Kopieren des Handels aus MetaTrader 5 nach MetaTrader 4

Einleitung

Vor gar nicht so langer Zeit dachten viele Händler, MetaTrader 5 sei eine rohe Plattform, die für den realen Handel nicht geeignet ist. Doch jetzt, nach kurzer Zeit, fragt man sich, wann der reale Handel möglich sein wird. Viele Händler wissen bereits die Vorteile von MetaTrader 5 zu schätzen. Zudem verstärkte die von MetaQuotes Software Corp. durchgeführte Meisterschaft das Interesse der Entwickler an MQL5. Und nun soll dieses Interesse in Form von Gewinnen aus dem Handel in der Praxis umgesetzt werden. Die Frage "Wann wird der reale Handel möglich sein?" ist falsch adressiert. Die Antwort darauf hängt vom jeweiligen Broker ab. Die Broker sind es, die die endgültige Entscheidung über den Zeitpunkt für den Übergang zur neuen Plattform treffen.



Was kann ein einsamer Händler in einer solchen Situation tun? Die Antwort liegt auf der Hand: Man soll die Möglichkeiten für den realen Handel von MetaTrader 4 als Übergang zu MetaTrader 5 nutzen, d. h. eine Kopie schreiben. Die Verbindung zwischen zwei MetaTrader 4 Terminals ist im Internet keine Neuheit. Nun ist es an der Zeit, eine solche Verbindung mit MetaTrader 5 zu schreiben.





Vorbemerkung

Für die Umsetzung der hier behandelten Ideen müssen folgende Fragen geklärt werden: "Woher kommt der Gewinn?" und "Wie kann ein Händler das Wachstum von Gewinnen steuern?". Die Antworten scheinen auf den ersten Blick offensichtlich. Billig kaufen, teuer verkaufen. Doch sehen wir uns die Bestandteile der Gewinne an. Gewinn ist die Differenz zwischen Kauf und Verkauf, multipliziert mit dem Einsatz. Das heißt, der Gewinn besteht aus zwei Teilen: Gebote und das Volumen einer Handelsposition.



Was kann der Händler verwalten? Welche dieser beiden Komponenten steuert den Handel? Natürlich ist es das Volumen einer Handelsposition. Gebote werden vom Broker empfangen und können durch den Händler nicht verändert werden. Hier ist die erste Schlussfolgerung: Um eine Kopie des Handels zu erstellen, muss das Volumen von Handelspositionen synchron gehalten werden.





1. Vergleich der zwei Plattformen

1.1 Unterschiede im Buchhaltungssystem



Die verglichenen Plattformen haben verschiedene Buchhaltungssysteme für den Handel, was das Kopieren erschweren kann. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass MetaTrader 5 die führende Rolle in dieser Verbindung übernimmt. Das bedeutet, dass wir das gleiche Buchhaltungssystem in MetaTrader 4 virtuell replizieren müssen.

Eine Handelsposition in MetaTrader 5 ergibt sich aus einzelnen Handelsordern, was der Order-Buchhaltung in MetaTrader 4 nicht widerspricht. Der gemeinsame Stop Loss und Take Profit einer Position lässt sich durch die Platzierung der gleichen Stop Loss und Take Profit für jede offene Order umsetzen. Wesentliche Unterschiede zwischen den Plattformen treten nur bei der Frage auf, welche Order in MetaTrader 4 geschlossen werden soll. Da MetaTrader 5 über keine separate Buchhaltung über Order in einer Handelsposition verfügt, kann diese Frage zum Stolperstein werden.



1.2 Volumina von Handelspositionen



Sehen wir uns näher an, ob es irgendeinen Unterschied macht, welche Order geschlossen wird. Wird es sich auf den Gewinn auswirken? Zum Beispiel: Wir haben zwei Order, die zu verschiedenen Zeiten geöffnet und ebenso zu verschiedenen Zeiten geschlossen wurden, aber für eine gewisse Zeit nebeneinander bestanden haben. Das bedeutet, wir versuchen, eine Handelsposition im Order-Buchhaltungssystem zu emulieren.



