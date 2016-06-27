Berechnung wesentlicher Merkmale von Indikator-Emissionen

Einleitung

Indikator-Emissionen repräsentieren eine neue und ziemlich vielversprechende Richtung des Studiums von Zeitreihen. Dies ist charakterisiert durch die Tatsache, dass sich die Analyse nicht auf Indikatoren als solche konzentriert, sondern auf ihre Emissionen in der Zukunft oder Vergangenheit, je nach dem Zeitraum, in dem wir tatsächlich eine Prognose der Marktumgebung fällen können:

Stütz- und Widerstandsebenen in der Zukunft;

Richtung des Trends (Kursbewegung);

Stärke der im Laufe der Vergangenheit angesammelten Bewegung.

Mein vorangegangener Beitrag mit dem Titel "Die Emissionen eines Indikators in MQL5 zeichnen" hat sich mit dem Algorithmus zum Zeichnen von Emissionen beschäftigt und seine wichtigsten Merkmale spezifiziert. Eine kurze Erinnerung daran:

Eine Emission ist eine Reihe von Punkten, die sich an den Kreuzungen der für die beobachteten Indikatoren eigenen Linien befinden.

Emissionspunkte ihrerseits, haben ebenfalls einige Auffälligkeiten:

Emissionspunkte derselben Art neigen zur Clusterbildung.

Dichte Punkt-Cluster können den Kurz anziehen oder, umgekehrt, eben auch abstoßen.

Emissionen-Galerie:





Abb.1 Beispiele von grafischen Darstellungen von Indikator-Emissionen. Links:Emission des DCMV-Indikators. Rechts: Emission der iMA- und iEnvelopes-Indikatoren.

Bei der Veranschaulichung der Berechnung der wesentlichen Merkmale von Emissionen, nehmen wir Gleitender Mittelwert Envelopes (Envelopes) und Gleitende Mittelwerte (Gleitender Mittelwert) selbst her, mit den folgenden Eingabe-Parametern:

input int ma_period= 140 ; double ENV[]={ 0.01 , 0.0165 , 0.0273 , 0.0452 , 0.0747 , 01234 , 0.204 , 0.3373 , 0.5576 , 0.9217 , 1.5237 }; int MA[]={ 4 , 7 , 11 , 19 , 31 , 51 , 85 };

Daher suchen wir nach Kreuzungen der diesen ausgewählten Indikatoren eigenen Linien. Die Zahl der Linien und ihre Merkmale (mittelnde Zeiträume und Abweichungen) werden auf Zufallsbasis gewählt. Emissionen können in der Tat mit Hilfe jedes Parameter-Sets für diese Indikatoren grafisch dargestellt werden (so lange sie sich im Raum überschneiden ).

Da wir nun ja die Indikatoren gewählt haben, fahren wir mit der Erzeugung eines Expert Advisors fort, der uns als Basisprogramm für die Analyse von Emissionen dienen soll. Dazu benötigen wir die berechneten Daten aus den iMA und iEnvelopes technischen Indikatoren. Ich schlage dazu die Verwendung einer Methode vor, die im Beitrag Leitfaden zur Verwendung technischer Indikatoren in Expert Advisors beschrieben wurde.

Zur grafischen Darstellung der Linien, deren Kreuzungen wir finden müssen, brauchen wir für jede dieser Linien nur zwei Punkte zu setzen. Daher reicht es aus Indikator-Werte für nur zwei Bars zu bekommen (z.B. den aktuellen und den vorangegangenen). Der Kurs auf dem vorangegangenen Bar ist statisch, während der Kurs auf dem aktuellen Bar dynamisch ist und daher bei jeder neuen Kursschwankung (Tick) ständig neue Punkte generiert werden. Und das ist der Code:

