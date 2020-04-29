如何在 MetaTrader 5 中利用 DirectX 创建 3D 图形
三维计算机图形可在平面显示器上提供三维物体的印象。 这样的物体，以及观察者的位置可随时间变化。 相应地，二维图像也应变化，从而生成图像深度的错觉，即，它应该支持旋转、缩放、光照变化、等等。 MQL5 允许利用 DirectX 函数 在 MetaTrader 5 终端里直接创建和管理计算机图形。 请注意，您的显卡应支持 DX 11 和 Shader Model 5.0 才能正常工作。
物体建模
若要在平面空间上绘制三维物体，应首先得到 X、Y 和 Z 轴坐标上的物体模型。 这意味着物体表面上的每个点均要以特定坐标定义。 理想情况下，需要定义物体表面上的无数个点，从而在缩放图像时保持品质。 实际上，3D 建模是以多边形组成的网模来定义。 多边形端点越多，则网模越详尽，提供的模型越加真实。 然而，计算这样的模型和渲染 3D 图形需要更多的计算机资源。
以茶壶模型作为多边形网模。
早期的计算机图形不得不在较弱的图形卡上运行，故将多边形切分成三角形很久以前就出现了。 三角形可精确描述小表面部件的位置，以及计算相关参数，例如光照和光线反射。 这样的小三角形的集合能够创建逼真的物体三维图像。 在下文中，多边形和三角形将归并为同义词，因为想象三角形较之拥有 N 个顶点的多边形，显然容易得多。
由三角形组成的立方体。
按照三角形每个顶点的坐标定义来创建物体的三维模型，如此，即便物体移动或观察者的位置发生变化，也可以进一步计算物体每个点的坐标。 所以，我们要处理的是顶点，连接顶点的边线，以及由边线形成的表面。 如果知道三角形的位置，则可以利用线性代数定律来创建切面法线（法线是垂直于表面的向量）。 如此即可计算出切面如何光照，以及光线如何从切面反射。
简单物体的顶点、边线、切面和法线的示例。 法线是红色箭头。
物体模型能够以不同方式来创建。 拓扑学描述了多边形如何形成 3D 网模。 良好的拓扑结构允许利用最少数量的多边形来描绘对象，并可令物体的移动和旋转更加容易。
两种拓扑中的球面模型。
在物体多边形上利用光影来创建体积效果。 因此，3D 计算机图形的目的是计算物体每个点的位置，计算光线明暗，并将其显示在屏幕上。
造型
我们编写一个创建立方体的简单程序。 利用 3D 图形库中的 CCanvas3D
类。
渲染 3D 窗体的 CCanvas3DWindow 类拥有最少的成员和方法。 我们将逐步添加新方法，并针对操控 DirectX 函数中所实现的 3D
图形概念加以解释。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 应用窗体 | //+------------------------------------------------------------------+ class CCanvas3DWindow { protected: CCanvas3D m_canvas; //--- 画布尺寸 int m_width; int m_height; //--- 立方体 CDXBox m_box; public: CCanvas3DWindow(void) {} ~CCanvas3DWindow(void) {m_box.Shutdown();} //-- 创建场景 virtual bool Create(const int width,const int height){} //--- 计算场景 void Redraw(){} //--- 响应图表事件 void OnChartChange(void) {} };
场景的创建要从创建画布开始。 然后为投影矩阵设置以下参数：
- 30 度视角（M_PI/6），从这处我们观看 3D 场景
- 纵横比（宽度与高度比率）
- 距剪切面近处（0.1f）到远处（100.f）的距离
这意味着仅在投影矩阵中渲染物体处于两堵虚构墙面（0.1f 和 100.f）之间的部分。 另外，物体必须落入视角的水平 30 度夹角。 请注意，距离以及计算机图形中的所有坐标都是虚构的。 重要的是距离和大小之间的相对关系，而不是绝对值。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 创建 | //+------------------------------------------------------------------+ virtual bool Create(const int width,const int height) { //--- 保存画布维度 m_width=width; m_height=height; //--- 为渲染 3D 场景而创建画布 ResetLastError(); if(!m_canvas.CreateBitmapLabel("3D Sample_1",0,0,m_width,m_height,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { Print("Error creating canvas: ",GetLastError()); return(false); } //--- 设置投影矩阵参数-视角、纵横比、与剪裁面的近端和远端距离 m_canvas.ProjectionMatrixSet((float)M_PI/6,(float)m_width/m_height,0.1f,100.0f); //--- 创建立方体 - 将立方体的两个对角坐标、资源管理器、场景参数传递给它 if(!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(-1.0,-1.0,5.0),DXVector3(1.0,1.0,7.0))) { m_canvas.Destroy(); return(false); } //--- 在场景里加入立方体 m_canvas.ObjectAdd(&m_box); //--- 刷新场景 Redraw(); //--- 成功 return(true); }