Berechnen wir verschiedene Varianten, was mit dem Gewinn passiert, wenn wir die Höhe der Schließungsniveaus der Order ändern:

Art

Umfang

Öffnungsniveau

Schließungsniveau Verkauf 0,1 1,39388 1,38438 Verkauf 0,1 1,38868

1,38149

Schreiben wir einen Code für einen Rechner:



void OnStart () { double open1= 1.39388 ,close1= 1.38438 , open2= 1.38868 ,close2= 1.38149 ; Print ( "total " ,n1(profit((open1-close1), 0.1 )+profit((open2-close2), 0.1 ))); Print ( "order2 pp=" ,ns(open2-close2), " profit=" ,n1(profit((open2-close2), 0.1 ))); Print ( "order1 pp=" ,ns(open1-close1), " profit=" ,n1(profit((open1-close1), 0.1 ))); } string ns( double v){ return ( DoubleToString (v, _Digits ));} string n1( double v){ return ( DoubleToString (v, 1 ));} double profit( double v, double lot){ return (v/ _Point *lot);}

order 1 pp= 0.00950 profit= 95.0 order 2 pp= 0.00719 profit= 71.9 total 166.9

Hier ist die Berechnung:

Jetzt wechseln wir die Werte von close1 und close2 aus.



order 1 pp= 0.01239 profit= 123.9 order 2 pp= 0.00430 profit= 43.0 total 166.9





Abbildung 1. Varianten der Order-Schließung



Abbildung 1 zeigt, dass die Bereiche AB und CD in beiden Versionen Volumina gleich 0,1 haben, während BC ein Volumen von 0,2 hat. Das hängt nicht davon ab, von welchen Ordern das Volumen geschlossen ist.

Bei den Gewinnen einzelner Order gibt es Unterschiede, doch der Gesamtgewinn der Positionen ist gleich. Beachten Sie, dass dieses Beispiel für gleiche Volumina von Ordern berechnet wurde. Das bedeutet, auf den gleichen Niveaus wurde nicht die Schließung einer Order, sondern des gleichen Umfangs umgesetzt. Und wenn wir uns strikt an das Prinzip der Schließung des Volumens halten, kommt es auch nicht darauf an, wie hoch das Volumen einer Order ist. Wenn das Schließungsvolumen höher ist als das Order-Volumen, erfolgt eine Teilschließung.



Hier ist also die wichtigste Schlussfolgerung: Für die Gesamtposition ist es unerheblich, welche Order geschlossen wird, Wichtig ist, dass die geschlossenen Volumina auf einem bestimmten Niveau gleich sein müssen.

1.3 Kopieren von Abschlüssen



Anhand der obigen Beispiele sehen Sie, dass es nicht erforderlich ist, vom in MQL5 geschriebenen Expert Advisor erzeugte Signale zu übertragen, um den gleichen Gewinn zu erzielen. Sie müssen nur die Volumina von Handelspositionen replizieren, obwohl es sich aus Gründen, die später besprochen werden, nicht um einen genau identischen Handel handelt. Allerdings können diese Gründe kein Hindernis für realen Gewinn mithilfe eines rentablen in MQL5 geschriebenen EAs sein.



Der erste Grund für den Rückgang des Gewinns ist der Unterschied der Gebote. Bei einigen Brokern kann er über dem Spread liegen. Das liegt daran, dass die Übertragung in Echtzeit stattfindet. Und wenn ein EA in MetaTrader 5 entscheidet, eine Position zu öffnen, kann der Broker, mit dem MetaTrader 4 verbunden ist, schlicht und einfach einen anderen Preis haben. Und der Preis kann in diesem Fall besser oder schlechter sein.



Der zweite Grund für den Rückgang des Gewinns ist der Zeitfaktor. Eine Position wird kopiert, nachdem sie bereits in MetaTrader 5 erschienen ist. Somit ist die Verzögerung unvermeidlich.



Diese zwei Gründe überschatten alle Scalping-Strategien. Deshalb lassen sich solche Strategien nicht anwenden, bis der reale Handel in MetaTrader 5 möglich ist.



Ein System, das auf einen Gewinn (aus einem Abschluss) hindeutet, der den Spread bei Weitem übersteigt und nicht auf die Gebote eines bestimmten Brokers reagiert, kann zum Verdienen von echtem Geld mithilfe der Positionskopie genutzt werden.



