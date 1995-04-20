Malaysian Levels es un indicador personalizado diseñado para mostrar niveles de soporte y resistencia en un gráfico. Estos niveles se basan en la teoría de soporte y resistencia de Malasia, que define los niveles no como áreas, sino como niveles de precio específicos derivados de los picos y valles del gráfico de líneas.

Características:

Tres tipos de niveles: A-Level, V-Level y Nivel de brecha.

Indicación de frescura para los niveles: los niveles frescos son más significativos que los niveles no frescos.

Colores y estilos personalizables para los niveles frescos y no frescos.

Opción para mostrar solo niveles frescos o todos los niveles.

Período de retroceso ajustable y número de niveles por encima y por debajo del precio actual.

Admite múltiples marcos de tiempo.

Uso:

Los traders pueden usar MSnR Lines para identificar posibles niveles de soporte y resistencia para tomar decisiones comerciales. Los niveles frescos se consideran más significativos y pueden ofrecer mejores oportunidades comerciales.







