X4Period_RSI_Arrows - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 795
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der wirkliche Autor:
transport_david
Vier Signalindikatoren basieren auf RSI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.
Trendsignale treten auf, wenn die RSI Oszillatoren im überverkauft und überkauft Bereich sind welche in den Eingabeparametern spezifiziert werden:
input uint rsiUpperTrigger=62; // Überkauftlevel input uint rsiLowerTrigger=38; // Überverkauftlevel
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 19.09.2007.
Abbildung 1. Der X4Period_RSI_Arrows Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2237
