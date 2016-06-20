CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Average Speed - Indikator für den MetaTrader 5

Totom Sukopratomo | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1780
Rating:
(41)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die Ausgabe des Indikators wird aufgrund eines mathematischen Ansatzes berechnet.


Berechne Geschwindigkeit des Preises:

Galileo definierte Geschwindigkeit als die Strecke die pro Zeiteinheit zurückgelegt wird. (http://en.wikipedia.org/wiki/Speed)

Gleichung:
                    
wobei v die Geschwindigkeit ist, d die Strecke und t die Zeit. In diesem Indikator definieren wird d als Strecke zwischen Preisreiehen und t ist in Minuten. Wir verwenden Minute statt Sekunde, weil Sekunde zu schnell ist, da wir manchmal minutenlang keine Preisbewegungen haben. Das könnte für manche Leute störend sein.


Berechne die mittlere Geschwindigkeit des Preises.

Der Indikator berechnet die mittlere Geschwindigkeit mit dem arithmetsichen  Mittel. (http://en.wikipedia.org/wiki/Average, http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetical_mean)

Gleichung:

Wenn n Zahlen gegeben sind, ist von jeder durch ai bezeichnete Zahl, wobei i = 1, ..., n das arithmetische Mittel die [Summe] der ai's geteilt durch n oder

In diesem Indikator ist n Tage, a ist die Geswchwindigkeit und AM ist die Ausgabe des Indikatorbuffers berechnet in Punkten/Minute.


GBPUSD 1H

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1544

Exp_ToCloseLoss Exp_ToCloseLoss

Expert Advisor um globales Stop Loss auf alle offenen Positionen anzuwenden

FX_Sniper_Ergodic_CCI FX_Sniper_Ergodic_CCI

Der ergodische CCI.

FractalAMA FractalAMA

Der fraktal adaptive gleitende Durchschnitt von John Ehlers. Version 1.1 7/17/2006

EMA-Crossover_Signal EMA-Crossover_Signal

Der einfachste Signalindikator basierend auf gleitenden Durchschnitten mit verschiedenen Perioden