#property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" #include <GetIndicatorBuffers.mqh> #include <Emission.mqh> input int ma_period= 140 ; double ENV[]={ 0.01 , 0.0165 , 0.0273 , 0.0452 , 0.0747 , 01234 , 0.204 , 0.3373 , 0.5576 , 0.9217 , 1.5237 }; int MA[]={ 4 , 7 , 11 , 19 , 31 , 51 , 85 }; int handle_MA[]; int handle_Envelopes[]; datetime T[],prevTimeBar= 0 ; double H[],L[]; #define HL(a, b) (a+b)/ 2 CEmission EnvMa( 0 , 300 ); PointEmission pEmission; #define COLOR_UPPER C'51,255,255' #define COLOR_LOWER C'0,51,255' #define COLOR_MA C'255,51,255' color colorPoint[]={COLOR_UPPER,COLOR_LOWER,COLOR_MA}; CodeColor styleUpper={ 158 ,COLOR_UPPER,SMALL}; CodeColor styleLower={ 158 ,COLOR_LOWER,SMALL}; CodeColor styleMA={ 158 ,COLOR_MA,SMALL}; int OnInit () { ArraySetAsSeries (T, true ); ArraySetAsSeries (H, true ); ArraySetAsSeries (L, true ); int size= ArraySize (MA); ArrayResize (handle_MA,size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { handle_MA[i]= iMA ( NULL , 0 ,MA[i], 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ); if (handle_MA[i]< 0 ) { Print ( "The iMA object[" ,MA[i], "] has not been created: Error = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } } size= ArraySize (ENV); ArrayResize (handle_Envelopes,size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { handle_Envelopes[i]= iEnvelopes ( NULL , 0 ,ma_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ,ENV[i]); if (handle_Envelopes[i]< 0 ) { Print ( "The iEnvelopes object[" ,ENV[i], "] has not been created: Error = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } } return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 2 ,T); CopyHigh ( NULL , 0 , 0 , 2 ,H); CopyLow ( NULL , 0 , 0 , 2 ,L); string name; uint GTC= GetTickCount (); double ibMA[],ibMA1[]; double ibEnvelopesUpper[]; double ibEnvelopesLower[]; for ( int i= ArraySize (handle_MA)- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (!CopyBufferAsSeries(handle_MA[i], 0 , 0 , 2 , true ,ibMA)) return ; for ( int j= ArraySize (handle_Envelopes)- 1 ; j>= 0 ; j--) { if (!GetEnvelopesBuffers(handle_Envelopes[j], 0 , 2 ,ibEnvelopesUpper,ibEnvelopesLower, true )) return ; pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesUpper[ 1 ],ibEnvelopesUpper[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "iEnvelopes(UPPER_LINE)" +( string )j+ "=iMA" +( string )i+( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleUpper); } pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesLower[ 1 ],ibEnvelopesLower[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "iEnvelopes(LOWER_LINE)" +( string )j+ "=iMA" +( string )i+( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleLower); } } for ( int j= ArraySize (handle_MA)- 1 ; j>= 0 ; j--) { if (i!=j) { if (!CopyBufferAsSeries(handle_MA[j], 0 , 0 , 2 , true ,ibMA1)) return ; pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibMA1[ 1 ],ibMA1[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "iMA" +( string )j+ "=iMA" +( string )i+( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleMA); } } } } if (T[ 0 ]>prevTimeBar) { int total= ObjectsTotal ( 0 , 0 ,- 1 ); prevTimeBar=T[ 0 ]; for ( int obj=total- 1 ;obj>= 0 ;obj--) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,obj, 0 , OBJ_TEXT ); datetime obj_time=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TIME ); if (obj_time<T[ 0 ]) ObjectDelete ( 0 ,obj_name); } Comment ( "Emission © DC2008 Objects = " ,total); } }

Ich halte mich hier nicht mit jedem Detail dieses Expert Advisors auf. Als wichtigster Punkt sei herausgehoben, dass wir zu grafischen Darstellung der Emissionen eine CEmission Klassen-Instanz verwenden, die für die Berechnung und Anzeige der Kreuzungspunkte jeder x-beliebigen zwei Linien verantwortlich ist.

