Grafische Interfaces X: Updates für die Tabellendarstellung und ein optimierter Code (build 10)

Inhalt

Einführung

Der erste Artikel Grafische Interfaces I: Vorbereitung der Bibliotheksstruktur (Kapitel 1) beschreibt im Detail den Zweck der Bibliothek. Sie finden eine Liste von Artikeln mit Verweisen am Ende jeden Kapitels. Dort können Sie auch die komplette, aktuelle Version der Bibliothek zum derzeitigen Entwicklungsstand herunterladen. Die Dateien müssen im gleichen Verzeichnis wie das Archiv platziert werden.

Wir fahren fort die Tabellendarstellung mit weiteren Merkmalen zu vervollständigen (CCanvasTable). Folgende Merkmale werden diesmal ergänzt.

Hervorheben der Tabellenzeile unter dem Kursor.

Die Möglichkeit jeder Zelle Icons in einem Array zuzuweisen mit einer Methode sie zu wechseln.

Die Möglichkeit während der Laufzeit Text einer Zelle zu setzen und verändern.



Zusätzlich wurde der Code und bestimmte Algorithmen optimiert, um Tabellen schneller neuzuzeichnen.



Relative Koordinaten des Mauskursors vor einem angegebenem Hintergrund

Um doppelten Code für die Berechnung relativen Koordinaten vor einem Hintergrund in vielen Klassen zu eliminieren, wurden die Methoden CMouse::RelativeX() und CMouse::RelativeY() der Klasse CMouse für den Abruf der Koordinaten hinzugefügt. Es muss diesen Methoden eine Referenz auf ein Objekt mit dem Typ CRectCanvas übergeben werden, um, unter Berücksichtigung des aktuellen Abstandes zum sichtbaren Teil des Hintergrundes die relativen Koordinaten zu berechnen.

class CMouse { public : int RelativeX(CRectCanvas & object ); int RelativeY(CRectCanvas & object ); }; int CMouse::RelativeX(CRectCanvas & object ) { return (m_x- object .X()+( int ) object .GetInteger( OBJPROP_XOFFSET )); } int CMouse::RelativeY(CRectCanvas & object ) { return (m_y- object .Y()+( int ) object .GetInteger( OBJPROP_YOFFSET )); }

In der weiteren Entwicklung der Bibliothek werden diese Methoden dazu verwendet, die relativen Koordinaten aller gezeichnet Kontrollelement abzufragen.

Änderungen in der Struktur der Tabellen

Um die Ausführung des Codes höchst möglichst zu optimieren, war es notwendig den Typ CTOptions der Struktur einer Tabelle etwas zu ändern, zu ergänzen und weitere, neue Strukturen hinzufügen, um so multidimensionale Tabellen zu erstellen. Die Aufgabe hier ist bestimmte Teile der Tabelle auf Basis vorher berechneter Werte neuzuzeichnen. Das könnten zum Beispiel die Koordinaten der Grenzen der Tabellenspalten und -zeilen sein.

So ist zum Beispiel für das Berechnen und Sichern der X-Koordinate der Spaltengrenze nur in der Methode CCanvasTable::DrawGrid() erforderlich, die zum Zeichnen des Gitters der ganzen Tabelle verwendet wird. Und, wenn ein Nutzer eine Tabellenzeile wählt, können die vorgegebenen Werte verwendet werden. Dasselbe gilt für das Hervorheben von Tabellenzeilen, wenn die Maus über einer ist (das wird weiter unten besprochen).

Wir erstellen eine eigene Struktur (CTRowOptions) und deklarieren einen Array seiner Instanzen, um die Y-Koordinaten der Tabellenzeilen zu sichern und möglicher anderer, zukünftiger Eigenschaften einer Zeile. Die Y-Koordinaten werden in der Methode CCanvasTable::DrawRows() berechnet, die den Hintergrund der Zeilen zeichnet. Das diese Methode vor dem Zeichnen des Gitters aufgerufen wird, verwendet die Methode CCanvasTable::DrawGrid() die vorabberechneten Werte aus der Struktur CTRowOptions.