2. Umsetzung der Aufgabe



Anbindung der Übergabe von Signalen zwischen MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Übertragung von Positionen aus MetaTrader 5 Erhalten von Signalen in MetaTrader 4 Replizieren der Handelspositionen in MetaTrader 4



2,1. Anbindung der Übergabe von Signalen zwischen MetaTrader 5 und MetaTrader 4

Die erste Variante ist die Übertragung von Signalen über eine gemeinsam genutzte Datei. Die Frage lautet: Würde das häufige Erfassen in der Datei nicht die Hardware beschädigen? Wenn Sie neue Daten nur dann schreiben, wenn sich eine Position verändert hat, treten solche Aufzeichnungen nicht sehr häufig auf. Nicht häufiger, als die Windows-Entwickler Änderungen an der Auslagerungsdatei vornehmen. Das ist wiederum ein bewährter Vorgang, der die Hardware nicht beschädigt. Das Schreiben in eine gemeinsame Datei ist eine akzeptable Umsetzungsmöglichkeit für nicht sehr häufig vorkommende Anfragen. Das ist eine weitere Beschränkung für Scalping-Strategien, auch wenn ihre Tragweite viel geringer ist als die der vorherigen Beschränkung.



Für die Anbindung können Sie die Funktion von MetaTrader 5 zum Schreiben von Unterverzeichnissen in jeder beliebigen Tiefe nutzen. Ich habe nicht getestet, ob es wirklich mit "jeder beliebigen" Tiefe funktioniert, aber bis zu 10 Unterverzeichnisse werden definitiv geschrieben. Und mehr brauchen wir nicht. Natürlich können Sie eine DLL nutzen, um den Zugriff zu ermöglichen, aber mein Prinzip ist, die DLL nicht zu nutzen, wenn sich das Problem ohne sie lösen lässt. Um das Problem ohne DLL zu lösen, installieren Sie einfach MetaTrader 4 in das Verzeichnis \Files\ des MetaTrader 5 Terminals (siehe Arbeiten mit Dateien).

Somit wird der Pfad zur gemeinsamen Datei so aussehen:



C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files\MetaTrader 4\experts\files\xxx

Mit diesem Ort wird die Datei sowohl in MetaTrader 4 als auch in MetaTrader 5 verfügbar sein. Die Möglichkeit der gemeinsamen Nutzung von Dateien wird durch die Funktionen von MQL5 sichergestellt.



2,2. Übertragung von Positionen aus MetaTrader 5

Zu Übertragungszwecken und für die sparsame Nutzung von Ressourcen benötigen wir eine Funktion, die die Erscheinung/Modifizierung/Schließung einer Handelsposition für alle Instrumente überwacht. Weiter oben haben wir herausgefunden, dass wir für die Übertragung eines Abschlusses nur das Volumen einer Handelsposition kennen müssen. Addieren Sie das Instrumentsymbol und die SL- und TP-Niveaus zum Volumen.



Um die Änderungen zu verfolgen, müssen wir den vorherigen Zustand einer Position kennen. Falls der vorherige und aktuelle Zustand nicht gleich sind (und die Position sich somit verändert hat), muss dies in der Datei abgebildet werden. Wir brauchen außerdem eine Funktion zum Schreiben dieser Information in die Datei. Die Datei muss so geöffnet werden, dass sie für die gleichzeitige Verwendung durch mehrere Programme verfügbar ist.



Um den Moment der Modifizierung einer Position nicht zu verpassen, muss das Tracking-System in der Funktion OnTimer() implementiert werden, da wir alle Instrumente gleichzeitig verfolgen müssen und Ticks für unterschiedliche Symbole zu verschiedenen Zeiten erscheinen. Ferner müssen wir ein Signal über die Veränderung im Inhalt der Datei senden.

2,3. Erhalten von Signalen in MetaTrader 4

Das Signal der Aktualisierung der Datei muss verfolgt werden. Dies lässt sich durch eine Variable erreichen, deren Zustand für den Eintritt in den Bereich der Veränderung der Position überwacht wird. Wir brauchen eine Funktion zum Lesen einer Datei mit dem Zustand von Positionen. Dabei handelt es sich um eine Standardfunktion.



