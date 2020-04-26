Wie man 3D-Grafiken mit DirectX in MetaTrader 5 erstellt

Dreidimensionale Computergrafiken liefern die Eindrücke von dreidimensionalen Objekten auf einem ebenen Bildschirm. Solche Objekte sowie die Position des Betrachters können sich im Laufe der Zeit ändern. Dementsprechend sollte sich auch das zweidimensionale Bild ändern, um die Illusion der Bildtiefe zu erzeugen, d.h. es sollte Rotation, Zoomen, Änderungen der Beleuchtung usw. unterstützen. MQL5 ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von Computergrafiken direkt im MetaTrader 5 Terminal unter Verwendung von DirectX-Funktionen. Bitte beachten Sie, dass Ihre Grafikkarte DX 11 und Shader Model 5.0 unterstützen sollte, damit die Funktionen funktionieren.





Objekt-Modellierung

Um ein dreidimensionales Objekt auf einem flachen Raum zu zeichnen, sollte zunächst ein Modell dieses Objekts in x-, y- und z-Koordinaten erstellt werden. Das bedeutet, dass jeder Punkt auf der Objektoberfläche durch die Angabe seiner Koordinaten beschrieben werden sollte. Im Idealfall müsste man eine unendliche Anzahl von Punkten auf der Objektoberfläche beschreiben, um die Bildqualität während der Skalierung zu erhalten. In der Praxis werden 3D-Modelle mit Hilfe eines Netzes beschrieben, das aus Polygonen besteht. Ein detaillierteres Netz mit einer höheren Anzahl von Polygonen liefert ein realistischeres Modell. Zur Berechnung eines solchen Modells und zum Rendern von 3D-Grafiken sind jedoch mehr Computerressourcen erforderlich. Ein Teekannenmodell als Polygonnetz.

Die Aufteilung von Polygonen in Dreiecke erschien vor langer Zeit, als die frühen Computergrafiken noch auf schwachen Grafikkarten laufen mussten. Das Dreieck ermöglicht die exakte Beschreibung der Position eines kleinen Oberflächenteils sowie die Berechnung damit zusammenhängender Parameter, wie z.B. Beleuchtungen und Lichtreflexionen. Die Sammlung solch kleiner Dreiecke ermöglicht die Erstellung eines realistischen dreidimensionalen Bildes des Objekts. Im Folgenden werden das Polygon und das Dreieck als Synonyme verwendet, da es viel einfacher ist, sich ein Dreieck vorzustellen als ein Polygon mit N Eckpunkten.

Aus Dreiecken zusammengesetzter Würfel.

Das dreidimensionale Modell eines Objekts kann durch die Beschreibung der Koordinaten jedes Eckpunkts des Dreiecks erstellt werden, was eine weitere Berechnung der Koordinaten für jeden Punkt des Objekts ermöglicht, auch wenn sich das Objekt bewegt oder sich die Position des Betrachters ändert. Wir befassen uns also mit den Scheitelpunkten, den Kanten, die sie verbinden, und der Fläche, die durch die Kanten gebildet wird. Wenn die Position eines Dreiecks bekannt ist, können wir mit Hilfe der Gesetze der linearen Algebra eine Normale zur Fläche erzeugen (eine Normale ist ein Vektor, der senkrecht zur Fläche steht). Auf diese Weise lässt sich berechnen, wie die Fläche beleuchtet wird und wie das Licht von ihr reflektiert wird.

Beispiele für einfache Objekte mit Vertices, Kanten, Flächen und Normalen. Die Normale ist der rote Pfeil.

Ein Modellobjekt kann auf verschiedene Arten erstellt werden. Die Topologie beschreibt, wie Polygone das 3D-Netz bilden. Eine gute Topologie ermöglicht die Verwendung einer minimalen Anzahl von Polygonen zur Beschreibung eines Objekts und kann das Verschieben und Drehen des Objekts erleichtern. Sphärenmodell in zwei Topologien.

Der Volumeneffekt wird durch die Verwendung von Licht und Schatten auf den Objektpolygonen erzeugt. Der Zweck der 3D-Computergrafik besteht also darin, die Position jedes Punktes eines Objektes zu berechnen, Lichter und Schatten zu berechnen und auf dem Bildschirm darzustellen.



Erstellen einer Form



Schreiben wir ein einfaches Programm, das einen Würfel erzeugt. Wir verwenden die Klasse CCanvas3D aus der Bibliothek 3D graphics.



