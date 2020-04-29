如何在 MetaTrader 5 中利用 DirectX 创建 3D 图形

三维计算机图形可在平面显示器上提供三维物体的印象。 这样的物体，以及观察者的位置可随时间变化。 相应地，二维图像也应变化，从而生成图像深度的错觉，即，它应该支持旋转、缩放、光照变化、等等。 MQL5 允许利用 DirectX 函数 在 MetaTrader 5 终端里直接创建和管理计算机图形。 请注意，您的显卡应支持 DX 11 和 Shader Model 5.0 才能正常工作。





物体建模

若要在平面空间上绘制三维物体，应首先得到 X、Y 和 Z 轴坐标上的物体模型。 这意味着物体表面上的每个点均要以特定坐标定义。 理想情况下，需要定义物体表面上的无数个点，从而在缩放图像时保持品质。 实际上，3D 建模是以多边形组成的网模来定义。 多边形端点越多，则网模越详尽，提供的模型越加真实。 然而，计算这样的模型和渲染 3D 图形需要更多的计算机资源。 以茶壶模型作为多边形网模。

早期的计算机图形不得不在较弱的图形卡上运行，故将多边形切分成三角形很久以前就出现了。 三角形可精确描述小表面部件的位置，以及计算相关参数，例如光照和光线反射。 这样的小三角形的集合能够创建逼真的物体三维图像。 在下文中，多边形和三角形将归并为同义词，因为想象三角形较之拥有 N 个顶点的多边形，显然容易得多。

由三角形组成的立方体。

按照三角形每个顶点的坐标定义来创建物体的三维模型，如此，即便物体移动或观察者的位置发生变化，也可以进一步计算物体每个点的坐标。 所以，我们要处理的是顶点，连接顶点的边线，以及由边线形成的表面。 如果知道三角形的位置，则可以利用线性代数定律来创建切面法线（法线是垂直于表面的向量）。 如此即可计算出切面如何光照，以及光线如何从切面反射。

简单物体的顶点、边线、切面和法线的示例。 法线是红色箭头。

物体模型能够以不同方式来创建。 拓扑学描述了多边形如何形成 3D 网模。 良好的拓扑结构允许利用最少数量的多边形来描绘对象，并可令物体的移动和旋转更加容易。 两种拓扑中的球面模型。

在物体多边形上利用光影来创建体积效果。 因此，3D 计算机图形的目的是计算物体每个点的位置，计算光线明暗，并将其显示在屏幕上。



造型



我们编写一个创建立方体的简单程序。 利用 3D 图形库中的 CCanvas3D 类。



渲染 3D 窗体的 CCanvas3DWindow 类拥有最少的成员和方法。 我们将逐步添加新方法，并针对操控 DirectX 函数中所实现的 3D 图形概念加以解释。



class CCanvas3DWindow { protected : CCanvas3D m_canvas; int m_width; int m_height; CDXBox m_box; public : CCanvas3DWindow( void ) {} ~CCanvas3DWindow( void ) {m_box.Shutdown();} virtual bool Create( const int width, const int height){} void Redraw(){} void OnChartChange( void ) {} };

场景的创建要从创建画布开始。 然后为投影矩阵设置以下参数：

30 度视角（M_PI/6），从这处我们观看 3D 场景 纵横比（宽度与高度比率） 距剪切面近处（0.1f）到远处（100.f）的距离

这意味着仅在投影矩阵中渲染物体处于两堵虚构墙面（0.1f 和 100.f）之间的部分。 另外，物体必须落入视角的水平 30 度夹角。 请注意，距离以及计算机图形中的所有坐标都是虚构的。 重要的是距离和大小之间的相对关系，而不是绝对值。



virtual bool Create( const int width, const int height) { m_width=width; m_height=height; ResetLastError (); if (!m_canvas.CreateBitmapLabel( "3D Sample_1" , 0 , 0 ,m_width,m_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return ( false ); } m_canvas.ProjectionMatrixSet(( float ) M_PI / 6 ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 , 5.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 7.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }

创建投影矩阵后，我们可以继续构建 3D 物体 — 基于 CDXBox 类的立方体。 为了创建一个立方体，指定立方体两个对角的顶点即可。 通过在调试模式下观察立方体的创建，您可以看到 DXComputeBox() 中所发生的情况：创建立方体的所有顶点（它们的坐标已写入 “vertices” 数组），以及把立方体边线切分为三角形，列举并保存在 “indiсes” 数组当中。 立方体总共有 8 个顶点，6 个切面切分为 12 个三角形，这些三角形顶点列举为 36 个索引。