#property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" #define BIG 7 #define SMALL 3 struct PointEmission { double x; double y; datetime t; bool real; }; struct CodeColor { long Code; color Color; int Width; }; class CEmission { private : int sec; int lim_Left; int lim_Right; public : PointEmission CalcPoint( double y1, double y0, double yy1, double yy0, datetime t0 ); bool CreatePoint( string name, PointEmission &point, CodeColor &style); CEmission( int limitLeft, int limitRight); ~CEmission(); }; CEmission::CEmission( int limitLeft, int limitRight) { sec= PeriodSeconds (); lim_Left=limitLeft; lim_Right=limitRight; } CEmission::~CEmission() { } PointEmission CEmission::CalcPoint( double y1, double y0, double yy1, double yy0, datetime t0 ) { PointEmission point={ NULL , NULL , NULL , false }; double y0y1=y0-y1; double y1yy1=y1-yy1; double yy0yy1=yy0-yy1; double del0=yy0yy1-y0y1; if ( MathAbs (del0)> 0 ) { point.x=y1yy1/del0; if (point.x<lim_Left || point.x>lim_Right) return (point); point.y=y1+y0y1*y1yy1/del0; if (point.y< 0 ) return (point); point.t=t0+( int )(point.x*sec); point.real= true ; return (point); } return (point); } bool CEmission::CreatePoint( string name, PointEmission &point, CodeColor &style) { if ( ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 )) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,style.Width); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (( uchar )style.Code)); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,point.y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,point.t); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,style.Color); return ( true ); } return ( false ); }

Es sollte auch beachtet werden, dass Emissionspunkte mit Hilfe von grafischen Objekten wie z.B. Text abgebildet werden. Das liegt zunächst an der Tatsache, dass Objektanker zur Mitte des Symbols ausgerichtet werden sollten. Und zweitens daran, dass man die Objektgröße über einen weiten Bereich variieren kann. Diese Punkt-Eigenschaften bieten ein großes Potenzial, um komplexe Emissionen zu bekommen.

Abb. 2 Original-Emission der iMA- und iEnvelopes-Indikatoren

Wesentliche Merkmale von Emissionen

Nachdem wir den vorgeschlagenen Expert Advisor auf dem Chart platziert haben, haben wir eine Menge Punkte in verschiedenen Farben erhalten (vgl. Abb. 2):

Aquamarin - Kreuzungen von iMA und iEnvelopes, UPPER_LINE Puffer.

UPPER_LINE Puffer. Blau - Kreuzungen von iMA und iEnvelopes, LOWER_LINE Puffer.

- Kreuzungen von iMA und iEnvelopes, LOWER_LINE Puffer. Magenta - Kreuzungen von iMA und iMa.

Dieses Chaos ist für einen Einsatz im automatischen Handel absolut undenkbar. Wir brauchen Signale, Stufen oder andere quantitative Marktcharakteristika. Doch hier haben wir nur visuelle Bilder zur Meditation, aber absolut keine Zahlen welcher Art auch immer.

Wesentliche Merkmale von Emissionen dienen zur Verallgemeinerung von Daten, die man als Ergebnis von Indikator-Emissionen erhalten hat.

Die Notwendigkeit von wesentlichen Merkmalen von Emissionen ist zudem auch von der Tatsache angetrieben, dass sie Möglichkeiten zur Markterforschung mittels neuer Arten von Indikatoren bieten: wesentliche Kanäle, Stufen, Signale, usw. Um die typischsten Emissionswerte festzustellen, beginnen wir klein und berechnen den Durchschnittskurs für jede Art Punkt, um durch sie weitere waagrechte Linien, wie unten gezeigt, ziehen zu können:



Abb. 3 Waagrechte Linien des Durchschnittskurses für jede Art Punkt

Daher werden wir den bestehenden Code durch einige zusätzliche Codeblocks ergänzen. Im Datenbereich:

