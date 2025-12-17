Aufbau von KI-gesteuerten Handelssystemen in MQL5 (Teil 1): Implementierung der JSON-Verarbeitung für KI-APIs

Einführung

In dieser Artikelserie stellen wir die Integration von Künstliche Intelligenz (KI) in Handelssysteme unter Verwendung von MetaQuotes Language 5 (MQL5) vor. In diesem Teil entwickeln wir zunächst ein robustes System zum Parsen von JavaScript Object Notation (JSON), um den Datenaustausch für Interaktionen mit Application Programming Interface (API) für KI wie ChatGPT zu ermöglichen. Wir konzentrieren uns auf die Schaffung einer Grundlage für die Verarbeitung von JSON-Strukturen, um eine nahtlose Kommunikation mit KI-Diensten für zukünftige Handelsanwendungen zu ermöglichen. Wir werden die folgenden Themen behandeln:

Am Ende werden Sie eine solide Grundlage für den Umgang mit JSON-Daten haben und die Voraussetzungen für KI-gesteuerte Handelssysteme schaffen – legen wir los!





JSON und seine Rolle bei der KI-Integration verstehen

JSON (JavaScript Object Notation) ist ein leichtgewichtiges, textbasiertes Datenaustauschformat, das aufgrund seiner Einfachheit, Lesbarkeit und Kompatibilität mit anderen Programmiersprachen häufig zur Strukturierung und Übertragung von Daten zwischen Systemen, insbesondere in webbasierten APIs, verwendet wird. Im Kontext von KI-gestützten Handelssystemen, wie wir sie aufbauen wollen, dient es als Standardformat für den Datenaustausch mit KI-APIs, wie ChatGPT von OpenAI, und ermöglicht es MQL5-Anwendungen, handelsbezogene Aufforderungen zu senden und strukturierte Antworten für die Entscheidungsfindung zu erhalten. Unser Ansatz in diesem Artikel konzentriert sich auf die Entwicklung eines Systems zum Parsen von JSON, um diese API-Interaktionen zu verarbeiten und die Grundlage für die Integration von KI-gesteuerten Erkenntnissen in automatisierte Handelsstrategien zu schaffen.

Was ist JSON und warum ist es wichtig?

JSON stellt Daten in Form von Schlüssel-Wert-Paaren, Arrays und verschachtelten Objekten dar und eignet sich daher ideal für die Kodierung komplexer Informationen wie Marktdaten, Handelssignale oder KI-Antworten in einem Format, das sowohl für Menschen lesbar als auch maschinell ‚geparst‘ werden können. Ein JSON-Objekt könnte zum Beispiel so aussehen:

{ "model" : "gpt-3.5-turbo" , "messages" : [ { "role" : "user" , "content" : "Analyze EURUSD trend" }, { "role" : "assistant" , "content" : "EURUSD shows a bullish trend" } ], "max_tokens" : 500 }

Diese Struktur umfasst Strings, Zahlen, Arrays und verschachtelte Objekte, die ein MQL5 Expert Advisor (EA) analysieren muss, um relevante Informationen zu extrahieren, wie z. B. die Antwort der KI auf eine Handelsanfrage. Die Rolle von JSON bei der KI-Integration ist hier von entscheidender Bedeutung, da APIs Antworten im JSON-Format zurücksenden, sodass das Programm die Eingaben mit der Serialisierung konvertieren (Daten in JSON umwandeln) und die Ausgaben deserialisieren (JSON in verwertbare Daten parsen) muss, um dynamische Handelsentscheidungen zu ermöglichen. Wenn sich das für Sie wie ein Fachjargon anhört, finden Sie hier eine kurze Visualisierung dessen, was Daten-Serialisierung und -Deserialisierung bedeutet.

Vorgehensplan für die Umsetzung

Unser Implementierungsplan sieht die Erstellung einer Klasse zur Verarbeitung von JSON vor, die die folgenden Funktionen unterstützt:

Darstellung der Daten: Eine Klasse zum Speichern von JSON-Werten mit Attributen für Typ, Schlüssel und Wert (z. B. als String, Zahl oder Boolean) und einem Array für untergeordnete Elemente zur Handhabung verschachtelter Strukturen.

Logik des Parsens: Die Methoden zur Deserializierung von JSON-Strings in Objekten, Verarbeitung von Zeichen zur Identifizierung von Strukturen wie Objekten, Arrays und primitiven Typen bei gleichzeitiger Behandlung von Leerzeichen und Escape-Sequenzen.

Logik der Serialisierung: Methoden zur Rückkonvertierung interner Daten in JSON-Zeichenfolgen, die eine ordnungsgemäße Formatierung für API-Anfragen gewährleisten, einschließlich der Unterdrückung von Sonderzeichen.

Fehlerbehandlung: Robuste Prüfungen auf ungültiges JSON, Typabweichungen und auf Zugriffe außerhalb des zulässigen Bereichs zur Vermeidung von Abstürzen während der API-Kommunikation.

Vorbereitung der Nutzeroberfläche: Schaffung der Voraussetzungen für eine künftige Integration mit einer Nutzeroberfläche zur Eingabe von Aufforderungen und zur Anzeige von KI-Antworten, die auf geparsten JSON-Daten beruhen wird.

Wir werden dieses Framework testen, um sicherzustellen, dass es typische KI-API-Antworten, z. B. von OpenAI, parsen und handelsbezogene Aufforderungen genau serialisieren kann (siehe unten).

Durch die Beherrschung des JSON-Parsing in diesem Artikel stellen wir sicher, dass künftige KI-gesteuerte Programme komplexe Datenstrukturen verarbeiten können, und ebnen so den Weg für anspruchsvolle Handelsstrategien, die Preisaktionen, Chartmuster und KI-generierte Erkenntnisse kombinieren. Kommen wir nun zur Umsetzung!





Implementation in MQL5

Um die Integration zu implementieren, werden wir zunächst eine umfassende Parsing-Klasse erstellen, die wir für unsere ersten Prompts und zukünftige Anwendungen verwenden werden. Wie wir das erreichen, erfahren Sie hier.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" int OnInit (){ return ( INIT_SUCCEEDED );} void OnDeinit ( const int reason){} void OnTick (){} #define DEBUG_PRINT false enum JsonValueType {JsonUndefined,JsonNull,JsonBoolean,JsonInteger,JsonDouble,JsonString,JsonArray,JsonObject}; class JsonValue{ public : virtual void Reset(){ m_parent= NULL ; m_key= "" ; m_type=JsonUndefined; m_booleanValue= false ; m_integerValue= 0 ; m_doubleValue= 0 ; m_stringValue= "" ; ArrayResize (m_children, 0 ); } virtual bool CopyFrom( const JsonValue &source){ m_key=source.m_key; CopyDataFrom(source); return true ; } virtual void CopyDataFrom( const JsonValue &source){ m_type=source.m_type; m_booleanValue=source.m_booleanValue; m_integerValue=source.m_integerValue; m_doubleValue=source.m_doubleValue; m_stringValue=source.m_stringValue; CopyChildrenFrom(source); } virtual void CopyChildrenFrom( const JsonValue &source){ int numChildren= ArrayResize (m_children, ArraySize (source.m_children)); for ( int index= 0 ; index<numChildren; index++){ m_children[index]=source.m_children[index]; m_children[index].m_parent= GetPointer ( this ); } } public : JsonValue m_children[]; string m_key; string m_temporaryKey; JsonValue *m_parent; JsonValueType m_type; bool m_booleanValue; long m_integerValue; double m_doubleValue; string m_stringValue; static int encodingCodePage; public : JsonValue(){ Reset(); } JsonValue(JsonValue *parent,JsonValueType type){ Reset(); m_type=type; m_parent=parent; } JsonValue(JsonValueType type, string value){ Reset(); SetFromString(type,value); } JsonValue( const int integerValue){ Reset(); m_type=JsonInteger; m_integerValue=integerValue; m_doubleValue=( double )m_integerValue; m_stringValue= IntegerToString (m_integerValue); m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; } JsonValue( const long longValue){ Reset(); m_type=JsonInteger; m_integerValue=longValue; m_doubleValue=( double )m_integerValue; m_stringValue= IntegerToString (m_integerValue); m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; } JsonValue( const double doubleValue){ Reset(); m_type=JsonDouble; m_doubleValue=doubleValue; m_integerValue=( long )m_doubleValue; m_stringValue= DoubleToString (m_doubleValue); m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; } JsonValue( const bool booleanValue){ Reset(); m_type=JsonBoolean; m_booleanValue=booleanValue; m_integerValue=m_booleanValue; m_doubleValue=m_booleanValue; m_stringValue= IntegerToString (m_integerValue); } JsonValue( const JsonValue &other){ Reset(); CopyFrom(other); } ~JsonValue(){ Reset(); } }

