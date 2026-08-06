Swap Scanner Pro MT5

Swap Scanner 是一个信息面板，读取经纪商公布的隔夜利息（swap）数值，并将其转换为可跨品种比较的形式。面板不仅显示原始 swap 数值，还会将每个数值换算为账户存款货币，按一手的名义价值年化，并与同一品种的已实现波动率和日线趋势方向并列显示。面板不开仓、不修改、不平仓，也不产生交易信号。

swap 数值会因品种不同而以不同单位公布：点数、基础货币、保证金货币、存款货币、年化利率百分比，或持仓重开时附加的点数。Swap Scanner 读取终端为每个品种报告的计息模式，将各种模式统一归结为以账户货币表示的单一数值，使不同行的数值可以直接相互对照。换算基于 tick 价值与合约大小推导，因此对带有经纪商前缀或后缀的品种同样适用。

面板列说明

- SYMBOL：经纪商提供的品种名称。
- SWAP L 与 SWAP S：多头与空头持仓的每日 swap，已换算为存款货币，并按输入参数中设定的手数缩放。正值为收取，负值为支出。
- DIR：swap 数值较高的一侧。当两侧均为负值时显示短横线。
- CARRY%/y：DIR 一侧的 swap 年化后，表示为一手名义价值的百分比。该数值使不同品种处于同一比较尺度上。
- VOL%/y：年化波动率，按回溯期内日线对数收益率的标准差计算，并乘以 252 的平方根。
- EFF：CARRY%/y 除以 VOL%/y，表示 swap 数值相对于同一品种价格波动幅度的大小。
- TREND：当前日线收盘价相对于日线指数移动平均线的位置，显示为 UP、DOWN 或 FLAT。
- STATUS：由 EFF 以及 DIR 是否与 TREND 一致推导出的汇总标签，取值为 PRIME、HIGH、GOOD、OK 与 WEAK。当两侧 swap 均为负值时显示 COST，两侧均不计 swap 时显示 NONE，波动率低于下述阈值时显示 LOWVOL。

表格上方的信息行显示账户货币、金额列所用手数、已读取的品种数量、无法取得数据的品种数量、距离下一次三倍 swap 结算的倒计时，以及最近一次刷新的时间。

输入参数

品种与刷新

- Symbol source：读取全部 Market Watch 品种，或使用下方的自定义列表。
- Custom list：以逗号分隔的品种名称，需与经纪商的写法完全一致。
- Add custom symbols to Market Watch（MetaTrader 5 版本）：启用后，自定义列表中尚未显示的品种会被自动选中。
- Maximum rows displayed：表格显示的行数。
- Sort by：按效率比、年化 carry、每日金额或品种名称排序。
- Show positive carry only：隐藏两侧 swap 均为负值的行。
- Refresh interval：两次重新计算之间的间隔秒数。

计算

- Lot size for cash columns：仅影响 SWAP L 与 SWAP S 两列。百分比列与手数无关。
- Volatility lookback：波动率计算所用的日线根数。
- Trend EMA period：TREND 列所用日线指数移动平均线的周期。
- Days per year：将每日 swap 年化时使用的乘数。
- Day basis for interest-type swap：仅用于 swap 以年化利率百分比公布的品种。
- Min volatility % for rating：效率比是用 carry 除以波动率，因此波动率数值很小时会得出很大的比值。当此参数设为大于零的值时，年化波动率低于该值的品种将标记为 LOWVOL，不再获得 PRIME、HIGH、GOOD 或 OK 评级。EFF 数值本身仍照常显示，不会隐藏任何数据。受管理或挂钩的货币通常属于这种情况。默认值为零，表示关闭该过滤。
- Margin currency（MetaTrader 4 版本）：对以保证金货币公布 swap 的品种，该货币的解释方式。
- Triple swap weekday：倒计时所用的星期数。MetaTrader 5 版本设为 Auto 时从品种规格中读取，也可指定固定星期；MetaTrader 4 版本在此直接设定。各经纪商设置不同，请查阅自己经纪商的说明。
- Server rollover hour：与上述星期数共同确定倒计时所指向的服务器时刻。