Wir erstellen eigene Struktur des Typs CTCell zum Sichern der Eigenschaften der Zellen. Der Array der Instanzen in der Struktur CTRowOptions wird als dieser Typ deklariert, als ein Array von Tabellenzeilen. Diese Struktur speichert:

Array der Icons

Array der Icongrößen

Index der ausgewählten (angezeigten) Icons einer Zelle

Volltext

Textteil

Schriftfarbe

Da jedes Icon ein Array von Pixeln ist, wird, um sie zu sichern, eine eigene Struktur (CTImage) mit einem dynamischen Array benötigt. Der Code dieser Strukturen findet sich unten:

class CCanvasTable : public CElement { private : struct CTImage { uint m_image_data[]; }; struct CTCell { CTImage m_images[]; uint m_image_width[]; uint m_image_height[]; int m_selected_image; string m_full_text; string m_short_text; color m_text_color; }; struct CTOptions { int m_x; int m_x2; int m_width; ENUM_ALIGN_MODE m_text_align; int m_text_x_offset; string m_header_text; CTCell m_rows[]; }; CTOptions m_columns[]; struct CTRowOptions { int m_y; int m_y2; }; CTRowOptions m_rows[]; };

Die entsprechenden Änderungen wurden in allen Methoden vorgenommen, in denen diese Daten verwendet werden.

Bestimmen der Zeilenbreite im sichtbaren Teil

Da eine Tabelle mehrere Zeilen haben kann, würde die Suche nach dem Fokus gefolgt von einem Neuzeichnen der Tabelle die Ausführung signifikant verlangsamen. Dasselbe würde bei der Auswahl von Zeilen und dem Anpassen der Textlängen während einer manuellen Änderung der Spaltenbreite passieren. Um Verzögerungen zu vermeiden, müssen der erste und letzte Index des sichtbaren Teils der Tabelle festgestellt werden, um nur in diesem Bereich mit einer Schleife zu arbeiten. Die Methode CCanvasTable::VisibleTableIndexes() wurde zu diesem Zweck implementiert. Sie bestimmt als erstes die Grenzen des sichtbaren Teils. Die Obergrenze ist der Abstand des sichtbaren Teils entlang der Y-Achse, und die Untergrenze definiert sich aus Obergrenze + Höhe des sichtbaren Teils entlang der Y-Achse.

Jetzt genügt es, die erhaltenen Werte der Grenzen durch Zeilenhöhe aus der Definition der Tabelle zu dividieren, um den Index der obersten und untersten Zeile des sichtbaren Teils zu bestimmen. Falls der Bereich der letzten Zeile überschritten wurde, wird eine Anpassung am Ende der Methode durchgeführt.

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_visible_table_from_index; int m_visible_table_to_index; private : void VisibleTableIndexes( void ); }; CCanvasTable::CCanvasTable( void ) : m_visible_table_from_index( WRONG_VALUE ), m_visible_table_to_index( WRONG_VALUE ) { ... } void CCanvasTable::VisibleTableIndexes( void ) { int yoffset1 =( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); int yoffset2 =yoffset1+m_table_visible_y_size; m_visible_table_from_index = int ( double (yoffset1/m_cell_y_size)); m_visible_table_to_index = int ( double (yoffset2/m_cell_y_size)); m_visible_table_to_index=(m_visible_table_to_index+ 1 >m_rows_total)? m_rows_total : m_visible_table_to_index+ 1 ; }

Der Index wird in der Methode CCanvasTable::DrawTable() bestimmt. Dieser Methode kann ein Argument übergeben werden, so dass nur der sichtbare Teil der Tabelle neuzuzeichnen ist. Standardmäßig ist dieses Argument false, welches ein Neuzeichnen der ganzen Tabelle nachsichzieht. Der Code unten zeigt verkürzt diese Methode.

void CCanvasTable::DrawTable( const bool only_visible = false ) { if (! only_visible ) { m_visible_table_from_index = 0 ; m_visible_table_to_index =m_rows_total; } else VisibleTableIndexes(); }

Es muss in dieser Methode auch CCanvasTable::VisibleTableIndexes() aufgerufen werden, um den Fokus der Tabellenzeilen zu bestimmen:

int CCanvasTable::CheckRowFocus( void ) { int item_index_focus= WRONG_VALUE ; int y=m_mouse.RelativeY(m_table); VisibleTableIndexes(); for ( int i= m_visible_table_from_index ; i< m_visible_table_to_index ; i++) { if (y>m_rows[i].m_y && y<=m_rows[i].m_y2) { item_index_focus=i; break ; } } return (item_index_focus); }

Icons in Tabellenzellen

Es können jeder Zelle mehrere Icons zugewiesen werden, die während der Laufzeit gewechselt werden können. Die neuen Variablen und Methoden für den Abstand der Icons vom oberen und linken Rand der Zelle:

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_image_x_offset; int m_image_y_offset; public : void ImageXOffset( const int x_offset) { m_image_x_offset=x_offset; } void ImageYOffset( const int y_offset) { m_image_y_offset=y_offset; } };

Um ein Icon einer angegebenen Zelle zuzuweisen, muss ein Array mit seinem Pfad des lokalen Verzeichnisses des Terminals übergeben werden. Davor müssen sie von der MQL-Anwendung als Ressource (#resource) geladen werden. Die Methode CCanvasTable::SetImages() erfüllt diesen Zweck. Wird eine leerer Array übergeben oder ein Array-Überlauf registriert, wird die Methode verlassen.

