- Vorbestimmte Makrosubstitutionen
- Mathematische Konstanten
- Konstanten der numerischenTypen
- Deinitialisierungsgruende
- Pruefung des Objektanzeigers
- Andere Konstanten
Vorbestimmte Makrosubstitutionen
für die Erleichterung des ebugging und der Informationserhaltung über die Arbeit des mql5-Programms werden spezielle Konstanten-Makros eingeführt, deren Werte im Augenblick der Compilierung vorgegeben werden. Das einfachste Verfahren von Verwendung dieser Konstanten - Ausgabe der Werte mit der Funktion Print(), wie es im Beispiel gezeigt wird.
Konstante
Beschreibung
__CPU_ARCHITECTURE__
Name der Architektur (Befehlssatz), für den die EX5-Datei kompiliert wurde.
__DATE__
Datum der Kompilierung einer Date ohne die Uhrzeit (Stunden, Minuten und Sekunden sind 0)
__DATETIME__
Datum und Uhrzeit der Kompilierung einer Date
__LINE__
Nummer der Zeile im Ausgangskode, auf der sich der Makro befindet
__FILE__
Name der laufenden kompilierten Datei
__PATH__
Absoluter Pfad zu der laufenden kompilierten Datei
__FUNCTION__
Funktionsname, in deren Körper sich das Makro befindet
__FUNCSIG__
Signatur der Funktion, in deren Körper befindet sich das Makro. Protokollierung der vollständige Beschreibung der Funktionen kann bei der Identifizierung von überladenen Funktionen nützlich sein
__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__
Buildnummer des Compilers
__COUNTER__
Der Compiler ersetzt für jede angetroffene Deklaration von __COUNTER__ den Zählerwert von 0 bis N-1, wobei N eine Anzahl von Verwendungen im Code ist. Der Befehl __COUNTER__ wird beim Neukompilieren des Quellcodes ohne Änderungen garantiert.
Der Wert von __COUNTER__ wird auf folgende Weise berechnet:
Das Beispiel unten zeigt, wie der Compiler den Quellcode behandelt und alle Instanzen von __COUNTER__, auf die er trifft, durch sequentiell steigende Werte ersetzt.
__RANDOM__
Der Compiler fügt für jede Deklaration von __RANDOM__ einen zufälligen ulong-Wert ein.
Beispiel:
#property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp."
Das Beispiel zur Verdeutlichung der Arbeit mit dem Makro __COUNTER__
//--- Erstellen eines Makro für eine schnelle Anzeige des Ausdrucks und seines Wertes im Journal