Die Klasse CCanvas3DWindow, die ein 3D-Fenster rendert, hat ein Minimum an Mitgliedsvariablen und Methoden. Wir werden nach und nach neue Methoden mit einer Erklärung der 3D-Grafikkonzepte hinzufügen, die in Funktionen für die Arbeit mit DirectX implementiert sind.



class CCanvas3DWindow { protected : CCanvas3D m_canvas; int m_width; int m_height; CDXBox m_box; public : CCanvas3DWindow( void ) {} ~CCanvas3DWindow( void ) {m_box.Shutdown();} virtual bool Create( const int width, const int height){} void Redraw(){} void OnChartChange( void ) {} };

Die Schaffung einer Szene beginnt mit der Schaffung einer Leinwand. Dann werden die folgenden Parameter für die Projektionsmatrix festgelegt:

Ein Blickwinkel von 30 Grad (M_PI/6), aus dem wir die 3D-Szene betrachten Seitenverhältnis als Verhältnis von Breite und Höhe Abstand zur nahen (0,1f) und fernen (100,f) Schnittebene

Das bedeutet, dass nur die Objekte zwischen diesen beiden virtuellen Wänden (0,1f und 100,f) in der Projektionsmatrix gerendert werden. Darüber hinaus muss das Objekt in den horizontalen 30-Grad-Blickwinkel fallen. Bitte beachten Sie, dass sowohl die Entfernungen als auch alle Koordinaten in der Computergrafik virtuell sind. Entscheidend sind die Beziehungen zwischen den Abständen und Größen, nicht aber die absoluten Werte.



virtual bool Create( const int width, const int height) { m_width=width; m_height=height; ResetLastError (); if (!m_canvas.CreateBitmapLabel( "3D Sample_1" , 0 , 0 ,m_width,m_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return ( false ); } m_canvas.ProjectionMatrixSet(( float ) M_PI / 6 ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 , 5.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 7.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }

Nachdem wir die Projektionsmatrix erstellt haben, können wir mit der Konstruktion des 3D-Objekts — eines Würfels auf der Grundlage der Klasse CDXBox — fortfahren. Um einen Würfel zu erstellen, genügt es, zwei Vektoren anzugeben, die auf die gegenüberliegenden Ecken des Würfels zeigen. Wenn Sie sich die Würfelerzeugung im Debug-Modus ansehen, können Sie sehen, was in DXComputeBox() geschieht: die Erzeugung aller Würfelspitzen (ihre Koordinaten werden in das Array 'vertices' geschrieben), sowie die Unterteilung der Würfelkanten in Dreiecke, die aufgezählt und im Array 'indiсes' gespeichert werden. Insgesamt hat der Würfel 8 Eckpunkte, 6 Flächen, die in 12 Dreiecke unterteilt sind, und 36 Indizes, die die Eckpunkte dieser Dreiecke spezifizieren.

Obwohl der Würfel nur 8 Eckpunkte hat, werden 24 Vektoren zur Beschreibung dieser Eckpunkte erstellt, da für jede der 6 Flächen ein separater Satz von Eckpunkten mit einer Normalen angegeben werden sollte. Die Richtung der Normalen wirkt sich auf die Berechnung der Beleuchtung für jede Fläche aus. Die Reihenfolge, in der die Scheitelpunkte eines Dreiecks im Index aufgeführt sind, bestimmt, welche seiner Seiten sichtbar sein werden. Die Reihenfolge, in der die Scheitelpunkte und Indizes gefüllt sind, wird im Code von DXUtils.mqh gezeigt:



for ( int i= 20 ; i< 24 ; i++) vertices[i].normal=DXVector4( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 , 0.0 );

Die Texturkoordinaten für das Texture Mapping für jede Oberfläche werden im gleichen Code beschrieben:

for ( int i= 0 ; i<faces; i++) { vertices[i* 4 + 0 ].tcoord=DXVector2( 0.0 f, 0.0 f ); vertices[i* 4 + 1 ].tcoord=DXVector2( 1.0 f, 0.0 f ); vertices[i* 4 + 2 ].tcoord=DXVector2( 1.0 f, 1.0 f ); vertices[i* 4 + 3 ].tcoord=DXVector2( 0.0 f, 1.0 f ); }

Jeder der 4 Flächenvektoren legt einen der 4 Winkel für das Textur-Mapping fest. Das bedeutet, dass auf jede Würfelseite eine Gruppe von Strukturen abgebildet wird, um die Textur zu rendern. Dies ist natürlich nur erforderlich, wenn eine Textur gesetzt ist.