尽管立方体只有 8 个顶点，但由于要为 6 个切面中的每条法线指定单独的顶点集合，所以创建了 24 个顶点来描述它们。 法线方向会影响每个切面的光照计算。 三角形顶点在索引中的列举顺序决定了可见的三角形边线。 在 DXUtils.mqh 代码里展示了顶点和索引的填充顺序：



for ( int i= 20 ; i< 24 ; i++) vertices[i].normal=DXVector4( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 , 0.0 );

在同一代码里为每个切面的纹理映射定义了纹理坐标：

for ( int i= 0 ; i<faces; i++) { vertices[i* 4 + 0 ].tcoord=DXVector2( 0.0 f, 0.0 f ); vertices[i* 4 + 1 ].tcoord=DXVector2( 1.0 f, 0.0 f ); vertices[i* 4 + 2 ].tcoord=DXVector2( 1.0 f, 1.0 f ); vertices[i* 4 + 3 ].tcoord=DXVector2( 0.0 f, 1.0 f ); }

4 个切面顶点中的每一个都设置了 4 个角度的纹理映射。 这意味着每个立方体切面在渲染纹理时都会映射一小队结构。 当然，只在设置纹理的情况下才需要这样做。





场景计算与渲染

每次切换 3D 场景时，都应重新执行所有计算。 这是所需计算的顺序：

在全系坐标中计算每个物体的中心

计算物体每个元素的位置，即每个顶点的位置

确定像素深度，及其视野的可见性



按指定顶点计算每个像素在多边形上的位置

根据指定的纹理设置多边形上每个像素的颜色



计算光照像素的方向，及其反射

为每个像素施加散射光

将全系坐标转换为相机坐标

将相机坐标转换为投影矩阵上的坐标

所有这些操作都是在 CCanvas3D 实例的 Render 方法中执行的。 渲染后，调用 Update 方法将计算出的图像从投影矩阵变换到画布。



void Redraw() { m_canvas.Render(DX_CLEAR_COLOR|DX_CLEAR_DEPTH, ColorToARGB ( clrBlack )); m_canvas.Update(); }

在我们的示例中，立方体仅创建一次，且不会再更改。 所以，仅当图表中有变化，诸如调整图表大小时，才需要更改画布上的框架。 在这种情况下，画布维度将调整为当前图表维度，投影矩阵被重置，而画布上的图像亦被更新。



void OnChartChange( void ) { int w=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int h=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if (w!=m_width || h!=m_height) { m_width =w; m_height=h; m_canvas.Resize(w,h); DXContextSetSize (m_canvas.DXContext(),w,h); m_canvas.ProjectionMatrixSet(( float ) M_PI / 6 ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); Redraw(); } }

启动 "Step1 Create Box.mq5" EA。 您在黑色背景上会看到一个白色正方形。 默认情况下，创建时物体的颜色设置为白色。 尚未设置光照。







白色立方体及其空间布局



X 轴指向右侧，Y 轴指向上方，Z 轴指向 3D 场景内里。 这种坐标系称为左手系。



立方体的中心位于以下坐标 X=0，Y=0，Z=6 的点上。 从我们的观察来看，立方体位于坐标中心，这是默认值。 如果您要更改 3D 场景的观察点位置，需利用 ViewPositionSet() 函数显性设置相应的坐标。



为了结束程序操作，请按 “Escape（退出）”健。





围绕 Z 轴和视角的物体旋转

若为制作场景动画，我们需启用围绕 Z 轴的立方体旋转。 为此，添加一个计时器 — 基于其事件，立方体将以逆时针旋转。

利用 DXMatrixRotationZ() 方法创建一个按给定角度围绕 Z 轴旋转的矩阵。 然后将其作为参数传递给 TransformMatrixSet() 方法。 如此即可更改立方体在 3D 空间中的位置。 再者，调用 Redraw() 刷新画布上的图像。



void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float angle= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; angle+=deltatime; last_time=current_time; DXMatrix rotation; DXMatrixRotationZ(rotation,angle); m_box.TransformMatrixSet(rotation); Redraw(); }

