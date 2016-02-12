Erzeugung eines Indikators mit mehreren Indikator-Buffern für Anfänger

Die komplexen Codes bestehen aus einer Reihe einfacher Codes. Kennt man diese, dann sieht alles gleich nicht mehr so kompliziert aus. In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit der Erzeugung eines Indikators mit mehreren Indikator-Buffern. Als Beispiel wird hierzu der Aroon-Indikator detailliert analysiert und zwei unterschiedliche Versionen dieses Codes präsentiert.

Einleitung

In meinen vorherigen Beiträgen "Angepasste Indikatoren in MQL5 für Anfänger" und "Praktische Implementierung von Digital Filers in MQL5 für Anfänger" habe ich mich detailliert mit der Indikatorstruktur mit einem Indikator-Buffer beschäftigt.



Eine derartige Methode kann ganz klar großflächig zum Schreiben von angepassten Indikatoren eingesetzt werden, doch das echte Leben kann ja kaum auf ihre Verwendung beschränkt werden, also ist es an der Zeit, sich komplexere Aufbaumethoden des Indikator-Codes anzusehen. Glücklicherweise sind die Fähigkeiten von MQL5 hier unerschöpflich und nur durch das RAM unserer PCs begrenzt.

Der Aroon Indikator als Beispiel der Code-Verdopplung

Die Formel für diesen Indikator enthält zwei Komponenten: die Hausse- und die Baisse-Indikatoren, die in einem extra Chart-Fenster grafisch dargestellt werden:

HAUSSE = (1 - (Balken - SHIFT(MAX(HIGH(), AroonPeriod)))/AroonPeriod) * 100

BAISSE = (1 - (Balken - SHIFT(MIN (LOW (), AroonPeriod)))/AroonPeriod) * 100

wobei:

HAUSSE - die Stärke der Hausse ist;

BAISSE - die Stärke der Baisse ist;

SHIFT() - die Funktion zur Festlegung der Indexposition des Balkens ist;

MAX() - Die Suchfunktion nach dem Maximum über dem AroonPeriod Zeitraum ist;

MIN() - Die Suchfunktion nach dem Minimum über dem AroonPeriod Zeitraum ist;

HIGH() und LOW() - die relevanten Kurs-Arrays darstellen;

Wir können direkt aus den Formeln des Indikators ersehen, dass wir beim Aufbau eines Indikators nur zwei Indikator-Buffer haben dürfen und die Indikatorstruktur nur kaum von der im vorigen Beitrag beschriebenen SMA_1.mq5 Struktur abweicht.



Tatsächlich ist das einfach der gleiche duplizierte Code, nur mit einer anderen Anzahl Indikator-Buffers. Öffnen wir also den Code dieses Indikators im MetaEditor und speichern ihn als Aroon.mq5. In den ersten 11 Zeilen des Codes, die mit Copyright und seiner Versionsnummer zu tun haben, ersetzen wir nur den Namen des Indikators:

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00"

Danach müssen wir in Zeile 12 des Codes die Zeichnung des Indikators vom einfachen Chart-Fenster in ein separates Fenster verändern:



#property indicator_separate_window

Das dieser Indikator einen komplett anderen Bereich an Werten hat, erfolgt seine Zeichnung auch in einem extra Fenster.



Danach verändern wir in den folgenden 4 Codezeilen (die allgemeinen Indikatoreigenschaften) die Menge der verwendeten Indikator-Buffer auf zwei:



#property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2

Die folgenden 10 Zeilen des Codes hängen mit der Zeichnung des Indikators von einem spezifischen Indikator-Buffer zusammen, dessen Benennung dupliziert werden muss. Danach müssen wir alle Indices von 1 auf 2 ersetzen. Ebenfalls müssen wir alle Kennzeichnungen der Indikator-Buffer verändern:

#property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Lime #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label1 "BullsAroon" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #property indicator_label2 "BearsAroon"

Dieser Indikator arbeitet mit drei waagrechten Ebenen mit den Werten 30, 50 und 70.



Um diese Ebenen zeichnen zu können, müssen wir fünf weitere Codezeilen in den Indikator-Code einfügen.