创建投影矩阵后，我们可以继续构建 3D 物体 — 基于 CDXBox 类的立方体。 为了创建一个立方体，指定立方体两个对角的顶点即可。 通过在调试模式下观察立方体的创建，您可以看到 DXComputeBox() 中所发生的情况：创建立方体的所有顶点（它们的坐标已写入 “vertices” 数组），以及把立方体边线切分为三角形，列举并保存在 “indiсes” 数组当中。 立方体总共有 8 个顶点，6 个切面切分为 12 个三角形，这些三角形顶点列举为 36 个索引。
尽管立方体只有 8 个顶点，但由于要为 6 个切面中的每条法线指定单独的顶点集合，所以创建了 24 个顶点来描述它们。 法线方向会影响每个切面的光照计算。 三角形顶点在索引中的列举顺序决定了可见的三角形边线。 在 DXUtils.mqh
代码里展示了顶点和索引的填充顺序：
for(int i=20; i<24; i++) vertices[i].normal=DXVector4(0.0,-1.0,0.0,0.0);
在同一代码里为每个切面的纹理映射定义了纹理坐标：
//--- 纹理坐标 for(int i=0; i<faces; i++) { vertices[i*4+0].tcoord=DXVector2(0.0f,0.0f); vertices[i*4+1].tcoord=DXVector2(1.0f,0.0f); vertices[i*4+2].tcoord=DXVector2(1.0f,1.0f); vertices[i*4+3].tcoord=DXVector2(0.0f,1.0f); }
4 个切面顶点中的每一个都设置了 4 个角度的纹理映射。 这意味着每个立方体切面在渲染纹理时都会映射一小队结构。 当然，只在设置纹理的情况下才需要这样做。
场景计算与渲染
每次切换 3D 场景时，都应重新执行所有计算。 这是所需计算的顺序：
- 在全系坐标中计算每个物体的中心
- 计算物体每个元素的位置，即每个顶点的位置
- 确定像素深度，及其视野的可见性
- 按指定顶点计算每个像素在多边形上的位置
- 根据指定的纹理设置多边形上每个像素的颜色
- 计算光照像素的方向，及其反射
- 为每个像素施加散射光
- 将全系坐标转换为相机坐标
- 将相机坐标转换为投影矩阵上的坐标
//+------------------------------------------------------------------+ //| 刷新场景 | //+------------------------------------------------------------------+ void Redraw() { //--- 计算 3D 场景 m_canvas.Render(DX_CLEAR_COLOR|DX_CLEAR_DEPTH,ColorToARGB(clrBlack)); //--- 根据当前场景更新画布上的图片 m_canvas.Update(); }
在我们的示例中，立方体仅创建一次，且不会再更改。 所以，仅当图表中有变化，诸如调整图表大小时，才需要更改画布上的框架。 在这种情况下，画布维度将调整为当前图表维度，投影矩阵被重置，而画布上的图像亦被更新。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 处理图表变化事件 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartChange(void) { //--- 获取当前图标尺寸 int w=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS); int h=(int)ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS); //--- 根据图表尺寸更新画布尺寸 if(w!=m_width || h!=m_height) { m_width =w; m_height=h; //--- 调整画布尺寸 m_canvas.Resize(w,h); DXContextSetSize(m_canvas.DXContext(),w,h); //--- 根据画布尺寸更新投影矩阵 m_canvas.ProjectionMatrixSet((float)M_PI/6,(float)m_width/m_height,0.1f,100.0f); //--- 重新计算 3D 场景，并在画布上渲染 Redraw(); } }
启动 "Step1 Create Box.mq5" EA。 您在黑色背景上会看到一个白色正方形。 默认情况下，创建时物体的颜色设置为白色。 尚未设置光照。
白色立方体及其空间布局
X 轴指向右侧，Y 轴指向上方，Z 轴指向 3D 场景内里。 这种坐标系称为左手系。
立方体的中心位于以下坐标 X=0，Y=0，Z=6 的点上。 从我们的观察来看，立方体位于坐标中心，这是默认值。 如果您要更改 3D 场景的观察点位置，需利用 ViewPositionSet()
函数显性设置相应的坐标。
为了结束程序操作，请按 “Escape（退出）”健。
围绕 Z 轴和视角的物体旋转
若为制作场景动画，我们需启用围绕 Z 轴的立方体旋转。 为此，添加一个计时器 — 基于其事件，立方体将以逆时针旋转。
利用 DXMatrixRotationZ() 方法创建一个按给定角度围绕 Z 轴旋转的矩阵。 然后将其作为参数传递给 TransformMatrixSet() 方法。 如此即可更改立方体在 3D 空间中的位置。 再者，调用 Redraw() 刷新画布上的图像。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 计时器响应 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer(void) { //--- 计算旋转角度的变量 static ulong last_time=0; static float angle=0; //--- 获取当前时间 ulong current_time=GetMicrosecondCount(); //--- 计算增量 float deltatime=(current_time-last_time)/1000000.0f; if(deltatime>0.1f) deltatime=0.1f; //--- 立方体绕 Z 轴的旋转角度递增 angle+=deltatime; //--- 记住时间 last_time=current_time; //--- 设置立方体绕 Z 轴的旋转角度 DXMatrix rotation; DXMatrixRotationZ(rotation,angle); m_box.TransformMatrixSet(rotation); //--- 重新计算 3D 场景，并在画布上渲染 Redraw(); }