Übergabe der Dateiinhalte an die Arrays für die Berechnung. Hier brauchen wir den Parser. Da nicht nur Zahlen, sondern auch Symbole übergeben werden, ist es empfehlenswert, bei der Übertragung aus MetaTrader 5 alles in Strings umzucodieren. Durch das Schreiben aller Dateien für ein Symbol in einen Textstring beheben wir außerdem das Risiko des Verwechselns von Daten.

2,4. Replizieren der Handelspositionen in MetaTrader 4

Das ist der größte Satz von Funktionen. Er sollte in mehrere Unterklassen aufgeteilt werden.



Vergleich virtueller Funktionen;

Funktion der Auswahl von Ordern; Funktion der Öffnung von Ordern; Funktion der Schließung von Ordern; Funktion der Modifizierung von Ordern.

2.4.1. Vergleich virtueller Funktionen

Der Vergleich virtueller Funktionen ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Positionen konform sind. Die Funktion muss die Position für jedes Symbol separat berechnen und in der Lage sein, Positionen, für die der Handel verboten ist, herauszufiltern (sofern vorhanden).



In der Praxis kann es zu Situationen kommen, in denen der Broker nicht über das Symbol verfügt, für das das Signal aus MetaTrader 5 übergeben wird. Doch das sollte den Handel im Allgemeinen nicht behindern, wobei natürlich eine Warnung ausgegeben werden sollte. Der Benutzer hat das Recht, über eine solche Situation informiert zu werden.

2.4.2. Funktion der Auswahl von Ordern

Diese Funktion muss die Order abhängig vom Symbol auswählen, um weiter mit ihnen zu arbeiten. In diesem Fall müssen die Order außerdem gefiltert werden, um keine Pending Orders zu enthalten, da wir nur die offenen Positionen übertragen.



2.4.3. Funktion der Öffnung von Ordern

Sie muss die Höchstmenge an Berechnungen enthalten. Somit ist es genug, das Volumen und den Typ zu übergeben.

2.4.4. Funktion der Schließung von Ordern

Wie die vorherige muss auch diese Funktion alles berechnen, bevor sie den Befehl zum Schließen ausgibt.

2.4.5. Funktion der Modifizierung von Ordern

Diese Funktion muss eine Überprüfung auf die Nähe zum Markt beinhalten. Außerdem ist es wünschenswert, die Platzierung von Ordern und Stop-Niveaus zeitlich zu verteilen, da die Platzierung von Stop-Niveaus während der Eröffnung nicht bei allen Brokern erlaubt ist. Zusätzlich erhöht die gemeinsame Öffnung von Ordern und Festlegung von Stop-Niveaus die Wahrscheinlichkeit von neuen Geboten.



Somit wird die Position schnell wiederholt. Und das Platzieren von Stop-Niveaus ist zweitrangig, wobei es nicht weniger wichtig ist.





3. Umsetzung

Die Codes sind detailliert kommentiert, fast Zeile für Zeile. Deshalb verweile ich beim Erklären der Codes nur bei den schwierigsten Teilen.



Anbindung der Übergabe von Signalen zwischen MetaTrader 5 und MetaTrader 4

Die Anbindung wird in MetaTrader 5 durch die folgende Funktion umgesetzt:



void WriteFile( string folder= "Translator positions" )

Die Flags der Öffnung bedeuten:

FILE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_ANSI

Datei ist zum Schreiben geöffnet | gemeinsame Nutzung durch verschiedene Programme zum Lesen ist erlaubt | ansi-Kodierung



In MetaTrader 4 wird die Anbindung durch die folgende Funktion umgesetzt:

int READS( string files, string &s[], bool resize)

Der Parameter resize verhindert die Neuverteilung des Speichers des Arrays aus erhaltenen Daten. Im Code wird Speicher für dieses Array mit jeder Iteration zugewiesen, weil es einem Entwickler nicht möglich ist, die Menge von Zeilen zu prognostizieren. Sie hängt von der Menge der in MetaTrader 5 ausgewählten Symbole ab. Deshalb kann sie nicht im Voraus in MetaTrader 4 berechnet werden.



Deshalb muss das Array bei jedem Schritt um eins erhöht werden. Allerdings muss diese Funktion beim zweiten Aufruf der Funktion blockiert werden, da die Länge des Arrays bereits definiert ist und sich nicht ändert. Nutzen Sie zu diesem Zweck die Variable bool resize.

