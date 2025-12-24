Nova PCH Trader ist eine disziplinierte Automatisierung des Price Channel - ein Werkzeug, das dynamische obere und untere Grenzen verfolgt, um die Marktstruktur und potenzielle Ausbruchs- oder Umkehrpunkte zu definieren. Dieser EA interpretiert den Kanal, um klare Handelsgelegenheiten zu identifizieren und handelt nur, wenn der Preis sinnvoll mit den Kanalkanten interagiert.

Anstatt auf jede Marktfluktuation zu reagieren, wartet der Nova PCH Trader auf strukturierte Setups: Trades werden ausgeführt, wenn der Preis den Kanal respektiert oder entscheidend durchbricht, wobei Rauschen und schwache Bewegungen herausgefiltert werden.

Es ist ein einfacher, kanalbasierter Ansatz - Handel mit Klarheit, Disziplin und Timing.

Warum Händler den Nova PCH Trader wählen

Preiskanal, voll automatisiert:

Nutzt die oberen und unteren Grenzen, um klare Ein- und Ausstiegsregeln zu definieren.

Kanal-basierte Signale:

Handelt nur, wenn der Preis sinnvoll mit den Kanalkanten interagiert.

Eingebautes Risikomanagement:

Jeder Handel beinhaltet einen festen Stop-Loss und ein optionales Trailing-System. Kein Martingal, kein Raster.

Marktübergreifende Anwendbarkeit:

Effektiv bei Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen - von H1- bis zu Tagescharts.

Klar, effizient, transparent:

Schnelle Ausführung, einfache Logik und keine unnötige Komplexität.

Eine kostenlose Demo ist im Strategy Tester verfügbar.

Kein EA garantiert Ergebnisse - aber Nova PCH Trader bietet ein strukturiertes, kanalorientiertes Werkzeug für diszipliniertes Handeln.

Testen Sie die Demo noch heute und sichern Sie sich Ihre Lizenz, bevor der Preis steigt.