启动后，您会看到一个旋转的白色正方形。



立方体绕 Z 轴逆时针旋转



该示例的源代码在文件 “Step2 Rotation Z.mq5” 中提供。 请注意，创建场景时现已指定了角度 M_PI/5，该角度大于前一个示例的角度 M_PI/6。

m_matrix_view_angle =( float ) M_PI / 5 ; m_canvas.ProjectionMatrixSet( m_matrix_view_angle ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f);

然而，场景里的立方体维度在视觉上较小。 设置投影矩阵时指定的视角越小，则物体边框占据的部分越大。 这好比用望远镜观看物体：尽管视角较小，但物体较大。







相机位置管理

CCanvas3D 类拥有三个设置重要 3D 场景参数的方法，这些方法相互关联：

ViewPositionSet 设置 3D 场景的视点



ViewTargetSet 设置凝视点的坐标



ViewUpDirectionSet 设置框架上边框在 3D 空间中的方向



所有这些参数会被组合使用 — 这意味着，如果您要在 3D 场景中设置这些参数中的任何一个，则其他两个参数也必须要初始化。 至少应在场景生成阶段完成此操作。 这一点在下面的示例中有所展示，其框架的上边框左右摆动。 摆动是在 Create() 方法中添加以下三行代码来实现的：



virtual bool Create( const int width, const int height) { .... m_canvas.ObjectAdd(&m_box); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0 , 1 , 0 )); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 0 , 0 , 0 )); m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0 , 0 , 6 )); Redraw(); return ( true ); }

修改 OnTimer() 方法令顶点左右水平摆动。

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float max_angle=( float ) M_PI / 30 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; DXVector3 direction=DXVector3( 0 , 1 , 0 ); DXMatrix rotation; DXMatrixRotationZ(rotation, float ( MathSin (time)*max_angle)); DXVec3TransformCoord(direction,direction,rotation); m_canvas.ViewUpDirectionSet(direction); Redraw(); }

将示例另存为 “Step3 ViewUpDirectionSet.mq5” 并运行它。 您将看到一个旋转的立方体图像，尽管它实际上是静止的。 当相机本身左右摆动时，就会得到这种效果。







顶部方向左右摆动



请记住，目标、相机和顶部方向的坐标之间存在关联。 所以，为了控制相机的位置，您还必须指定顶部的方向，和目标的坐标，即凝视点。







物体颜色管理

我们来修改代码，然后在移动相机的同时将立方体放在坐标中心。

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 , - 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.5 , 1.0 , 1.0 )) ; m_canvas.ObjectAdd(&m_box); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0.0 , 1.0 , 0.0 )) ; m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 3.0 , 2.0 ,- 5.0 )) ; m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0 , 0 , 0 )) ; Redraw(); return ( true ); }

此外，将立方体染成蓝色。 颜色是以含 Alpha 通道的 RGB 格式设置（Alpha 通道在末尾），且数值已被归一化。 因此，数值 1 表示 255，而数值 0.5 表示 127。



添加围绕 X 轴的旋转，并保存修改为 “Step4 Box Color.mq5”。





旋转立方体的右上视图。





旋转与运动

可以一次在三个方向上移动和旋转物体。 物体的所有更改均使用矩阵实现。 它们中的每一个，即旋转、移动和变换，均可分别计算。 我们来修改示例：相机视野现在从顶部到前面。



virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_canvas.ProjectionMatrixSet(m_matrix_view_angle,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 0.0 , 2.0 ,- 5.0 ) ); m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0.0 , 0.0 , 0.0 )); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0.0 , 1.0 , 0.0 )); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 ,- 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.5 , 1.0 , 1.0 )); DXMatrix rotation,translation; DXMatrixRotationYawPitchRoll(rotation,( float ) M_PI / 4 ,( float ) M_PI / 3 ,( float ) M_PI / 6 ); DXMatrixTranslation(translation, 1.0 ,- 2.0 , 5.0 ); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,rotation,translation); m_box.TransformMatrixSet(transform); m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }

依次创建旋转矩阵和变换矩阵，应用生成的变换矩阵，并渲染立方体。 将修改保存在 "Step5 Translation.mq5"，并运行它。



立方体的旋转和运动

依旧是相机，从上方稍微指向坐标中心。 立方体在三个方向上旋转，并向右、向下和向场景内偏移。





光照处理



为了获得逼真的三维图像，必须计算物体表面上每个点的光照。 这可利用 Phong 着色模型来完成，该模型计算以下三个光照成份的颜色强度：环境、漫反射和镜面反射。 在此采用以下参数：



