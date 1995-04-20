Malaysian Levels

Malaysian Levels é um indicador personalizado projetado para exibir níveis de suporte e resistência em um gráfico. Esses níveis são baseados na teoria de Suporte e Resistência da Malásia, que define os níveis não como áreas, mas como níveis de preço específicos derivados de picos e vales de gráficos de linha.

Recursos:

  • Três tipos de níveis: A-Level, V-Level e Nível de lacuna.
  • Indicação de frescor para níveis: Os níveis frescos são mais significativos do que os níveis não frescos.
  • Cor e estilo personalizáveis para níveis frescos e não frescos.
  • Opção para exibir apenas níveis frescos ou todos os níveis.
  • Período de histórico ajustável e número de níveis acima e abaixo do preço atual.
  • Suporta múltiplos prazos.

Uso:
Os traders podem usar MSnR Lines para identificar possíveis níveis de suporte e resistência para decisões de negociação. Os níveis frescos são considerados mais significativos e podem apresentar melhores oportunidades de negociação.



Mais do autor
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experts
OrionXAU é um robô de trading algorítmico desenvolvido para operar nos mercados XAUUSD (Ouro) e US100 / Nasdaq . Ele combina duas abordagens estratégicas (Scalping e Swing Trading) dentro de uma estrutura disciplinada de gestão de risco, voltada para estabilidade de longo prazo. Mercados Principais Compatíveis • XAUUSD (Ouro) • US100 / Nasdaq Arquitetura de Dupla Estratégia 1. Scalping • Operações intradiárias • Baixa exposição ao mercado • Optimizado para micro movimentos • Gestão de risco rig
ProVolaBot
Pierre Paul Amoussou
Experts
ProVolaBot é um robô de trading algorítmico desenvolvido para operar em índices sintéticos. Ele apresenta desempenho especialmente consistente nos seguintes mercados: Mercados principais e mais eficientes • Boom 900 e Crash 1000 (Deriv) • GainX 999 e PainX 999 (WellTrade) Estes são os mercados onde o ProVolaBot demonstrou maior estabilidade, comportamento estatístico sólido e melhor potencial de rentabilidade. Mercado adicional compatível • Volatility 100 (1s) Index (Deriv) O ProVolaBot também
OrionBTC
Pierre Paul Amoussou
Experts
OrionBTC é um Expert Advisor (EA) desenvolvido para realizar negociações automatizadas com o par BTCUSD na plataforma MetaTrader 5. Ele combina uma estratégia de rompimento dinâmica , gestão de risco baseada na volatilidade (ATR) e um filtro de tendência configurável usando timeframes superiores. Características técnicas: Timeframe recomendado: M15 Símbolo: BTCUSD Estratégia: rompimento controlado com stop loss e trailing stop dinâmicos baseados em ATR Limite diário: máximo de 2 operações por d
App system signals
Pierre Paul Amoussou
Indicadores
APP System Signals é um indicador técnico desenvolvido para usuários ativos nos mercados financeiros. Ele utiliza uma combinação de médias móveis exponenciais (EMA), médias móveis simples (SMA) e análise de tendência para gerar sinais de compra e venda com base no comportamento histórico dos preços e na estrutura do mercado. Todos os parâmetros do indicador são totalmente personalizáveis, permitindo que o usuário adapte a ferramenta ao seu estilo de análise e preferências individuais. Pode ser u
FREE
XtremeGold MT4
Pierre Paul Amoussou
Experts
XtremeGold - O Robô de Trading Automatizado para Ouro (XAUUSD) XtremeGold é um robô de trading avançado, projetado para aproveitar as oportunidades no mercado de ouro, ao mesmo tempo em que busca minimizar os riscos. Com uma estratégia baseada em níveis de suporte e resistência, além do uso de médias móveis simples (SMA) e exponenciais (EMA), o XtremeGold analisa múltiplos períodos de tempo para identificar sinais precisos e executar negociações em condições ótimas. Análise Contínua, da Ásia à
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indicadores
MSnR Lines é um indicador personalizado projetado para exibir níveis de suporte e resistência em um gráfico. Esses níveis são baseados na teoria de Suporte e Resistência da Malásia, que define os níveis não como áreas, mas como níveis de preço específicos derivados de picos e vales de gráficos de linha. Recursos: Três tipos de níveis: A-Level, V-Level e Nível de lacuna. Indicação de frescor para níveis: Os níveis frescos são mais significativos do que os níveis não frescos. Cor e estilo personal
