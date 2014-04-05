Market Trend Scanner MT5

Market Trend Scanner ist ein Trend-Analysator oder Trend-Screener-Indikator, der Ihnen hilft, den Trend inausgewählten Zeitrahmen aller Symbole, die Sie beobachten, zu erkennen.

Dieser Indikator liefert klare und detaillierte Analyseergebnisse auf einem schönen Dashboard, so dass Sie diese Ergebnisse sofort verwenden können, ohne dass Sie eine zusätzliche Analyse durchführen müssen.

Wie es funktioniert



Schritt 1: Berechnung der Werte von 23 ausgewählten und bewährten technischen Indikatoren (Oszillator- und gleitender Durchschnittsindikator)

Schritt 2: Analyse aller Indikatoren mit Hilfe von Best Practices, um einen Komponententrend herauszufinden

Schritt 3: Kombination aller Komponentensignale mit Hilfe der sicheren Berechnungsmethode

Schritt 4: Bereitstellung eines endgültigen, zuverlässigen Signals

Warum es funktioniert



Alle Indikatoren, die zur Analyse verwendet werden, sind beliebte technische Indikatoren, die von Händlern verwendet werden und denen sie vertrauen.

Die Signale basieren auf bewährten Methoden, die seit langem verwendet und getestet werden

Signale von mehreren Indikatoren in unterschiedlichen Typen kombiniert sind immer viel vertrauenswürdiger als nur 1 oder 2 Indikatoren

Die sichere Berechnungsmethode ist eine intelligente Methode zur Bewertung des endgültigen Signals

Wenn Sie nach einem Indikator suchen, der den Trend des ausgewählten Symbols in verschiedenen Zeitrahmen anzeigt, schauen Sie sich bitte diesen Timeframes Trend Scanner an

an Bitte beachten Sie, dass dieser Indikator nicht mit dem Strategy Tester funktioniert, da die Berechnung sehr aufwendig ist. Wir entschuldigen uns dafür!

Wie man ihn benutzt



Der Market Trend Scanner-Indikator liefert die folgenden Hauptanalysedaten:

- Safe Score: Trend-Score, berechnet nach der Safe Calculation Methode

- Safe Rating: Endgültiges Signal nach der Safe Calculation Methode. Kann Neutral, Kaufen, Stark Kaufen, Verkaufen, Stark Verkaufen sein

- Oszillator Bewertung (OS Bewertung): Kombiniertes Signal von Oszillator Indikatoren

- Moving Average Bewertung (MA Bewertung): Kombiniertes Signal von Moving Average Indikatoren

- Indikator Signale: Signal von einzelnen Indikatoren

Die Art und Weise, wie diese analysierten Daten zu verwenden sind:

Wenn das Safe Rating neutral ist => kein klarer Trend. Keine Eile! Beobachten Sie weiter

ist => kein klarer Trend. Keine Eile! Beobachten Sie weiter Wenn das Safe Rating von Neutral auf Kaufen/Strong Buy wechselt => Es ist jetzt bullisch. Kaufen Sie!

wechselt => Es ist jetzt bullisch. Kaufen Sie! Wenn das Safe Rating von Neutral auf Verkaufen/starkes Verkaufen wechselt => Es ist jetzt bärisch. Verkaufen!

wechselt => Es ist jetzt bärisch. Verkaufen! Wenn Sie eine Position früher eingehen wollen, um einen besseren Preis zu erzielen, aber weniger zuverlässig => Folgen Sie dem MA Rating , wenn es keine entgegengesetzten Signale von Safe Rating und OS Rating gibt.

, wenn es keine entgegengesetzten Signale von Safe Rating und OS Rating gibt. Wenn Sie bei überkauften/überverkauften Ereignissen handeln wollen => Folgen Sie dem OS Rating , wenn es keine entgegengesetzten Signale von Safe Rating und MA Rating gibt

, wenn es keine entgegengesetzten Signale von Safe Rating und MA Rating gibt Wenn Sie ein erfahrener Trader mit viel Erfahrung sind, finden Sie weitere Details in Safe Score & Indicator Signals, die Sie für komplexere Strategien verwenden können