Market Trend Scanner MT5

Market Trend Scanner ist ein Trend-Analysator oder Trend-Screener-Indikator, der Ihnen hilft, den Trend inausgewählten Zeitrahmen aller Symbole, die Sie beobachten, zu erkennen.
 Dieser Indikator liefert klare und detaillierte Analyseergebnisse auf einem schönen Dashboard, so dass Sie diese Ergebnisse sofort verwenden können, ohne dass Sie eine zusätzliche Analyse durchführen müssen.

Wie es funktioniert

Schritt 1: Berechnung der Werte von 23 ausgewählten und bewährten technischen Indikatoren (Oszillator- und gleitender Durchschnittsindikator)
Schritt 2: Analyse aller Indikatoren mit Hilfe von Best Practices, um einen Komponententrend herauszufinden
Schritt 3: Kombination aller Komponentensignale mit Hilfe der sicheren Berechnungsmethode
Schritt 4: Bereitstellung eines endgültigen, zuverlässigen Signals

Warum es funktioniert

  • Alle Indikatoren, die zur Analyse verwendet werden, sind beliebte technische Indikatoren, die von Händlern verwendet werden und denen sie vertrauen.
  • Die Signale basieren auf bewährten Methoden, die seit langem verwendet und getestet werden
  • Signale von mehreren Indikatoren in unterschiedlichen Typen kombiniert sind immer viel vertrauenswürdiger als nur 1 oder 2 Indikatoren
  • Die sichere Berechnungsmethode ist eine intelligente Methode zur Bewertung des endgültigen Signals

  • Wenn Sie nach einem Indikator suchen, der den Trend des ausgewählten Symbols in verschiedenen Zeitrahmen anzeigt, schauen Sie sich bitte diesen Timeframes Trend Scanner an
  • Bitte beachten Sie, dass dieser Indikator nicht mit dem Strategy Tester funktioniert, da die Berechnung sehr aufwendig ist. Wir entschuldigen uns dafür!

Wie man ihn benutzt

Der Market Trend Scanner-Indikator liefert die folgenden Hauptanalysedaten:
- Safe Score: Trend-Score, berechnet nach der Safe Calculation Methode
- Safe Rating: Endgültiges Signal nach der Safe Calculation Methode. Kann Neutral, Kaufen, Stark Kaufen, Verkaufen, Stark Verkaufen sein
- Oszillator Bewertung (OS Bewertung): Kombiniertes Signal von Oszillator Indikatoren
- Moving Average Bewertung (MA Bewertung): Kombiniertes Signal von Moving Average Indikatoren
- Indikator Signale: Signal von einzelnen Indikatoren

Die Art und Weise, wie diese analysierten Daten zu verwenden sind:

  • Wenn das Safe Rating neutral ist => kein klarer Trend. Keine Eile! Beobachten Sie weiter
  • Wenn das Safe Rating von Neutral auf Kaufen/Strong Buy wechselt => Es ist jetzt bullisch. Kaufen Sie!
  • Wenn das Safe Rating von Neutral auf Verkaufen/starkes Verkaufen wechselt => Es ist jetzt bärisch. Verkaufen!
  • Wenn Sie eine Position früher eingehen wollen, um einen besseren Preis zu erzielen, aber weniger zuverlässig => Folgen Sie dem MA Rating, wenn es keine entgegengesetzten Signale von Safe Rating und OS Rating gibt.
  • Wenn Sie bei überkauften/überverkauften Ereignissen handeln wollen => Folgen Sie dem OS Rating, wenn es keine entgegengesetzten Signale von Safe Rating und MA Rating gibt
  • Wenn Sie ein erfahrener Trader mit viel Erfahrung sind, finden Sie weitere Details in Safe Score & Indicator Signals, die Sie für komplexere Strategien verwenden können

Wer sollte diesen Indikator verwenden

- Wenn Sie ein fundamentaler Trader sind, ist dieser Indikator völlig nutzlos. Er kann Ihnen nicht helfen. Bitte suchen Sie weiter nach anderen nützlichen Indikatoren.
- Wenn Sie ein technischer Trader sind, der an Daten, Geschichte und Indikatoren glaubt, müssen Sie diesen Indikator besitzen. Vertrauen Sie mir!
- Wenn Sie ein neuer Trader sind, ist dieser Indikator sehr stark und einfach zu bedienen. Keine Einrichtung erforderlich. Mit ausgewählten und bewährten Indikatoren. Verwendung von Best Practices...
- Wenn Sie ein erfahrener Trader sind, ist dieser Indikator immer noch hilfreich. Sind Sie in der Lage, viele Indikatorsignale gleichzeitig zu überwachen und zu kombinieren? Haben Sie eine gute Methode zur Bewertung der analysierten Signale? Lassen Sie sich von diesem Indikator die Mühe ersparen und helfen Sie, mehr Gewinnstrategien zu entwickeln.