面板行为

- Panel move mode：双击标题栏解锁面板并拖动，再次双击即可锁定；也可选择直接拖动标题栏。
- Double-click threshold：两次点击之间的最大间隔毫秒数。

面板外观

- 初始位置、行高、字体名称、字号，以及背景、文字与数值状态的颜色。

说明

品种必须存在于 Market Watch 窗口中。MetaTrader 5 版本可自行将自定义列表中的品种加入其中（除非关闭该选项）；MetaTrader 4 版本请按 Ctrl+U 并显示需要监控的品种。选择 Market Watch 作为来源时，面板读取的是当前已显示的品种。信息行中计入 N/A 的品种，或是经纪商不提供，或是写法不同，例如带后缀。

VOL%/y、EFF 与 TREND 三列需要至少 21 根日线。新加入的品种在终端下载完历史数据之前显示三个点。swap 两列与 CARRY%/y 不依赖历史数据，会立即显示。

swap 数值由经纪商设定，可能随时调整。面板显示的是终端当前公布的数值。

面板可加载在任意图表与任意时间周期上。计算基于所列品种的日线数据，与所在图表的时间周期无关。建议监控二十至四十个品种；将数百个品种加载至 Market Watch 会增加每次刷新所需的时间。

免责声明

本产品为分析与信息工具，不开仓、不修改、不平仓，也不产生交易信号。请先在模拟账户上测试，并自行管理风险。

如果您觉得本工具有用，欢迎评分或评价。如有疑问或功能建议，请使用本产品页面的评论区。

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SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
Market Structure Order Blocks and Gaps MT5
Zhen Yu Zheng
指标
本工具属于 ICT / 智能资金工具套件的一部分。它与我的其他 ICT/SMC 指标——时段 Kill Zones 和这款 Market Structure 工具——配合使用效果最佳，两者均提供 MT4 和 MT5 版本。将时段时机与市场结构结合可获得共振入场，欢迎在我的卖家主页查找完整套件。 Market Structure Pro 是一款基于 ICT 方法论的智能资金概念（SMC）指标。它自动识别市场结构和机构价位区域，并提供完整的缓冲区接口供 EA 集成。 市场结构。指标识别内部结构和摆动结构，标记结构突破（BOS）和性质转变（CHoCH），并为每种结构类型提供独立的多头和空头过滤器。它区分强弱高低点，并将等高点和等低点（EQH/EQL）标记为流动性价位。 订单块。内部订单块和摆动订单块会自动追踪缓解情况。提供两种显示模式：当前结构模式会将订单块延伸至被突破为止，固定长度模式则显示设定数量的K线。每个订单块可显示可选中线，并可应用基于 ATR 或区间的波动率过滤器。 公允价值缺口（FVG）。位移过滤器仅标记由高于平均动能的K线所形成的缺口，符合 ICT 对真实失衡的定义
FREE
Market Structure Order Blocks and Gaps MT4
Zhen Yu Zheng
指标
本工具属于 ICT / 智能资金工具套件的一部分。它与我的其他 ICT/SMC 指标——时段 Kill Zones 和这款 Market Structure 工具——配合使用效果最佳，两者均提供 MT4 和 MT5 版本。将时段时机与市场结构结合可获得共振入场，欢迎在我的卖家主页查找完整套件。 Market Structure Pro 是一款基于 ICT 方法论的智能资金概念（SMC）指标。它自动识别市场结构和机构价位区域，并提供完整的缓冲区接口供 EA 集成。 市场结构。指标识别内部结构和摆动结构，标记结构突破（BOS）和性质转变（CHoCH），并为每种结构类型提供独立的多头和空头过滤器。它区分强弱高低点，并将等高点和等低点（EQH/EQL）标记为流动性价位。 订单块。内部订单块和摆动订单块会自动追踪缓解情况。提供两种显示模式：当前结构模式会将订单块延伸至被突破为止，固定长度模式则显示设定数量的K线。每个订单块可显示可选中线，并可应用基于 ATR 或区间的波动率过滤器。 公允价值缺口（FVG）。位移过滤器仅标记由高于平均动能的K线所形成的缺口，符合 ICT 对真实失衡的定义
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Triple Screen Impulse System MT4
Zhen Yu Zheng
指标