Szenenberechnung und Rendering

Alle Berechnungen sollten bei jedem Wechsel der 3D-Szene neu durchgeführt werden. Hier ist die Reihenfolge der erforderlichen Berechnungen:

Berechnen Sie den Mittelpunkt jedes Objekts in Weltkoordinaten

Berechnen Sie die Position jedes Elementes des Objektes, d.h. jedes Eckpunktes

Bestimmen der Pixeltiefe und ihrer Sichtbarkeit für den Betrachter



Berechnen Sie die Position jedes Pixels auf dem durch seine Eckpunkte angegebenen Polygon

Stellen Sie die Farbe jedes Pixels auf dem Polygon in Übereinstimmung mit der angegebenen Textur



Berechnen Sie die Richtung des Lichtpixels und seiner Reflexion

Wenden Sie das diffuse Licht auf jedes Pixel an

Wandeln Sie alle Weltkoordinaten in Kamerakoordinaten um

Wandeln Sie die Kamerakoordinaten in die Koordinaten auf der Projektionsmatrix um

Alle diese Operationen werden in der Render-Methode des CCanvas3D-Objekts ausgeführt. Nach dem Rendern wird das berechnete Bild durch Aufruf der Update-Methode von der Projektionsmatrix auf die Leinwand übertragen.



void Redraw() { m_canvas.Render(DX_CLEAR_COLOR|DX_CLEAR_DEPTH, ColorToARGB ( clrBlack )); m_canvas.Update(); }

In unserem Beispiel wird der Würfel nur einmal erstellt, er ändert sich danach nicht mehr. Daher muss der Rahmen auf der Leinwand nur dann geändert werden, wenn es Änderungen im Diagramm gibt, wie z.B. die Größenänderung des Diagramms. In diesem Fall werden die Leinwandabmessungen an die aktuellen Diagrammabmessungen angepasst, die Projektionsmatrix wird zurückgesetzt und das Bild auf der Leinwand aktualisiert.



void OnChartChange( void ) { int w=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int h=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if (w!=m_width || h!=m_height) { m_width =w; m_height=h; m_canvas.Resize(w,h); DXContextSetSize (m_canvas.DXContext(),w,h); m_canvas.ProjectionMatrixSet(( float ) M_PI / 6 ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); Redraw(); } }

Starten Sie den EA "Step1 Create Box.mq5". Sie sehen ein weißes Quadrat auf schwarzem Hintergrund. Standardmäßig ist die Farbe Weiß für Objekte bei der Erstellung festgelegt. Eine Beleuchtung wurde noch nicht festgelegt.







Ein weißer Würfel und sein Layout im Raum



Die x-Achse ist nach rechts, y nach oben und z nach innen in die 3D-Szene gerichtet. Ein solches Koordinatensystem wird als linkshändig bezeichnet.



Der Mittelpunkt des Würfels liegt an dem Punkt mit den folgenden Koordinaten x=0, y=0, z=6. Die Position, von der aus wir den Würfel betrachten, liegt in der Mitte der Koordinaten, was der Standardwert ist. Wenn Sie die Position, von der aus die 3D-Szene betrachtet wird, ändern möchten, setzen Sie explizit die entsprechenden Koordinaten mit der Funktion ViewPositionSet().



Um den Programmbetrieb zu beenden, drücken Sie "Escape".





Objektdrehung um die z-Achse und den Ansichtspunkt

Um die Szene zu animieren, lassen Sie uns eine Würfeldrehung um die z-Achse aktivieren. Dazu fügen Sie einen Timer hinzu — basierend auf seinen Ereignissen wird der Würfel gegen den Uhrzeigersinn gedreht.

Erstellen Sie eine Rotationsmatrix, um die Drehung um die z-Achse in einem bestimmten Winkel mit der Methode DXMatrixRotationZ() zu aktivieren. Übergeben Sie sie dann als Parameter an die Methode TransformMatrixSet(). Dadurch wird die Position des Würfels im 3D-Raum geändert. Rufen Sie erneut Redraw() auf, um das Bild auf der Leinwand zu aktualisieren.



void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float angle= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; angle+=deltatime; last_time=current_time; DXMatrix rotation; DXMatrixRotationZ(rotation,angle); m_box.TransformMatrixSet(rotation); Redraw(); }

Nach dem Start sehen Sie ein rotierendes weißes Quadrat.