Nach bestandenen Prüfungen werden die Arrays der Zellen neu dimensioniert. Danach werden in einer Schleife mit der Methode ::ResourceReadImage() die Icons in einen eindimensionalen Array eingelesen mit der Farbe für jeden Pixel. Die Icongrößen werden im entsprechenden Array gesichert. Die werden für die Dimension der Schleife zum Zeichnen der Icons auf dem Hintergrund benötigt. Standardmäßig ist immer das erste Icon einer Zelle ausgewählt.

class CCanvasTable : public CElement { public : void SetImages( const uint column_index, const uint row_index, const string &bmp_file_path[]); }; void CCanvasTable::SetImages( const uint column_index, const uint row_index, const string &bmp_file_path[]) { int total= 0 ; if ((total=CheckArraySize(bmp_file_path))== WRONG_VALUE ) return ; if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; :: ArrayResize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images,total); :: ArrayResize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_width,total); :: ArrayResize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_height,total); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image= 0 ; if (! ResourceReadImage (bmp_file_path[i],m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[i].m_image_data, m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_width[i], m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_height[i])) { Print ( __FUNCTION__ , " > error: " , GetLastError ()); return ; } } }

Um herauszufinden, wie viele Icons eine bestimmte Zelle hat, verwenden wir die Methode CCanvasTable::ImagesTotal():

class CCanvasTable : public CElement { public : int ImagesTotal( const uint column_index, const uint row_index); }; int CCanvasTable::ImagesTotal( const uint column_index, const uint row_index) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ( WRONG_VALUE ); return (:: ArraySize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images)); }

Betrachten wir jetzt die Methoden zum Zeichnen der Icons. Zuerst wurde eine neue Methode CColors::BlendColors() der Klasse CColors ergänzt, die die obere und untere Farbe unter Berücksichtigung der Transparenz des darüber gelegten Icons mischt. So wie die Hilfsmethode CColors::GetA(), die den Transparenzwert der übergebenen Farbe ermittelt.

In der Methode CColors::BlendColors() wird die übergebene Farbe in ihre RGB-Komponenten aufgeteilt, und der Alphakanal wird aus der obersten Farbe extrahiert. Der Alphakanal wird in einen Wert zwischen Null und Eins konvertiert. Ist die übergebene Farbe intransparent, wird die Farbvermischung nicht durchgeführt. Im Falle von Transparenz wird jede Komponente der beiden Farben unter Berücksichtigung der oberen Farbe gemischt. Danach werden die Werte der erhaltenen Komponenten angepasst, sollten sie den Wert von 255 übersteigen.

class CColors { public : double GetA( const color aColor); color BlendColors( const uint lower_color, const uint upper_color); }; double CColors::GetA( const color aColor) { return ( double ( uchar ((aColor)>> 24 ))); } color CColors::BlendColors( const uint lower_color, const uint upper_color) { double r1= 0 ,g1= 0 ,b1= 0 ; double r2= 0 ,g2= 0 ,b2= 0 ,alpha= 0 ; double r3= 0 ,g3= 0 ,b3= 0 ; uint pixel_color=:: ColorToARGB (upper_color); ColorToRGB(lower_color,r1,g1,b1); ColorToRGB(pixel_color,r2,g2,b2); alpha=GetA(upper_color)/ 255.0 ; if (alpha< 1.0 ) { r3=(r1*( 1 -alpha))+(r2*alpha); g3=(g1*( 1 -alpha))+(g2*alpha); b3=(b1*( 1 -alpha))+(b2*alpha); r3=(r3> 255 )? 255 : r3; g3=(g3> 255 )? 255 : g3; b3=(b3> 255 )? 255 : b3; } else { r3=r2; g3=g2; b3=b2; } return (RGBToColor(r3,g3,b3)); }

Damit wird es leicht eine Methode zu schreibe, die die Icons zeichnet. Der Code der Methode CCanvasTable::DrawImage() ist unten angeführt. Ihr muss der Index der Zelle übergeben werden, auf der das Icon gezeichnet werden soll. Zu Beginn der Methode werden die Koordinaten des Icons unter Berücksichtigung der Abstände ermittelt, so wie der Index der gewählten Zelle und ihre Größe. Dann liefert eine Doppelschleife das Icon, Pixel für Pixel. Ist ein Pixel leer, d.h. ohne angegebene Farbe, geht die Schleife zum nächsten Pixel. Gibt es eine Farbe, werden die Farbe des Zellhintergrunds und die aktuelle Pixelfarbe bestimmt und beide Farben werden unter Berücksichtigung der Transparenz der oberen Farbe vermischt und die sich ergebende Farbe wird auf dem Hintergrund gezeichnet.

