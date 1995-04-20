Malaysian Levels
- Indicadores
- Pierre Paul Amoussou
- Versão: 1.5
- Atualizado: 4 janeiro 2025
- Ativações: 5
Malaysian Levels é um indicador personalizado projetado para exibir níveis de suporte e resistência em um gráfico. Esses níveis são baseados na teoria de Suporte e Resistência da Malásia, que define os níveis não como áreas, mas como níveis de preço específicos derivados de picos e vales de gráficos de linha.
Recursos:
- Três tipos de níveis: A-Level, V-Level e Nível de lacuna.
- Indicação de frescor para níveis: Os níveis frescos são mais significativos do que os níveis não frescos.
- Cor e estilo personalizáveis para níveis frescos e não frescos.
- Opção para exibir apenas níveis frescos ou todos os níveis.
- Período de histórico ajustável e número de níveis acima e abaixo do preço atual.
- Suporta múltiplos prazos.
Uso:
Os traders podem usar MSnR Lines para identificar possíveis níveis de suporte e resistência para decisões de negociação. Os níveis frescos são considerados mais significativos e podem apresentar melhores oportunidades de negociação.