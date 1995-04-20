Malaysian Levels é um indicador personalizado projetado para exibir níveis de suporte e resistência em um gráfico. Esses níveis são baseados na teoria de Suporte e Resistência da Malásia, que define os níveis não como áreas, mas como níveis de preço específicos derivados de picos e vales de gráficos de linha.

Recursos:

Três tipos de níveis: A-Level, V-Level e Nível de lacuna.

Indicação de frescor para níveis: Os níveis frescos são mais significativos do que os níveis não frescos.

Cor e estilo personalizáveis para níveis frescos e não frescos.

Opção para exibir apenas níveis frescos ou todos os níveis.

Período de histórico ajustável e número de níveis acima e abaixo do preço atual.

Suporta múltiplos prazos.

Uso:

Os traders podem usar MSnR Lines para identificar possíveis níveis de suporte e resistência para decisões de negociação. Os níveis frescos são considerados mais significativos e podem apresentar melhores oportunidades de negociação.