Wir beginnen mit der Implementierung des Systems zur Analyse von JSON und konzentrieren uns dabei auf die grundlegende Klasse „JsonValue“ zur Verarbeitung von JSON-Daten für die KI-API-Integration. Zunächst definieren wir das Makro „DEBUG_PRINT“, das auf false gesetzt wird, um die Debugging-Ausgabe zu steuern und eine minimale Protokollierung während der Produktion zu gewährleisten. Dann wird eine Enumeration „JsonValueType“ mit Werten (JsonUndefined, JsonNull, JsonBoolean, JsonInteger, JsonDouble, JsonString, JsonArray, JsonObject) eingeführt, um die Datentypen von JSON zu kategorisieren, sodass die Klasse mit verschiedenen Strukturen umgehen kann, wie sie von APIs zurückgegeben werden.

Als Nächstes implementieren wir die Klasse „JsonValue“ mit öffentlichen Mitgliedern: einem Array „m_children“ für verschachtelte JSON-Elemente, den Strings „m_key“ und „m_temporaryKey“ für die Speicherung der Schlüssel während des Parsens, einem Zeiger „m_parent“ für hierarchische Beziehungen, einer „JsonValueType“-Variablen „m_type“ für den Datentyp und die Variablen „m_booleanValue“, „m_integerValue“, „m_doubleValue“ und „m_stringValue“ für die Speicherung der jeweiligen Daten, sowie eine statische „encodingCodePage“ für die Zeichenkodierung. Wir stellen mehrere Konstruktoren zur Initialisierung von „JsonValue“-Objekten zur Verfügung: einen Standardkonstruktor, der „Reset“ aufruft, einen mit Parent und Typ, einen mit Typ und String-Wert und weitere für Integer-, Long-, Double-, Boolean- und Copy-Konstruktionen, die Flexibilität bei der Erstellung von JSON-Elementen gewährleisten.

Die Methode „Reset“ setzt alle Elemente auf ihre Standardwerte zurück (z. B. null-Elternelement, leere Zeichenfolgen, undefinierter Typ, auf Null gesetzte Werte und leeres abgeleitetes Array), während die Methoden „CopyFrom“, „CopyDataFrom“ und „CopyChildrenFrom“ das tiefe Kopieren von JSON-Strukturen einschließlich untergeordneter Elemente mit korrekter Neuzuweisung der übergeordneten Elemente ermöglichen. Mit dieser grundlegenden Implementierung wird die Struktur für das Parsen und Verarbeiten von JSON-Daten geschaffen, die für künftige KI-API-Interaktionen entscheidend ist. Wir können dann fortfahren, eine rein virtuelle Funktion der Klasse zu implementieren, der Vollständigkeit halber immer noch unter einem öffentlichen Zugriffsspezifizierer. Wir verwenden Virtual, um das System flexibel und polymorph zu gestalten.

public : virtual bool IsNumericValue(){ return (m_type==JsonDouble || m_type==JsonInteger); } virtual JsonValue *FindChildByKey( string key){ for ( int index= ArraySize (m_children)- 1 ; index>= 0 ; --index){ if (m_children[index].m_key==key){ return GetPointer (m_children[index]); } } return NULL ; } virtual JsonValue *HasChildWithKey( string key,JsonValueType type=JsonUndefined); virtual JsonValue * operator []( string key); virtual JsonValue * operator []( int index); void operator =( const JsonValue &value){ CopyFrom(value); } void operator =( const int integerValue){ m_type=JsonInteger; m_integerValue=integerValue; m_doubleValue=( double )m_integerValue; m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; } void operator =( const long longValue){ m_type=JsonInteger; m_integerValue=longValue; m_doubleValue=( double )m_integerValue; m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; } void operator =( const double doubleValue){ m_type=JsonDouble; m_doubleValue=doubleValue; m_integerValue=( long )m_doubleValue; m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; } void operator =( const bool booleanValue){ m_type=JsonBoolean; m_booleanValue=booleanValue; m_integerValue=( long )m_booleanValue; m_doubleValue=( double )m_booleanValue; } void operator =( string stringValue){ m_type=(stringValue!= NULL )?JsonString:JsonNull; m_stringValue=stringValue; m_integerValue= StringToInteger (m_stringValue); m_doubleValue= StringToDouble (m_stringValue); m_booleanValue=stringValue!= NULL ; } bool operator ==( const int integerValue){ return m_integerValue==integerValue;} bool operator ==( const long longValue){ return m_integerValue==longValue;} bool operator ==( const double doubleValue){ return m_doubleValue==doubleValue;} bool operator ==( const bool booleanValue){ return m_booleanValue==booleanValue;} bool operator ==( string stringValue){ return m_stringValue==stringValue;} bool operator !=( const int integerValue){ return m_integerValue!=integerValue;} bool operator !=( const long longValue){ return m_integerValue!=longValue;} bool operator !=( const double doubleValue){ return m_doubleValue!=doubleValue;} bool operator !=( const bool booleanValue){ return m_booleanValue!=booleanValue;} bool operator !=( string stringValue){ return m_stringValue!=stringValue;} long ToInteger() const { return m_integerValue;} double ToDouble() const { return m_doubleValue;} bool ToBoolean() const { return m_booleanValue;} string ToString(){ return m_stringValue;} virtual void SetFromString(JsonValueType type, string stringValue){ m_type=type; switch (m_type){ case JsonBoolean: m_booleanValue=( StringToInteger (stringValue)!= 0 ); m_integerValue=( long )m_booleanValue; m_doubleValue=( double )m_booleanValue; m_stringValue=stringValue; break ; case JsonInteger: m_integerValue= StringToInteger (stringValue); m_doubleValue=( double )m_integerValue; m_stringValue=stringValue; m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; break ; case JsonDouble: m_doubleValue= StringToDouble (stringValue); m_integerValue=( long )m_doubleValue; m_stringValue=stringValue; m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; break ; case JsonString: m_stringValue=UnescapeString(stringValue); m_type=(m_stringValue!= NULL )?JsonString:JsonNull; m_integerValue= StringToInteger (m_stringValue); m_doubleValue= StringToDouble (m_stringValue); m_booleanValue=m_stringValue!= NULL ; break ; } } virtual string GetSubstringFromArray( char &jsonCharacterArray[], int startPosition, int substringLength){ #ifdef __MQL4__ if (substringLength<= 0 ) return "" ; #endif char temporaryArray[]; ArrayCopy (temporaryArray,jsonCharacterArray, 0 ,startPosition,substringLength); return CharArrayToString (temporaryArray, 0 , WHOLE_ARRAY , JsonValue::encodingCodePage); } virtual void SetValue( const JsonValue &value){ if (m_type==JsonUndefined) {m_type=JsonObject;} CopyDataFrom(value); } virtual void SetArrayValues( const JsonValue &list[]); virtual JsonValue *AddChild( const JsonValue &item){ if (m_type==JsonUndefined){m_type=JsonArray;} return AddChildInternal(item); } virtual JsonValue *AddChild( const int integerValue){ JsonValue item(integerValue); return AddChild(item); } virtual JsonValue *AddChild( const long longValue){ JsonValue item(longValue); return AddChild(item); } virtual JsonValue *AddChild( const double doubleValue){ JsonValue item(doubleValue); return AddChild(item); } virtual JsonValue *AddChild( const bool booleanValue){ JsonValue item(booleanValue); return AddChild(item); } virtual JsonValue *AddChild( string stringValue){ JsonValue item(JsonString,stringValue); return AddChild(item); } virtual JsonValue *AddChildInternal( const JsonValue &item){ int currentSize= ArraySize (m_children); ArrayResize (m_children,currentSize+ 1 ); m_children[currentSize]=item; m_children[currentSize].m_parent= GetPointer ( this ); return GetPointer (m_children[currentSize]); } virtual JsonValue *CreateNewChild(){ if (m_type==JsonUndefined) {m_type=JsonArray;} return CreateNewChildInternal(); } virtual JsonValue *CreateNewChildInternal(){ int currentSize= ArraySize (m_children); ArrayResize (m_children,currentSize+ 1 ); return GetPointer (m_children[currentSize]); } virtual string EscapeString( string value); virtual string UnescapeString( string value);