#define NUMBER_TYPES_POINT 3 double sum[NUMBER_TYPES_POINT],sumprev[NUMBER_TYPES_POINT]; datetime sum_time[NUMBER_TYPES_POINT]; int n[NUMBER_TYPES_POINT],W[NUMBER_TYPES_POINT]; color colorLine[]={ clrAqua , clrBlue , clrMagenta };

Im OnTick()-Modul:

ArrayInitialize (n, 0 ); ArrayInitialize (sum, 0.0 ); ArrayInitialize (sum_time, 0.0 ); for ( int obj=total- 1 ;obj>= 0 ;obj--) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,obj, 0 , OBJ_TEXT ); datetime obj_time=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TIME ); if (obj_time>T[ 0 ]) { color obj_color=( color ) ObjectGetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR ); double obj_price= ObjectGetDouble ( 0 ,obj_name, OBJPROP_PRICE ); for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) if (obj_color==colorPoint[i]) { n[i]++; sum[i]+=obj_price; sum_time[i]+=obj_time; } } } for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (n[i]> 0 ) { name= "H.line." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASHDOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,sum[i]/n[i]); } }

Und weiter. Berechnen wir nun den durchschnittlichen Zeitwert für jeden gesetzten Punkt und markieren ihn auf der entsprechenden Zeile des Durchschnittskurses (vgl. Abb. 4). Damit haben wir die ersten quantitativen Merkmale der Emissionen erhalten, die niemals statisch sind, sondern sich ständig im Raum bewegen.

Das Chart zeigt nur ihre augenblicklichen Positionen an. Wir müssen sie in der History irgendwie fixiert bekommen, um sie später dann studieren zu können. Bislang ist noch immer unklar, wie dies gelingen könnte und daher müssen wir sehr gründlich darüber nachdenken... In der Zwischenzeit führen wir weitere Verbesserungen durch und zeigen die Zahl der an der Berechnung beteiligten Punkte neben den Markierungen im Chart an. Sie sind quasi so was wie Gewichtungen der erhaltenen Merkmale, die uns für eine spätere Analyse noch nützen werden.

Abb. 4 Markierungen an den Kreuzungspunkten von Durchschnittskurs und durchschnittlicher Zeit

Aus Gründen einer bequemen Analyse arbeiten wir jedoch mit ihrem Prozentverhältnis. Da die hauptsächlichen Emissionspunkte diejenigen sind, die aus den Kreuzungen der iMA- und iEnvelopes-Indikatoren entstanden sind, betrachten wir ihre Summe als 100%. Mal sehen, was wir jetzt so haben:

Abb. 5 Prozentverhältnis für jede Art Emissionspunkte

Wenn wir die drei Werte zusammenzählen, dann ergeben sie mehr als 100%. Der Wert von 34,4, dargestellt in Magenta, ist die Eigenschaft der Kreuzungspunkte von iMA und iMA zu einem gewinnen Zeitpunkt, d.h. der Indikator hat sich selbst gekreuzt, doch mit anderen Eingabedaten. In diesem Fall handelt es sich hier um einen Referenzwert. Wir werden uns später überlegen, auf welche Weise er bei einer Marktanalyse evtl. verwendet werden könnte.

Doch wenn wir die Prozentverhältnisse der Anzahl der Punkte erhalten, entsteht noch ein weiteres Problem: Wie können wir Prozentwert von Emissionen-Merkmale in der History fixieren, ganz insbesondere, da sie ja auch noch variieren?!

Grafische Analyse

Obwohl wir jetzt die wesentlichen Merkmale von Emissionen haben, sind wir der Analyse und der Entwicklung einer Handelsstrategie auf Basis der erhaltenen Daten noch nicht nahe genug. Doch jedem aufmerksamen Leser ist wahrscheinlich schon eine Lösung zu diesem Problem aufgefallen (vgl. Abb.1). Sie lautet folgendermaßen: Ich schlage vor wesentliche Kurven mit unterschiedlicher Dicke zu zeichnen, die proportional zum Prozentverhältnis der hauptsächlichen Emissionspunkte sind.

