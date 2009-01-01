//--- Erstellen eines Makro für eine schnelle Anzeige des Ausdrucks und seines Wertes im Journal

#define print(expr) Print(#expr,"=",expr)



//--- Definieren des nutzerdefinierten Makros MACRO_COUNTER mit Hilfe des vordefinierten Makros __COUNTER__

#define MACRO_COUNTER __COUNTER__



//--- den Eingabewerte der Variablen mit dem Makro __COUNTER__ setzen

input int InpVariable = __COUNTER__;



//--- Zuweisen des Wertes einer globalen Variablen mit dem Makro __COUNTER__ vor dem Deklarieren der Funktion

int ExtVariable = __COUNTER__;



//+------------------------------------------------------------------+

//| Die Funktion gibt den Wert von __COUNTER__ zurück |

//+------------------------------------------------------------------+

int GlobalFunc(void)

{

return(__COUNTER__);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Das Funktionstemplate gibt den Wert von __COUNTER__ zurück |

//+------------------------------------------------------------------+

template<typename T>

int GlobalTemplateFunc(void)

{

return(__COUNTER__);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Die Struktur mit der Methode, die __COUNTER__ zurückgibt |

//+------------------------------------------------------------------+

struct A

{

int dummy; // nicht verwendet



int Method(void)

{

return(__COUNTER__);

}

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Das Strukturtemplate mit der Methode, die __COUNTER__ zurückgibt |

//+------------------------------------------------------------------+

template<typename T>

struct B

{

int dummy; // nicht verwendet



int Method(void)

{

return(__COUNTER__);

}

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Die Struktur mit der Templatemethode, die __COUNTER__ zurückgibt |

//+------------------------------------------------------------------+

struct C

{

int dummy; // nicht verwendet



template<typename T>

int Method(void)

{

return(__COUNTER__);

}

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| die Funktion #2, die den Wert __COUNTER__ zurückgibt |

//+------------------------------------------------------------------+

int GlobalFunc2(void)

{

return(__COUNTER__);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart(void)

{

// __COUNTER__ im Makro und den Variablen

print(MACRO_COUNTER);

print(InpVariable);

print(ExtVariable);



//--- __COUNTER__ in den Funktionen

print(GlobalFunc());

print(GlobalFunc()); // der Wert hat sich nicht geändert

print(GlobalTemplateFunc<int>());

print(GlobalTemplateFunc<int>()); // der Wert hat sich nicht geändert

print(GlobalTemplateFunc<double>());// der Wert hat sich nicht geändert

print(GlobalFunc2());

print(GlobalFunc2()); // der Wert hat sich nicht geändert



// __COUNTER__ in der Struktur

A a1, a2;

print(a1.Method());

print(a2.Method()); // der Wert hat sich nicht geändert



// __COUNTER__ im Strukturtemplate

B<int> b1, b2;

B<double> b3;

print(b1.Method());

print(b2.Method()); // der Wert hat sich nicht geändert

print(b3.Method()); // der Wert hat sich geändert



// __COUNTER__ in der Struktur mit einer Templatefunktion

C c1, c2;

print(c1.Method<int>());

print(c1.Method<double>()); // der Wert hat sich geändert

print(c2.Method<int>()); // der gleiche Wert wie beim ersten Aufruf von c1.Method<int>()



//--- Sehen wir uns noch einmal __COUNTER__ im Makro und die globale Variable an

print(MACRO_COUNTER); // der Wert hat sich geändert

print(ExtGlobal2);

}

//--- Wir setzen den Wert der globalen Variablen mit dem Makro __COUNTER__, nachdem wir die Funktionen definiert haben

int ExtGlobal2 = __COUNTER__;

//+------------------------------------------------------------------+



/* Ergebnis

__COUNTER__=3

InpVariable=0

ExtVariable=1

GlobalFunc()=5

GlobalFunc()=5

GlobalTemplateFunc<int>()=8

GlobalTemplateFunc<int>()=8

GlobalTemplateFunc<double>()=9

GlobalFunc2()=7

GlobalFunc2()=7

a1.Method()=6

a2.Method()=6

b1.Method()=10

b2.Method()=10

b3.Method()=11

c1.Method<int>()=12

c1.Method<double>()=13

c2.Method<int>()=12

__COUNTER__=4

ExtGlobal2=2



*/