Der Würfel dreht sich um die z-Achse entgegen dem Uhrzeigersinn



Der Quellcode dieses Beispiels ist in der Datei "Step2 Rotation Z.mq5" verfügbar. Bitte beachten Sie, dass jetzt bei der Erstellung der Szene der Winkel M_PI/5 angegeben wird, der größer als der Winkel M_PI/6 aus dem vorherigen Beispiel ist.

m_matrix_view_angle =( float ) M_PI / 5 ; m_canvas.ProjectionMatrixSet( m_matrix_view_angle ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f);

Die Würfelabmessungen auf dem Bildschirm sind jedoch optisch kleiner. Je kleiner der bei der Einstellung der Projektionsmatrix angegebene Sichtwinkel ist, desto größer ist der Bildausschnitt, den das Objekt einnimmt. Dies kann mit dem Sehen von Objekten mit einem Teleskop verglichen werden: Das Objekt ist größer, aber der Sichtwinkel ist kleiner.







Verwaltung der Kameraposition

Die Klasse CCanvas3D verfügt über drei Methoden zur Einstellung wichtiger 3D-Szenenparameter, die miteinander verbunden sind:

ViewPositionSet bestimmt den Ansichtspunkt der 3D-Szene



ViewTargetSet legt die Koordinaten des Punktes fest, auf den der Blick gerichtet ist



ViewUpDirectionSet legt die Richtung des oberen Randes des Rahmens im 3D-Raum festlegt die Richtung des oberen Randes des Rahmens im 3D-Raum fest.



Alle diese Parameter werden in Kombination verwendet — das bedeutet, dass, wenn Sie einen dieser Parameter in der 3D-Szene einstellen möchten, die beiden anderen Parameter ebenfalls initialisiert werden müssen. Dies sollte zumindest im Stadium der Szenengenerierung erfolgen. Dies wird im folgenden Beispiel gezeigt, in dem der obere Rand des Rahmens nach links und rechts schwingt. Der Schwenk wird durch Hinzufügen der folgenden drei Codezeilen in der Create()-Methode implementiert:



virtual bool Create( const int width, const int height) { .... m_canvas.ObjectAdd(&m_box); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0 , 1 , 0 )); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 0 , 0 , 0 )); m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0 , 0 , 6 )); Redraw(); return ( true ); }

Ändern Sie die Funktion OnTimer(), um den Horizontvektor nach links und rechts schwingen zu lassen.

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float max_angle=( float ) M_PI / 30 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; DXVector3 direction=DXVector3( 0 , 1 , 0 ); DXMatrix rotation; DXMatrixRotationZ(rotation, float ( MathSin (time)*max_angle)); DXVec3TransformCoord(direction,direction,rotation); m_canvas.ViewUpDirectionSet(direction); Redraw(); }

Speichern Sie das Beispiel als "Step3 ViewUpDirectionSet.mq5" und führen Sie es aus. Sie werden das Bild eines schwingenden Würfels sehen, obwohl er eigentlich unbeweglich ist. Dieser Effekt wird erzielt, wenn die Kamera selbst nach links und rechts schwingt.







Die obere Richtung schwankt nach links und rechts



Erinnern Sie sich, dass es eine Verbindung zwischen den Koordinaten des Ziels, der Kamera und der Richtung der Spitze gibt. Um die Position der Kamera zu steuern, müssen Sie also auch die Richtung der Spitze und die Koordinaten des Ziels, d.h. den Blickpunkt, angeben.







Objekt-Farbmanagement

Lassen Sie uns unseren Code ändern und den Würfel in den Koordinatenmittelpunkt setzen, während wir die Kamera bewegen.

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 , - 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.5 , 1.0 , 1.0 )) ; m_canvas.ObjectAdd(&m_box); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0.0 , 1.0 , 0.0 )) ; m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 3.0 , 2.0 ,- 5.0 )) ; m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0 , 0 , 0 )) ; Redraw(); return ( true ); }

Zusätzlich malen wir den Würfel blau an. Die Farbe wird im Format einer RGB-Farbe mit einem Alphakanal (der Alphakanal wird zuletzt angezeigt) gesetzt, wobei die Werte auf eins normiert sind. Ein Wert von 1 bedeutet also 255, und 0,5 bedeutet 127.



Fügen Sie Rotation um die x-Achse hinzu und speichern Sie die Änderungen als "Step4 Box Color.mq5".





Ansicht eines rotierenden Würfels von oben rechts.