Triple Screen Impulse System 是一个主图指标，实现了 Alexander Elder 所描述的三重滤网结构：两个周期上使用 Impulse System，第三个周期上使用 Force Index。它的输出是箭头，只有当三个屏幕同时允许同一方向时才会打印。每个屏幕也可以画在图表上，这样箭头背后的状态——或者没有出现箭头的原因——是可见的，而不需要靠推测。指标不绘制任何交易价位，因为它只回答一个很窄的问题：此刻，三个屏幕是否都允许同一个方向。 第一屏是潮汐。Impulse System 运行在高于图表周期的周期上，报告三种状态之一。绿色表示指数移动平均线和 MACD 柱状图同时上升，红色表示两者同时下降，蓝色表示两者不一致。在 Elder 的原始描述中，这一屏是一个否决层：它不告诉你去交易，而是告诉你不可以往哪个方向交易。绿色潮汐排除做空，红色潮汐排除做多。 第二屏是波浪。Force Index 运行在中间周期上，定位逆潮汐的回调。在绿色潮汐中，Force Index 转为负值标记出顺势入场之前的逆势回调；红色潮汐中条件镜像。这一屏负责装填，本身不产生箭头
Triple Screen Impulse System MT5
Zhen Yu Zheng
指标
Triple Screen Impulse System 是一个主图指标，实现了 Alexander Elder 所描述的三重滤网结构：两个周期上使用 Impulse System，第三个周期上使用 Force Index。它的输出是箭头，只有当三个屏幕同时允许同一方向时才会打印。每个屏幕也可以画在图表上，这样箭头背后的状态——或者没有出现箭头的原因——是可见的，而不需要靠推测。指标不绘制任何交易价位，因为它只回答一个很窄的问题：此刻，三个屏幕是否都允许同一个方向。 第一屏是潮汐。Impulse System 运行在高于图表周期的周期上，报告三种状态之一。绿色表示指数移动平均线和 MACD 柱状图同时上升，红色表示两者同时下降，蓝色表示两者不一致。在 Elder 的原始描述中，这一屏是一个否决层：它不告诉你去交易，而是告诉你不可以往哪个方向交易。绿色潮汐排除做空，红色潮汐排除做多。 第二屏是波浪。Force Index 运行在中间周期上，定位逆潮汐的回调。在绿色潮汐中，Force Index 转为负值标记出顺势入场之前的逆势回调；红色潮汐中条件镜像。这一屏负责装填，本身不产生箭头
Divergence Scanner Multi Oscillator MT5
Zhen Yu Zheng
指标
Divergence Scanner Multi Oscillator 同时在十个振荡器上搜索常规背离（regular divergence）和隐藏背离（hidden divergence），并标记出多个振荡器同时出现背离的K线。您无需在多个窗口中分别观察 RSI、MACD 和 Stochastic，本指标会在每根K线上扫描全部振荡器，并在图表上标注出现背离的振荡器名称，让共振情况一目了然。 扫描范围涵盖 MACD、MACD Histogram、RSI、Stochastic、CCI、Momentum、OBV、VWMACD、CMF（Chaikin Money Flow）和 MFI（Money Flow Index），还可读取您自选的外部自定义指标。每个振荡器都有独立开关，因此您可以只保留自己实际使用的那些。可搜索常规背离、隐藏背离或两者，而 Minimum Indicators in Agreement（最少共振指标数）参数会要求同一根K线上有设定数量的振荡器同时背离才绘制，从而过滤掉孤立信号。 背离以已确认的枢轴高低点（pivot high/low）为锚点。Pivot Perio
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Market Structure Break and Order Block Indicator
Zhen Yu Zheng
5 (1)
指标
Market Structure and Order Block Pro This indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 4 designed to visualize price action patterns based on institutional trading methodologies. It provides automated mapping of market structure, supply/demand zones, and liquidity levels, featuring a comprehensive buffer system for EA integration. Core Functionalities Market Structure Detection: Identifies Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHoCH) on both internal and swing levels. Order