Der aktuelle Teil der Kurve wird entlang der Linie des Durchschnittskurses zwischen dem aktuellen und vorherigen Bar gezeichnet, wobei man nicht vergessen sollte, dass diese Koordinaten in der Tat aus der Zukunft genommen sind. Das ist eine Art führender wesentlicher Kanal von Indikator-Emissionen. Ich weiß schon, das klingt wirklich ziemlich verwirrend.. Und jetzt überlegen Sie gerade, ob Sie überhaupt noch weiterlesen wollen. Ich hoffe jedoch, dass das Ganze, je weiter wir fortschreiten, immer interessanter wird.



Abb. 6 Wesentlicher Kanal der Indikator-Emissionen

Es scheint, als hätten wir herausgefunden, wie wir die "iMA- & iMA"-Emission verwenden können (auf dem Chart in Magenta dargestellt). Und wir haben einen neuen Indikator bekommen - den integrierten gleitenden Mittelwert.

Wenden wir uns also nun dem Code des Expert Advisors, um herauszufinden, welche Vernderungen imOnTick() Modul stattgefundenhaben:

ArrayInitialize (W, 10 ); W[ ArrayMaximum (n)]= 20 ; W[ ArrayMinimum (n)]= 3 ; for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (n[i]> 0 ) { name= "H.line." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASHDOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,sum[i]/n[i]); name= "P." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 17 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString ( 163 )); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,sum[i]/n[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,sum_time[i]/n[i]); name= "T" +( string )i+ ".line" +( string )T[ 1 ]; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH ,W[i]); if (sumprev[i]> 0 ) { ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,sumprev[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,(sum[i]/n[i])); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); } name= "Text" +( string )i+ ".control" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 30 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); string str= DoubleToString (( double )n[i]/( double )(n[ 0 ]+n[ 1 ])* 100 , 1 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,str); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,(sum[i]/n[i])); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,sum_time[i]/n[i]); } }

Fahren wir mit unserer grafischen Analyse fort. Doch da fehlt noch was... Es scheint so, als hätten wir ein weiteres wichtiges Emissions-Merkmal übersehen. Wesentliche Kurven wurden nur auf Grundalge der Durchschnittskurse grafisch dargestellt. Doch müssen wir die Durchschnittszeit-Koordinate berücksichtigen. Betrachten Sie sich die Abbildung unten und achten Sie genau auf die Kanalgrenzen:

Die aquamarine Linie ist die Obergrenze des Kanals.

Die blaue Linie ist die Obergrenze des Kanals.

Wir müssen die Markierung finden, der zeitlich näher am "0"-Bar war.





Abb. 7 Wesentliche Merkmale, zeitlich führend. Links:führende Obergrenze des Kanals. Rechts: führende Untergrenze des Kanals.

Das Problem kann folgendermaßen gelöst werden: wir fügen die Kurslinie (PRICE_MEDIAN) dem Kurschart hinzu und lassen die Linie ihre Farbe ändern, je nach der Farbe der Markierung (aquamarin oder blau), die sich sich näher am letzten Bar befindet (vgl. Abb.7). Des Weiteren fügen wir den folgenden Codeblock in den bestehenden Code ein:

if (n[ ArrayMinimum (n)]> 0 ) { datetime d[ 2 ]; for ( int j= 0 ;j< 2 ;j++) { d[j]=sum_time[j]/n[j]; } int i= ArrayMinimum (d); name= "Price.line" +( string )T[ 1 ]; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 8 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,HL(H[ 1 ],L[ 1 ])); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,HL(H[ 0 ],L[ 0 ])); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine1[i]); }