Noch unter dem öffentlichen Zugriffsspezifizierer implementieren wir die Methode „IsNumericValue“, die prüft, ob der JSON-Wert eine Zahl ist, indem sie true zurückgibt, wenn „m_type“ „JsonDouble“ oder „JsonInteger“ ist, was eine typspezifische Behandlung für numerische Daten ermöglicht. Dann entwickeln wir die Methode „FindChildByKey“, die rückwärts durch das Array „m_children“ iteriert, um ein Kind mit einem passenden Schlüssel zu finden, und einen Zeiger darauf oder NULL zurückgibt, wenn es nicht gefunden wird, was den Zugriff auf verschachtelte JSON-Objekte erleichtert.

Als Nächstes definieren wir überladene Zuweisungsoperatoren („operator=“) für die Typen „JsonValue“, Integer, Long, Double, Boolean und String und aktualisieren „m_type“ und die entsprechenden Wertfelder („m_integerValue“, „m_doubleValue“, „m_stringValue“, „m_booleanValue“), wobei die Typkonsistenz sichergestellt wird, z. B. durch die Umwandlung von Ganzzahlen in Doubles und Strings für eine einheitliche Speicherung. Wir implementieren auch Vergleichsoperatoren („operator==“ und „operator!=“) für Integer-, Long-, Double-, Boolean- und String-Typen, die einen direkten Wertevergleich mit den jeweiligen Feldern ermöglichen.

Zusätzlich gibt es die Konvertierungsmethoden „ToInteger“, „ToDouble“, „ToBoolean“ und „ToString“, um Werte in ihren jeweiligen Formaten abzurufen. Die Methode „SetFromString“ legt den JSON-Wert auf der Grundlage des angegebenen „JsonValueType“ fest und behandelt die Typen Boolean, Integer, Double und String, indem sie den Eingabestring konvertiert und die zugehörigen Felder aktualisiert, wobei String-Werte über „UnescapeString“ ‚unescaped‘ werden. Die Methode „GetSubstringFromArray“ extrahiert eine Teilzeichenkette aus einem Zeichenarray, indem sie einen bestimmten Teil kopiert und ihn mithilfe von „CharArrayToString“ mit der definierten „encodingCodePage“ in eine Zeichenkette umwandelt.

Schließlich implementieren wir Methoden zur Verwaltung von untergeordneten Elementen: „AddChild“ (für „JsonValue“, integer, long, double, boolean, string) fügt ein neues Kind zu „m_children“ hinzu, wobei das Elternteil und der Typ nach Bedarf festgelegt werden; „CreateNewChild“ und „CreateNewChildInternal“ erzeugen ein leeres Kind; und „SetValue“ kopiert Daten aus einem anderen „JsonValue“, wodurch sichergestellt wird, dass die Klasse JSON-Strukturen konstruieren, manipulieren und darauf zugreifen kann. Schließlich können wir die Klasse abschließen, indem wir Methoden zur Serialisierung, Deserialisierung und Kodierung von Zeichen aus Antworten und Aufforderungen aufnehmen.

public : virtual void SerializeToString( string &jsonString, bool includeKey= false , bool includeComma= false ); virtual string SerializeToString(){ string jsonString; SerializeToString(jsonString); return jsonString; } virtual bool DeserializeFromArray( char &jsonCharacterArray[], int arrayLength, int ¤tIndex); virtual bool ExtractStringFromArray( char &jsonCharacterArray[], int arrayLength, int ¤tIndex); virtual bool DeserializeFromString( string jsonString, int encoding= CP_ACP ){ int currentIndex= 0 ; Reset(); JsonValue::encodingCodePage=encoding; char characterArray[]; int arrayLength= StringToCharArray (jsonString,characterArray, 0 , WHOLE_ARRAY ,JsonValue::encodingCodePage); return DeserializeFromArray(characterArray,arrayLength,currentIndex); } virtual bool DeserializeFromArray( char &jsonCharacterArray[], int encoding= CP_ACP ){ int currentIndex= 0 ; Reset(); JsonValue::encodingCodePage=encoding; return DeserializeFromArray(jsonCharacterArray, ArraySize (jsonCharacterArray),currentIndex); }

Hier implementieren wir die Methode „SerializeToString“ mit Parametern für eine String-Referenz, „includeKey“ und „includeComma“, die die JSON-Struktur in einen String konvertiert; sie fügt ein Komma hinzu, wenn „includeComma“ wahr ist, fügt den Schlüssel hinzu, wenn „includeKey“ wahr ist, und behandelt verschiedene Typen („JsonNull“ als „null“, „JsonBoolean“ als „true“ oder „false“, „JsonInteger“ und „JsonDouble“ über Stringkonvertierung, „JsonString“ mit escapeten Werten, „JsonArray“ mit eingeklammerten Kindelementen und „JsonObject“ mit verschlüsselten Kindelementen), rekursive Serialisierung von Kindern für verschachtelte Strukturen. Eine Komfortüberladung von „SerializeToString“ erzeugt eine Zeichenkette, ruft die parametrisierte Version auf und gibt das Ergebnis zurück.

