Überprüft die Einstellungen.

virtual bool  ValidationSettings()

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.

Hinweis

Überprüft den Trailing-Wert. Gültige Werte sind 0 und die Werte größer als "Mindest Distanz Vertiefung in Punkte vom aktuellen Preis für Stop Order" des Arbeitssymbols.