启动后，您会看到一个旋转的白色正方形。
立方体绕 Z 轴逆时针旋转
该示例的源代码在文件 “Step2 Rotation Z.mq5” 中提供。 请注意，创建场景时现已指定了角度 M_PI/5，该角度大于前一个示例的角度 M_PI/6。
//--- 设置投影矩阵参数-视角、纵横比、与剪裁面的近端和远端距离 m_matrix_view_angle=(float)M_PI/5; m_canvas.ProjectionMatrixSet(m_matrix_view_angle,(float)m_width/m_height,0.1f,100.0f); //--- 创建立方体 - 将立方体的两个对角坐标、资源管理器、场景参数传递给它
然而，场景里的立方体维度在视觉上较小。 设置投影矩阵时指定的视角越小，则物体边框占据的部分越大。 这好比用望远镜观看物体：尽管视角较小，但物体较大。
相机位置管理
CCanvas3D 类拥有三个设置重要 3D 场景参数的方法，这些方法相互关联：
- ViewPositionSet
设置 3D 场景的视点
- ViewTargetSet
设置凝视点的坐标
- ViewUpDirectionSet
设置框架上边框在 3D 空间中的方向
所有这些参数会被组合使用 — 这意味着，如果您要在 3D 场景中设置这些参数中的任何一个，则其他两个参数也必须要初始化。 至少应在场景生成阶段完成此操作。 这一点在下面的示例中有所展示，其框架的上边框左右摆动。 摆动是在 Create() 方法中添加以下三行代码来实现的：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 创建 | //+------------------------------------------------------------------+ virtual bool Create(const int width,const int height) { .... //--- 在场景里加入立方体 m_canvas.ObjectAdd(&m_box); //--- 设置场景参数 m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3(0,1,0)); // set the direction vector up, along the Y axis m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3(0,0,0)); // set the viewpoint from the center of coordinates m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3(0,0,6)); // set the gaze point at center of the cube //--- 刷新场景 Redraw(); //--- 成功 return(true); }
修改 OnTimer() 方法令顶点左右水平摆动。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 计时器响应 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer(void) { //--- 计算旋转角度的变量 static ulong last_time=0; static float max_angle=(float)M_PI/30; static float time=0; //--- 获取当前时间 ulong current_time=GetMicrosecondCount(); //--- 计算增量 float deltatime=(current_time-last_time)/1000000.0f; if(deltatime>0.1f) deltatime=0.1f; //--- 立方体绕 Z 轴的旋转角度递增 time+=deltatime; //--- 记住时间 last_time=current_time; //--- 设置绕 Z 轴的旋转角度 DXVector3 direction=DXVector3(0,1,0); // initial direction of the top DXMatrix rotation; // rotation vector //--- 计算旋转矩阵 DXMatrixRotationZ(rotation,float(MathSin(time)*max_angle)); DXVec3TransformCoord(direction,direction,rotation); m_canvas.ViewUpDirectionSet(direction); // set the new direction of the top //--- 重新计算 3D 场景，并在画布上渲染 Redraw(); }
将示例另存为 “Step3 ViewUpDirectionSet.mq5” 并运行它。 您将看到一个旋转的立方体图像，尽管它实际上是静止的。 当相机本身左右摆动时，就会得到这种效果。
顶部方向左右摆动
物体颜色管理
我们来修改代码，然后在移动相机的同时将立方体放在坐标中心。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 创建 | //+------------------------------------------------------------------+ virtual bool Create(const int width,const int height) { ... //--- 创建立方体 - 将立方体的两个对角坐标、资源管理器、场景参数传递给它 if(!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(-1.0,-1.0,-1.0),DXVector3(1.0,1.0,1.0))) { m_canvas.Destroy(); return(false); } //--- 设置颜色 m_box.DiffuseColorSet(DXColor(0.0,0.5,1.0,1.0)); //--- 在场景里加入立方体 m_canvas.ObjectAdd(&m_box); //--- 设置相机的位置，凝视点和顶部的方向 m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3(0.0,1.0,0.0)); // 沿 Y 轴方向设置向上顶点 m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3(3.0,2.0,-5.0)); // 将相机设置在立方体的右侧、顶部和前面 m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3(0,0,0)); // 将凝视点方向设置在立方体的中心 //--- 刷新场景 Redraw(); //--- 成功 return(true); }