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawImage( const int column_index, const int row_index); }; void CCanvasTable::DrawImage( const int column_index, const int row_index) { int x =m_columns[column_index].m_x+m_image_x_offset; int y =m_rows[row_index].m_y+m_image_y_offset; int selected_image =m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image; uint image_height =m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_height[selected_image]; uint image_width =m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_width[selected_image]; for ( uint ly= 0 ,i= 0 ; ly<image_height; ly++) { for ( uint lx= 0 ; lx<image_width; lx++,i++) { if (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[selected_image].m_image_data[i]< 1 ) continue ; uint background =(row_index==m_selected_item)? m_selected_row_color : m_table.PixelGet(x+lx,y+ly); uint pixel_color =m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[selected_image].m_image_data[i]; uint foreground=:: ColorToARGB (m_clr.BlendColors(background,pixel_color)); m_table.PixelSet(x+lx,y+ly,foreground); } } }

Die Methode CCanvasTable::DrawImages() zeichnet alle Icons auf einmal in die Tabelle, abhängig davon, ob nur der sichtbare Teil der Tabelle gezeichnet werden muss. In der aktuellen Version der Tabelle können die Icons nur dann gezeichnet werden, wenn die Textausrichtung linksbündig ist. Zusätzlich wird in jeder Iteration geprüft, ob ein Icon der Zelle zugewiesen ist und ob dessen Array der Pixel leer ist. Nach allen Prüfungen wird die Methode CCanvasTable::DrawImage() zum Zeichnen der Icons aufgerufen.

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawImages( void ); }; void CCanvasTable::DrawImages( void ) { int x= 0 ,y= 0 ; for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { if (m_columns[c].m_text_align!= ALIGN_LEFT ) continue ; for ( int r= m_visible_table_from_index ; r< m_visible_table_to_index ; r++) { if (ImagesTotal(c,r)< 1 ) continue ; int selected_image=m_columns[c].m_rows[r].m_selected_image; if (:: ArraySize (m_columns[c].m_rows[r].m_images[selected_image].m_image_data)< 1 ) continue ; DrawImage(c,r); } } }

Der Screenshot unten zeigt das Beispiel einer Tabelle mit Icons in den Zellen:

Fig. 1. Tabelle mit Icons in den Zellen.





Hervorheben der Tabellenzeile unter dem Kursor

Um eine Zeile der gezeigten Tabelle hervorzuheben, wenn sich die Maus über ihr befindet, benötigen wir weitere Variablen und Methoden. Um das Hervorheben zu aktivieren, verwenden wir die Methode CCanvasTable::LightsHover(). Die Zeilenfarbe wird mit Hilfe der Methode CCanvasTable::CellColorHover() festgelegt.

class CCanvasTable : public CElement { private : color m_cell_color; color m_cell_color_hover; bool m_lights_hover; public : void CellColor( const color clr) { m_cell_color=clr; } void CellColorHover( const color clr) { m_cell_color_hover=clr; } void LightsHover( const bool flag) { m_lights_hover=flag; } };

Das Hervorheben einer Zeile muss nicht ein wiederholtes Neuzeichnen der ganzen Tabelle zur Folge haben, sobald sich die Maus etwas bewegt. Im Gegenteil, das würde massiv die CPU belasten, die Ausführung der Anwendung stark verzögern und ist daher nicht zu empfehlen. Erreicht die Maus das erste Mal oder erneut einen Bereich der Tabelle, genügt es, sich einmal auf den Fokus zu konzentrieren (Iteration über den ganzen Array der Zeilen). Dafür gibt es die Methode CCanvasTable::CheckRowFocus(). Ist der Fokus und der Index dieser Zeile erst gefunden, muss nur noch geprüft werden, ob bei einer Mausbewegung sich die Zeile im Fokus geändert hat. Der beschrieben Algorithmus wurde in der Methode CCanvasTable::ChangeRowsColor() umgesetzt, wie man unten sieht. Die Methode CCanvasTable::RedrawRow() verändert die Zeilenfarbe, ihr Code wird später aufgeführt. Die Methode CCanvasTable::ChangeRowsColor() wird in der Methode CCanvasTable::ChangeObjectsColor() aufgerufen, um die Farbe des Tabellenobjekts zu ändern.