Rotation und Bewegung

Objekte können gleichzeitig in drei Richtungen bewegt und gedreht werden. Alle Objektänderungen werden über Matrizen realisiert. Jede von ihnen, d.h. Rotation, Bewegung und Transformation, kann separat berechnet werden. Ändern wir das Beispiel: Die Kameraansicht ist jetzt von oben und von vorne.



virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_canvas.ProjectionMatrixSet(m_matrix_view_angle,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 0.0 , 2.0 ,- 5.0 ) ); m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0.0 , 0.0 , 0.0 )); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0.0 , 1.0 , 0.0 )); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 ,- 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.5 , 1.0 , 1.0 )); DXMatrix rotation,translation; DXMatrixRotationYawPitchRoll(rotation,( float ) M_PI / 4 ,( float ) M_PI / 3 ,( float ) M_PI / 6 ); DXMatrixTranslation(translation, 1.0 ,- 2.0 , 5.0 ); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,rotation,translation); m_box.TransformMatrixSet(transform); m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }

Erstellen Sie nacheinander Rotations- und Transfermatrizen, wenden Sie die resultierende Transformationsmatrix an und rendern Sie den Würfel. Speichern Sie die Änderungen in "Step5 Translation.mq5" und führen Sie sie aus.



Rotation und Bewegung eines Würfels

Die Kamera steht still, und sie ist ein wenig von oben auf das Zentrum der Koordinaten gerichtet. Der Würfel wurde in drei Richtungen gedreht und nach rechts, unten und nach innen in die Szene verschoben.





Arbeiten mit Beleuchtung



Um ein realistisches dreidimensionales Bild zu erhalten, ist es notwendig, die Beleuchtung jedes Punktes auf der Objektoberfläche zu berechnen. Dies geschieht mit Hilfe des Phong Shading Models, das die Farbintensität der folgenden drei Beleuchtungskomponenten berechnet: ambient, diffus und spiegelnd. Dabei werden die folgenden Parameter verwendet:



DirectionLight — die Richtung der gerichteten Beleuchtung wird in CCanvas3D festgelegt



AmbientLight — die Farbe und Intensität der Umgebungsbeleuchtung wird in CCanvas3D bestimmt



DiffuseColor — die berechnete diffuse Beleuchtungskomponente wird im CDXMesh und seinen untergeordneten Klassen errechnet



EmissionColor — die Komponente für die Hintergrundbeleuchtung wird im CDXMesh und seinen untergeordneten Klassen ermittelt



SpecularColor — die spiegelnde Komponente wird im CDXMesh und seinen untergeordneten Klassen festgelegt



Das Modell Phong Shading



Das Beleuchtungsmodell ist in Standard-Shadern implementiert, die Modellparameter werden in CCanvas3D festgelegt, und die Objektparameter werden in CDXMesh und seinen Unterklassen bestimmt. Ändern Sie das Beispiel wie folgt:

Bringen Sie den Würfel in den Koordinatenmittelpunkt zurück. Setzen Sie ihn auf weiß. Fügen Sie eine gerichtete Quelle gelber Farbe hinzu, die die Szene von oben nach unten beleuchtet. Stellen Sie die blaue Farbe für die ungerichtete Beleuchtung ein.

m_canvas.LightColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 0.0 , 0.8 f)); m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); m_canvas.AmbientColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.4 f)); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 ,- 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_box.EmissionColorSet(DXColor( 0.0 , 1.0 , 0.0 , 0.2 f)); Bitte beachten Sie, dass die Position der gerichteten Lichtquelle in Canvas3D nicht festgelegt wird, sondern nur die Richtung, in die sich das Licht ausbreitet. Die Quelle des gerichteten Lichts wird als unendlich weit entfernt betrachtet und ein streng paralleler Lichtstrom beleuchtet die Szene. m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); Hier ist der Lichtausbreitungsvektor entlang der y-Achse in negativer Richtung, d.h. von oben nach unten gerichtet. Wenn Sie die gerichtete Lichtquelle parametrieren (LightColorSet und LightDirectionSet), müssen Sie auch die Farbe des Umgebungslichts angeben (AmbientColorSet). Standardmässig ist die Farbe des Umgebungslichts auf weiss mit maximaler Intensität eingestellt und somit werden alle Schatten weiss sein. Dies bedeutet, dass die Objekte in der Szene von der Umgebungsbeleuchtung mit Weiß geflutet werden, während das gerichtete Licht der Quelle durch das weiße Licht unterbrochen wird.

m_canvas.LightColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 0.0 , 0.8 f)); m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); m_canvas.AmbientColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.4 f)); // muss angegeben werden Die untenstehende gif-Animation zeigt, wie sich das Bild verändert, wenn wir eine Beleuchtung hinzufügen. Der Quellcode des Beispiels ist in der Datei "Step6 Add Light.mq5" verfügbar.





Der weiße Würfel mit grüner Emission unter einer gelben Lichtquelle, mit blauem Umgebungslicht



Versuchen Sie, die Farbmethoden im obigen Code auszuschalten, um zu sehen, wie es funktioniert.