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Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
5 (3)
指标
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
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Market Volume Profile Modes MT4
Zhen Yu Zheng
指标
Market Volume Profile Modes MT4 是一款分析型指标，直接在图表上显示成交量在各价格水平上的分布。对于选定的价格区间，它将纵向价格范围划分为可配置的若干行，把 tick 成交量累加到每一行，再以横向柱状图呈现结果。每一行会根据对应K线收阳还是收阴，拆分为多头部分和空头部分，从而分别显示各价位上买方与卖方的活动占比。 该指标通过单个输入参数提供八种计算模式。固定范围模式会在图表上添加一个可点击的按钮，用于创建可拖动的矩形，你移动或调整方框大小后，指标会针对其覆盖的K线重新计算分布，便于研究某一段特定的波段或盘整。可见范围模式根据图表窗口中当前显示的K线构建分布，并在你滚动或缩放时更新。其余模式会按周期自动为每个周期绘制一份分布：日内（Session）、周、月、小时、四小时，以及按你指定的固定K线数量分组的自定义模式。最大分布数量参数限制绘制多少个近期周期，可选的分隔线用于标示一个周期与下一个周期的交界处。 指标从累积分布中推导出三条参考水平线。控制点（POC）标示成交量最高的价格行。价值区上沿（VAH）与价值区下沿（VAL）界定中间那一段合计占总成交量指定百分
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ICT Session Kill Zones with Alerts MT5
Zhen Yu Zheng
指标
本指标在图表上绘制可配置的交易时段方框，将每个时段的最高价和最低价向前延伸为水平价位，并可在价格回到这些价位时发出提醒。时段开始时间通过经纪商服务器时间相对纽约时间的偏移设定，因此无论您的经纪商处于哪个时区，方框都能正确对齐。 指标绘制五个独立时段——亚洲、伦敦、NY AM、NY Lunch 和 NY PM，每个时段都有各自的启用开关、开始时间、持续时长和颜色，可显示为填充方框或仅边框。每个已完成时段的最高价和最低价会向前投射为水平价位，当价格穿越这些延伸线时，对应的线会自动结束，线条样式和宽度均可调节。此外还提供两条参考线：一条亚洲收盘线，将亚洲时段的中间价延伸至整个交易日；以及每个时段方框可选的中线。 当价格触及某个时段的高点或低点时，指标可发出提醒。提醒在每根K线仅触发一次，以避免在同一根K线上重复触发，并支持弹窗、声音、邮件和推送通知，各项均可独立开启或关闭。 配置时先从 ServerMinusNY 参数入手，它是您经纪商服务器时间减去纽约时间的小时数，应在其他设置之前先行设定。NumberOfDays 控制显示过去多少天的时段，而每个时段都带有各自的启用、开始时间、持
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Divergence Scanner Multi Oscillator MT4
Zhen Yu Zheng
指标
Divergence Scanner Multi Oscillator 同时在十个振荡器上搜索常规背离（regular divergence）和隐藏背离（hidden divergence），并标记出多个振荡器同时出现背离的K线。您无需在多个窗口中分别观察 RSI、MACD 和 Stochastic，本指标会在每根K线上扫描全部振荡器，并在图表上标注出现背离的振荡器名称，让共振情况一目了然。 扫描范围涵盖 MACD、MACD Histogram、RSI、Stochastic、CCI、Momentum、OBV、VWMACD、CMF（Chaikin Money Flow）和 MFI（Money Flow Index），还可读取您自选的外部自定义指标。每个振荡器都有独立开关，因此您可以只保留自己实际使用的那些。可搜索常规背离、隐藏背离或两者，而 Minimum Indicators in Agreement（最少共振指标数）参数会要求同一根K线上有设定数量的振荡器同时背离才绘制，从而过滤掉孤立信号。 背离以已确认的枢轴高低点（pivot high/low）为锚点。Pivot Perio
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ICT Session Kill Zones with Alerts MT4
Zhen Yu Zheng
指标