Was Sie wissen sollten

  • Dieser Indikator arbeitet als Überwachungs-Dashboard. Er zeichnet nichts auf die Chart-Kerzen.
  • Sie können bis zu 20 Symbole auswählen, um sie gleichzeitig zu analysieren und zu scannen. Live-Einstellung. Keine Voreinstellung erforderlich!
  • Sie können zwischen allen Standard-Chart-Zeitrahmen zur Analyse und zum Scannen umschalten. Live-Einstellung. Keine Voreinstellungen erforderlich!
  • Sie können bis zu 10 Indikatoren anzeigen, deren Werte/Signale Sie auf dem Dashboard überwachen möchten, aber Sie können die Indikatoren, die für die Bewertung und das Rating verwendet werden, nicht ändern (sie sind ausgewählt und festgelegt).
  • Die analysierten Daten können automatisch in Intervallen oder manuell aufgefrischt werden. Es liegt an Ihnen!
  • Sie können mit dem Alert Manager Tool Warnungen erstellen und per Terminal/E-Mail/Mobilbenachrichtigung empfangen
  • Sie können Ihre Einstellungen einfach speichern und laden mit der freundlichen Speichern/Laden-Funktion
  • Es gibt eine Schaltfläche auf dem Dashboard, mit der Sie leicht zwischen hellem und dunklem Modus wechseln können
  • Dieser Indikator muss eine Menge Daten für die endgültigen Signale berechnen. Aus diesem Grund zeigt er nur das letzte Signal und keine historischen Signale an.
  • Aufgrund der vielen Daten, die für das endgültige Signal benötigt werden, können Sie einen ausgefallenen Effekt sehen, wenn Sie diesen Indikator in den Chart einfügen oder den Zeitrahmen ändern. Es sieht fabelhaft aus!
  • Machen Sie sich keine Sorgen über die Leistung Ihres Computers, ich habe diesen Indikator sorgfältig optimiert, so dass er auf einem typischen PC oder VPS reibungslos funktioniert.
  • Weitere Details finden Sie in den Market Trend Scanner Guidelines

Dago Elkana Samuel Dadie
Indikatoren
Der Xtrade Trend Detector ist ein Indikator, der in der Lage ist, die besten Gelegenheiten zum Eingehen einer Position an jedem Aktienmarkt zu finden. In der Tat ist er ein großartiges Werkzeug für Scalper, aber auch für Daytrader. Sie können ihn also verwenden, um Bereiche zu identifizieren, in denen gehandelt werden soll, denn er lässt sich leicht in ein Diagramm einfügen. Ich verwende es, um Trends auf großen Zeitskalen zu erkennen und Positionen auf kleinen Zeitskalen einzugehen. Zögern Sie
Eazy Indicator
Isaac Agyei Poku
Indikatoren
Forex KAUF- und VERKAUFssignale mit dem besten Heiken Ashi Smoothed Indikator. Zeichnen Sie bullish/bearish Balken auf dem Chart. Präziser Trend-Detektor. Heiken Ashi Smoothed ist ein einfacher MT5-Indikator, der bullische und bärische Balken in das Diagramm einzeichnet, um die Richtung des Trends zu erkennen. Der Indikator besteht aus orangefarbenen bärischen Balken und grünen bullischen Balken. Wenn der Trend seine Richtung ändert, wechselt der Indikator seine Farbe. Der Indikator ist eine Mod
Super Trend Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Super Trend Scalper v1.0 Überblick Der Super Trend Scalper ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der speziell für das Scalping auf dem Markt für synthetische Indexderivate entwickelt wurde. Er kombiniert die Leistung von drei renommierten technischen Indikatoren - SuperTrend, RSI und MACD - um präzise und zeitnahe Handelssignale zu liefern, ideal für Händler, die kurzfristige Kursbewegungen mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit ausnutzen möchten. Technische Methodik Wichtigste Kompone
Multi Indicator Scanner Professional Edition MT5
Ata Dandul
Indikatoren
MULTI INDICATOR SCANNER - PROFESSIONAL EDITION PRODUKTBESCHREIBUNG Multi Indicator Scanner ist der umfassendste Scanner für die technische Analyse Scanner auf dem Markt. Er analysiert 10 verschiedene Indikatoren gleichzeitig und liefert Ihnen klare BUY-SELL-NEUTRAL-Signale. Keine Überprüfung mehr Dutzende von Indikatoren einzeln zu prüfen!
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Experten
https://t.me/mql5_neuroExt aktuelle Version Signal https://www.mql5.com/ru/signal s/1511461 Sie können jedes beliebige Werkzeug verwenden. Die Basisdateien werden beim Start des Lernprogramms automatisch erstellt. Wenn Sie mit dem Lernen bei 0 beginnen möchten, löschen Sie einfach die Basisdateien. Ersteinlage - ab 200 J. Optionen: VERSUCHEN SIE NICHT, OHNE TRAINING DES NEURONALEN NETZES ZU TESTEN! Es genügt, wenn der Gleichgewichtsgraph nach dem Training horizontal ist. Die Erstellung einer
FREE
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indikatoren
Hatten Sie einen gewinnbringenden Handel, der sich plötzlich umkehrte? Im Rahmen einer soliden Strategie ist der Ausstieg aus einem Handel ebenso wichtig wie der Einstieg. Exit EDGE hilft Ihnen dabei, Ihren aktuellen Handelsgewinn zu maximieren und zu vermeiden, dass aus erfolgreichen Geschäften Verlierer werden. Verpassen Sie nie wieder ein Ausstiegssignal Überwachen Sie alle Paare und Zeitrahmen in nur 1 Chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Wie man handelt Sie können Ihre offenen Trade
Visual Panel Strengt MultiTimeframe
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
indikator Sichttafel Strengt MultiTimeframe : German Beschreibung Visual Panel Strength MultiTimeframe ist ein Echtzeit-Trendstärkeindikator, der den Kauf-/Verkaufsdruck über mehrere ausgewählte Zeitrahmen hinweg anzeigt, z. B. M1, M3 und M5. Der Indikator nutzt die ATR-basierte Volatilitätsanalyse und einen geglätteten Trendalgorithmus zur Berechnung von Trendsignalen. Dieses Tool wird als horizontales Balkendiagramm in der Ecke Ihres Hauptdiagramms angezeigt und hilft Händlern, die vorher
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
Session Finder
Arva Sesha Sandeep
Indikatoren
Session Finder - Verfolgen Sie Devisenmarkt-Sessions mit Präzision Bleiben Sie dem Markt einen Schritt voraus mit Session Finder , einem schlanken Design im HUB-Stil für MetaTrader 5. Er bietet Echtzeiteinblicke in die wichtigsten Handelssitzungen der Welt - Sydney, Tokio, London und New York - so dass Sie immer wissen, welche Märkte geöffnet oder geschlossen sind oder sich bald ändern werden. Hauptmerkmale: Live-Sitzungsstatus: Sehen Sie auf einen Blick, ob eine Sitzung gerade geöffnet oder ge
Ichimoku Trend Finder MT5
Amir Atif
5 (1)
Indikatoren
40% Rabatt. Ursprünglicher Preis: $50 Ichimoku Trend Finder ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Trend-Dashboard, das Händlern hilft, potenzielle Markttrends von einem Chart aus zu überwachen und zu identifizieren. Dieses Panel scannt den Ichimoku Kinko Hyo-Indikator in 28 konfigurierbaren Instrumenten und 9 Zeitrahmen für klassische Ichimoku-Trendsignale mit einer Tiefenscan-Funktion, um alle Marktbeobachtungssymbole zu scannen (bis zu 1000 Instrumente!) . Demo hier herunterladen (Scannt nur
Ultimate Price Action Suite
Quang Trung Luu
Indikatoren
### Die Price Action Ultimate Suite - das ultimative Trading-Tool für professionelle Trader! Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken Tool, um Ihre Price Action Handelsstrategie zu verbessern? Die **Price Action Ultimate Suite** ist ein umfassender und intelligenter Indikator für den MetaTrader 5 (MT5) - entwickelt, um Ihr zuverlässiger Partner bei der Eroberung der Finanzmärkte zu sein! Dieser Indikator ist vollgepackt mit fortschrittlichen Features und benutzerfreundlicher Funktion
PZ 123 Pattern MT5
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Das 123-Muster ist eines der beliebtesten, leistungsstärksten und flexibelsten Diagrammmuster. Das Muster besteht aus drei Preispunkten: einem Boden, einem Gipfel oder Tal und einem Fibonacci-Retracement zwischen 38,2% und 71,8%. Ein Muster gilt als gültig, wenn der Preis jenseits des letzten Gipfels oder Tals abbricht, in dem der Indikator einen Pfeil zeichnet, einen Alarm auslöst und der Handel platziert werden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Pr
