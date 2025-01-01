CheckTrailingStopLong

Findet hinzu, ob die Long-Position geändert werden soll.

virtual bool CheckTrailingStopLong(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Parameter

position

[in] Zeiger auf das Objekt CPositionInfo.

sl

[in][out] Die Referenz an die Variable um den Wert des Preises von Stop Loss zu platzieren.

tp

[in][out] Die Referenz an die Variable um den Wert des Preises von Take Profit zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Bedingung erfüllt ist, anderenfalls false.

Hinweis

Wenn das Trailing-Niveau von Stop Loss gleich Null ist, ist die Bedingung nicht erfüllt (ausgehen). Wenn die Position schon ein Stop Loss hat, ist ihr Preis ein Basispreis, andernfalls wird Eröffnungspreis verwendet. Wenn der aktuelle Bid-Preis über dem Basispreis um mehr als der Trailing-Wert ist, wird es vorgeschlagen Stop Loss bei der Trailing-Distanz unter dem aktuellen Bid-Preis zu verschieben. Wenn Take Profit auch nicht Null ist, wird es vorgeschlagen Take Profit bei der entsprechenden Trailing-Distanz über dem aktuellen Bid-Preis zu verschieben.