CheckOpenLong

Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position.

virtual double CheckOpenLong(
   double price,    // Preis
   double sl        // Preis von Stop Loss
   )

Parameter

price
[in] Der geschätzte Eröffnungspreis.

sl
[in] Der geschätzte Preis von Stop-Loss-Order.

Rückgabewert

Volumen für Eröffnung einer Long-Position.

Hinweis

Die Methode bestimmt Eröffnungsvolumen für eine Long-Position unter Berücksichtigung von Ergebnisse der früheren Transaktionen.