Jetzt sind wir bereit für den nächsten Schritt. Und was wäre, wenn wir versuchen würden, Emissionen auf Grundlage der wesentlichen Merkmale von Original-Emissionen grafisch darzustellen, so etwas wie wie nachrangige Emissionen? Denn schließlich kreuzen sich diese Linie ja auch miteinander und sollten daher folglich Emissionspunkte haben. Schauen wir mal, was dabei herauskommt. Erweitern wir den vorigen Codeblock, indem wir die folgenden Codezeilen hinzufügen:

pEmission=EnvMa.CalcPoint(sumprev[ 0 ],sum[ 0 ]/n[ 0 ],sumprev[ 2 ],sum[ 2 ]/n[ 2 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "test/up" +( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleUpper2); } pEmission=EnvMa.CalcPoint(sumprev[ 1 ],sum[ 1 ]/n[ 1 ],sumprev[ 2 ],sum[ 2 ]/n[ 2 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "test/dn" +( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleLower2); }

Und die folgenden Zeilen in den Datenabschnitt einfügen:

#define COLOR_2_UPPER C'102,255,255' #define COLOR_2_LOWER C'51,102,255' CodeColor styleUpper2={ 178 ,COLOR_2_UPPER,BIG}; CodeColor styleLower2={ 178 ,COLOR_2_LOWER,BIG};

Die Ergebnisse können Sie in der Abbildung unten überprüfen. Wir erkennen, dass die neuen Punkte bislang auf gar nichts hinweisen.

Abb. 8 Emissionen wesentlicher Linien

Wesentliche Merkmale können offensichtlich auch für neue Punkte berechnet werden (vgl. Abb. 9), deren Emissionen grafisch im Chart dargestellt sind, usw. solange bis es nicht mehr machbar ist!

Abb. 9 Wesentliche Merkmale von Emissionen

Also haben wir alles, was wir gebraucht haben, grafisch dargestellt und die wesentlichen Merkmale von Emissionen erhalten. Daher können wir uns nun mit ihrer Analyse und der Entwicklung einer Handelsstrategie beschäftigen. Doch das scheint immer noch unmöglich! Was hält uns denn jetzt noch ab?

Zeitreihen von Emissionen

Mit Hilfe der grafischen Analyse können wir wesentliche Merkmale von Emissionen studieren, doch dies kostet viel zu viel Ressourcen. Wenn wir den vorgeschlagenen Code im visuellen Modus des Strategietesters laufen lassen, dann fällt die Testgeschwindigkeit bald buchstäblich auf Null! Dies liegt an der großen Anzahl grafischer Objekte im Chart.

Daher möchte man natürlich all diese Unmengen von Punkte loswerden und nur noch die wesentlichen Kuren übrig lassen. Dazu bedienen wir uns spezieller Arrays (Puffer).

Zeitreihen von Emissionen sind speziell angeordnete Arrays, in denen die Information über Emissionen angehäuft ist.

Sie unterscheiden sich von Standard-Zeitreihen dadurch, dass die Daten, die sie enthalten, nicht zeitlich aufeinander folgen, obwohl natürlich Zeit das Schlüsselfeld ist.

Abb. 10 Zeitreihen von Emissionen-Merkmalen

Diese Arrays sind so angeordnet, dass neue Elemente in leeren Zellen oder in Zellen mit alten werten abgelegt werden. Zu diesem Zweck verwenden wir die CTimeEmission Klasse. Und so wird sie in den Code implementiert:

