Market Trend Scanner MT4
- Indikatoren
- Nguyen Tuan Son
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Market Trend Scanner ist ein Trend-Analysator oder Trend-Screener-Indikator, der Ihnen hilft, den Trend inausgewählten Zeitrahmen aller Symbole, die Sie beobachten, zu erkennen.
Dieser Indikator liefert klare und detaillierte Analyseergebnisse auf einem schönen Dashboard, so dass Sie diese Ergebnisse sofort verwenden können, ohne dass Sieeine zusätzliche Analyse durchführen müssen.
Wie es funktioniert
Schritt 1: Berechnung der Werte von 23 ausgewählten und bewährten technischen Indikatoren (Oszillator- und gleitender Durchschnittsindikator)
Schritt 2: Analyse aller Indikatoren mit Hilfe von Best Practices, um einen Komponententrend herauszufinden
Schritt 3: Kombination aller Komponentensignale mit Hilfe der sicheren Berechnungsmethode
Schritt 4: Bereitstellung eines endgültigen, zuverlässigen Signals
Warum es funktioniert
- Alle Indikatoren, die zur Analyse verwendet werden, sind beliebte technische Indikatoren, die von Händlern verwendet werden und denen sie vertrauen.
- Die Signale basieren auf bewährten Methoden, die seit langem verwendet und getestet werden
- Signale von mehreren Indikatoren in unterschiedlichen Typen kombiniert sind immer viel vertrauenswürdiger als nur 1 oder 2 Indikatoren
- Die sichere Berechnungsmethode ist eine intelligente Methode zur Bewertung des endgültigen Signals
- Wenn Sie nach einem Indikator suchen, der den Trend des ausgewählten Symbols in verschiedenen Zeitrahmen anzeigt, schauen Sie sich bitte diesen Timeframes Trend Scanner an
- Bitte beachten Sie, dass dieser Indikator nicht mit dem Strategy Tester funktioniert, da die Berechnung sehr aufwendig ist. Bitte entschuldigen Sie dies!
Wie man ihn benutzt
Der Market Trend Scanner-Indikator liefert die folgenden Hauptanalysedaten:
- Safe Score: Trend-Score, berechnet nach der Safe Calculation Methode
- Safe Rating: Endgültiges Signal nach der Safe Calculation Methode. Kann Neutral, Kaufen, Stark Kaufen, Verkaufen, Stark Verkaufen sein
- Oszillator Bewertung (OS Bewertung): Kombiniertes Signal von Oszillator Indikatoren
- Moving Average Bewertung (MA Bewertung): Kombiniertes Signal von Moving Average Indikatoren
- Indikator Signale: Signal von einzelnen Indikatoren
Die Art und Weise, wie diese analysierten Daten zu verwenden sind:
- Wenn das Safe Rating neutral ist => kein klarer Trend. Keine Eile! Beobachten Sie weiter
- Wenn das Safe Rating von Neutral auf Kaufen/Strong Buy wechselt => Es ist jetzt bullisch. Kaufen Sie!
- Wenn das Safe Rating von Neutral auf Verkaufen/starkes Verkaufen wechselt => Es ist jetzt bärisch. Verkaufen!
- Wenn Sie eine Position früher eingehen wollen, um einen besseren Preis zu erzielen, aber weniger zuverlässig => Folgen Sie dem MA Rating, wenn es keine entgegengesetzten Signale von Safe Rating und OS Rating gibt.
- Wenn Sie bei überkauften/überverkauften Ereignissen handeln wollen => Folgen Sie dem OS Rating, wenn es keine entgegengesetzten Signale von Safe Rating und MA Rating gibt
- Wenn Sie ein erfahrener Trader mit viel Erfahrung sind, finden Sie weitere Details in Safe Score & Indicator Signals, die Sie für komplexere Strategien verwenden können
Wer sollte diesen Indikator verwenden
- Wenn Sie ein fundamentaler Trader sind, ist dieser Indikator völlig nutzlos. Er kann Ihnen nicht helfen. Bitte suchen Sie weiter nach anderen nützlichen Indikatoren.
- Wenn Sie ein technischer Trader sind, der an Daten, Geschichte und Indikatoren glaubt, müssen Sie diesen Indikator besitzen. Vertrauen Sie mir!
- Wenn Sie ein neuer Trader sind, ist dieser Indikator sehr stark und einfach zu bedienen. Keine Einrichtung erforderlich. Mit ausgewählten und bewährten Indikatoren. Verwendung von Best Practices...
- Wenn Sie ein erfahrener Trader sind, ist dieser Indikator immer noch hilfreich. Sind Sie in der Lage, viele Indikatorsignale gleichzeitig zu überwachen und zu kombinieren? Haben Sie eine gute Methode zur Bewertung der analysierten Signale? Lassen Sie sich von diesem Indikator die Mühe ersparen und helfen Sie Ihnen, mehr Gewinnstrategien zu entwickeln.
Was Sie wissen sollten
- Dieser Indikator arbeitet als Überwachungs-Dashboard. Er zeichnet nichts auf die Chart-Kerzen.
- Sie können bis zu 20 Symbole auswählen, um sie gleichzeitig zu analysieren und zu scannen. Live-Einstellung. Keine Voreinstellung erforderlich!
- Sie können zwischen allen Standard-Chart-Zeitrahmen zur Analyse und zum Scannen umschalten. Live-Einstellung. Keine Voreinstellungen erforderlich!
- Sie können bis zu 10 Indikatoren anzeigen, deren Werte/Signale Sie auf dem Dashboard überwachen möchten, aber Sie können die Indikatoren, die für die Bewertung und das Rating verwendet werden, nicht ändern (sie sind ausgewählt und festgelegt).
- Die analysierten Daten können automatisch in Intervallen oder manuell aufgefrischt werden. Es liegt an Ihnen!
- Sie können mit dem Alert Manager Tool Warnungen erstellen und per Terminal/E-Mail/Mobilbenachrichtigung empfangen
- Sie können Ihre Einstellungen einfach speichern und laden mit der freundlichen Speichern/Laden-Funktion
- Es gibt eine Schaltfläche auf dem Dashboard, mit der Sie leicht zwischen hellem und dunklem Modus wechseln können
- Dieser Indikator muss eine Menge Daten für die endgültigen Signale berechnen. Aus diesem Grund zeigt er nur das letzte Signal und keine historischen Signale an.
- Aufgrund der vielen Daten, die für das endgültige Signal benötigt werden, können Sie einen ausgefallenen Effekt sehen, wenn Sie diesen Indikator in den Chart einfügen oder den Zeitrahmen ändern. Es sieht fabelhaft aus!
- Machen Sie sich keine Sorgen über die Leistung Ihres Computers, ich habe diesen Indikator sorgfältig optimiert, so dass er auf einem typischen PC oder VPS reibungslos funktioniert.
- Weitere Details finden Sie in den Market Trend Scanner Guidelines