Als Nächstes implementieren wir „DeserializeFromString“, das eine JSON-Zeichenfolge und eine Kodierung (standardmäßig CP_ACP) annimmt, das Objekt zurücksetzt, „encodingCodePage“ festlegt, die Zeichenfolge mit StringToCharArray in ein Zeichenarray umwandelt und an „DeserializeFromArray“ delegiert. Die Überladung „DeserializeFromArray“ mit Encoding initialisiert den Index, setzt das Objekt zurück, setzt „encodingCodePage“ und ruft die Hauptmethode „DeserializeFromArray“ auf, die ein Zeichenarray parst, indem sie durch Zeichen iteriert, Leerzeichen behandelt, Arrays („[“ bis „]“), Objekte („{“ bis „}“), Boolesche Werte („true“ oder „false“), Null („null“), Zahlen (Erkennung von ganzen oder reellen Zahlen über gültige Zeichen) und Zeichenketten (mit Escape-Behandlung), Erstellung von untergeordneten Elementen nach Bedarf und Verwaltung der Hierarchie mit „m_parent“ und „m_temporaryKey“.

Schließlich analysiert „ExtractStringFromArray“ die Zeichenketten innerhalb des Arrays und behandelt dabei maskierte Zeichen (z. B. „

“, „\t“, Unicode „\uXXXX“) bis zu einem schließenden Anführungszeichen, nur für den Fall, dass wir uns entscheiden, Unicode Zeichen wie Emojis zu verwenden, um eine genaue Zeichenextraktion sicherzustellen. So sehen sie aus.

Wir können diese Methoden nun so definieren, dass sie ihre beabsichtigte Aufgabe genau erfüllen.

int JsonValue::encodingCodePage= CP_ACP ; JsonValue *JsonValue::HasChildWithKey( string key,JsonValueType type){ for ( int index= 0 ; index< ArraySize (m_children); index++) if (m_children[index].m_key==key){ if (type==JsonUndefined || type==m_children[index].m_type){ return GetPointer (m_children[index]); } break ; } return NULL ; } JsonValue *JsonValue:: operator []( string key){ if (m_type==JsonUndefined){m_type=JsonObject;} JsonValue *value=FindChildByKey(key); if (value){ return value;} JsonValue newValue( GetPointer ( this ),JsonUndefined); newValue.m_key=key; value=AddChild(newValue); return value; } JsonValue *JsonValue:: operator []( int index){ if (m_type==JsonUndefined) m_type=JsonArray; while (index>= ArraySize (m_children)){ JsonValue newElement( GetPointer ( this ),JsonUndefined); if ( CheckPointer (AddChild(newElement))== POINTER_INVALID ){ return NULL ;} } return GetPointer (m_children[index]); } void JsonValue::SetArrayValues( const JsonValue &list[]){ if (m_type==JsonUndefined){m_type=JsonArray;} int numChildren= ArrayResize (m_children, ArraySize (list)); for ( int index= 0 ; index<numChildren; ++index){ m_children[index]=list[index]; m_children[index].m_parent= GetPointer ( this ); } }

Um die Methoden der Klasse außerhalb des Körpers zu definieren, verwenden wir den Operator zur Auflösung des Bereichs. Wir könnten sie auch intern definieren, aber so ist der Code modular. Wir initialisieren das statische Mitglied „encodingCodePage“ auf CP_ACP (Active Code Page), um die Standard-Zeichenkodierung für String-Konvertierungen festzulegen und die Kompatibilität mit JSON-Daten aus KI-APIs zu gewährleisten. Dann implementieren wir die Methode „HasChildWithKey“, die das Array „m_children“ vorwärts durchläuft, um ein Kind mit einem passenden Schlüssel und optional einem bestimmten „JsonValueType“ zu finden (Standardwert ist „JsonUndefined“, um den Typ zu ignorieren), wobei ein Zeiger auf das passende Kind zurückgegeben wird oder NULL, wenn es nicht gefunden wird, was die Effizienz gegenüber „FindChildByKey“ verbessert, indem frühzeitig abgebrochen wird und typspezifische Prüfungen möglich sind.

Als Nächstes entwickeln wir die überladene Methode „operator“, die „m_type“ auf „JsonObject“ setzt, wenn es nicht definiert ist, mit „FindChildByKey“ nach einem Kind mit dem angegebenen Schlüssel sucht und, wenn es nicht gefunden wird, ein neues „JsonValue“ mit dem Schlüssel erstellt und es über „AddChild“ zu „m_children“ hinzufügt, wobei ein Zeiger auf das vorhandene oder neue Kind zurückgegeben wird, um einen nahtlosen Objektzugriff zu ermöglichen. In ähnlicher Weise setzt die Methode „operator“ „m_type“ auf „JsonArray“, wenn sie undefiniert ist, erweitert das „m_children“-Array mit undefinierten Elementen, wenn der Index seine Größe mit „AddChild“ überschreitet, und gibt einen Zeiger auf das Element am angegebenen Index zurück, um einen sicheren Array-Zugriff zu gewährleisten.

Zuletzt implementieren wir „SetArrayValues“, das „m_type“ auf „JsonArray“ setzt, wenn es undefiniert ist, die Größe von „m_children“ an die Größe der Eingabeliste anpasst, jeden „JsonValue“ aus der Liste in „m_children“ kopiert und den Eltern von jedem Kind auf das aktuelle Objekt setzt, was eine Massenzuweisung von Array-Werten ermöglicht. Für die anderen Methoden werden wir ein ähnliches Format verwenden. Beginnen wir mit Methoden zur Serialisierung und Deserialisierung von Zeichenketten.

void JsonValue::SerializeToString( string &jsonString, bool includeKey, bool includeComma){ if (m_type==JsonUndefined){ return ;} if (includeComma){jsonString+= "," ;} if (includeKey){jsonString+= StringFormat ( "\"%s\":" , m_key);} int numChildren= ArraySize (m_children); switch (m_type){ case JsonNull: jsonString+= "null" ; break ; case JsonBoolean: jsonString+=(m_booleanValue? "true" : "false" ); break ; case JsonInteger: jsonString+= IntegerToString (m_integerValue); break ; case JsonDouble: jsonString+= DoubleToString (m_doubleValue); break ; case JsonString: { string value=EscapeString(m_stringValue); if ( StringLen (value)> 0 ){jsonString+= StringFormat ( "\"%s\"" ,value);} else {jsonString+= "null" ;} } break ; case JsonArray: jsonString+= "[" ; for ( int index= 0 ; index<numChildren; index++){m_children[index].SerializeToString(jsonString, false ,index> 0 );} jsonString+= "]" ; break ; case JsonObject: jsonString+= "{" ; for ( int index= 0 ; index<numChildren; index++){m_children[index].SerializeToString(jsonString, true ,index> 0 );} jsonString+= "}" ; break ; } } bool JsonValue::DeserializeFromArray( char &jsonCharacterArray[], int arrayLength, int ¤tIndex){ string validNumericCharacters= "0123456789+-.eE" ; int startPosition=currentIndex; for (; currentIndex<arrayLength; currentIndex++){ char currentCharacter=jsonCharacterArray[currentIndex]; if (currentCharacter== 0 ){ break ;} switch (currentCharacter){ case '\t' : case '\r' : case '