Übertragung von Positionen aus MetaTrader 5

Um die Übertragung in der Funktion OnTimer mit einer Frequenz von 1 Sek. zu organisieren, werden Daten aller Positionen in der folgenden Position empfangen:

void get_positions()

Anschließend erfolgt der Vergleich des vorherigen Wertes der Positionen mit dem aktuellen Wert der Funktion:

bool compare_positions()

Der Austritt mit return(true) tritt dabei auf, wenn mindestens eine Zelle nicht damit übereinstimmt. Der Austritt mit return(true) bedeutet, dass die Positionen nicht gleich sind und die Datei neu geschrieben werden muss. Beim erneuten Schreiben der Datei erhöht sich der Zähler cnt_command um eins.

Erhalten von Signalen in MetaTrader 4

Nach dem Lesen der Datei mithilfe der Funktion READS() haben wir ein ausgefülltes Array von Strings s[].



Um nützliche Informationen aus diesen Strings zu beziehen, brauchen wir einen Parser.



Die Funktion:



int parser( int Size)

ist nur ein Wrapper für den Aufruf der Funktion für die Identifizierung der Zeile:

void parser_string( int x)

Die Funktion erkennt alle Zellen mit Ausnahme von Symbolen.



Das Symbol wird in einem Zyklus erkannt, einmalig am Anfang eines Algorithmus, mithilfe der Funktion:

void parser_string_Symbols( int x)

Als Nächstes werden wir nicht den Code in MQL5 anwenden und betrachten nur den Code in MQL4, sofern dies nicht gesondert besprochen wird.



Vergleich virtueller Funktionen

Der Vergleich der Positionen ist in zwei Teile unterteilt. Der Vergleich des Volumens und des Typen der Positionen wird in der folgenden Funktion umgesetzt:

bool compare_positions()

In dieser Hülle wird der Aufruf zum Empfangen des realen Zustands von Positionen in der folgenden Funktion umgesetzt:

void real_pos_volum()

und die Vergleichsfunktionen gemäß dem oben erwähnten Prinzip "alles oder nichts". Das bedeutet, dass alle Positionen als unterschiedlich gelten, wenn mindestens eine Zelle nicht gleich ist. In real_pos_volum() ist eine Reihe von Filtern implementiert, die im Code detailliert beschrieben werden und in anderen Funktionen mehrfach verwendet werden.



Insbesondere wird sie für die Summierung der Volumina aller Order auf einem Symbol in einer virtuellen Position genutzt. Damit die Lock-Positionen (falls vorhanden) korrekt verarbeitet werden können, haben Buy-Order das Vorzeichen Minus und Sell-Order das Vorzeichen Plus.

Der zweite Teil des Vergleichs ist der Vergleich der Stop-Niveaus (Stop-Niveaus sind Stop Loss und Take Profit). Er wird in einer Funktion umgesetzt, die der oben abgebildeten ähnlich ist:



bool compare_sl_tp_levels()

void real_pos_sl_tp_levels()

Wie bei den Volumina befindet sich auch im Inneren dieser Hülle ein Aufruf zum Erhalten von Informationen über die Stop-Niveaus in der Funktion:

Funktion der Auswahl von Ordern

Order dürfen nur zum Schließen des Volumens ausgewählt werden, deshalb wird die komplizierte spezielle Auswahlfunktion nur für die Schließung umgesetzt:



void close_market_order( string symbol, double lot)

Enthält die Parameter des Symbols und das zu schließende Volumen. Um die Order so wenig wie möglich aufzubrechen, sucht die Funktion im ersten Zyklus nach der Order, deren Volumen dem zu schließenden Volumen im Parameter gleich ist.



Falls es keine solche Order gibt (was aus dem Zustand true des Schließungs-Flags FlagLot hervorgeht), wird das festgelegte Volumen in der ersten Order im Zyklus geschlossen (die Überprüfung auf den Überschuss des Order-Volumens ist in der Schließungsfunktion Closes() implementiert).



Die Auswahl der Order für die Modifizierung der Stop-Niveaus wird in der folgenden Funktion umgesetzt:

void modification_sl_tp_levels()

Order werden nur nach Symbol gefiltert, da alle Stop-Niveaus innerhalb eines Symbols gleich sind.