此外，将立方体染成蓝色。 颜色是以含 Alpha 通道的 RGB 格式设置（Alpha 通道在末尾），且数值已被归一化。
因此，数值 1 表示 255，而数值 0.5 表示 127。
添加围绕 X 轴的旋转，并保存修改为 “Step4 Box Color.mq5”。
旋转立方体的右上视图。
旋转与运动
可以一次在三个方向上移动和旋转物体。 物体的所有更改均使用矩阵实现。 它们中的每一个，即旋转、移动和变换，均可分别计算。 我们来修改示例：相机视野现在从顶部到前面。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 创建 | //+------------------------------------------------------------------+ virtual bool Create(const int width,const int height) { ... m_canvas.ProjectionMatrixSet(m_matrix_view_angle,(float)m_width/m_height,0.1f,100.0f); //--- 将相机放置在坐标中心的顶部和前面 m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3(0.0,2.0,-5.0)); m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3(0.0,0.0,0.0)); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3(0.0,1.0,0.0)); //--- 创建立方体 - 将立方体的两个对角坐标、资源管理器、场景参数传递给它 if(!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(-1.0,-1.0,-1.0),DXVector3(1.0,1.0,1.0))) { m_canvas.Destroy(); return(false); } //--- 设置立方体颜色 m_box.DiffuseColorSet(DXColor(0.0,0.5,1.0,1.0)); //--- 计算立方体位置和变换矩阵 DXMatrix rotation,translation; //--- 沿 X、Y和 Z 轴顺序旋转立方体 DXMatrixRotationYawPitchRoll(rotation,(float)M_PI/4,(float)M_PI/3,(float)M_PI/6); //-- 向右/向下/向内移动立方体 DXMatrixTranslation(translation,1.0,-2.0,5.0); //--- 取旋转和变化的乘积作为变换矩阵 DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,rotation,translation); //--- 设置变换矩阵 m_box.TransformMatrixSet(transform); //--- 在场景里加入立方体 m_canvas.ObjectAdd(&m_box); //--- 刷新场景 Redraw(); //--- 成功 return(true); }
依次创建旋转矩阵和变换矩阵，应用生成的变换矩阵，并渲染立方体。 将修改保存在 "Step5 Translation.mq5"，并运行它。
立方体的旋转和运动
依旧是相机，从上方稍微指向坐标中心。 立方体在三个方向上旋转，并向右、向下和向场景内偏移。
光照处理
为了获得逼真的三维图像，必须计算物体表面上每个点的光照。 这可利用 Phong
着色模型来完成，该模型计算以下三个光照成份的颜色强度：环境、漫反射和镜面反射。 在此采用以下参数：
- DirectionLight — 在 CCanvas3D 中设置定向光照的方向
- AmbientLight — 在 CCanvas3D 中设置环境光照的颜色和强度
- DiffuseColor — 在 CDXMesh 及其子类中设置计算出的漫射光照成份
- EmissionColor — 在 CDXMesh 及其子类中设置背景光照成份
- SpecularColor — 在 CDXMesh 及其子类中设置镜面反射成份
Phong 着色模型
光照模型在标准着色器中实现，模型参数在 CCanvas3D 中设置，物体参数在 CDXMesh 及其子类中设置。 如下所示修改示例：
- 将立方体返回到坐标中心。
- 为其设置白色。
- 添加黄色定向光源，从上到下照亮场景。
- 非定向光照设置为蓝色。
//--- 将光源设置为黄色，并从上方照向下方定向 m_canvas.LightColorSet(DXColor(1.0,1.0,0.0,0.8f)); m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3(0.0,-1.0,0.0)); //--- 设置环境光为蓝色 m_canvas.AmbientColorSet(DXColor(0.0,0.0,1.0,0.4f)); //--- 创建立方体 - 将立方体的两个对角坐标、资源管理器、场景参数传递给它 if(!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(-1.0,-1.0,-1.0),DXVector3(1.0,1.0,1.0))) { m_canvas.Destroy(); return(false); } //--- 设置立方体为白色 m_box.DiffuseColorSet(DXColor(1.0,1.0,1.0,1.0)); //--- 为立方体添加绿色光辉（散射光） m_box.EmissionColorSet(DXColor(0.0,1.0,0.0,0.2f));