' : case ' ' : startPosition=currentIndex+ 1 ; break ; case '[' : { startPosition=currentIndex+ 1 ; if (m_type!=JsonUndefined){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } m_type=JsonArray; currentIndex++; JsonValue childValue( GetPointer ( this ),JsonUndefined); while (childValue.DeserializeFromArray(jsonCharacterArray,arrayLength,currentIndex)){ if (childValue.m_type!=JsonUndefined){AddChild(childValue);} if (childValue.m_type==JsonInteger || childValue.m_type==JsonDouble || childValue.m_type==JsonArray){currentIndex++;} childValue.Reset(); childValue.m_parent= GetPointer ( this ); if (jsonCharacterArray[currentIndex]== ']' ){ break ;} currentIndex++; if (currentIndex>=arrayLength){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } } return (jsonCharacterArray[currentIndex]== ']' || jsonCharacterArray[currentIndex]== 0 ); } break ; case ']' : if (!m_parent){ return false ;} return (m_parent.m_type==JsonArray); case ':' : { if (m_temporaryKey== "" ){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } JsonValue childValue( GetPointer ( this ),JsonUndefined); JsonValue *addedChild=AddChild(childValue); addedChild.m_key=m_temporaryKey; m_temporaryKey= "" ; currentIndex++; if (!addedChild.DeserializeFromArray(jsonCharacterArray,arrayLength,currentIndex)){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } break ; } case ',' : startPosition=currentIndex+ 1 ; if (!m_parent && m_type!=JsonObject){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } else if (m_parent){ if (m_parent.m_type!=JsonArray && m_parent.m_type!=JsonObject){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } if (m_parent.m_type==JsonArray && m_type==JsonUndefined){ return true ;} } break ; case '{' : startPosition=currentIndex+ 1 ; if (m_type!=JsonUndefined){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } m_type=JsonObject; currentIndex++; if (!DeserializeFromArray(jsonCharacterArray,arrayLength,currentIndex)){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } return (jsonCharacterArray[currentIndex]== '}' || jsonCharacterArray[currentIndex]== 0 ); break ; case '}' : return (m_type==JsonObject); case 't' : case 'T' : case 'f' : case 'F' : if (m_type!=JsonUndefined){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } m_type=JsonBoolean; if (currentIndex+ 3 <arrayLength){ if ( StringCompare (GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 4 ), "true" , false )== 0 ){ m_booleanValue= true ; currentIndex+= 3 ; return true ; } } if (currentIndex+ 4 <arrayLength){ if ( StringCompare (GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 5 ), "false" , false )== 0 ){ m_booleanValue= false ; currentIndex+= 4 ; return true ; } } if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; break ; case 'n' : case 'N' : if (m_type!=JsonUndefined){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } m_type=JsonNull; if (currentIndex+ 3 <arrayLength){ if ( StringCompare (GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray,currentIndex, 4 ), "null" , false )== 0 ){ currentIndex+= 3 ; return true ; } } if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; break ; case '0' : case '1' : case '2' : case '3' : case '4' : case '5' : case '6' : case '7' : case '8' : case '9' : case '-' : case '+' : case '.' : { if (m_type!=JsonUndefined){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } bool isDouble= false ; int startOfNumber=currentIndex; while (jsonCharacterArray[currentIndex]!= 0 && currentIndex<arrayLength){ currentIndex++; if ( StringFind (validNumericCharacters,GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray,currentIndex, 1 ))< 0 ){ break ;} if (!isDouble){isDouble=(jsonCharacterArray[currentIndex]== '.' || jsonCharacterArray[currentIndex]== 'e' || jsonCharacterArray[currentIndex]== 'E' );} } m_stringValue=GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray,startOfNumber,currentIndex-startOfNumber); if (isDouble){ m_type=JsonDouble; m_doubleValue= StringToDouble (m_stringValue); m_integerValue=( long )m_doubleValue; m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; } else { m_type=JsonInteger; m_integerValue= StringToInteger (m_stringValue); m_doubleValue=( double )m_integerValue; m_booleanValue=m_integerValue!= 0 ; } currentIndex--; return true ; break ; } case '\"' : if (m_type==JsonObject){ currentIndex++; int startOfString=currentIndex; if (!ExtractStringFromArray(jsonCharacterArray,arrayLength,currentIndex)){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } m_temporaryKey=GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray,startOfString,currentIndex-startOfString); } else { if (m_type!=JsonUndefined){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } m_type=JsonString; currentIndex++; int startOfString=currentIndex; if (!ExtractStringFromArray(jsonCharacterArray,arrayLength,currentIndex)){ if (DEBUG_PRINT){ Print (m_key+ " " + string ( __LINE__ ));} return false ; } SetFromString(JsonString,GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray,startOfString,currentIndex-startOfString)); return true ; } break ; } } return true ; }

Wir setzen die Implementierung des Analyse-Systems fort und konzentrieren uns dabei auf die kritischen Methoden zur Serialisierungs und Deserialisierung.

Zunächst definieren wir die Methode „SerializeToString“, die eine JSON-Struktur in eine Zeichenkette umwandelt; sie überspringt undefinierte Typen, fügt ein Komma hinzu, wenn „includeComma“ wahr ist, fügt den Schlüssel an, wenn „includeKey“ wahr ist, und verwendet StringFormat, und behandelt jeden „m_type“-Fall: „JsonNull“ fügt „null“ an, „JsonBoolean“ fügt „true“ oder „false“ basierend auf „m_booleanValue“ an, „JsonInteger“ verwendet IntegerToString für „m_integerValue“, „JsonDouble“ verwendet DoubleToString für „m_doubleValue“, „JsonString“ bricht „m_stringValue“ mit „EscapeString“ und verpackt es in Anführungszeichen (oder „null“, wenn es leer ist), „JsonArray“ verpackt Kinder in Klammern mit rekursiven Aufrufen von „SerializeToString“ (ohne Schlüssel, mit Kommas für nicht-erste Elemente), und „JsonObject“ verpackt Kinder in geschweifte Klammern mit eingeschlossenen Schlüsseln. Eine bequeme Überladung von „SerializeToString“ erzeugt eine Zeichenkette, ruft die parametrisierte Version mit Standardargumenten auf und gibt das Ergebnis zurück.

Als Nächstes implementieren wir „DeserializeFromArray“, das ein Zeichenarray analysiert, um eine JSON-Struktur zu erstellen, wobei eine Zeichenfolge aus gültigen numerischen Zeichen („0123456789+-.eE“) verwendet und das Array durchlaufen wird. Es überspringt Leerzeichen, verarbeitet Arrays („[“) durch Setzen von „m_type“ auf „JsonArray“ und rekursives Deserialisieren von untergeordneten Elementen bis zu einer schließenden Klammer, validiert den Array-Abschluss, verarbeitet Schlüssel-Wert-Trennzeichen („:“) durch Zuweisen von „m_temporaryKey“ zu einem neuen untergeordneten Element, verarbeitet Wertetrennzeichen („,“), verarbeitet Objekte („{“), indem es „m_type“ auf „JsonObject“ setzt und untergeordnete Elemente bis zu einer schließenden Klammer deserialisiert, überprüft den Objektabschluss, analysiert Boolesche Werte („true“ oder „false“), indem es „m_booleanValue“ setzt, Parsen von Null („null”) durch Setzen von „m_type” auf „JsonNull”, Parsen von Zahlen durch Erkennen der Dezimal- oder Exponentialdarstellung, um „m_type” auf „JsonDouble” oder „JsonInteger” zu setzen, und Parsen von Zeichenfolgen (in Anführungszeichen) unter Verwendung von „ExtractStringFromArray” zur Verarbeitung von Escape-Zeichen.