Funktion der Öffnung von Ordern

Die Öffnung ist in der folgenden Funktion implementiert:

int open_market_order( string symbol, int cmd, double volume, int stoploss= 0 , int takeprofit= 0 , int magic= 0 )

Sie beinhaltet alle erforderlichen Überprüfungen für eine bequeme Öffnung einer Order mithilfe der angegebenen Daten.

Funktion der Schließung von Ordern

Die Schließung ist in der folgenden Funktion implementiert:

bool Closes( string symbol, int ticket, double lot)

Der Code enthält eine Überprüfung auf den Fall, dass der Parameter lot über dem realen Volumen der vorher gewählten Order liegt.

Funktion der Modifizierung von Ordern

Die Modifizierung ist in der folgenden Funktion implementiert:

bool OrderTradeModif( int ticket, string symbol, int cmd, double price, double stoploss= 0 , double takeprofit= 0 , int magic= 0 )

Der Code enthält Überprüfungen auf den Fall, dass die Stop-Niveaus nicht dem Typ der Order entsprechen. Die Werte werden in diesem Fall ausgetauscht. Es wird auch geprüft, ob die Niveaus bereits den angefragten Wert haben.





4. Logikfunktionen



Der vorher erstellte Plan ist abgeschlossen, doch der Code enthält immer noch einige nicht erklärte Funktionen. Dabei handelt es sich um Logikfunktionen. Man kann sagen, es sind die Basisfunktionen hinter dem Prozess.



void processing_signals() void processing_sl_tp_levels()

Beide Funktionen sind Endloszyklen mit Austritt beim bedingten break. Hier müssen wir festhalten, dass das Script selbst als Endlosschleife umgesetzt wird. Damit der Benutzer das Programm bequem entfernen kann, verfügt die Hauptbedingung über die eingebaute Funktion IsStopped().

Der Code wird auf die folgende Weise aus einem Expert Advisor in das in Schleife ausgeführte Script übertragen:



while (! IsStopped ()) { Sleep ( 1000 ); }

Die gesamte Script-Logik wird in der gleichen Endlosschleife in der Standardfunktion start() beschrieben.

Der Code des in start() enthaltenen Zyklus sieht so aus:



If the trade flow is not busy Read the file and save data in an array (not changing the array size); if there have been changes in the file write new comments; remember the time when cycles of compliance check start (located below); if the positions whose volumes are being compared are not equal process the positions by volumes; if the positions whose stops are being compared are not equal process the positions by stops; calculate the end time of checks; If time is not exceeded make a pause for the remaining time;

Die komplexesten logischen Konstruktionen befinden sich in den Funktionen processing_signals() und processing_sl_tp_levels().



Wir beginnen mit der Beschreibung der Funktionen basierend auf dem Prinzip "vom Einfachen zum Schwierigen". Dabei bildet der Aufruf im Code das Gegenteil.

void processing_sl_tp_levels() { int start= GetTickCount (); while (! IsStopped ()) { if (Busy_and_Connected()) { modification_sl_tp_levels(); } if ( GetTickCount ()-start>delay_time)READS( "Translator positions" ,s,false); if (cnt_command!=StrToInteger(s[ 0 ])) break ; Sleep ( 50 ); if (!compare_sl_tp_levels()) break ; } return ; }

Wie bereits erwähnt, ist die Funktion eine Endlosschleife mit Austritt nach zwei Bedingungen:



Die erste Bedingung für den Austritt aus der Schleife tritt in dem Fall auf, wenn der Wert von cnt_command nicht gleich dem entsprechenden Wert in der Datei ist. Davor erhalten wir die aktuellen Informationen über die Datei, sofern die Ausführungszeit der Schleife über der in der globalen Variable delay_time festgelegten Verzögerung liegt.



Die Zeit kann deshalb überschritten werden, weil alle Veränderungen durch den Filter Busy_and_Connected() geschützt werden. Das heißt, man sollte nur eintreten, wenn der Handelsfluss frei ist.



An dieser Stelle sollte erklärt werden, dass es in MetaTrader 4 (im Gegensatz zu MetaTrader 5) unmöglich ist, eine Reihe von Befehlen an den Server zu senden, ohne ein erneutes Gebot zu erhalten. Der Server kann nur die erste Anfrage annehmen, der Rest geht verloren. Deshalb müssen wir vor der Erteilung eines Befehls an den Server prüfen, ob der Handel frei fließt.