#property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" #include <Emission.mqh> #define ARRMAX 64 #define ARRDELTA 8 struct pIntegral { double y; datetime t; int n; }; class CTimeEmission { private : pIntegral time_series_Emission[]; int size_ts; datetime t[ 1 ]; public : void Write(PointEmission &point); pIntegral Read(); CTimeEmission(); ~CTimeEmission(); }; CTimeEmission::CTimeEmission() { ArrayResize (time_series_Emission,ARRMAX,ARRMAX); size_ts= ArraySize (time_series_Emission); for ( int i=size_ts- 1 ; i>= 0 ; i--) time_series_Emission[i].t= 0 ; } CTimeEmission::~CTimeEmission() { } void CTimeEmission:: Write (PointEmission &point) { CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 1 ,t); size_ts= ArraySize (time_series_Emission); for ( int k= 0 ;k<size_ts;k++) { if (time_series_Emission[k].t<t[ 0 ]) { if (k>size_ts-ARRDELTA) { int narr= ArrayResize (time_series_Emission,size_ts+ARRMAX,ARRMAX); for ( int l=size_ts- 1 ;l<narr;l++) time_series_Emission[l].t= 0 ; } time_series_Emission[k].y=point.y; time_series_Emission[k].t=point.t; time_series_Emission[k].n= 1 ; return ; } if (time_series_Emission[k].t==point.t) { time_series_Emission[k].y=(time_series_Emission[k].y*time_series_Emission[k].n+point.y)/(time_series_Emission[k].n+ 1 ); time_series_Emission[k].n++; return ; } } } pIntegral CTimeEmission:: Read () { CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 1 ,t); pIntegral property_Emission={ 0.0 , 0 , 0 }; size_ts= ArraySize (time_series_Emission); for ( int k= 0 ;k<size_ts;k++) { if (time_series_Emission[k].t>=t[ 0 ]) { property_Emission.y+=time_series_Emission[k].y*time_series_Emission[k].n; property_Emission.t+=(time_series_Emission[k].t-t[ 0 ])*time_series_Emission[k].n; property_Emission.n+=time_series_Emission[k].n; } } if (property_Emission.n> 0 ) { property_Emission.y=property_Emission.y/property_Emission.n; property_Emission.t=property_Emission.t/property_Emission.n+t[ 0 ]; } return (property_Emission); }

Hier sehen wir die Implementierung von zwei Klassen-Methoden: das Schreiben von Emissionspunkten in Zeitreihen und das Lesen von Werten wesentlicher Merkmale von Emissionen.

Sparsame Berechnung wesentlicher Merkmale

Da wir nun die Zeitreihen der Emissionen haben, können wir mit der Erzeugung eines sparsamen Algorithmus zur Berechnung der wesentlichen Merkmale für eine weitere Entwicklung einer Handelsstrategie beginnen. Aktualisieren wir dazu den ursprünglichen Expert Advisor:

