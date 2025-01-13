Timeframes Trend Scanner MT5

Timeframes Trend Scanner ist ein Trend-Analysator oder Trend-Screener-Indikator, der Ihnen hilft, den Trend inallen Zeitrahmen des ausgewählten Symbols, das Sie beobachten,zu erkennen.
Dieser Indikator liefert klare und detaillierte Analyseergebnisse auf einem schönen Dashboard, so dass Sie diese Ergebnisse sofort nutzen können, ohne dass Sie eine zusätzliche Analyse durchführen müssen.

Wie es funktioniert

Schritt 1: Berechnen Sie die Werte von 23 ausgewählten und bewährten technischen Indikatoren (Oszillator und gleitender Durchschnitt)
Schritt 2: Analysieren Sie alle Indikatoren mit Hilfe von Best Practices, um die Trendkomponenten herauszufinden
Schritt 3: Kombinieren Sie alle Trendkomponenten mit Hilfe eines sicheren Algorithmus
Schritt 4: Liefern Sie ein endgültiges zuverlässiges Signal

Warum es funktioniert

  • Alle Indikatoren, die zur Analyse verwendet werden, sind beliebte technische Indikatoren, die von Händlern verwendet werden und denen sie vertrauen.
  • Die Signale basieren auf bewährten Verfahren, die seit langem verwendet und getestet werden
  • Signale von mehreren Indikatoren in unterschiedlichen Typen kombiniert sind immer viel vertrauenswürdiger als nur 1 oder 2 Indikatoren
  • Safe Algorithm ist ein intelligenter Handelsalgorithmus, der für die Bewertung des endgültigen Signals verwendet werden kann.

  • Wenn Sie auf der Suche nach einem Indikator sind, der den Trend aller von Ihnen beobachteten Symbole in einem bestimmten Zeitrahmen anzeigt, sollten Sie sich diesen Market Trend Scanner ansehen.
  • Bitte beachten Sie, dass dieser Indikator nicht mit dem Strategy Tester funktioniert, da er sehr schwer zu berechnen ist. Wir entschuldigen uns dafür!

Wie Sie ihn verwenden

Der Timeframes Trend Scanner Indikator liefert die wichtigsten analysierten Daten:

  • Sicherer Score: Trend-Score, berechnet durch den Safe Algorithmus
  • Safe Rating: Endgültiges Signal durch die Verwendung des Safe Algorithmus. Es kann Neutral, Kaufen, Stark Kaufen, Verkaufen, Stark Verkaufen sein.
  • Oszillator-Rating (OS-Rating): Kombiniertes Signal von Oszillator-Indikatoren
  • Moving Average Rating (MA Rating): Kombiniertes Signal der Indikatoren des gleitenden Durchschnitts
  • Indikator-Signale: Signal der Komponenten-Indikatoren

Die Art und Weise, wie diese analysierten Daten zu verwenden sind:

- Wenn das Safe Rating neutral ist => kein eindeutiger Trend. Keine Eile! Behalten Sie
im Auge - Wenn das Safe Rating von Neutral auf Kaufen/Strong Buy wechselt => Es ist jetzt bullisch. Kaufen!
- Wenn das Safe Rating von Neutral auf Verkaufen/starkes Verkaufen wechselt => Es ist jetzt bärisch. Verkaufen!
- Wenn Sie eine Position früher eingehen wollen, um einen besseren Preis zu erzielen, aber weniger zuverlässig => Folgen Sie dem MA-Rating
- Wenn Sie auf überkaufte/überverkaufte Ereignisse handeln wollen => Folgen Sie dem OS-Rating
- Wenn Sie ein erfahrener Trader mit viel Erfahrung sind und komplexe Strategien entwickeln wollen => Weitere Details finden Sie unter Safe Score & Indikatorsignale

Wer sollte diesen Indikator verwenden

- Wenn Sie ein fundamentaler Trader sind, ist dieser Indikator völlig nutzlos. Er kann Ihnen nicht helfen. Bitte suchen Sie weiter nach anderen Indikatoren.
- Wenn Sie ein technischer Trader sind, der an Daten, Geschichte und technische Indikatoren glaubt, müssen Sie diesen Indikator besitzen. Vertrauen Sie mir!
- Wenn Sie ein neuer Trader sind, ist dieser Indikator sehr stark und einfach zu bedienen. Keine Einrichtung erforderlich. Mit ausgewählten und bewährten Indikatoren. Verwendung von Best Practices...
- Wenn Sie ein erfahrener Trader sind, ist dieser Indikator immer noch hilfreich. Sind Sie in der Lage, viele Indikatorsignale schnell zu überwachen und zu kombinieren? Haben Sie einen guten Algorithmus, um die analysierten Signale zu bewerten? Lassen Sie sich von diesem Indikator die Mühe ersparen und helfen Sie Ihnen, mehr Gewinnstrategien zu entwickeln.

Was Sie wissen sollten

- Dieser Indikator arbeitet als Überwachungs-Dashboard. Er zeichnet nichts auf die Chart-Kerzen
- Sie können alle 21 Standard-Zeitrahmen zur Analyse und zum Scannen zur gleichen Zeit auswählen. Live-Einstellung. Keine Voreinstellung erforderlich!
- Sie können bis zu 10 Komponenten-Indikatoren anzeigen, deren Werte/Signale Sie auf dem Dashboard überwachen möchten, aber Sie können die Indikatoren, die für die Bewertung verwendet werden, nicht ändern (sie sind ausgewählt und fest eingestellt)
- Die analysierten Daten können automatisch in Intervallen oder manuell aktualisiert werden. Es liegt an Ihnen!
- Sie können Alarme erstellen und über Terminal/Email/Mobilbenachrichtigung mit dem Alarm-Manager erhalten
- Sie können Ihre Einstellungen mit der freundlichen Speichern/Laden-Funktion leicht speichern und laden
- Es gibt eine Schaltfläche auf dem Dashboard, mit der Sie leicht zwischen hellem und dunklem Modus wechseln können
- Dieser Indikator muss eine Menge Daten für das endgültige Signal berechnen. Aus diesem Grund zeigt er nur das aktuellste Signal und keine historischen Signale
- Machen Sie sich keine Sorgen über die Leistungsfähigkeit Ihres Computers, wir haben diesen Indikator sorgfältig optimiert, damit er auf einem normalen PC oder VPS reibungslos funktioniert
- Sie können mehr Details erhalten, indem Sie die Timeframes Trend Scanner Guidelines lesen

Seien Sie sicher und fröhliches Handeln!


