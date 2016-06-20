und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Average Speed - Indikator für den MetaTrader 5
Die Ausgabe des Indikators wird aufgrund eines mathematischen Ansatzes berechnet.
Berechne Geschwindigkeit des Preises:
Galileo definierte Geschwindigkeit als die Strecke die pro Zeiteinheit zurückgelegt wird. (http://en.wikipedia.org/wiki/Speed)
wobei v die Geschwindigkeit ist, d die Strecke und t die Zeit. In diesem Indikator definieren wird d als Strecke zwischen Preisreiehen und t ist in Minuten. Wir verwenden Minute statt Sekunde, weil Sekunde zu schnell ist, da wir manchmal minutenlang keine Preisbewegungen haben. Das könnte für manche Leute störend sein.
Berechne die mittlere Geschwindigkeit des Preises.
Der Indikator berechnet die mittlere Geschwindigkeit mit dem arithmetsichen Mittel. (http://en.wikipedia.org/wiki/Average, http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetical_mean)
Gleichung:
Wenn n Zahlen gegeben sind, ist von jeder durch ai bezeichnete Zahl, wobei i = 1, ..., n das arithmetische Mittel die [Summe] der ai's geteilt durch n oder
In diesem Indikator ist n Tage, a ist die Geswchwindigkeit und AM ist die Ausgabe des Indikatorbuffers berechnet in Punkten/Minute.