Animation

Eine Animation impliziert die Veränderung der Szenenparameter und Objekte im Laufe der Zeit. Alle verfügbaren Eigenschaften können zeit- oder ereignisabhängig geändert werden. Stellen Sie den Timer auf 10 Millisekunden ein — dieses Ereignis wirkt sich auf die Aktualisierung der Szene aus:

int OnInit () { ... ExtAppWindow= new CCanvas3DWindow(); if (!ExtAppWindow.Create(width,height)) return ( INIT_FAILED ); EventSetMillisecondTimer ( 10 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Fügen Sie die entsprechende Ereignisbehandlung zum CCanvas3DWindow hinzu. Wir müssen Objektparameter (wie Rotation, Bewegung und Zoomen) und die Beleuchtungsrichtung ändern:

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; DXMatrix rotation,translation,scale; DXMatrixRotationYawPitchRoll(rotation,time/ 11.0 f,time/ 7.0 f,time/ 5.0 f); DXMatrixTranslation(translation,( float ) sin (time/ 3 ), 0.0 , 0.0 ); DXMatrixScaling(scale, 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.3 f), 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.7 f), 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.9 f)); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,scale,rotation); DXMatrixMultiply(transform,transform,translation); m_box.TransformMatrixSet(transform); DXMatrixRotationZ(rotation,deltatime); DXVector3 light_direction; m_canvas.LightDirectionGet(light_direction); DXVec3TransformCoord(light_direction,light_direction,rotation); m_canvas.LightDirectionSet(light_direction); Redraw(); }

Bitte beachten Sie, dass Objektänderungen über Anfangswerte angewendet werden, so als ob wir uns immer mit dem Anfangszustand des Würfels befassen und alle Operationen, die sich auf Rotation/Bewegung/Kompression beziehen, von Grund auf neu anwenden, was bedeutet, dass der aktuelle Zustand des Würfels nicht gespeichert wird. Die Richtung der Lichtquelle wird jedoch um deltatime Inkremente vom aktuellen Wert aus geändert.

Ein rotierender Würfel mit einer dynamischen Richtungsänderung der Lichtquelle.



Das Ergebnis ist eine sehr komplexe 3D-Animation. Der Beispielcode ist in der Datei "Step7 Animation.mq5". verfügbar.







Kameraposition mit der Maus steuern

Betrachten wir das letzte Animationselement in den 3D-Grafiken, eine Reaktion auf Nutzeraktionen. Fügen Sie in unserem Beispiel die Kameraverwaltung mit der Maus hinzu. Zuerst abonnieren Sie die Mausereignisse und erstellen die entsprechenden Handler:

int OnInit () { ... EventSetMillisecondTimer ( 10 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , 1 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , 1 ) return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , 0 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , 0 ); delete ExtAppWindow; ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW , true ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) ExtAppWindow.OnChartChange(); if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) ExtAppWindow.OnMouseMove(( int )lparam,( int )dparam,( uint )sparam); if (id== CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) ExtAppWindow.OnMouseWheel(dparam);

Erstellen Sie in CCanvas3DWindow die Ereignisbehandlung für Mausbewegungen. Er ändert die Kamerarichtungswinkel, wenn die Maus bei gedrückter linker Taste bewegt wird:

void OnMouseMove( int x, int y, uint flags) { if ((flags& 1 )== 1 ) { if (m_mouse_x!=- 1 ) { m_camera_angles.y+=(x-m_mouse_x)/ 300.0 f; m_camera_angles.x+=(y-m_mouse_y)/ 300.0 f; if (m_camera_angles.x<-DX_PI* 0.49 f) m_camera_angles.x=-DX_PI* 0.49 f; if (m_camera_angles.x>DX_PI* 0.49 f) m_camera_angles.x=DX_PI* 0.49 f; UpdateCameraPosition(); } m_mouse_x=x; m_mouse_y=y; } else { m_mouse_x=- 1 ; m_mouse_y=- 1 ; } }

Hier ist der Mausrad-Ereignishandler, der den Abstand zwischen der Kamera und dem Mittelpunkt der Szene ändert:



void OnMouseWheel( double delta) { m_camera_distance*= 1.0 -delta* 0.001 ; if (m_camera_distance> 50.0 ) m_camera_distance= 50.0 ; if (m_camera_distance< 3.0 ) m_camera_distance= 3.0 ; UpdateCameraPosition(); }

Beide Handler rufen die Methode UpdateCameraPosition() auf, um die Kameraposition gemäß den aktualisierten Parametern zu aktualisieren:



void UpdateCameraPosition( void ) { DXVector4 camera=DXVector4( 0.0 f, 0.0 f,-( float )m_camera_distance, 1.0 f); DXMatrix rotation; DXMatrixRotationX(rotation,m_camera_angles.x); DXVec4Transform(camera,camera,rotation); DXMatrixRotationY(rotation,m_camera_angles.y); DXVec4Transform(camera,camera,rotation); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3(camera)); }

Der Quellcode ist in der Datei "Step8 Mouse Control.mq5" unten verfügbar.





