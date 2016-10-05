Der EA arbeitet sowohl im normalen Modus mit einer einzigen Position, auch mit im Modus HEDGE mit mehreren offenen Positionen.

Der Trailing kann über Fraktale durchgeführt werden, über Extremums der Bars, über Indikators Parabolic MA und ATR oder über die angegebene Anzahl der Punkte. Es ist auch möglich, die Order über den Prozentsatz der Gewinne einzugeben.

Parameter:

Das Beispiel der Arbeit über Parabolic:

Das Beispiel der Arbeit über MA:

