Timeframes Trend Scanner MT5

Timeframes Trend Scanner ist ein Trend-Analysator oder Trend-Screener-Indikator, der Ihnen hilft, den Trend inallen Zeitrahmen des ausgewählten Symbols, das Sie beobachten,zu erkennen.

Dieser Indikator liefert klare und detaillierte Analyseergebnisse auf einem schönen Dashboard, so dass Sie diese Ergebnisse sofort nutzen können, ohne dass Sie eine zusätzliche Analyse durchführen müssen.

Wie es funktioniert



Schritt 1: Berechnen Sie die Werte von 23 ausgewählten und bewährten technischen Indikatoren (Oszillator und gleitender Durchschnitt)

Schritt 2: Analysieren Sie alle Indikatoren mit Hilfe von Best Practices, um die Trendkomponenten herauszufinden

Schritt 3: Kombinieren Sie alle Trendkomponenten mit Hilfe eines sicheren Algorithmus

Schritt 4: Liefern Sie ein endgültiges zuverlässiges Signal

Warum es funktioniert



Alle Indikatoren, die zur Analyse verwendet werden, sind beliebte technische Indikatoren, die von Händlern verwendet werden und denen sie vertrauen.

Die Signale basieren auf bewährten Verfahren, die seit langem verwendet und getestet werden

Signale von mehreren Indikatoren in unterschiedlichen Typen kombiniert sind immer viel vertrauenswürdiger als nur 1 oder 2 Indikatoren

Safe Algorithm ist ein intelligenter Handelsalgorithmus, der für die Bewertung des endgültigen Signals verwendet werden kann.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Indikator sind, der den Trend aller von Ihnen beobachteten Symbole in einem bestimmten Zeitrahmen anzeigt, sollten Sie sich diesen Market Trend Scanner ansehen.

ansehen. Bitte beachten Sie, dass dieser Indikator nicht mit dem Strategy Tester funktioniert, da er sehr schwer zu berechnen ist. Wir entschuldigen uns dafür!

Wie Sie ihn verwenden



Der Timeframes Trend Scanner Indikator liefert die wichtigsten analysierten Daten:



Sicherer Score : Trend-Score, berechnet durch den Safe Algorithmus

: Trend-Score, berechnet durch den Safe Algorithmus Safe Rating: Endgültiges Signal durch die Verwendung des Safe Algorithmus. Es kann Neutral, Kaufen, Stark Kaufen, Verkaufen, Stark Verkaufen sein.

Endgültiges Signal durch die Verwendung des Safe Algorithmus. Es kann Neutral, Kaufen, Stark Kaufen, Verkaufen, Stark Verkaufen sein. Oszillator-Rating (OS-Rating) : Kombiniertes Signal von Oszillator-Indikatoren

Kombiniertes Signal von Oszillator-Indikatoren Moving Average Rating (MA Rating): Kombiniertes Signal der Indikatoren des gleitenden Durchschnitts

Kombiniertes Signal der Indikatoren des gleitenden Durchschnitts Indikator-Signale: Signal der Komponenten-Indikatoren

Die Art und Weise, wie diese analysierten Daten zu verwenden sind:

- Wenn das Safe Rating neutral ist => kein eindeutiger Trend. Keine Eile! Behalten Sie

im Auge - Wenn das Safe Rating von Neutral auf Kaufen/Strong Buy wechselt => Es ist jetzt bullisch. Kaufen!

- Wenn das Safe Rating von Neutral auf Verkaufen/starkes Verkaufen wechselt => Es ist jetzt bärisch. Verkaufen!

- Wenn Sie eine Position früher eingehen wollen, um einen besseren Preis zu erzielen, aber weniger zuverlässig => Folgen Sie dem MA-Rating

- Wenn Sie auf überkaufte/überverkaufte Ereignisse handeln wollen => Folgen Sie dem OS-Rating

- Wenn Sie ein erfahrener Trader mit viel Erfahrung sind und komplexe Strategien entwickeln wollen => Weitere Details finden Sie unter Safe Score & Indikatorsignale