请注意，在 Canvas3D 中未设置定向光源的位置，而是仅给出了光照的传播方向。 定向光源被认为是无限远的，且照亮场景的是严格的平行光线。
m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3(0.0,-1.0,0.0));
此处，光线传播矢量沿 Y 轴指向负数值方向，即从顶部向下。 甚或，如果您为定向光源设置了参数（LightColorSet 和 LightDirectionSet），则还必须指定环境光的颜色（AmbientColorSet）。
默认情况下，环境光的颜色设置为强度最大的白色，因此所有阴影均为白色。 这意味着场景中的物体会被环境光染成白色泛光，而定向光源将被白光打断。
//--- 将光源设置为黄色，并从上方照向下方定向 m_canvas.LightColorSet(DXColor(1.0,1.0,0.0,0.8f)); m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3(0.0,-1.0,0.0)); //--- 设置环境光为蓝色 m_canvas.AmbientColorSet(DXColor(0.0,0.0,1.0,0.4f)); // must be specified
下面的 gif 动画展示了添加光照后的图像变化。 该示例的源代码在文件 “Step6 Add Light.mq5” 中提供。
白色立方体，在黄色光源，，蓝色环境光下发出绿光
尝试屏蔽上面代码中的颜色方法，看看它是如何工作的。
动画
动画意味着场景参数和物体随时间变化。 可以根据时间或事件更改任何可用的属性。 将计时器设置为 10 毫秒 — 此事件将影响场景的刷新：
int OnInit() { ... //--- 创建画布 ExtAppWindow=new CCanvas3DWindow(); if(!ExtAppWindow.Create(width,height)) return(INIT_FAILED); //--- 设置计时器 EventSetMillisecondTimer(10); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
将相应的事件处理程序添加到 CCanvas3DWindow。 我们需要更改物体参数（诸如旋转、移动和缩放）和光照方向：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 计时器响应 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer(void) { static ulong last_time=0; static float time=0; //--- 获取当前时间 ulong current_time=GetMicrosecondCount(); //--- 计算增量 float deltatime=(current_time-last_time)/1000000.0f; if(deltatime>0.1f) deltatime=0.1f; //--- 流逝时间值递增 time+=deltatime; //--- 记住时间 last_time=current_time; //--- 计算立方体位置和旋转矩阵 DXMatrix rotation,translation,scale; DXMatrixRotationYawPitchRoll(rotation,time/11.0f,time/7.0f,time/5.0f); DXMatrixTranslation(translation,(float)sin(time/3),0.0,0.0); //--- 沿坐标轴计算立方体的压缩/扩展 DXMatrixScaling(scale,1.0f+0.5f*(float)sin(time/1.3f),1.0f+0.5f*(float)sin(time/1.7f),1.0f+0.5f*(float)sin(time/1.9f)); //--- 将矩阵相乘从而获得最终变换 DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,scale,rotation); DXMatrixMultiply(transform,transform,translation); //--- 设置变换矩阵 m_box.TransformMatrixSet(transform); //--- 计算光源绕 Z 轴的旋转 DXMatrixRotationZ(rotation,deltatime); DXVector3 light_direction; //--- 获取光源的当前方向 m_canvas.LightDirectionGet(light_direction); //--- 计算并设置光源的新方向 DXVec3TransformCoord(light_direction,light_direction,rotation); m_canvas.LightDirectionSet(light_direction); //--- 重新计算 3D 场景，并将其绘制在画布中 Redraw(); }
请注意，物体变化将应用于初始值，就像我们始终在处理立方体状态，并从草创开始相对于旋转/移动/缩放等应用所有操作一样，意即立方体的当前状态不会被保存。 不过，光源方向从当前值开始以 deltatime 为增量进行更改。
动态光源方向变化的旋转立方体。
结果是一个非常复杂的 3D 动画。 示例代码在文件 “Step7 Animation.mq5” 中提供。
用鼠标控制相机位置
我们来研究 3D 图形的最后一个动画元素，反馈用户的动作。 在我们的示例中，加入利用鼠标管理相机。 首先，订阅鼠标事件，并创建相应的处理程序：