Die Methode „DeserializeFromArray“ gewährleistet ordnungsgemäße Eltern-Kind-Beziehungen und eine Fehlerbehandlung über „DEBUG_PRINT“-Protokolle für ungültige Strukturen, was sie für das Parsen von Antworten robust macht. Schließlich können wir die Escape-Methoden definieren.

bool JsonValue::ExtractStringFromArray( char &jsonCharacterArray[], int arrayLength, int ¤tIndex){ for (; jsonCharacterArray[currentIndex]!= 0 && currentIndex<arrayLength; currentIndex++){ char currentCharacter=jsonCharacterArray[currentIndex]; if (currentCharacter== '\"' ) break ; if (currentCharacter== '\\' && currentIndex+ 1 <arrayLength){ currentIndex++; currentCharacter=jsonCharacterArray[currentIndex]; switch (currentCharacter){ case '/' : case '\\' : case '\"' : case 'b' : case 'f' : case 'r' : case 'n' : case 't' : break ; case 'u' : { currentIndex++; for ( int hexDigitIndex= 0 ; hexDigitIndex< 4 && currentIndex<arrayLength && jsonCharacterArray[currentIndex]!= 0 ; hexDigitIndex++,currentIndex++){ if (!((jsonCharacterArray[currentIndex]>= '0' && jsonCharacterArray[currentIndex]<= '9' ) || (jsonCharacterArray[currentIndex]>= 'A' && jsonCharacterArray[currentIndex]<= 'F' ) || (jsonCharacterArray[currentIndex]>= 'a' && jsonCharacterArray[currentIndex]<= 'f' ))){ if (DEBUG_PRINT){Print(m_key+ " " +CharToString(jsonCharacterArray[currentIndex])+ " " + string (__LINE__));} return false ; } } currentIndex--; break ; } default : break ; } } } return true ; } string JsonValue::EscapeString( string stringValue){ ushort inputCharacters[], escapedCharacters[]; int inputLength=StringToShortArray(stringValue, inputCharacters); if (ArrayResize(escapedCharacters, 2 *inputLength)!= 2 *inputLength){ return NULL;} int escapedIndex= 0 ; for ( int inputIndex= 0 ; inputIndex<inputLength; inputIndex++){ switch (inputCharacters[inputIndex]){ case '\\' : escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; break ; case '"' : escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; escapedCharacters[escapedIndex]= '"' ; escapedIndex++; break ; case '/' : escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; escapedCharacters[escapedIndex]= '/' ; escapedIndex++; break ; case 8 : escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; escapedCharacters[escapedIndex]= 'b' ; escapedIndex++; break ; case 12 : escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; escapedCharacters[escapedIndex]= 'f' ; escapedIndex++; break ; case '

' : escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; escapedCharacters[escapedIndex]= 'n' ; escapedIndex++; break ; case '\r' : escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; escapedCharacters[escapedIndex]= 'r' ; escapedIndex++; break ; case '\t' : escapedCharacters[escapedIndex]= '\\' ; escapedIndex++; escapedCharacters[escapedIndex]= 't' ; escapedIndex++; break ; default : escapedCharacters[escapedIndex]=inputCharacters[inputIndex]; escapedIndex++; break ; } } stringValue=ShortArrayToString(escapedCharacters, 0 ,escapedIndex); return stringValue; } string JsonValue::UnescapeString( string stringValue){ ushort inputCharacters[], unescapedCharacters[]; int inputLength=StringToShortArray(stringValue, inputCharacters); if (ArrayResize(unescapedCharacters, inputLength)!=inputLength){ return NULL;} int outputIndex= 0 ,inputIndex= 0 ; while (inputIndex<inputLength){ ushort currentCharacter=inputCharacters[inputIndex]; if (currentCharacter== '\\' && inputIndex<inputLength- 1 ){ switch (inputCharacters[inputIndex+ 1 ]){ case '\\' : currentCharacter= '\\' ; inputIndex++; break ; case '"' : currentCharacter= '"' ; inputIndex++; break ; case '/' : currentCharacter= '/' ; inputIndex++; break ; case 'b' : currentCharacter= 8 ; inputIndex++; break ; case 'f' : currentCharacter= 12 ; inputIndex++; break ; case 'n' : currentCharacter= '

' ; inputIndex++; break ; case 'r' : currentCharacter= '\r' ; inputIndex++; break ; case 't' : currentCharacter= '\t' ; inputIndex++; break ; } } unescapedCharacters[outputIndex]=currentCharacter; outputIndex++; inputIndex++; } stringValue=ShortArrayToString(unescapedCharacters, 0 ,outputIndex); return stringValue; }

Wir schließen die Implementierung ab, indem wir uns auf die Methoden zur Behandlung von Zeichenketten konzentrieren. Zunächst implementieren wir die Methode „ExtractStringFromArray“, die eine Zeichenfolge aus einem Zeichenarray analysiert, indem sie so lange iteriert, bis ein schließendes Anführungszeichen oder das Ende des Arrays erreicht ist, und dabei Escape-Sequenzen (z. B. "", """, "/", "\b", "\f", "

", "\r", "\t") und Escapes von Unicode ("\uXXXX") verarbeitet, indem sie vier Hexadezimalziffern validiert, bei ungültigen Hexadezimalzahlen oder Begrenzungsfehlern false zurückgibt und „DEBUG_PRINT“ zum Debuggen ungültiger Fälle verwendet, um eine genaue Zeichenfolgen-Extraktion für die JSON-Parsing zu gewährleisten.

Dann entwickeln wir die Methode „EscapeString“, die eine Zeichenkette in ihre JSON-konforme Form umwandelt, indem sie sie mit StringToShortArray in ein Array vom Typ short umwandelt, ein Ausgabe-Array auf die doppelte Länge der Eingabe verkleinert, um Escape-Zeichen unterzubringen, und durch jedes Zeichen iteriert, um Sonderfälle zu behandeln: Backslash, Anführungszeichen, Schrägstrich, Backspace (8), Formfeed (12), Zeilenumbruch, Wagenrücklauf und Tabulator werden mit einem vorangestellten Backslash escaped (z. B., „

“ für neue Zeile, während andere Zeichen direkt kopiert werden und die maskierte Zeichenfolge über die Funktion ShortArrayToString zurückgegeben wird.

Zuletzt implementieren wir die Methode „UnescapeString“, die den Escape-Prozess umkehrt, indem sie die Eingabezeichenfolge in ein kurzes Array konvertiert, die Größe eines Ausgabe-Arrays an die Eingabelänge anpasst und Escape-Sequenzen iterativ verarbeitet: Wenn ein Backslash angetroffen wird, wird das nächste Zeichen interpretiert (z. B., „

“ für Zeilenumbruch, „\t“ für Tabulator), wobei das nicht verkappte Zeichen in die Ausgabe kopiert wird, während nicht verkappte Zeichen direkt kopiert werden und die nicht verkappte Zeichenkette über „ShortArrayToString“ oder NULL bei einem Größenänderungsfehler zurückgegeben wird. Diese Methoden stellen sicher, dass die Klasse „JsonValue“ mit Sonderzeichen in JSON-Strings umgehen kann, was für die korrekte Formatierung von API-Anfragen und das Parsen von KI-Antworten auf robuste und zuverlässige Weise entscheidend ist. Hier ein Beispiel für die Verwendung von Sonderzeichen, die für eine einfachere Kommunikation und ein reibungsloses Verständnis korrekt interpretiert werden.

Nachdem die Klassenimplementierung abgeschlossen ist, können wir nun mit der Parsing-Logik beginnen. Aber lassen Sie uns zuerst den Parser testen und sicherstellen, dass alles in Ordnung ist. Wir werden dies im nächsten Abschnitt tun.