Die zweite Überprüfung für den Austritt aus dem Zyklus ist die oben beschriebene Funktion für den Vergleich von Positionen nach Stop-Niveaus, compare_sl_tp_levels(): Wenn die Positionen gleich sind, verlassen Sie den Zyklus.

Nun zum komplexen Teil: Die Funktion processing_signals() wird ähnlich organisiert, doch der logische Teil unterscheidet sich in seiner Funktionalität sehr stark.

Analysieren wir diesen Teil detailliert:



int TF=SymPosType[i]* 2 - 1 ; int TR=realSymPosType[i]* 2 - 1 ; double VF=SymPosVol[i]; double VR=realSymPosVol[i]; double lot; if ( NormalizeDouble (VF*TF, 8 )!= NormalizeDouble (VR*TR, 8 )) { if ((VR!= 0 && TF!=TR) || (TF==TR && VF<VR)) { if (TF==TR && VF<VR)lot=realSymPosVol[i]-SymPosVol[i]; else lot=realSymPosVol[i]; close_market_order(Symbols[i],lot); break ; } else { if (TF==TR && VF>VR)lot=SymPosVol[i]-realSymPosVol[i]; else lot=SymPosVol[i]; open_market_order(Symbols[i],SymPosType[i],lot); break ; } }

Die Variablen TF und TR speichern den Wert des Positionstypen in Form von buy=-1,sell=1. Dementsprechend ist TF der in der Datei gespeicherte Wert und TR der reale Wert der virtuellen Position. Das Gleiche gilt für die Volumina VF und VR.



if (VF*TF!=VR*TR)

Somit ist die Ungleichheit:

true, wenn die Volumina oder Typen der Position ungleich sind.



Dann erfolgt die logische Verbindung:

if ((VR!= 0 && TF!=TR) || (TF==TR && VF<VR))

die bedeutet, dass Sie die gesamte Position schließen sollten, wenn das reale Volumen nicht gleich Null ist und die Typen ungleich sind.



Dazu gehört die Variante, bei der das Volumen in der Datei Null ist, und die Variante, dass die Richtung der Position umgekehrt wird. Falls die Richtung der Position umgekehrt wird, müssen Sie die Position für die Öffnung vorbereiten, d. h. das vorherige Volumen schließen. Bei der nächsten Iteration wechselt die Logik zum anderen Zweig – zur Öffnung.



Die zweite komplexe Bedingung der logischen Verbindung bedeutet, dass Sie das reale Volumen reduzieren sollten, wenn der Typ korrekt ist, aber das reale Volumen höher als das in der Datei gespeicherte ist. Zu diesem Zweck berechnen wir zuerst die Größe des Loses, um das das Volumen gesenkt werden muss.



Falls keine Schließungsbedingung für diese Situation geeignet ist und die Positionen (wie wir im ersten Filter entdeckt haben) nicht gleich sind, muss eine neue Order geöffnet werden. Hier gibt es ebenfalls zwei Varianten: eine Order für die gesamte Größe der Position in der Datei zu öffnen oder bestehende Order zu erweitern. Hier möchte ich festhalten, dass die Überprüfung auf den Überschuss des begrenzten Volumens in der Öffnungsfunktion verfügbar ist. Also wird das fehlende Volumen (falls dies durch die Überprüfung nicht möglich war) bei der nächsten Iteration des Algorithmus geöffnet. Da erst die Schließung und erst danach die Öffnung verarbeitet wird, ist die Lock-Situation fast unmöglich.

Ich möchte eine kleine Besonderheit des Codes ansprechen – die Situation der Neueröffnung einer Order, die soeben durch Stops in MetaTrader 4 geschlossen wurde. Ich habe bereits erwähnt, dass der Unterschied von Geboten sich oft innerhalb eines Bereichs von 2-3 Punkten im fünfstelligen Bereich liegt. Bei einem Spread von 15 ist der Unterschied unwesentlich. Doch falls mit diesem Unterschied Stop Loss oder Take Profit in MetaTrader 4 früher ausgelöst wurde als in MetaTrader 5, kam es zu einer Situation, in der der Algorithmus versuchte, die soeben geschlossene Position neu zu erstellen, die daraufhin durch die in MetaTrader 5 ausgelösten Stops entfernt wurde.