int OnInit() { ... //--- 设置计时器 EventSetMillisecondTimer(10); //--- 启用接收鼠标事件：移动和单击按钮 ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,1); ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1) //--- return(INIT_SUCCEEDED); } void OnDeinit(const int reason) { //--- 删除计时器 EventKillTimer(); //--- 禁止接收鼠标事件 ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,0); ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,0); //--- 删除物体 delete ExtAppWindow; //--- 图表返回到通常的价格显示模式 ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,true); } void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { ... //--- 图表变更事件 if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE) ExtAppWindow.OnChartChange(); //--- 鼠标移动事件 if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) ExtAppWindow.OnMouseMove((int)lparam,(int)dparam,(uint)sparam); //--- 鼠标滚轮滚动事件 if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) ExtAppWindow.OnMouseWheel(dparam);
在 CCanvas3DWindow 中，创建鼠标移动事件处理程序。 按住鼠标左键并移动鼠标时，它会改变相机的方向角度：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 鼠标移动响应 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnMouseMove(int x,int y,uint flags) { //--- 鼠标左键 if((flags&1)==1) { //--- 没有鼠标之前位置的信息 if(m_mouse_x!=-1) { //--- 更改位置后更新相机角度 m_camera_angles.y+=(x-m_mouse_x)/300.0f; m_camera_angles.x+=(y-m_mouse_y)/300.0f; //--- 将垂直角度设置在（-Pi/2,Pi2）之间的范围内 if(m_camera_angles.x<-DX_PI*0.49f) m_camera_angles.x=-DX_PI*0.49f; if(m_camera_angles.x>DX_PI*0.49f) m_camera_angles.x=DX_PI*0.49f; //--- 更新相机位置 UpdateCameraPosition(); } //--- 保存鼠标位置 m_mouse_x=x; m_mouse_y=y; } else { //--- 如果未按下鼠标左键，则重置保存的位置 m_mouse_x=-1; m_mouse_y=-1; } }
这是鼠标滚轮事件的处理程序，其内更改相机和场景中心之间的距离：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 鼠标滚轮事件响应 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnMouseWheel(double delta) { //--- 随鼠标滚动更新相机与中心的距离 m_camera_distance*=1.0-delta*0.001; //--- 将距离设置在 [3,50] 之间 if(m_camera_distance>50.0) m_camera_distance=50.0; if(m_camera_distance<3.0) m_camera_distance=3.0; //--- 更新相机位置 UpdateCameraPosition(); }
两个处理程序均调用 UpdateCameraPosition() 方法，从而根据更新后的参数变更相机位置：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 刷新相机位置 | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdateCameraPosition(void) { //--- 照相机的位置，参考了到坐标中心的距离 DXVector4 camera=DXVector4(0.0f,0.0f,-(float)m_camera_distance,1.0f); //--- 相机绕 X 轴旋转 DXMatrix rotation; DXMatrixRotationX(rotation,m_camera_angles.x); DXVec4Transform(camera,camera,rotation); //--- 相机绕 Y 轴旋转 DXMatrixRotationY(rotation,m_camera_angles.y); DXVec4Transform(camera,camera,rotation); //--- 将相机摆放到位置 m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3(camera)); }
源代码位于下面的 “Step8 Mouse Control.mq5” 文件之中。
利用鼠标控制相机位置。
应用纹理
纹理是应用于多边形表面，呈现图案或材质的位图图像。 利用纹理可在表面上复现小物体，若是我们用多边形来创建它们，则会需要更多资源。 例如，这可以是对石头、木材、土壤和其他材质的模仿。
CDXMesh 及其子类允许指定纹理。 在标准像素着色器中，纹理会与 DiffuseColor 一起使用。 删除对象动画，并应用石头纹理。 它应该位于终端工作目录的 MQL5\Files 文件夹当中：