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_item_index_focus; int m_prev_item_index_focus; private : void ChangeRowsColor( void ); }; void CCanvasTable::ChangeRowsColor( void ) { if (!m_lights_hover) return ; if (!m_table.MouseFocus()) { if (m_prev_item_index_focus!= WRONG_VALUE ) { m_item_index_focus= WRONG_VALUE ; RedrawRow(); m_table.Update(); m_prev_item_index_focus= WRONG_VALUE ; } } else { if (m_item_index_focus== WRONG_VALUE ) { m_item_index_focus=CheckRowFocus(); RedrawRow(); m_table.Update(); m_prev_item_index_focus=m_item_index_focus; return ; } int y=m_mouse.RelativeY(m_table); bool condition=(y>m_rows[m_item_index_focus].m_y && y<=m_rows[m_item_index_focus].m_y2); if (!condition) { m_item_index_focus=CheckRowFocus(); RedrawRow(); m_table.Update(); m_prev_item_index_focus=m_item_index_focus; } } }

Die Methode CCanvasTable::RedrawRow() gewährleistet ein schnelles Neuzeichnen in zwei Modi:

bei der Auswahl einer Zeile



im Modus Hervorheben der Zeile unter der Maus .



Die Methode verlangt das entsprechende Argument, um den gewünschten Modus zu bestimmen. Standardmäßig steht dieses Argument auf false, und das steht für den Modus für das Hervorheben von Zeilen unter der Maus. Die Klasse beinhaltet spezielle Variablen für beide Modi, um die aktuellen und die vorher ausgewählte/hervorgehobene Tabellenzeile zu bestimmen. Daher verlangt das Markieren einer neuen Zeile nur das Neuzeichnen der vorherigen und der aktuellen Zeile und nicht ganzen Tabelle.

Die Methode wird verlassen, wenn die Indices nicht definiert sind (WRONG_VALUE). Danach muss ermittelt werden, wie viel Indices definiert wurden. Bewegt sich die Maus das erste Mal in die Tabelle und gibt es nur einen Index (den aktuellen), wird nur die Farbe der aktuellen Zeile geändert. Wird die Maus erneut in die Tabelle bewegt, werden zwei Zeilen geändert (die neue und die letzte).

Jetzt muss die Reihenfolge der Farbänderungen bestimmt werden. Ist der Index der aktuellen Zeile größer als der der vorherigen, hat sich der Kursor nach unten bewegt. Dann wird zuerst die Farbe der vorherigen Zeile geändert und dann die aktuelle. Im umgekehrten Fall, kehren wir das Vorgehen um. Die Methode berücksichtigt auch den Moment des Verlassens der Tabelle, wenn keine aktuelle Zeile bestimmt wurde, es aber noch einen Index für eine vorherige Zeile gibt.

Sind erst einmal alle operativen Variablen initiiert, dann werden der Zeilenhintergrund, das Gitter und die Texte in strenger Reihenfolge gezeichnet.

class CCanvasTable : public CElement { private : void RedrawRow( const bool is_selected_row= false ); }; void CCanvasTable::RedrawRow( const bool is_selected_row= false ) { int item_index = WRONG_VALUE ; int prev_item_index = WRONG_VALUE ; if (is_selected_row) { item_index =m_selected_item; prev_item_index =m_prev_selected_item; } else { item_index =m_item_index_focus; prev_item_index =m_prev_item_index_focus; } if (prev_item_index== WRONG_VALUE && item_index== WRONG_VALUE ) return ; int rows_total =(item_index!= WRONG_VALUE && prev_item_index!= WRONG_VALUE )? 2 : 1 ; int columns_total =m_columns_total- 1 ; int x1= 1 ,x2=m_table_x_size; int y1[ 2 ]={ 0 },y2[ 2 ]={ 0 }; int indexes[ 2 ]; if (item_index>m_prev_item_index_focus || item_index== WRONG_VALUE ) { indexes[ 0 ]=(item_index== WRONG_VALUE || prev_item_index!= WRONG_VALUE )? prev_item_index : item_index; indexes[ 1 ]=item_index; } else { indexes[ 0 ]=item_index; indexes[ 1 ]=prev_item_index; } for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++) { y1[r]=m_rows[indexes[r]].m_y+ 1 ; y2[r]=m_rows[indexes[r]].m_y2- 1 ; bool is_item_focus= false ; if (!m_lights_hover) is_item_focus=(indexes[r]==item_index && item_index!= WRONG_VALUE ); else is_item_focus=(item_index== WRONG_VALUE )?(indexes[r]==prev_item_index) :(indexes[r]==item_index); m_table.FillRectangle(x1,y1[r],x2,y2[r],RowColorCurrent(indexes[r],is_item_focus)); } uint clr=:: ColorToARGB (m_grid_color); for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++) { for ( int c= 0 ; c<columns_total; c++) m_table.Line(m_columns[c].m_x2,y1[r],m_columns[c].m_x2,y2[r],clr); } for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++) { for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { if (ImagesTotal(c,r)> 0 && m_columns[c].m_text_align== ALIGN_LEFT ) DrawImage(c,indexes[r]); } } int x= 0 ,y= 0 ; uint text_align= 0 ; for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { x =TextX(c); text_align =TextAlign(c, TA_TOP ); for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++) { y=m_rows[indexes[r]].m_y+m_text_y_offset; m_table. TextOut (x,y,m_columns[c].m_rows[indexes[r]].m_short_text,TextColor(c,indexes[r]),text_align); } } }