#property indicator_level1 70.0 #property indicator_level2 50.0 #property indicator_level3 30.0 #property indicator_levelcolor Gray #property indicator_levelstyle STYLE_DASHDOTDOT

Bei den Eingabeparametern des Indikators bleibt alles unverändert, verglichen mit dem vorigen Indikator, außer kleineren Veränderungen an den Titeln:

input int AroonPeriod = 9 ; input int AroonShift = 0 ;

Jetzt gibt es allerdings zwei Arrays, die als Indikator-Buffer verwendet werden und sie müssen passende Namen tragen:

double BullsAroonBuffer[]; double BearsAroonBuffer[];

Und ganz genauso gehen wir beim Code der OnInit() Funktion vor.



Zunächst verändern wir die Zeilen des Codes für den Buffer "0":

SetIndexBuffer ( 0 , BullsAroonBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT , AroonShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN , AroonPeriod); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "BearsAroon" );

Danach wird der gesamte Code in die Windows Zwischenablage kopiert und dann direkt nach dem gleichen Code eingefügt.



Im gerade eingefügten Code ändern wir die Anzahl der Indikator-Buffer von 0 auf 1, geben dem Indikator-Array einen neuen Namen und benennen den Indikator:

SetIndexBuffer ( 1 , BearsAroonBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHIFT , AroonShift); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN , AroonPeriod); PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "BullsAroon" );

Der Kurzname des Indikators hat auch einige kleine Veränderungen erfahren:

string shortname; StringConcatenate (shortname, "Aroon(" , AroonPeriod, ", " , AroonShift, ")" );

Schauen wir uns jetzt die Genauigkeit der Zeichnung des Indikators an. Der tatsächliche Indikatorbereich geht von 0 - 100, und wird die ganze Zeit gezeigt



Hier kann man gut nur die ganzzahligen Werte des Indikators, die auf dem Chart gezeichnet werden, verwenden. Daher nehmen wir zur Zeichnung des Indikators 0 für alle Ziffern nach der Dezimalstelle:

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 0 );

Im SMA_1.mq5 Indikator haben wir die erste Aufrufform der OnCalculate() Funktion verwendet



Das ist für den Aroon Indikator nicht gut, da er keine high[] and low[] Kurs-Arrays hat. Diese Arrays bekommen wir jedoch in der zweiten Aufrufform dieser Funktion. Und deshalb müssen wir die Kopfzeile der Funktion ändern:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[] )

Nach dieser Veränderung macht die Verwendung des Beginn-Parameters keinen Sinn mehr, also muss der aus dem Code verschwinden!



Der Code zur Berechnung der Limits der Variablenveränderungen des Operationszyklus und die Datenüberprüfung für ausreichende Berechnung, sind praktisch unverändert geblieben.

if (rates_total < AroonPeriod - 1 ) return ( 0 ); int first, bar; double BULLS, BEARS; if (prev_calculated == 0 ) first = AroonPeriod - 1 ; else first = prev_calculated - 1 ;

Dennoch treten gewisse Probleme mit den Algorithmen zur Berechnung der Indikator-Werte auf. Das liegt daran, dass MQL5 keine eingebauten Funktionen zur Feststellung der Indices für Maximal und Minimal für den Zeitraum vom aktuellen Balken in der Richtung des abnehmenden Index hat.



Eine Möglichkeit, dies zu lösen, ist diese Funktionen selbst zu schreiben. Doch zum Glück gibt es diese Funktionen bereits im ZigZag.mq5 Indikator in den angepassten Indikatoren im "MetaTrader5\MQL5\Indikators\Examples" Ordner.