Steuern Sie die Kameraposition mit der Maus.





Anwenden von Texturen

Eine Textur ist ein Bitmap-Bild, das auf die Oberfläche eines Polygons aufgebracht wird, um Muster oder Materialien darzustellen. Die Verwendung von Texturen erlaubt es, kleine Objekte auf der Oberfläche zu reproduzieren, was zu viele Ressourcen erfordern würde, wenn wir sie unter Verwendung von Polygonen erstellen würden. Dies kann zum Beispiel eine Imitation von Stein, Holz, Erde und anderen Materialien sein.



CDXMesh und seine Unterklassen erlauben das Festlegen einer Textur. Im Standard-Pixelshader wird diese Textur zusammen mit DiffuseColor verwendet. Entfernen Sie die Objektanimation und wenden Sie eine Steintextur an. Sie sollte sich im Ordner MQL5\Files des Terminal-Arbeitsverzeichnisses befinden:

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_box.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }





Ein Würfel mit einer Steintextur.







Nutzerdefinierte Objekte erstellen

Alle Objekte bestehen aus Eckpunkten (DXVector3), die über Indizes zu Primitiven verbunden sind. Das häufigste Primitiv ist ein Dreieck. Ein grundlegendes 3D-Objekt wird erstellt, indem man eine Liste von Eckpunkten erstellt, die mindestens Koordinaten (aber auch eine Menge zusätzlicher Daten wie Normale, Farbe usw.), die Art der Primitive, zu denen sie kombiniert werden, und eine Liste von Eckpunktindizes enthält, mit denen sie zu Primitiven kombiniert werden.



Die Standardbibliothek hat den DXVertex Vertex-Typ, der seine Koordinate, eine Normale für die Beleuchtungsberechnung, Texturkoordinaten und Farbe enthält. Der Standard-Shader der Eckpunkte (vertex) arbeitet mit diesem Vertex-Typ.

struct DXVertex { DXVector4 position; // Koordinaten der Ecke (vertex) DXVector4 normal; // Normalvektor DXVector2 tcoord; // Oberflächenkoordinaten für das Anbringen der Textur DXColor vcolor; // Farbe };

Der Hilfstyp MQL5\Include\Canvas\DXDXDXUtils.mqh enthält eine Reihe von Methoden zur Erzeugung der Geometrie (Ecken und Indizes) der Basisprimitive und zum Laden von 3D-Geometrie aus .OBJ-Dateien.



Fügen Sie die Erstellung einer Kugel und eines Torus hinzu, wenden Sie die gleiche Steintextur an:



virtual bool Create( const int width, const int height) { ... DXVertex vertices[]; uint indices[]; if (!DXComputeSphere( 0.3 f, 50 ,vertices,indices)) return ( false ); DXColor white=DXColor( 1.0 f, 1.0 f, 1.0 f, 1.0 f); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (vertices); i++) vertices[i].vcolor=white; if (!m_sphere.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),vertices,indices)) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_sphere.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 1.0 , 0.0 , 1.0 )); m_sphere.SpecularColorSet(white); m_sphere.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_sphere); if (!DXComputeTorus( 0.3 f, 0.1 f, 50 ,vertices,indices)) return ( false ); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (vertices); i++) vertices[i].vcolor=white; if (!m_torus.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),vertices,indices)) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_torus.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 1.0 )); m_torus.SpecularColorSet(white); m_torus.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_torus); Redraw(); return ( true ); }

Animieren Sie die neuen Objekte:

void OnTimer ( void ) { ... m_canvas.LightDirectionSet(light_direction); DXMatrix translation; DXMatrixTranslation(translation, 1.1 f, 0 , 0 ); DXMatrixRotationY(rotation,time); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,translation,rotation); m_sphere.TransformMatrixSet(transform); DXMatrixRotationX(rotation,time* 1.3 f); DXMatrixTranslation(translation,- 2 , 0 , 0 ); DXMatrixMultiply(transform,rotation,translation); DXMatrixRotationY(rotation,time/ 1.3 f); DXMatrixMultiply(transform,transform,rotation); m_torus.TransformMatrixSet(transform); Redraw(); }

Speichern Sie die Änderungen als Three Objects.mq5 und führen Sie sie aus.