Und das ist das Ergebnis:

Fig. 2. Demonstration des Hervorhebens der Tabellenzeile unter der Maus.

Methoden die Tabellenzellen neu zu zeichnen

Die Methode für das schnelle Neuzeichnen der Tabellenzeilen wurde bereits angesprochen. Die Methode für das schnelle Neuzeichnen einer Zelle wird jetzt gezeigt. Wenn es zum Beispiel notwendig ist, den Text, seine Farbe oder das Icon einer Zelle der Tabelle zu ändern, reicht es nur diese Zelle neu zu zeichnen statt der ganzen Tabelle. Für diesen Zweck verwenden wir die 'private' Methode CCanvasTable::RedrawCell(). Es wird nur der Zellinhalt neu gezeichnet, alles andere nicht berührt. Die Hintergrundfarbe wird unter Berücksichtigung des Modus des Hervorhebens bestimmt, wenn aktiviert. Nach dem Bestimmen der Werte und der Initialisierung der lokalen Variablen, werden der Hintergrund, das Icon (falls zugewiesen und linksbündigem Text) und der Text in der Zelle neu gezeichnet.

class CCanvasTable : public CElement { private : void RedrawCell( const int column_index, const int row_index); }; void CCanvasTable::RedrawCell( const int column_index, const int row_index) { int x1=m_columns[column_index].m_x+ 1 ; int x2=m_columns[column_index].m_x2- 1 ; int y1=m_rows[row_index].m_y+ 1 ; int y2=m_rows[row_index].m_y2- 1 ; int x= 0 ,y= 0 ; bool is_row_focus= false ; if (m_lights_hover) { y=m_mouse.RelativeY(m_table); is_row_focus=(y>m_rows[row_index].m_y && y<=m_rows[row_index].m_y2); } m_table.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,RowColorCurrent(row_index,is_row_focus)); if (ImagesTotal(column_index,row_index)> 0 && m_columns[column_index].m_text_align== ALIGN_LEFT ) DrawImage(column_index,row_index); uint text_align=TextAlign(column_index, TA_TOP ); for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { x=TextX(c); if (c==column_index) break ; } y=y1+m_text_y_offset- 1 ; m_table. TextOut (x,y,m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_short_text,TextColor(column_index,row_index),text_align); }

Kommen wir nun zu den Methoden, um in der Zelle den Text, die Textfarbe und das Icon (ausgewählt aus den Zugewiesenen) zu ändern. Die 'public' Methoden CCanvasTable::SetValue() und CCanvasTable::TextColor() müssen für den Text und seine Farbe verwendet werden. Diesen Methoden werden die Indizes der Zelle (Spalte und Zeile) und der einzutragene Wert übergeben. Der Methode CCanvasTable::SetValue() muss eine Zeichenkette übergeben werden, der von der Zelle angezeigt wird. Sie sichert sowohl den ganzen Text wie auch die verkürzte Version (wenn der ganze Text zu lang ist für die Zellbreite) in den entsprechenden Variablen der Struktur der Tabelle (CTCell). Die Textfarbe muss der Methode CCanvasTable::TextColor() übergeben werden. Als vierten Parameter kann für beide Methoden angegeben werden, ob es notwendig ist, die Zelle sofort oder erst später neuzuzeichnen ist, und zwar durch den Aufruf der Methode CCanvasTable::UpdateTable().

class CCanvasTable : public CElement { private : void SetValue( const uint column_index, const uint row_index, const string value , const bool redraw= false ); void TextColor( const uint column_index, const uint row_index, const color clr, const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::SetValue( const uint column_index, const uint row_index, const string value , const bool redraw= false ) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_full_text= value ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_short_text=CorrectingText(column_index,row_index); if (redraw) RedrawCell(column_index,row_index); } void CCanvasTable::TextColor( const uint column_index, const uint row_index, const color clr, const bool redraw= false ) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_text_color=clr; if (redraw) RedrawCell(column_index,row_index); }