#property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" #include <GetIndicatorBuffers.mqh> #include <Emission.mqh> #include <TimeEmission.mqh> #define NUMBER_TYPES_POINT 3 int MA[]={ 4 , 7 , 11 , 19 , 31 , 51 , 85 }; input int ma_period= 140 ; double ENV[]={ 0.01 , 0.0165 , 0.0273 , 0.0452 , 0.0747 , 01234 , 0.204 , 0.3373 , 0.5576 , 0.9217 , 1.5237 }; int handle_MA[]; int handle_Envelopes[]; datetime T[],prevTimeBar= 0 ; double H[],L[]; #define HL(a, b) (a+b)/ 2 CEmission EnvMa( 0 , 200 ); PointEmission pEmission; CTimeEmission tsMA[NUMBER_TYPES_POINT]; pIntegral integral[NUMBER_TYPES_POINT]; #define DEL 500 double sumprev[NUMBER_TYPES_POINT]; int n[NUMBER_TYPES_POINT],W[NUMBER_TYPES_POINT]; color colorLine[]={ clrAqua , clrBlue , clrMagenta }; int fontPoint[]={ 30 , 30 , 30 }; int fontMarker[]={ 16 , 16 , 16 }; int OnInit () { ArraySetAsSeries (T, true ); ArraySetAsSeries (H, true ); ArraySetAsSeries (L, true ); ArrayInitialize (sumprev, 0.0 ); int size= ArraySize (MA); ArrayResize (handle_MA,size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { handle_MA[i]= iMA ( NULL , 0 ,MA[i], 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ); if (handle_MA[i]< 0 ) { Print ( "The iMA object[" ,MA[i], "] has not been created: Error = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } } size= ArraySize (ENV); ArrayResize (handle_Envelopes,size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { handle_Envelopes[i]= iEnvelopes ( NULL , 0 ,ma_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ,ENV[i]); if (handle_Envelopes[i]< 0 ) { Print ( "The iEnvelopes object[" ,ENV[i], "] has not been created: Error = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } } return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 2 ,T); CopyHigh ( NULL , 0 , 0 , 2 ,H); CopyLow ( NULL , 0 , 0 , 2 ,L); string name; uint GTC= GetTickCount (); double ibMA[],ibMA1[]; double ibEnvelopesUpper[]; double ibEnvelopesLower[]; for ( int i= ArraySize (handle_MA)- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (!CopyBufferAsSeries(handle_MA[i], 0 , 0 , 2 , true ,ibMA)) return ; for ( int j= ArraySize (handle_Envelopes)- 1 ; j>= 0 ; j--) { if (!GetEnvelopesBuffers(handle_Envelopes[j], 0 , 2 ,ibEnvelopesUpper,ibEnvelopesLower, true )) return ; pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesUpper[ 1 ],ibEnvelopesUpper[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) tsMA[ 0 ].Write(pEmission); pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesLower[ 1 ],ibEnvelopesLower[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) tsMA[ 1 ].Write(pEmission); } for ( int j= ArraySize (handle_MA)- 1 ; j>= 0 ; j--) { if (i!=j) { if (!CopyBufferAsSeries(handle_MA[j], 0 , 0 , 2 , true ,ibMA1)) return ; pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibMA1[ 1 ],ibMA1[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) tsMA[ 2 ].Write(pEmission); } } } if (T[ 0 ]>prevTimeBar) { prevTimeBar=T[ 0 ]; for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) sumprev[i]=integral[i].y; for ( int obj= ObjectsTotal ( 0 , 0 ,- 1 )- 1 ;obj>= 0 ;obj--) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,obj, 0 , OBJ_TREND ); datetime obj_time=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TIME ); if (obj_time<T[ 0 ]-DEL* PeriodSeconds ()) ObjectDelete ( 0 ,obj_name); } Comment ( "Emission © DC2008 Graphical objects = " , ObjectsTotal ( 0 , 0 ,- 1 )); } for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) integral[i]=tsMA[i].Read(); ArrayInitialize (W, 5 ); if (integral[ 0 ].n>integral[ 1 ].n) { W[ 0 ]= 20 ; W[ 1 ]= 10 ; } else { W[ 0 ]= 10 ; W[ 1 ]= 20 ; } for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) { name= "H.line." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASHDOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,integral[i].y); name= "P." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,fontMarker[i]); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString ( 163 )); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,integral[i].y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,integral[i].t); name= "T" +( string )i+ ".line" +( string )T[ 1 ]; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH ,W[i]); if (sumprev[i]> 0 ) { ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,sumprev[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,integral[i].y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); } if (integral[ 0 ].n+integral[ 1 ].n> 0 ) { name= "Text" +( string )i+ ".control" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,fontPoint[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); string str= DoubleToString (( double )integral[i].n/( double )(integral[ 0 ].n+integral[ 1 ].n)* 100 , 1 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,str); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,integral[i].y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,integral[i].t); } } }

Der Code ist kürzer geworden, doch die Berechnungsspanne hat zugenommen. Jetzt können Sie Ihre Handelsroboter ohne Visualisierung testen und optimieren!

Einsatz wesentlicher Merkmale beim Handel

Wesentliche Merkmale können verwendet werden als ein Generator von Signalen für:

Kanal-Durchbruch,

Kreuzung miteinander oder dem Kurs,

Wechsel der Richtung.

So zeigt z.B. die Abbildung unten wie wesentliche Merkmale von Emissionen hypothetisch als Kreuzungen mit dem Kurs benutzt werden können. Kauf-Signale werden generiert wenn der Kurs ansteigend von der blauen Kurve gekreuzt wird und Verkauf-Signale werden generiert an der rückläufigen Kreuzung des Kurses mit der Kurve in Aquamarin.







Abb. 11 Handelssignale an Kreuzungen wesentlicher Merkmale von Emissionen

Fazit