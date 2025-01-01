DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienKlassen von KapitalmanagementCMoneySizeOptimizedDecreaseFactor 

DecreaseFactor

Setzt den Parameter "Decrease Factor".

void  DecreaseFactor(
   double  decrease_factor      // Reduktionsfaktor
   )

Parameter

decrease_factor

[in]  Ein Wert des Parameters "Reduktionsfaktor".

Hinweis

Der Parameter bestimmt den Faktor der Volumenreduktion für eine neue Position (bezogen auf das Volumen der vorangegangenen Position), wenn bevor es eine Serie von Verlust-Trades gab.