Das Icon der Zelle wird mit der Methode CCanvasTable::ChangeImage() geändert. Der Index der zu ändernden Icons muss als dritter Parameter hier übergeben werden. So wie in den oben beschriebenen Methoden zum Ändern der Zelleigenschaften ist es möglich anzugeben, ob die Zelle sofort oder später neuzuzeichnen sind.

class CCanvasTable : public CElement { private : void ChangeImage( const uint column_index, const uint row_index, const uint image_index , const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::ChangeImage( const uint column_index, const uint row_index, const uint image_index, const bool redraw= false ) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; int images_total=ImagesTotal(column_index,row_index); if (images_total== WRONG_VALUE || image_index>=( uint )images_total) return ; if (image_index==m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image) return ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image=( int ) image_index ; if (redraw) RedrawCell(column_index,row_index); }

Eine weitere Methode wird für das Neuzeichnen der ganzen Tabelle benötigt — CCanvasTable::UpdateTable(). Sie kann auf zweifache Weise aufgerufen werden:

Wenn die Tabelle einfach nur aktualisiert werden muss, um die letzten Änderungen durch die oben beschriebenen Methoden anzuzeigen. Wenn die Tabelle komplett neu gezeichnet werden soll, nach vorgenommenen Änderungen.

Standardmäßig steht das einzige Argument der Methode auf false, welches eine Aktualisierung ohne Neuzeichnung bedeutet.

class CCanvasTable : public CElement { private : void UpdateTable( const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::UpdateTable( const bool redraw= false ) { if (redraw) DrawTable(); m_table.Update(); }

Unten sieht man das Ergebnis der bisherigen Arbeit:

Fig. 3. Demonstration der neuen Eigenschaften der Tabellendarstellung.





Ein Expert Advisor, der die besprochenen Eigenschaften demonstriert, ist in der Datei am Ende des Artikels und kann heruntergeladen werden. Solange dieses Programm läuft, werden die Icons in allen Zellen der Tabelle (5 Spalten und 30 Zeilen) alle 100 Millisekunden gewechselt. Der Screenshot unten zeigt die CPU-Belastung, ohne dass eine Nutzer etwas über das grafischen Interface der MQL-Anwendung eingreift. Die CPU-Last übersteigt bei einer Frequenz von 100 Millisekunden niemals den Wert von 3%.

Fig. 4. Die CPU-Last während der Ausführung der MQL-Testanwendung.

Anwendung zum Testen der Kontrollelemente

Die aktuelle Version der Tabellendarstellung ist bereits "klug" genug, um Tabellen ähnlich wie zum Beispiel dem Datenfenster (Market Watch) nachzubauen. Versuchen wir das einmal. Wir erstellen zum Beispiel eine Tabelle mit 5 Spalten und 25 Zeilen. Es sind die 25 Symbole des Demo-Servers von MetaQuotes. Folgende Daten erscheinen in der Tabelle:

Symbol – Wertpapiere (Währungspaare).

– Wertpapiere (Währungspaare). Bid – Bid Preis.

– Bid Preis. Ask – Ask Preis.

– Ask Preis. Spread ( ! ) – Differenz zwischen den Preisen Ask und Bid.

( ) – Differenz zwischen den Preisen Ask und Bid. Time – Zeitpunkt des letzten Datensatzes.

Bereiten wir dieselben Icons vor, die im Datenfenster uns die Richtung der letzten Preisänderungen anzeigen. Die erste Initialisierung der Tabellenzellen geschieht gleich in der Methode, die das Kontrollelement erstellt, und wird durch den Aufruf der Hilfsmethode CProgram :: InitializingTable() der Nutzerklasse ausgeführt.

class CProgram : public CWndEvents { private : void InitializingTable( void ); }; void CProgram::InitializingTable( void ) { string text_headers[COLUMNS1_TOTAL]={ "Symbol" , "Bid" , "Ask" , "!" , "Time" }; string text_array[ 25 ]= { "AUDUSD" , "GBPUSD" , "EURUSD" , "USDCAD" , "USDCHF" , "USDJPY" , "NZDUSD" , "USDSEK" , "USDHKD" , "USDMXN" , "USDZAR" , "USDTRY" , "GBPAUD" , "AUDCAD" , "CADCHF" , "EURAUD" , "GBPCHF" , "GBPJPY" , "NZDJPY" , "AUDJPY" , "EURJPY" , "EURCHF" , "EURGBP" , "AUDCHF" , "CHFJPY" }; string image_array[ 3 ]= { "::Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\circle_gray.bmp" , "::Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_up.bmp" , "::Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_down.bmp" }; for ( int c= 0 ; c<COLUMNS1_TOTAL; c++) { m_canvas_table.SetHeaderText(c,text_headers[c]); for ( int r= 0 ; r<ROWS1_TOTAL; r++) { m_canvas_table.SetImages(c,r,image_array); if (c< 1 ) m_canvas_table.SetValue(c,r,text_array[r]); else m_canvas_table.SetValue(c,r, "-" ); } } }