virtual bool Create(const int width,const int height) { ... //--- 非定向光照设为白色 m_box.DiffuseColorSet(DXColor(1.0,1.0,1.0,1.0)); //--- 在方体表面绘制纹理 m_box.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(),"stone.bmp"); //--- 在场景里加入立方体 m_canvas.ObjectAdd(&m_box); //--- 刷新场景 Redraw(); //--- 成功 return(true); }
石头材质的立方体。
创建自定义物体所有物体都包含顶点（DXVector3），这些顶点由索引连接到图元。 最常见的图元是三角形。 基本的 3D 物体是由一系列至少包含坐标的顶点所构建（但也可以包含许多其他数据，例如法线、颜色、等），合成图元的类型，以及合成图元的顶点索引序列。
标准库拥有 DXVertex 顶点类型，其中包含其坐标、计算光照的法线、纹理坐标和颜色。 标准顶点着色器配合顶点类型一同操作。
struct DXVertex
{
DXVector4 position; // 顶点坐标
DXVector4 normal; // 法线顶点
DXVector2 tcoord; // 施加纹理的表面坐标
DXColor vcolor; // 颜色
};
MQL5\Include\Canvas\DXDXUtils.mqh 辅助类型包含一套生成基本几何（顶点和索引）图元的方法，以及从 .OBJ
文件里加载 3D 几何图元的方法。
加入创建一个球面和一个圆环，应用相同的石头纹理：
virtual bool Create(const int width,const int height) { ... // --- 手动创建物体的顶点和索引 DXVertex vertices[]; uint indices[]; //--- 准备球面的顶点和索引 if(!DXComputeSphere(0.3f,50,vertices,indices)) return(false); //--- 顶点设置为白色 DXColor white=DXColor(1.0f,1.0f,1.0f,1.0f); for(int i=0; i<ArraySize(vertices); i++) vertices[i].vcolor=white; //--- 创建球面物体 if(!m_sphere.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),vertices,indices)) { m_canvas.Destroy(); return(false); } //--- 设置球面的漫反射颜色 m_sphere.DiffuseColorSet(DXColor(0.0,1.0,0.0,1.0)); //--- 设置镜面反射颜色为白色 m_sphere.SpecularColorSet(white); m_sphere.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(),"stone.bmp"); //--- 将球面添加到场景 m_canvas.ObjectAdd(&m_sphere); //--- 为环面准备顶点和索引 if(!DXComputeTorus(0.3f,0.1f,50,vertices,indices)) return(false); //--- 顶点设置为白色 for(int i=0; i<ArraySize(vertices); i++) vertices[i].vcolor=white; //--- 创建环面物体 if(!m_torus.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),vertices,indices)) { m_canvas.Destroy(); return(false); } //--- 为环面设置漫反射颜色 m_torus.DiffuseColorSet(DXColor(0.0,0.0,1.0,1.0)); m_torus.SpecularColorSet(white); m_torus.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(),"stone.bmp"); //--- 将环面添加到场景 m_canvas.ObjectAdd(&m_torus); //--- 刷新场景 Redraw(); //--- 成功 return(true); }
为新物体添加动画：
void OnTimer(void) { ... m_canvas.LightDirectionSet(light_direction); //--- 球面轨迹 DXMatrix translation; DXMatrixTranslation(translation,1.1f,0,0); DXMatrixRotationY(rotation,time); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,translation,rotation); m_sphere.TransformMatrixSet(transform); //--- 绕其轴旋转的环面轨迹 DXMatrixRotationX(rotation,time*1.3f); DXMatrixTranslation(translation,-2,0,0); DXMatrixMultiply(transform,rotation,translation); DXMatrixRotationY(rotation,time/1.3f); DXMatrixMultiply(transform,transform,rotation); m_torus.TransformMatrixSet(transform); //--- 重新计算 3D 场景，并将其绘制在画布中 Redraw(); }
将更改另存为 Three Objects.mq5，并运行它。
在立方体轨迹上旋转图形。
基于数据的 3D 表面
各种图形通常用于创建报告和分析数据，例如线性图、直方图、饼图等。 MQL5 提供了一套便利的图形库，但是该图形库只能构建 2D 图表。
CDXSurface 类能够依据存储在二维数组中的自定义数据做到表面可视化。 我们查看以下数学函数的示例
z=sin(2.0*pi*sqrt(x*x+y*y))
为绘制表面而创建一个物体，并创建一个数组来存储数据：
