Currency Strength Meter for MT5

Was ist der Währungsstärkemesser?

Der Währungsstärkemesser ist ein fortschrittlicher und dennoch einfach zu bedienender Indikator, der die relative Stärke von 8 Hauptwährungen misst, indem er ihre Echtzeit-Performance über 28 Währungspaare hinweg analysiert.

Er ordnet die Währungen visuell von der stärksten zur schwächsten Währung ein und hilft Ihnen:

Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen



Starke Währungen gegen schwache Währungen abwägen



mit Vertrauen und Präzision zu handeln



Mit einem Blick auf das Dashboard wissen Sie, mit welchen Währungen Sie handeln sollten - und, was noch wichtiger ist, welche Sie meiden sollten.

Mit dem Währungsstärkemesser können Sie historische Trends der Währungsstärke anzeigen, die Liste der angezeigten Währungen anpassen und sofortige Warnmeldungen erhalten, wenn eine Währung das von Ihnen gewünschte Stärkelevel erreicht.

Wie wird die Währungsstärke berechnet?

Das Währungsstärkemessgerät analysiert die Kursbewegungen mehrerer Hauptwährungspaare, um die Stärke oder Schwäche einzelner Währungen zu ermitteln. Hier ist ein vereinfachter Prozess:

Datenerfassung in Echtzeit: Der Indikator sammelt Echtzeitdaten der 8 wichtigsten Währungen von Ihrem Broker. Analyse der Stärke: Der Indikator berechnet die relative Stärke jeder Währung, indem er ihre Leistung mit der anderer Währungen in den 28 am häufigsten gehandelten Währungspaaren vergleicht. Intuitive Visualisierung: Die Ergebnisse werden in einem leicht lesbaren Format dargestellt, wobei Farben und numerische Werte verwendet werden, um die Stärkegrade anzuzeigen.

Wie sind die Daten des Indikators zu interpretieren?

Farbkodierung : Der Indikator verwendet Farben, um die Stärke der einzelnen Währungen anzuzeigen. Grüne Balken stehen für starke Währungen, während rote Balken schwache Währungen anzeigen.

: Der Indikator verwendet Farben, um die Stärke der einzelnen Währungen anzuzeigen. Grüne Balken stehen für starke Währungen, während rote Balken schwache Währungen anzeigen. Länge der Balken : Die Länge der einzelnen Balken zeigt die Stärke oder Schwäche der Währung an. Längere Balken zeigen eine größere Stärke oder Schwäche an.

: Die Länge der einzelnen Balken zeigt die Stärke oder Schwäche der Währung an. Längere Balken zeigen eine größere Stärke oder Schwäche an. Numerische Werte: Jede Währung hat einen numerischen Wert, der ihre Stärke angibt, so dass die Händler die genaue Stärke jeder Währung erkennen können.

Durch die Bereitstellung eines klaren Bildes der Währungsstärke auf dem Markt können Händler fundiertere Entscheidungen darüber treffen, welche Währungspaare sie handeln und welche sie meiden sollten.



Einbindung in Ihre Handelsstrategie

Verwenden Sie Currency Strength Meter, um Ihre Strategievorschläge zu verbessern:

Auswahl der Paare : Konzentrieren Sie sich auf den Handel mit Währungspaaren, die eine starke mit einer schwachen Währung kombinieren, um von potenziellen Bewegungen zu profitieren.

: Konzentrieren Sie sich auf den Handel mit Währungspaaren, die eine starke mit einer schwachen Währung kombinieren, um von potenziellen Bewegungen zu profitieren. Einstiegs- und Ausstiegspunkte : Nutzen Sie das Messgerät, um den optimalen Zeitpunkt für den Einstieg oder Ausstieg aus dem Handel auf der Grundlage von Währungsschwankungen zu ermitteln.

: Nutzen Sie das Messgerät, um den optimalen Zeitpunkt für den Einstieg oder Ausstieg aus dem Handel auf der Grundlage von Währungsschwankungen zu ermitteln. Ergänzende Analyse: Kombinieren Sie die Erkenntnisse aus dem Messgerät mit anderen technischen Indikatoren für eine umfassende Marktanalyse.

Wichtigste Merkmale