Testen des JSON-Parsers

Um die Zuverlässigkeit unseres JSON-Parsing-Frameworks zu gewährleisten, testen wir die Klasse „JsonValue“ in MQL5 rigoros, um ihre Fähigkeit zu überprüfen, verschiedene JSON-Strukturen zu verarbeiten, die für die KI-API-Integration entscheidend sind. Im Folgenden wird der Testansatz beschrieben, einschließlich der Testfälle, der erwarteten Ergebnisse und der Methoden zur Validierung der Funktionalität des Parsers in einer Handelsumgebung. Wir werden eine Codefunktion definieren und sie in OnInit aufrufen und den Inhalt ausdrucken. Hier ist der erste Code. Wir werden die gleiche Datei verwenden. Drucken wir zunächst „Hello world“, wie im Falle eines Anfangs.

void TestBasicSerialization(){ Print ( "

--- Testing Basic Serialization ---" ); JsonValue root; root[ "string" ] = "hello world" ; root[ "number" ] = 42 ; root[ "double" ] = 3.14159 ; root[ "boolean" ] = true ; root[ "empty" ] = "" ; string json = root.SerializeToString(); Print ( "Serialized JSON: " , json); JsonValue parsed; if (parsed.DeserializeFromString(json)){ Print ( "Deserialization successful" ); Print ( "String: " , parsed[ "string" ].ToString()); Print ( "Number: " , ( int )parsed[ "number" ].ToInteger()); Print ( "Double: " , parsed[ "double" ].ToDouble()); Print ( "Boolean: " , parsed[ "boolean" ].ToBoolean()); Print ( "Empty: " , parsed[ "empty" ].ToString()); } else { Print ( "Deserialization failed!" ); } } int OnInit (){ TestBasicSerialization(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Wir erstellen eine Funktion „TestBasicSerialization“ und erstellen das Objekt „JsonValue“ mit dem Namen „root“ und weisen Werte mit „operator[]“ zu: „string“ zu „hello world“, „number“ zu 42, „double“ zu 3.14159, „boolean“ auf true und „empty“ auf eine leere Zeichenkette, wobei die wichtigsten JSON-Datentypen (JsonString, JsonInteger, JsonDouble, JsonBoolean) abgedeckt werden. Dann rufen wir „SerializeToString“ auf „root“ auf, um einen JSON-String zu generieren, speichern ihn in „json“ und geben ihn zur Überprüfung mit Print auf dem Terminal MetaTrader 5 aus.

Als Nächstes erstellen wir ein neues „JsonValue“-Objekt mit dem Namen „parsed“ und rufen „DeserializeFromString“ mit dem „json“-String auf, um die JSON-Struktur zu rekonstruieren, wobei wir prüfen, ob der Wert true zurückgegeben wird, um den Erfolg zu bestätigen. „ToString“, „ToInteger“ (Umwandlung in int), „ToDouble“ und „ToBoolean“, um die Werte von „string“, „number“ und „double“ abzurufen und zu drucken, „number“, „double“, „boolean“ und „empty“ über „operator[]“ abrufen und ausgeben; schlägt dies fehl, drucken wir „Deserialization failed!“. In OnInit rufen wir schließlich „TestBasicSerialization“ auf, um den Test bei der Programminitialisierung auszuführen und „INIT_SUCCEEDED“ zurückzugeben, um die erfolgreiche Einrichtung anzuzeigen. Hier ist die Ausgabe, die wir erhalten.

Aus dem Bild geht hervor, dass die grundlegende Serialisierung erfolgreich war. Testen wir nun die grundlegende Deserialisierung und sehen wir nach.

void TestBasicDeserialization(){ Print ( "

--- Testing Basic Deserialization ---" ); string testJson = "{\"name\":\"John\",\"age\":30,\"isStudent\":false,\"salary\":1500.75}" ; JsonValue parsed; if (parsed.DeserializeFromString(testJson)){ Print ( "Parsed successfully:" ); Print ( "Name: " , parsed[ "name" ].ToString()); Print ( "Age: " , ( int )parsed[ "age" ].ToInteger()); Print ( "Is Student: " , parsed[ "isStudent" ].ToBoolean()); Print ( "Salary: " , parsed[ "salary" ].ToDouble()); } else { Print ( "Failed to parse JSON" ); } }

Bei der Prüfung erhalten wir folgendes Ergebnis.

Auch das war ein Erfolg. Erhöhen wir nun den Komplexitätsgrad und sehen wir weiter.

void TestComplexObject(){ Print ( "

--- Testing Complex Object ---" ); JsonValue root; root[ "person" ][ "name" ] = "Alice" ; root[ "person" ][ "age" ] = 25 ; root[ "person" ][ "isActive" ] = true ; root[ "person" ][ "score" ] = 95.5 ; root[ "person" ][ "address" ][ "street" ] = "123 Main St" ; root[ "person" ][ "address" ][ "city" ] = "New York" ; root[ "person" ][ "address" ][ "zipcode" ] = "10001" ; root[ "person" ][ "hobbies" ].AddChild( "reading" ); root[ "person" ][ "hobbies" ].AddChild( "gaming" ); root[ "person" ][ "hobbies" ].AddChild( "coding" ); root[ "person" ][ "preferences" ][ "theme" ] = "dark" ; root[ "person" ][ "preferences" ][ "notifications" ] = true ; string json = root.SerializeToString(); Print ( "Complex JSON: " , json); JsonValue parsed; if (parsed.DeserializeFromString(json)){ Print ( "Round-trip successful" ); Print ( "Name: " , parsed[ "person" ][ "name" ].ToString()); Print ( "Age: " , ( int )parsed[ "person" ][ "age" ].ToInteger()); Print ( "City: " , parsed[ "person" ][ "address" ][ "city" ].ToString()); Print ( "Zipcode: " , parsed[ "person" ][ "address" ][ "zipcode" ].ToString()); Print ( "Theme: " , parsed[ "person" ][ "preferences" ][ "theme" ].ToString()); Print ( "Hobby count: " , ArraySize (parsed[ "person" ][ "hobbies" ].m_children)); } } void TestArrayHandling(){ Print ( "

--- Testing Array Handling ---" ); JsonValue root; for ( int i = 0 ; i < 5 ; i++){ root[ "numbers" ].AddChild(i * 10 ); } root[ "mixed" ].AddChild( "string" ); root[ "mixed" ].AddChild( 123 ); root[ "mixed" ].AddChild( 45.67 ); root[ "mixed" ].AddChild( true ); JsonValue item; item[ "id" ] = 1 ; item[ "name" ] = "Item 1" ; item[ "price" ] = 19.99 ; root[ "items" ].AddChild(item); item[ "id" ] = 2 ; item[ "name" ] = "Item 2" ; item[ "price" ] = 29.99 ; root[ "items" ].AddChild(item); JsonValue nestedArray; nestedArray.AddChild( "nested1" ); nestedArray.AddChild( "nested2" ); root[ "nested" ].AddChild(nestedArray); string json = root.SerializeToString(); Print ( "Array JSON: " , json); JsonValue parsed; if (parsed.DeserializeFromString(json)){ Print ( "Numbers array length: " , ArraySize (parsed[ "numbers" ].m_children)); Print ( "Mixed array length: " , ArraySize (parsed[ "mixed" ].m_children)); Print ( "Items array length: " , ArraySize (parsed[ "items" ].m_children)); Print ( "First item name: " , parsed[ "items" ][ 0 ][ "name" ].ToString()); Print ( "Second item price: " , parsed[ "items" ][ 1 ][ "price" ].ToDouble()); } } void TestErrorHandling(){ Print ( "

--- Testing Error Handling ---" ); JsonValue parsed; string invalidJson = "{\"name\": \"test\", \"age\": }" ; if (!parsed.DeserializeFromString(invalidJson)){ Print ( "✓ Correctly rejected invalid JSON" ); } string malformedJson = "{\"name\": \"test\" \"age\": 30}" ; if (!parsed.DeserializeFromString(malformedJson)){ Print ( "✓ Correctly rejected malformed JSON" ); } if (!parsed.DeserializeFromString( "" )){ Print ( "✓ Correctly handled empty string" ); } string incompleteJson = "{\"name\": \"test\"" ; if (!parsed.DeserializeFromString(incompleteJson)){ Print ( "✓ Correctly rejected incomplete JSON" ); } }

Wir testen und erhalten das folgende Ergebnis.