virtual bool Create(const int width,const int height) { ... //--- 准备一个数组来存储数据 m_data_width=m_data_height=100; ArrayResize(m_data,m_data_width*m_data_height); for(int i=0;i<m_data_width*m_data_height;i++) m_data[i]=0.0; //--- 创建一个表面物体 if(!m_surface.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),m_data,m_data_width,m_data_height,2.0f, DXVector3(-2.0,-0.5,-2.0),DXVector3(2.0,0.5,2.0),DXVector2(0.25,0.25), CDXSurface::SF_TWO_SIDED|CDXSurface::SF_USE_NORMALS,CDXSurface::CS_COLD_TO_HOT)) { m_canvas.Destroy(); return(false); } //--- 创建纹理和反射 m_surface.SpecularColorSet(DXColor(1.0,1.0,1.0,1.0)); m_surface.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(),"checker.bmp"); //--- 将表面添加到场景 m_canvas.ObjectAdd(&m_surface); //--- 成功 return(true); }
将在底面 4x4，高度为 1 的箱体中绘制表面。 纹理维度是 0.25x0.25。
- SF_TWO_SIDED 表示如果相机在表面的下方移动，则绘制该表面的上、下方。
- SF_USE_NORMALS 表示计算由定向光源引起的反射时利用法线计算。
- CS_COLD_TO_HOT 设置表面的热图颜色从蓝色至红色，中间由绿色过渡到黄色。
若要制作表面动画，请在标记符号下方添加时间，并通过计时器对其进行刷新。
void OnTimer(void) { static ulong last_time=0; static float time=0; //--- 获取当前时间 ulong current_time=GetMicrosecondCount(); //--- 计算增量 float deltatime=(current_time-last_time)/1000000.0f; if(deltatime>0.1f) deltatime=0.1f; //--- 流逝时间值递增 time+=deltatime; //--- 记住时间 last_time=current_time; //--- 参考时间变化计算表面值 for(int i=0; i<m_data_width; i++) { double x=2.0*i/m_data_width-1; int offset=m_data_height*i; for(int j=0; j<m_data_height; j++) { double y=2.0*j/m_data_height-1; m_data[offset+j]=MathSin(2.0*M_PI*sqrt(x*x+y*y)-2*time); } } //--- 更新数据，绘制表面 if(m_surface.Update(m_data,m_data_width,m_data_height,2.0f, DXVector3(-2.0,-0.5,-2.0),DXVector3(2.0,0.5,2.0),DXVector2(0.25,0.25), CDXSurface::SF_TWO_SIDED|CDXSurface::SF_USE_NORMALS,CDXSurface::CS_COLD_TO_HOT)) { //--- 重新计算 3D 场景，并将其绘制在画布中 Redraw(); } }源代码在 3D Surface.mq5 中提供，该程序的示例展示在视频当中。
在本文中，我们研究为了进行直观数据分析，利用 DirectX 函数创建简单几何图形和 3D 动画的功能。 可以在 MetaTrader 5 终端安装目录中找到更复杂的示例：智能交易系统 “Correlation Matrix 3D” 和 “Math 3D Morpher”，以及 “Remnant 3D” 脚本。
MQL5 令您无需使用第三方程序包即可解决重要的算法交易任务：
- 优化包含许多输入参数的复杂交易策略
- 获得优化结果
- 以最方便的三维存储将数据可视化
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/7708
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
my display adapter is Nivada FX 1700--- an old product. only support feture-level 10.0
So use DXcpl.exe to set Force WRAP for MT , then all run OK.
为了展示这门语言的能力，还不错。
但它在交易中几乎没有用处，我曾想过在哪里可以用它进行交易，但什么也没想起来。
为了演示，最好是编写一个 Expert Advisor 模板，其中包含对正确打开姿势、设置订单、修改、删除、关闭等的所有检查，以便进一步发送验证，且不会出错。
我的观点是，我在 mt5 上编写了一个 Expert Advisor，它在终端交易时没有错误和问题。
我把它送去验证，发现有很多错误，每个操作我都写了大约 5 次检查，用的是我自己写的，也有来自《Mt5》的检查。
交易机器人在市场上发布前应通过哪些检查？
我折磨了自己一个月， 还是有很多错误。
我不得不吐槽，换到 mt5 不是没有原因的，我在 mt4 上就没有这样的问题。
模板肯定会有用的。
或者给我一个可用模板的链接，我没有找到好的模板。
祝大家好运！
给我一个可用模板的链接，我找不到好的模板。
h ttps:// www.mql5.com/ru/forum/93352/page78#comment_48296338
对于该主题的链接，我是发自内心的！
但我要看一个星期，不知道能不能看懂。
我指的是 MT5 专家顾问的工作模板链接，如果有这样的模板的话。
对于该主题的链接，我由衷地表示感谢！
但我要花一周时间才能读完，而且我也不确定自己能不能读对。
它应该是经过验证的。