本指标在图表上绘制可配置的交易时段方框，将每个时段的最高价和最低价向前延伸为水平价位，并可在价格回到这些价位时发出提醒。时段开始时间通过经纪商服务器时间相对纽约时间的偏移设定，因此无论您的经纪商处于哪个时区，方框都能正确对齐。 指标绘制五个独立时段——亚洲、伦敦、NY AM、NY Lunch 和 NY PM，每个时段都有各自的启用开关、开始时间、持续时长和颜色，可显示为填充方框或仅边框。每个已完成时段的最高价和最低价会向前投射为水平价位，当价格穿越这些延伸线时，对应的线会自动结束，线条样式和宽度均可调节。此外还提供两条参考线：一条亚洲收盘线，将亚洲时段的中间价延伸至整个交易日；以及每个时段方框可选的中线。 当价格触及某个时段的高点或低点时，指标可发出提醒。提醒在每根K线仅触发一次，以避免在同一根K线上重复触发，并支持弹窗、声音、邮件和推送通知，各项均可独立开启或关闭。 配置时先从 ServerMinusNY 参数入手，它是您经纪商服务器时间减去纽约时间的小时数，应在其他设置之前先行设定。NumberOfDays 控制显示过去多少天的时段，而每个时段都带有各自的启用、开始时间、持
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Impulse System MTF
Zhen Yu Zheng
指标
Impulse System MTF 按照 Alexander Elder 描述的 Impulse System 为图表上的K线着色，并且可以取用更高周期的着色结果，而不局限于你正在看的这个周期。Impulse System 结合了一个趋势度量和一个动量度量：收盘价的指数移动平均线，以及 MACD 的柱状图。两者同时上升时K线为绿色，两者同时下降时为红色，两者不一致时为蓝色。 这三种状态的用处，在于 Elder 赋予它们的职责。Impulse System 是一个否决系统，而不是信号发生器。绿色不代表买入，它代表在多头同时掌握趋势和动量期间禁止做空。红色不代表卖出，它代表禁止做多。蓝色代表任何一方都没有控制权、两个方向都被允许，而这在实际盘面上正是趋势结束和开始的位置。按这种方式理解，这套着色是一层叠加在你现有入场方法之上的过滤器，而不是对它的替代。 本指标有两种运行模式，并根据你选择的周期自动切换。当所选周期与图表周期相同时，它就地为图表本身的K线重新着色。当你选择更高的周期时，它会把那个周期的K线作为叠加层画在当前图表上，因此你在五分钟或十五分钟图上操作时，日线或四小时的结构
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Force Index MTF MT4
Zhen Yu Zheng
指标
Force Index MTF 是经典力度指数（Force Index）振荡器的进阶实现，增强了多周期（MTF, Multi-Timeframe）能力。它通过计算价格变动与成交量的乘积，量化市场波动背后的原始力量，帮助交易者区分显著的趋势延续与轻微的回调。 作为一款动量-成交量振荡器，Force Index 衡量买方和卖方的力量。正值表示买盘压力占主导（吸筹/accumulation），负值表示卖盘压力占主导（派发/distribution），而零轴穿越则预示市场控制权可能发生转变——常被用于识别回调的结束。 本指标包含一个独立的 MTF 引擎，让您无需切换窗口，即可在当前图表上直接监控任意更高周期（HTF）的 Force Index 数据。它提供双模式灵敏度：短周期（例如 2）高度灵敏，适合在日内交易中捕捉短期回调；标准周期（例如 13）数据更平滑，针对波段趋势和结构转变进行了优化。彩色编码的柱状图让市场压力一目了然，优化的输出缓冲区（output buffers）使本指标可与智能交易系统（Expert Advisor / EA）连接。 在实际使用中，本指标可作为趋势跟随过滤
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Swap Scanner Pro MT4
Zhen Yu Zheng
指标
Swap Scanner 是一个信息面板，读取经纪商公布的隔夜利息（swap）数值，并将其转换为可跨品种比较的形式。面板不仅显示原始 swap 数值，还会将每个数值换算为账户存款货币，按一手的名义价值年化，并与同一品种的已实现波动率和日线趋势方向并列显示。面板不开仓、不修改、不平仓，也不产生交易信号。 swap 数值会因品种不同而以不同单位公布：点数、基础货币、保证金货币、存款货币、年化利率百分比，或持仓重开时附加的点数。Swap Scanner 读取终端为每个品种报告的计息模式，将各种模式统一归结为以账户货币表示的单一数值，使不同行的数值可以直接相互对照。换算基于 tick 价值与合约大小推导，因此对带有经纪商前缀或后缀的品种同样适用。 面板列说明 - SYMBOL：经纪商提供的品种名称。 - SWAP L 与 SWAP S：多头与空头持仓的每日 swap，已换算为存款货币，并按输入参数中设定的手数缩放。正值为收取，负值为支出。 - DIR：swap 数值较高的一侧。当两侧均为负值时显示短横线。 - CARRY%/y：DIR 一侧的 swap 年化后，表示为一手名义价值的百分
