Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienKlassen von TrailingCTrailingFixedPipsValidationSettings StopLevelProfitLevelValidationSettingsCheckTrailingStopLongCheckTrailingStopShort ValidationSettings Überprüft die Einstellungen. virtual bool ValidationSettings() Rückgabewert Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück. Hinweis Überprüft den Trailing-Wert. Gültige Werte sind 0 und die Werte größer als "Mindest Distanz Vertiefung in Punkte vom aktuellen Preis für Stop Order" des Arbeitssymbols. ProfitLevel CheckTrailingStopLong