Das führte zwar zu keinen großen Verlusten, doch ein Spread wurde verschwendet. Deshalb wurde der Algorithmus neu konzeptioniert, sodass MetaTrader 4 nach der Entfernung einer Position diese nicht wiederherstellt, sondern wartet, bis sich der Zustand der Datei ändert. Erst dann beginnt er wieder zu arbeiten. In dieser Situation kann der Händler die Position manuell entfernen, falls sie sich als falsch erweist. Und sie wird nicht wiederhergestellt, bis MetaTrader 5 Änderungen an der Datei vornimmt.



Der einzige Schwachpunkt ist der seltene Fall, in dem Stops in MetaTrader 4 die Position entfernen und sie in MetaTrader 5 nicht geschlossen wird. In diesem Fall kann ich dazu raten, das Script Copyist positions neu auszuführen. Und noch ein letzter Hinweis: Der Code prüft nicht die Arbeit am Wochenende. Das ist nicht schlimm, denn nur der Log wird voller wertloser erneuter Gebote sein.





5. Überprüfung der Umsetzung in der Praxis

Installieren Sie MetaTrader 4 im Verzeichnis C:\Programme\MetaTrader 5\MQL5\Files\.

Führen Sie den kompilierten Expert Advisor Translator positions auf einem beliebigen Diagramm in MetaTrader 5 aus (die Arbeit des Expert Advisors hängt nicht von dem Diagramm, auf dem er ausgeführt wird, ab).







Abbildung 2. Translator positions in MetaTrader 5



Wir sehen einen mehrzeiligen Kommentar mit dem Zustand des Zählers in der ersten Zeile und dem Log aller Positionen Zeile für Zeile.



Führen Sie das kompilierte Script Copyist positions auf einem beliebigen Diagramm in MetaTrader 4 aus (die Arbeit des in Schleife ausgeführten Scripts hängt nicht von dem Diagramm ab, auf dem es ausgeführt wird).







Abbildung 3. Copyist positions in MetaTrader 4

Anschließend können wir jeden beliebigen Expert Advisor in MetaTrader 5 ausführen. Die Ergebnisse seiner Arbeit werden schnell nach MetaTrader 4 kopiert.





Abbildung 4. Positionen und Order in MetaTrader 4 (oben) und MetaTrader 5 (unten)



Übrigens, das Kontomanagement in MetaTrader 5 lässt sich entweder manuell durchführen oder das Konto kann mithilfe des Investor-Passworts eingeloggt werden.



Somit können Sie beispielsweise den Kopierer auf jedem beliebigen Konto der Meisterschaft ausführen.



Fazit

Dieser Beitrag soll den Übergang von Händlern zur neuen Plattform beschleunigen und zum Erlernen von MQL5 anregen.



Zum Abschluss möchte ich sagen, dass dieser Code den direkten Handel auf einem realen Konto in MetaTrader 5 nicht vollständig ersetzen kann. Er ist als allgemeingültiger Code für jedes beliebige Handelssystem geschrieben und berücksichtigt nicht die jeweilige Logik, deshalb ist er, wie alles Allgemeingültige, nicht ideal. Doch auf seiner Basis können Sie einen Signal-Translator für eine bestimmte Strategie schreiben. Für viele Händler, die mit der Programmierung nicht vertraut sind, kann er als Übergang in Erwartung der Veröffentlichung dienen.

Jenen, die in der Programmierung bewandert sind, empfehle ich, den Code zu modifizieren, damit er Order anhand ihrer magischen Nummer erkennt, und die Übertragung und Platzierung von Pending Orders zu implementieren. Die Platzierung von Pending Orders wirkt sich nicht auf den Gewinn aus, solange eine stabile Verbindung zum Server besteht. Falls die Verbindung häufig unterbrochen wird, sollte der gesamte Serverteil, einschließlich der Pending Orders, kopiert werden.



Lernen Sie die neue Sprache und nutzen Sie sie zur Entwicklung eines robusten Systems. Viel Erfolg bei Ihrem Handel.