Die Werte der Tabellenzellen werden während der Laufzeit durch den Timer alle 16 Millisekunden aktualisiert. Ein andere Hilfsmethode CProgram::UpdateTable() übernimmt diese Aufgabe. Verlassen wird die Methode am Wochenende (Samstag und Sonntag). Dann iteriert eine Doppelschleife über alle Spalten und Zeilen der Tabelle. Diese Doppelschleife erfragt die letzten beiden Ticks von jedem Symbol und nach der Analyse der Preisänderung, werden die entsprechenden Werte geschrieben.

class CProgram : public CWndEvents { private : void InitializingTable( void ); }; void CProgram::UpdateTable( void ) { MqlDateTime check_time; :: TimeToStruct (:: TimeTradeServer (),check_time); if (check_time.day_of_week== 0 || check_time.day_of_week== 6 ) return ; for ( int c= 0 ; c<m_canvas_table.ColumnsTotal(); c++) { for ( int r= 0 ; r<m_canvas_table.RowsTotal(); r++) { string symbol=m_canvas_table.GetValue( 0 ,r); MqlTick ticks[]; if ( :: CopyTicks (symbol,ticks, COPY_TICKS_ALL , 0 , 2 ) < 2 ) continue ; :: ArraySetAsSeries (ticks, true ); if (c== 0 ) { int index= 0 ; if (ticks[ 0 ].ask==ticks[ 1 ].ask && ticks[ 0 ].bid==ticks[ 1 ].bid) index= 0 ; else if (ticks[ 0 ].bid>ticks[ 1 ].bid) index= 1 ; else if (ticks[ 0 ].bid<ticks[ 1 ].bid) index= 2 ; m_canvas_table.ChangeImage(c,r,index, true ); } else { if (c== 3 ) { int spread=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SPREAD ); m_canvas_table.SetValue(c,r, string (spread), true ); continue ; } int digit=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); if (c== 1 ) { m_canvas_table.SetValue(c,r,:: DoubleToString (ticks[ 0 ].bid,digit)); if (ticks[ 0 ].bid!=ticks[ 1 ].bid) m_canvas_table.TextColor(c,r,(ticks[ 0 ].bid<ticks[ 1 ].bid)? clrRed : clrBlue , true ); continue ; } if (c== 2 ) { m_canvas_table.SetValue(c,r,:: DoubleToString (ticks[ 0 ].ask,digit)); if (ticks[ 0 ].ask!=ticks[ 1 ].ask) m_canvas_table.TextColor(c,r,(ticks[ 0 ].ask<ticks[ 1 ].ask)? clrRed : clrBlue , true ); continue ; } if (c== 4 ) { long time =:: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TIME ); string time_msc =:: IntegerToString (ticks[ 0 ].time_msc); int length =:: StringLen (time_msc); string msc =:: StringSubstr (time_msc,length- 3 , 3 ); string str =:: TimeToString (time, TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "." +msc; color clr= clrBlack ; if (ticks[ 0 ].ask==ticks[ 1 ].ask && ticks[ 0 ].bid==ticks[ 1 ].bid) clr= clrBlack ; else if (ticks[ 0 ].bid>ticks[ 1 ].bid) clr= clrBlue ; else if (ticks[ 0 ].bid<ticks[ 1 ].bid) clr= clrRed ; m_canvas_table.SetValue(c,r,str); m_canvas_table.TextColor(c,r,clr, true ); continue ; } } } } m_canvas_table.UpdateTable(); }

Und so sieht das dann aus:





Fig. 5. Datenvergleich zwischen dem Datenfenster und unserer Tabelle.





Die Testanwendung dieses Artikels kann mittel des Links unten heruntergeladen werden, für ein weiteres Studium.

Schlussfolgerung

Das Schema der Bibliothek des grafischen Interfaces im aktuellen Entwicklungsstand schaut aus wie unten abgebildet.

Fig. 6. Struktur der Bibliothek im augenblicklichen Entwicklungszustand.





Unten können Sie die letzten Versionen der Bibliothek und der Dateien zum Testen herunterladen.