Rotierende Figuren in der Umlaufbahn eines Würfels.





Datenbankbasierte 3D-Oberfläche

Für die Erstellung von Berichten und die Analyse von Daten werden gewöhnlich verschiedene Diagramme verwendet, wie z.B. lineare Diagramme, Histogramme, Tortendiagramme usw. MQL5 bietet eine komfortable Grafikbibliothek, die jedoch nur 2D-Diagramme erstellen kann.



Die Klasse CDXSurface ermöglicht die Visualisierung einer Oberfläche mit Hilfe von benutzerdefinierten Daten, die in einem zweidimensionalen Array gespeichert sind. Betrachten wir das Beispiel der folgenden mathematischen Funktion

z= sin ( 2.0 *pi* sqrt (x*x+y*y))

Erstellen Sie ein Objekt, um die Oberfläche zu zeichnen, und ein Array, um Daten zu speichern:

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_data_width=m_data_height= 100 ; ArrayResize (m_data,m_data_width*m_data_height); for ( int i= 0 ;i<m_data_width*m_data_height;i++) m_data[i]= 0.0 ; if (!m_surface.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),m_data,m_data_width,m_data_height, 2.0 f, DXVector3(- 2.0 ,- 0.5 ,- 2.0 ),DXVector3( 2.0 , 0.5 , 2.0 ),DXVector2( 0.25 , 0.25 ), CDXSurface:: SF_TWO_SIDED |CDXSurface:: SF_USE_NORMALS ,CDXSurface:: CS_COLD_TO_HOT )) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_surface.SpecularColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_surface.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "checker.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_surface); return ( true ); }

Die Oberfläche wird innerhalb eines Kastens mit einer Grundfläche von 4x4 und einer Höhe von 1 gezeichnet. Die Texturabmessungen betragen 0,25x0,25.

SF_TWO_SIDED gibt an, dass die Oberfläche sowohl über als auch unter der Oberfläche gezeichnet wird, falls sich die Kamera unter die Oberfläche bewegt.

SF_USE_NORMALS gibt an, dass für die Berechnung der Reflexionen von der Oberfläche, die durch die gerichtete Lichtquelle verursacht werden, normale Berechnungen verwendet werden.

CS_COLD_TO_HOT setzt die Oberflächenfarben der Heatmap von blau nach rot mit einem Übergang durch grün und gelb.



Um die Oberfläche zu animieren, fügen Sie unterhalb des Sinuszeichens Zeit hinzu und aktualisieren Sie diese mit dem Timer.

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; for ( int i= 0 ; i<m_data_width; i++) { double x= 2.0 *i/m_data_width- 1 ; int offset=m_data_height*i; for ( int j= 0 ; j<m_data_height; j++) { double y= 2.0 *j/m_data_height- 1 ; m_data[offset+j]= MathSin ( 2.0 * M_PI * sqrt (x*x+y*y) - 2 *time ); } } if (m_surface.Update(m_data,m_data_width,m_data_height, 2.0 f, DXVector3(- 2.0 ,- 0.5 ,- 2.0 ),DXVector3( 2.0 , 0.5 , 2.0 ),DXVector2( 0.25 , 0.25 ), CDXSurface::SF_TWO_SIDED|CDXSurface::SF_USE_NORMALS,CDXSurface::CS_COLD_TO_HOT)) { Redraw(); } }

Der Quellcode ist verfügbar in, das Programmbeispiel wird im Video gezeigt.













In diesem Artikel haben wir die Möglichkeiten von DirectX-Funktionen bei der Erstellung einfacher geometrischer Formen und animierter 3D-Grafiken für die visuelle Datenanalyse betrachtet. Komplexere Beispiele finden Sie im MetaTrader 5 Terminal-Installationsverzeichnis: Expert Advisor "Korrelationsmatrix 3D" und "Mathe 3D Morpher", sowie das Skript "Rest 3D".

MQL5 ermöglicht es Ihnen, wichtige algorithmische Handelsaufgaben zu lösen, ohne Pakete von Drittanbietern zu verwenden:

Optimieren Sie komplexe Handelsstrategien, die viele Eingabeparameter enthalten

Erhalt von Optimierungsergebnissen

Visualisieren von Daten im bequemsten dreidimensionalen Speicher

Nutzen Sie die hochmodernen Funktionen zur Visualisierung von Aktiendaten und zur Entwicklung von Handelsstrategien in MetaTrader 5 — jetzt mit 3D-Grafiken!