Testen wir nun Leistung, verschachtelte Strukturen und Datentypen.

void TestPerformance(){ Print ( "

--- Testing Performance ---" ); int startTime = GetTickCount (); int iterations = 100 ; int successCount = 0 ; for ( int i = 0 ; i < iterations; i++){ JsonValue root; root[ "test_id" ] = i; root[ "name" ] = "Test Item " + IntegerToString (i); root[ "value" ] = i * 1.5 ; root[ "active" ] = (i % 2 == 0 ); for ( int j = 0 ; j < 5 ; j++){ root[ "tags" ].AddChild( "tag" + IntegerToString (j)); } string json = root.SerializeToString(); JsonValue parsed; if (parsed.DeserializeFromString(json)){ successCount++; } } int endTime = GetTickCount (); Print ( "Performance: " , iterations, " iterations in " , endTime - startTime, "ms" ); Print ( "Success rate: " , successCount, "/" , iterations, " (" , DoubleToString (successCount* 100.0 /iterations, 1 ), "%)" ); } void TestNestedStructures(){ Print ( "

--- Testing Nested Structures ---" ); JsonValue root; root[ "level1" ][ "level2" ][ "level3" ][ "level4" ][ "value" ] = "deep_nested" ; root[ "level1" ][ "level2" ][ "level3" ][ "level4" ][ "number" ] = 999 ; JsonValue user; user[ "name" ] = "John" ; user[ "profile" ][ "age" ] = 30 ; user[ "profile" ][ "settings" ][ "theme" ] = "dark" ; user[ "profile" ][ "settings" ][ "notifications" ] = true ; root[ "users" ].AddChild(user); user[ "name" ] = "Jane" ; user[ "profile" ][ "age" ] = 25 ; user[ "profile" ][ "settings" ][ "theme" ] = "light" ; user[ "profile" ][ "settings" ][ "notifications" ] = false ; root[ "users" ].AddChild(user); string json = root.SerializeToString(); Print ( "Nested JSON: " , json); JsonValue parsed; if (parsed.DeserializeFromString(json)){ Print ( "✓ Nested structures parsed successfully" ); Print ( "Deep value: " , parsed[ "level1" ][ "level2" ][ "level3" ][ "level4" ][ "value" ].ToString()); Print ( "User count: " , ArraySize (parsed[ "users" ].m_children)); Print ( "First user theme: " , parsed[ "users" ][ 0 ][ "profile" ][ "settings" ][ "theme" ].ToString()); Print ( "Second user age: " , ( int )parsed[ "users" ][ 1 ][ "profile" ][ "age" ].ToInteger()); } } void TestDataTypes(){ Print ( "

--- Testing Data Types ---" ); JsonValue root; root[ "string_type" ] = "hello world" ; root[ "int_type" ] = 42 ; root[ "long_type" ] = 1234567890123 ; root[ "double_type" ] = 3.14159265358979 ; root[ "bool_true" ] = true ; root[ "bool_false" ] = false ; root[ "empty_string" ] = "" ; root[ "scientific_positive" ] = 1.23 e+ 10 ; root[ "scientific_negative" ] = 1.23 e- 10 ; string json = root.SerializeToString(); Print ( "Data Types JSON: " , json); JsonValue parsed; if (parsed.DeserializeFromString(json)){ Print ( "✓ All data types parsed successfully" ); Print ( "String: " , parsed[ "string_type" ].ToString()); Print ( "Integer: " , ( int )parsed[ "int_type" ].ToInteger()); Print ( "Long: " , parsed[ "long_type" ].ToInteger()); Print ( "Double: " , parsed[ "double_type" ].ToDouble()); Print ( "Bool True: " , parsed[ "bool_true" ].ToBoolean()); Print ( "Bool False: " , parsed[ "bool_false" ].ToBoolean()); Print ( "Scientific Positive: " , parsed[ "scientific_positive" ].ToDouble()); Print ( "Scientific Negative: " , parsed[ "scientific_negative" ].ToDouble()); } }

Hier ist die Ausgabe.

Das war ein Erfolg. Lassen Sie uns nun die Escape-Zeichen testen.

void TestEscapeCharacters(){ Print ( "

--- Testing Escape Characters ---" ); JsonValue root; root[ "backslash" ] = "\\\\" ; root[ "quote" ] = "\\\"" ; root[ "newline" ] = "\

" ; root[ "tab" ] = "\\t" ; root[ "carriage_return" ] = "\\r" ; root[ "form_feed" ] = "\\u000C" ; root[ "backspace" ] = "\\u0008" ; root[ "mixed_escapes" ] = "Line1\

Line2\\tTabbed\\\"Quoted\\\"\\\\Backslash" ; string json = root.SerializeToString(); Print ( "Escape Chars JSON: " , json); JsonValue parsed; if (parsed.DeserializeFromString(json)){ Print ( "✓ Escape characters parsed successfully" ); Print ( "Backslash: '" , parsed[ "backslash" ].ToString(), "'" ); Print ( "Quote: '" , parsed[ "quote" ].ToString(), "'" ); Print ( "Newline: '" , parsed[ "newline" ].ToString(), "'" ); Print ( "Tab: '" , parsed[ "tab" ].ToString(), "'" ); Print ( "Carriage Return: '" , parsed[ "carriage_return" ].ToString(), "'" ); Print ( "Form Feed: '" , parsed[ "form_feed" ].ToString(), "'" ); Print ( "Backspace: '" , parsed[ "backspace" ].ToString(), "'" ); Print ( "Mixed: '" , parsed[ "mixed_escapes" ].ToString(), "'" ); } else { Print ( "✗ Escape characters parsing failed" ); } }

Wir kommen zu folgendem Ergebnis.

Das war ein Erfolg. Da wir bestätigt haben, dass unsere JSON-Implementierung brauchbar ist, können wir sie nun für die Erstellung von KI-Integrationen in zukünftigen Programmen verwenden, die wir erstellen werden.





Schlussfolgerung

Insgesamt haben wir ein JSON (JavaScript Object Notation)-Parsing-Framework in MQL5 entwickelt und eine „JsonValue“-Klasse implementiert, um die Serialisierung und Deserialisierung von JSON-Daten zu handhaben, die für die Interaktionen der API (Application Programming Interface) wichtig sind. Durch Methoden wie „SerializeToString“, „DeserializeFromArray“ und „EscapeString“ sowie Tests mit Funktionen wie „TestBasicSerialization“ stellen wir eine zuverlässige Verarbeitung verschiedener JSON-Strukturen sicher und schaffen so eine solide Grundlage für zukünftige KI-gesteuerte Handelssysteme. In den folgenden Teilen werden wir die KI in unsere Handelsanwendungen integrieren und mit ihr interagieren. Bleiben Sie am Ball.