DirectionLight — 在 CCanvas3D 中设置定向光照的方向



AmbientLight — 在 CCanvas3D 中设置环境光照的颜色和强度



DiffuseColor — 在 CDXMesh 及其子类中设置计算出的漫射光照成份



EmissionColor — 在 CDXMesh 及其子类中设置背景光照成份



SpecularColor — 在 CDXMesh 及其子类中设置镜面反射成份



Phong 着色模型



光照模型在标准着色器中实现，模型参数在 CCanvas3D 中设置，物体参数在 CDXMesh 及其子类中设置。 如下所示修改示例：

将立方体返回到坐标中心。 为其设置白色。 添加黄色定向光源，从上到下照亮场景。 非定向光照设置为蓝色。

m_canvas.LightColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 0.0 , 0.8 f)); m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); m_canvas.AmbientColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.4 f)); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 ,- 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_box.EmissionColorSet(DXColor( 0.0 , 1.0 , 0.0 , 0.2 f)); 请注意，在 Canvas3D 中未设置定向光源的位置，而是仅给出了光照的传播方向。 定向光源被认为是无限远的，且照亮场景的是严格的平行光线。 m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); 此处，光线传播矢量沿 Y 轴指向负数值方向，即从顶部向下。 甚或，如果您为定向光源设置了参数（LightColorSet 和 LightDirectionSet），则还必须指定环境光的颜色（AmbientColorSet）。 默认情况下，环境光的颜色设置为强度最大的白色，因此所有阴影均为白色。 这意味着场景中的物体会被环境光染成白色泛光，而定向光源将被白光打断。

m_canvas.LightColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 0.0 , 0.8 f)); m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); m_canvas.AmbientColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.4 f)); // must be specified 下面的 gif 动画展示了添加光照后的图像变化。 该示例的源代码在文件 “Step6 Add Light.mq5” 中提供。





白色立方体，在黄色光源，，蓝色环境光下发出绿光



尝试屏蔽上面代码中的颜色方法，看看它是如何工作的。







动画

动画意味着场景参数和物体随时间变化。 可以根据时间或事件更改任何可用的属性。 将计时器设置为 10 毫秒 — 此事件将影响场景的刷新：

int OnInit () { ... ExtAppWindow= new CCanvas3DWindow(); if (!ExtAppWindow.Create(width,height)) return ( INIT_FAILED ); EventSetMillisecondTimer ( 10 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

将相应的事件处理程序添加到 CCanvas3DWindow。 我们需要更改物体参数（诸如旋转、移动和缩放）和光照方向：

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; DXMatrix rotation,translation,scale; DXMatrixRotationYawPitchRoll(rotation,time/ 11.0 f,time/ 7.0 f,time/ 5.0 f); DXMatrixTranslation(translation,( float ) sin (time/ 3 ), 0.0 , 0.0 ); DXMatrixScaling(scale, 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.3 f), 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.7 f), 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.9 f)); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,scale,rotation); DXMatrixMultiply(transform,transform,translation); m_box.TransformMatrixSet(transform); DXMatrixRotationZ(rotation,deltatime); DXVector3 light_direction; m_canvas.LightDirectionGet(light_direction); DXVec3TransformCoord(light_direction,light_direction,rotation); m_canvas.LightDirectionSet(light_direction); Redraw(); }

请注意，物体变化将应用于初始值，就像我们始终在处理立方体状态，并从草创开始相对于旋转/移动/缩放等应用所有操作一样，意即立方体的当前状态不会被保存。 不过，光源方向从当前值开始以 deltatime 为增量进行更改。

动态光源方向变化的旋转立方体。



结果是一个非常复杂的 3D 动画。 示例代码在文件 “Step7 Animation.mq5” 中提供。







用鼠标控制相机位置

我们来研究 3D 图形的最后一个动画元素，反馈用户的动作。 在我们的示例中，加入利用鼠标管理相机。 首先，订阅鼠标事件，并创建相应的处理程序：

int OnInit () { ... EventSetMillisecondTimer ( 10 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , 1 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , 1 ) return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , 0 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , 0 ); delete ExtAppWindow; ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW , true ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) ExtAppWindow.OnChartChange(); if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) ExtAppWindow.OnMouseMove(( int )lparam,( int )dparam,( uint )sparam); if (id== CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) ExtAppWindow.OnMouseWheel(dparam);

