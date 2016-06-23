CodeBaseKategorien
Indikatoren

X4Period_RSI_Arrows - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
795
Rating:
(33)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der wirkliche Autor:

transport_david

Vier Signalindikatoren basieren auf RSI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.

Trendsignale treten auf, wenn die RSI Oszillatoren im überverkauft und überkauft Bereich sind welche in den Eingabeparametern spezifiziert werden:

input uint rsiUpperTrigger=62;   // Überkauftlevel
input uint rsiLowerTrigger=38// Überverkauftlevel

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 19.09.2007.

Abbildung 1. Der X4Period_RSI_Arrows Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2237