Am einfachsten geht das, wenn man den Code dieser Funktionen im ZigZag.mq5 Indikator auswählt, sie dann in die Windows-Ablage kopiert und in unserem Code einfügt, z.B. direkt nach der Beschreibung der OnInit() Funktion auf der globalen Ebene:

int iHighest( const double &array[], int count, int startPos ) { int index = startPos; if (startPos < 0 ) { Print ( "Incorrect value in the function iHighest, startPos = " , startPos); return ( 0 ); } if (startPos - count < 0 ) count = startPos; double max = array[startPos]; for ( int i = startPos; i > startPos - count; i--) { if (array[i] > max) { index = i; max = array[i]; } } return (index); } int iLowest( const double &array[], int count, int startPos ) { int index = startPos; if (startPos < 0 ) { Print ( "Incorrect value in the iLowest function, startPos = " ,startPos); return ( 0 ); } if (startPos - count < 0 ) count = startPos; double min = array[startPos]; for ( int i = startPos; i > startPos - count; i--) { if (array[i] < min) { index = i; min = array[i]; } } return (index); }

Danach sollte der Code der OnCalculate() Funktion so aussehen:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[] ) { if (rates_total < AroonPeriod - 1 ) return ( 0 ); int first, bar; double BULLS, BEARS; if (prev_calculated == 0 ) first = AroonPeriod - 1 ; else first = prev_calculated - 1 ; for (bar = first; bar < rates_total; bar++) { BULLS = 100 - (bar - iHighest(high, AroonPeriod, bar) + 0.5 ) * 100 / AroonPeriod; BEARS = 100 - (bar - iLowest (low, AroonPeriod, bar) + 0.5 ) * 100 / AroonPeriod; BullsAroonBuffer[bar] = BULLS; BearsAroonBuffer[bar] = BEARS; } return (rates_total); }

Aus Gründen der Achsensymmetrie habe ich den Code leicht korrigiert, indem ich die waagrechte Verschiebung des Indikators, verglichen mit dem Original-Code, mit Hilfe des Wertes 0,5 hinzugefügt haben.



Hier sehen Sie die Ergebnisse der Arbeit dieses Indikators auf dem Chart:

Um die Position des Elements mit den maximalen oder minimalen Werten in einem Abstand nicht größer als AroonPeriod vom aktuellen Balken zu finden, verwenden wir die in MQL5 eingebauten ArrayMaximum() und ArrayMinimum() Funktionen, die zugleich auch nach den Extremen suchen. Diese Funktionen führen ihre Suche jedoch in aufsteigenden Reihenfolge aus

Die Suche muss jedoch auch in absteigender Reihenfolge der Indices stattfinden. Die hierfür einfachste Lösung ist die Richtung der Indizierung im Indikator und den Kurs-Buffern zu ändern, und zwar mit Hilfe der ArraySetAsSeries() Funktion.



Doch wir müssen ja auch die Richtung der Balkenanordnung in der Berechnungsschleife und den Berechnungsalgorithmus der ersten Variable ändern.



In diesem Fall sieht die OnCalculate() Funktion so aus:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[] ) { if (rates_total < AroonPeriod - 1 ) return ( 0 ); ArraySetAsSeries (high, true); ArraySetAsSeries (low, true); ArraySetAsSeries (BullsAroonBuffer, true); ArraySetAsSeries (BearsAroonBuffer, true); int limit, bar; double BULLS, BEARS; if (prev_calculated == 0 ) limit = rates_total - AroonPeriod - 1 ; else limit = rates_total - prev_calculated; for (bar = limit; bar >= 0 ; bar--) { BULLS = 100 + (bar - ArrayMaximum (high, bar, AroonPeriod) - 0.5 ) * 100 / AroonPeriod; BEARS = 100 + (bar - ArrayMinimum (low, bar, AroonPeriod) - 0.5 ) * 100 / AroonPeriod; BullsAroonBuffer[bar] = BULLS; BearsAroonBuffer[bar] = BEARS; } return (rates_total); }

Ich habe den Namen der Variabel von "Erste" zu "Limit" geändert, das ist für unser Beispiel besser geeignet.

In diesem Fall wird der Code der primären Schleife ähnlich erzeugt, wie bereits schon in MQL4. Schreibt man die OnCalculate() Funktion auf diese Art, können die Indikatoren bei nur minimalen Codeveränderungen von MQL4 zu MQL5 konvertiert werden.





Fazit



Fertig! Der Indikator ist geschrieben - und sogar in zwei Versionen.

Für eine exakte, konservative und schlaue Möglichkeit zur Lösung derartiger Probleme, erweisen sich die Lösungen nur unwesentlich komplizierter als das Basteln eines Kinderspielzeugs mit dem Lego-Constructor.