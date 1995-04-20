Malaysian Levels

Malaysian Levels es un indicador personalizado diseñado para mostrar niveles de soporte y resistencia en un gráfico. Estos niveles se basan en la teoría de soporte y resistencia de Malasia, que define los niveles no como áreas, sino como niveles de precio específicos derivados de los picos y valles del gráfico de líneas.

Características:

  • Tres tipos de niveles: A-Level, V-Level y Nivel de brecha.
  • Indicación de frescura para los niveles: los niveles frescos son más significativos que los niveles no frescos.
  • Colores y estilos personalizables para los niveles frescos y no frescos.
  • Opción para mostrar solo niveles frescos o todos los niveles.
  • Período de retroceso ajustable y número de niveles por encima y por debajo del precio actual.
  • Admite múltiples marcos de tiempo.

Uso:
Los traders pueden usar MSnR Lines para identificar posibles niveles de soporte y resistencia para tomar decisiones comerciales. Los niveles frescos se consideran más significativos y pueden ofrecer mejores oportunidades comerciales.



Otros productos de este autor
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Asesores Expertos
OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
ProVolaBot
Pierre Paul Amoussou
Asesores Expertos
ProVolaBot es un robot de trading algorítmico diseñado para operar en índices sintéticos. Funciona especialmente bien en los siguientes mercados: Mercados principales y más eficientes • Boom 900 y Crash 1000 (Deriv) • GainX 999 y PainX 999 (WellTrade) Estos mercados han demostrado ofrecer la mayor estabilidad, un comportamiento estadístico sólido y el mejor potencial de rentabilidad para ProVolaBot. Mercado adicional compatible • Volatility 100 (1s) Index (Deriv) ProVolaBot también puede operar
OrionBTC
Pierre Paul Amoussou
Asesores Expertos
OrionBTC es un Asesor Experto diseñado para el trading automático del par BTCUSD en MetaTrader 5. Combina una estrategia de ruptura dinámica , gestión de riesgos basada en la volatilidad (ATR), y un filtro de tendencia configurable en marcos temporales superiores. Características técnicas: Marco temporal recomendado: M15 Símbolo: BTCUSD Estrategia: ruptura controlada con stop loss y trailing stop dinámicos (basados en ATR) Límite diario de operaciones: 2 máximas por día Horario de trading: 00:0
App system signals
Pierre Paul Amoussou
Indicadores
APP System Signals es un indicador técnico diseñado para usuarios activos en los mercados financieros. Utiliza una combinación de medias móviles exponenciales (EMA), medias móviles simples (SMA) y análisis de tendencias para generar señales de compra y venta. Estas señales se basan en el comportamiento histórico de los precios y la estructura del mercado. Todos los parámetros del indicador son completamente personalizables, lo que permite a cada usuario adaptarlo según su propio enfoque y estilo
FREE
XtremeGold MT4
Pierre Paul Amoussou
Asesores Expertos
XtremeGold - El Robot de Trading Automatizado para Oro (XAUUSD) XtremeGold es un robot de trading avanzado diseñado para aprovechar las oportunidades del mercado del oro, mientras minimiza los riesgos. Con una estrategia basada en los niveles de soporte y resistencia, así como en el uso de medias móviles simples (SMA) y exponenciales (EMA), XtremeGold analiza múltiples marcos de tiempo para identificar señales precisas y ejecutar operaciones bajo condiciones óptimas. Análisis Continuo, desde As
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indicadores
MSnR Lines es un indicador personalizado diseñado para mostrar niveles de soporte y resistencia en un gráfico. Estos niveles se basan en la teoría de soporte y resistencia de Malasia, que define los niveles no como áreas, sino como niveles de precio específicos derivados de los picos y valles del gráfico de líneas. Características: Tres tipos de niveles: A-Level, V-Level y Nivel de brecha. Indicación de frescura para los niveles: los niveles frescos son más significativos que los niveles no fres