在 CCanvas3DWindow 中，创建鼠标移动事件处理程序。 按住鼠标左键并移动鼠标时，它会改变相机的方向角度：

void OnMouseMove( int x, int y, uint flags) { if ((flags& 1 )== 1 ) { if (m_mouse_x!=- 1 ) { m_camera_angles.y+=(x-m_mouse_x)/ 300.0 f; m_camera_angles.x+=(y-m_mouse_y)/ 300.0 f; if (m_camera_angles.x<-DX_PI* 0.49 f) m_camera_angles.x=-DX_PI* 0.49 f; if (m_camera_angles.x>DX_PI* 0.49 f) m_camera_angles.x=DX_PI* 0.49 f; UpdateCameraPosition(); } m_mouse_x=x; m_mouse_y=y; } else { m_mouse_x=- 1 ; m_mouse_y=- 1 ; } }

这是鼠标滚轮事件的处理程序，其内更改相机和场景中心之间的距离：



void OnMouseWheel( double delta) { m_camera_distance*= 1.0 -delta* 0.001 ; if (m_camera_distance> 50.0 ) m_camera_distance= 50.0 ; if (m_camera_distance< 3.0 ) m_camera_distance= 3.0 ; UpdateCameraPosition(); }

两个处理程序均调用 UpdateCameraPosition() 方法，从而根据更新后的参数变更相机位置：



void UpdateCameraPosition( void ) { DXVector4 camera=DXVector4( 0.0 f, 0.0 f,-( float )m_camera_distance, 1.0 f); DXMatrix rotation; DXMatrixRotationX(rotation,m_camera_angles.x); DXVec4Transform(camera,camera,rotation); DXMatrixRotationY(rotation,m_camera_angles.y); DXVec4Transform(camera,camera,rotation); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3(camera)); }

源代码位于下面的 “Step8 Mouse Control.mq5” 文件之中。





利用鼠标控制相机位置。





应用纹理

纹理是应用于多边形表面，呈现图案或材质的位图图像。 利用纹理可在表面上复现小物体，若是我们用多边形来创建它们，则会需要更多资源。 例如，这可以是对石头、木材、土壤和其他材质的模仿。



CDXMesh 及其子类允许指定纹理。 在标准像素着色器中，纹理会与 DiffuseColor 一起使用。 删除对象动画，并应用石头纹理。 它应该位于终端工作目录的 MQL5\Files 文件夹当中：

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_box.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }





石头材质的立方体。







创建自定义物体

所有物体都包含顶点（DXVector3），这些顶点由索引连接到图元。 最常见的图元是三角形。 基本的 3D 物体是由一系列至少包含坐标的顶点所构建（但也可以包含许多其他数据，例如法线、颜色、等），合成图元的类型，以及合成图元的顶点索引序列。



标准库拥有 DXVertex 顶点类型，其中包含其坐标、计算光照的法线、纹理坐标和颜色。 标准顶点着色器配合顶点类型一同操作。

struct DXVertex { DXVector4 position; // 顶点坐标 DXVector4 normal; // 法线顶点 DXVector2 tcoord; // 施加纹理的表面坐标 DXColor vcolor; // 颜色 };

MQL5\Include\Canvas\DXDXUtils.mqh 辅助类型包含一套生成基本几何（顶点和索引）图元的方法，以及从 .OBJ 文件里加载 3D 几何图元的方法。



加入创建一个球面和一个圆环，应用相同的石头纹理：



virtual bool Create( const int width, const int height) { ... DXVertex vertices[]; uint indices[]; if (!DXComputeSphere( 0.3 f, 50 ,vertices,indices)) return ( false ); DXColor white=DXColor( 1.0 f, 1.0 f, 1.0 f, 1.0 f); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (vertices); i++) vertices[i].vcolor=white; if (!m_sphere.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),vertices,indices)) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_sphere.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 1.0 , 0.0 , 1.0 )); m_sphere.SpecularColorSet(white); m_sphere.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_sphere); if (!DXComputeTorus( 0.3 f, 0.1 f, 50 ,vertices,indices)) return ( false ); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (vertices); i++) vertices[i].vcolor=white; if (!m_torus.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),vertices,indices)) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_torus.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 1.0 )); m_torus.SpecularColorSet(white); m_torus.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_torus); Redraw(); return ( true ); }

