventana principal y en las subventanas
- Y algunas otras cosas pequeñas

2. Proporcionar herramientas de objetos importantes que faltan

- Crosshair avanzado con importantes datos de mercado directamente en su ratón
- Polyline para dibujar múltiples tendencias de una sola vez
- Path para dibujar múltiples tendencias con dirección
- Circle para dibujar círculos (¿Por qué esto no se proporciona por defecto?)

3. Regla para medir puntos en el gráfico con información esencial

- Número de barras y duración
- Cambio de valor, puntos y porcentaje
- Volumen total
- Número de barras alcistas y bajistas

4. Trade Helper para calcular los factores de operación

- Panel de visualización de órdenes en el gráfico con niveles de entrada, stop loss y take profit
- Ajuste en vivo del panel de visualización y previsualización de los factores de la operación
- Cálculo automático del tamaño del lote en función del riesgo o fíjelo y conozca su riesgo
- Riesgo en la divisa o saldo de la cuenta/capital propio/margen libre
- Nivel de stop loss en valor absoluto, en puntos o ajustado en función del riesgo
- Nivel de take profit en valor absoluto, en puntos o en relación Riesgo/Recompensa

5. Administrador de alertas para configurar y recibir notificaciones

- Configure las alertas que desea recibir para los símbolos de diferencia
- 7 condiciones populares para elegir: Cruce, cruce al alza, cruce a la baja, mayor que, menor que, movimiento al alza %, movimiento a la baja %
- 4 canales a notificar: Alerta de terminal, alerta de sonido de terminal, alerta de aplicación móvil, alerta de correo electrónico
- Filtra, actualiza, elimina notificaciones según tus necesidades

6. Guardar y cargar gráficos

- Guardar gráfico como imagen
- Guardar objetos en su gráfico de trabajo
- Cargar sus objetos guardados y continuar su trabajo
- Guardar su gráfico como plantilla
- Cargar plantilla de gráfico y objetos antiguos aún bajo gestión

7. Mostrar/ocultar objetos inmediatamente con 1 clic

8. 8. Inmediatamente borrar todos los objetos en 1-click

Espero que disfrute operando con Easy Toolbar. Póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta.



krisnara123
krisnara123 2024.12.31 06:43 
 

Easy toolbar is very useful utility.It is really well designed.The inbuilt ruler gives a lot of well laid out information.The ability to hide drawings is excellent.The additional drawing objects like PolyLine and Path and circle is a great addition.It also has a good Trade Helper which I havent explored yet.Besides,Nyugen answered all my questions quickly .

Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Indicadores
Auto Fibonacci Retracement Indicator - Flexible y fiable Este no es sólo otro indicador Auto Fibonacci Retracement. Es una de las herramientas más flexibles y fiables disponibles . Si le resulta útil, por favor considere dejar una reseña o comentario - ¡sus comentarios significan mucho! Echa un vistazo a mis otras herramientas útiles a continuación: Smart Alert Manager - Configura alertas avanzadas y envíalas a Móvil, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner - Escanea la tendencia
FREE
Auto Fibo Retracement MT4
Nguyen Tuan Son
3.67 (3)
Indicadores
Indicador automático de retroceso de Fibonacci - Flexible y fiable Este no es sólo otro indicador Auto Fibonacci Retracement - es una de las herramientas más flexibles y fiables disponibles . Si le resulta útil, por favor deje una reseña o comentario para apoyar el proyecto. Echa un vistazo a mis otras herramientas útiles a continuación: Timeframes Trend Scanner - Escanea la tendencia de activos en diferentes marcos de tiempo con múltiples indicadores. Market Trend Scanner - Escanea la tendenci
FREE
Currency Strength Meter for MT4
Nguyen Tuan Son
Indicadores
¿Qué es el medidor de fortaleza de divisas? El medidor de fortaleza de divisas es un indicador avanzado pero fácil de usar que mide la fortaleza relativa de 8 divisas principales analizando su rendimiento en tiempo real en 28 pares de divisas . Clasifica visualmente las divisas de más fuerte a más débil, ayudándole a: Detectar oportunidades de negociación de alta probabilidad Comparar las divisas fuertes con las débiles Operar con confianza y precisión Con sólo echar un vistazo al panel, sabrá c
Easy Toolbar MT4
Nguyen Tuan Son
5 (1)
Utilidades
Easy Toolbar es un conjunto de herramientas fáciles de usar que proporciona herramientas fundamentales y utilidades que pueden ayudarle a analizar el mercado , obtener notificaciones y calcular los factores de comercio más rápido, más preciso y mucho más fácil. Easy Toolbar nace con la misión de hacer que las herramientas de análisis de MT4 realmente funcionen y proporcionen utilidades más útiles . Si usted no depende totalmente de EAs y hace su propio trabajo para analizar el mercado, ¡esta her
Market Trend Scanner MT4
Nguyen Tuan Son
Indicadores
Market Trend Scanner es un analizador de tendencias o indicador de tendencia que le ayuda a conocer la tendencia en el marco de tiempo seleccionado de todos los símbolos que está observando . Este indicador proporciona resultados de análisis claros y detallados en un hermoso tablero, le permite utilizar este resultado de inmediato sin necesidad de hacer ningún análisis adicional. Cómo funciona Paso 1: Calcula los valores de 23 indicadores técnicos seleccionados y de confianza (indicadores de Osc
Timeframes Trend Scanner MT4
Nguyen Tuan Son
Indicadores
Timeframes Trend Scanner es un analizador de tendencia o indicador de tendencia que le ayuda a conocer la tendencia en todos los plazos del símbolo seleccionado que está viendo . Este indicador proporciona resultados de análisis claros y detallados en un hermoso tablero de instrumentos, le permite utilizar este resultado de inmediato sin necesidad de hacer ningún análisis adicional. Cómo funciona Paso 1: Calcula los valores de 23 indicadores técnicos seleccionados y de confianza (indicadores de
Market Trend Scanner MT5
Nguyen Tuan Son
Indicadores
Market Trend Scanner es un analizador de tendencias o indicador de tendencia que le ayuda a conocer la tendencia en el marco de tiempo seleccionado de todos los símbolos que está observando . Este indicador proporciona resultados de análisis claros y detallados en un hermoso tablero, le permite utilizar este resultado de inmediato sin necesidad de hacer ningún análisis adicional. Cómo funciona Paso 1: Calcula los valores de 23 indicadores técnicos seleccionados y de confianza (indicadores de Osc
Timeframes Trend Scanner MT5
Nguyen Tuan Son
5 (1)
Indicadores
Timeframes Trend Scanner es un analizador de tendencia o indicador de tendencia que le ayuda a conocer la tendencia en todos los plazos del símbolo seleccionado que está viendo . Este indicador proporciona resultados de análisis claros y detallados en un hermoso tablero de instrumentos, le permite utilizar este resultado de inmediato sin necesidad de hacer ningún análisis adicional. Cómo funciona Paso 1: Calcula los valores de 23 indicadores técnicos seleccionados y de confianza (indicadores de
Currency Strength Meter for MT5
Nguyen Tuan Son
Indicadores
¿Qué es el medidor de fortaleza de divisas? El medidor de fortaleza de divisas es un indicador avanzado pero fácil de usar que mide la fortaleza relativa de 8 divisas principales analizando su rendimiento en tiempo real en 28 pares de divisas . Clasifica visualmente las divisas de más fuerte a más débil, ayudándole a: Detectar oportunidades de negociación de alta probabilidad Comparar las divisas fuertes con las débiles Operar con confianza y precisión Con sólo echar un vistazo al panel de contr
Smart Alert Manager
Nguyen Tuan Son
Utilidades
Cree alertas personalizadas y alertas avanzadas basadas en datos de precios e indicadores, configure mensajes de alerta dinámicos y envíe estas alertas de MT5 a Telegram, Discord, webhooks, móvil y mucho más. Mantenga el control de sus operaciones con Smart Alert Manager , una potente utilidad para MT5 que le permite crear alertas totalmente personalizables. Tanto si está siguiendo la acción del precio como monitorizando señales de indicadores, esta herramienta le asegura que nunca perderá una o
