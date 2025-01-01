Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienKlassen von KapitalmanagementCMoneySizeOptimizedDecreaseFactor DecreaseFactorValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort DecreaseFactor Setzt den Parameter "Decrease Factor". void DecreaseFactor( double decrease_factor // Reduktionsfaktor ) Parameter decrease_factor [in] Ein Wert des Parameters "Reduktionsfaktor". Hinweis Der Parameter bestimmt den Faktor der Volumenreduktion für eine neue Position (bezogen auf das Volumen der vorangegangenen Position), wenn bevor es eine Serie von Verlust-Trades gab. CMoneySizeOptimized ValidationSettings