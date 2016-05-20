und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Donchian Channels System - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator implementiert ein Ausbruchsystem unter Verwendung der Donchian_Channels.
Wenn der Preis den grauen Channel verlässt, ändert sich die Farbe der Kerze in die Farbe der korrespondierenden Trendrichtung.
Grün für das Wachstum des Finanzinstruments, rot für Abfall. Helle Farben zeigen eine Übereinstimmung von Trendrichtung und Richtung der Kerze an. Dunkle Farben korrespondieren mit der Situation in der die Richtung der Kerze gegenteilig zu der des Trend ist.
Abbildung 1. Donchian_Channels_System
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2099