为新物体添加动画：

void OnTimer ( void ) { ... m_canvas.LightDirectionSet(light_direction); DXMatrix translation; DXMatrixTranslation(translation, 1.1 f, 0 , 0 ); DXMatrixRotationY(rotation,time); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,translation,rotation); m_sphere.TransformMatrixSet(transform); DXMatrixRotationX(rotation,time* 1.3 f); DXMatrixTranslation(translation,- 2 , 0 , 0 ); DXMatrixMultiply(transform,rotation,translation); DXMatrixRotationY(rotation,time/ 1.3 f); DXMatrixMultiply(transform,transform,rotation); m_torus.TransformMatrixSet(transform); Redraw(); }

将更改另存为 Three Objects.mq5，并运行它。







在立方体轨迹上旋转图形。





基于数据的 3D 表面

各种图形通常用于创建报告和分析数据，例如线性图、直方图、饼图等。 MQL5 提供了一套便利的图形库，但是该图形库只能构建 2D 图表。



CDXSurface 类能够依据存储在二维数组中的自定义数据做到表面可视化。 我们查看以下数学函数的示例

z= sin ( 2.0 *pi* sqrt (x*x+y*y))

为绘制表面而创建一个物体，并创建一个数组来存储数据：

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_data_width=m_data_height= 100 ; ArrayResize (m_data,m_data_width*m_data_height); for ( int i= 0 ;i<m_data_width*m_data_height;i++) m_data[i]= 0.0 ; if (!m_surface.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),m_data,m_data_width,m_data_height, 2.0 f, DXVector3(- 2.0 ,- 0.5 ,- 2.0 ),DXVector3( 2.0 , 0.5 , 2.0 ),DXVector2( 0.25 , 0.25 ), CDXSurface:: SF_TWO_SIDED |CDXSurface:: SF_USE_NORMALS ,CDXSurface:: CS_COLD_TO_HOT )) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_surface.SpecularColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_surface.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "checker.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_surface); return ( true ); }

将在底面 4x4，高度为 1 的箱体中绘制表面。 纹理维度是 0.25x0.25。

SF_TWO_SIDED 表示如果相机在表面的下方移动，则绘制该表面的上、下方。

SF_USE_NORMALS 表示计算由定向光源引起的反射时利用法线计算。

CS_COLD_TO_HOT 设置表面的热图颜色从蓝色至红色，中间由绿色过渡到黄色。



若要制作表面动画，请在标记符号下方添加时间，并通过计时器对其进行刷新。

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; for ( int i= 0 ; i<m_data_width; i++) { double x= 2.0 *i/m_data_width- 1 ; int offset=m_data_height*i; for ( int j= 0 ; j<m_data_height; j++) { double y= 2.0 *j/m_data_height- 1 ; m_data[offset+j]= MathSin ( 2.0 * M_PI * sqrt (x*x+y*y) - 2 *time ); } } if (m_surface.Update(m_data,m_data_width,m_data_height, 2.0 f, DXVector3(- 2.0 ,- 0.5 ,- 2.0 ),DXVector3( 2.0 , 0.5 , 2.0 ),DXVector2( 0.25 , 0.25 ), CDXSurface::SF_TWO_SIDED|CDXSurface::SF_USE_NORMALS,CDXSurface::CS_COLD_TO_HOT)) { Redraw(); } }

源代码在中提供，该程序的示例展示在视频当中。













在本文中，我们研究为了进行直观数据分析，利用 DirectX 函数创建简单几何图形和 3D 动画的功能。 可以在 MetaTrader 5 终端安装目录中找到更复杂的示例：智能交易系统 “Correlation Matrix 3D” 和 “Math 3D Morpher”，以及 “Remnant 3D” 脚本。

MQL5 令您无需使用第三方程序包即可解决重要的算法交易任务：

优化包含许多输入参数的复杂交易策略

获得优化结果

以最方便的三维存储将数据可视化

运用最前沿的功能在 MetaTrader 5 中可视化股票数据，并开发交易策略 — 现在拥有了 3D 图形！