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Impulse System MTF MT4
Zhen Yu Zheng
指标
Impulse System MTF 按照 Alexander Elder 描述的 Impulse System 为图表上的K线着色，并且可以取用更高周期的着色结果，而不局限于你正在看的这个周期。Impulse System 结合了一个趋势度量和一个动量度量：收盘价的指数移动平均线，以及 MACD 的柱状图。两者同时上升时K线为绿色，两者同时下降时为红色，两者不一致时为蓝色。 这三种状态的用处，在于 Elder 赋予它们的职责。Impulse System 是一个否决系统，而不是信号发生器。绿色不代表买入，它代表在多头同时掌握趋势和动量期间禁止做空。红色不代表卖出，它代表禁止做多。蓝色代表任何一方都没有控制权、两个方向都被允许，而这在实际盘面上正是趋势结束和开始的位置。按这种方式理解，这套着色是一层叠加在你现有入场方法之上的过滤器，而不是对它的替代。 本指标有两种运行模式，并根据你选择的周期自动切换。当所选周期与图表周期相同时，它就地为图表本身的K线重新着色。当你选择更高的周期时，它会把那个周期的K线作为叠加层画在当前图表上，因此你在五分钟或十五分钟图上操作时，日线或四小时的结构
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Force Index MTF
Zhen Yu Zheng
指标
Force Index MTF 是经典力度指数（Force Index）振荡器的进阶实现，增强了多周期（MTF, Multi-Timeframe）能力。它通过计算价格变动与成交量的乘积，量化市场波动背后的原始力量，帮助交易者区分显著的趋势延续与轻微的回调。 作为一款动量-成交量振荡器，Force Index 衡量买方和卖方的力量。正值表示买盘压力占主导（吸筹/accumulation），负值表示卖盘压力占主导（派发/distribution），而零轴穿越则预示市场控制权可能发生转变——常被用于识别回调的结束。 本指标包含一个独立的 MTF 引擎，让您无需切换窗口，即可在当前图表上直接监控任意更高周期（HTF）的 Force Index 数据。它提供双模式灵敏度：短周期（例如 2）高度灵敏，适合在日内交易中捕捉短期回调；标准周期（例如 13）数据更平滑，针对波段趋势和结构转变进行了优化。彩色编码的柱状图让市场压力一目了然，优化的输出缓冲区（output buffers）使本指标可与智能交易系统（Expert Advisor / EA）连接。 在实际使用中，本指标可作为趋势跟随过滤
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Enhanced MACD Pro
Zhen Yu Zheng
指标
Enhanced MACD MT4 – Advanced Momentum and Trend Oscillator The Enhanced MACD MT4 is a versatile technical analysis tool that builds upon the classic Moving Average Convergence Divergence framework. It provides a refined 4-color histogram system and a comprehensive notification engine, designed to visualize momentum shifts and trend reversals with high precision. Functional Overview This implementation focuses on providing a clear visual representation of market dynamics through three primary com
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Semi automatic trading and tester
Zhen Yu Zheng
5 (1)
实用工具
This trading system requires the user to manually add Fibonacci, trend lines, horizontal lines, channel to perform semi-automatic or manual trading. The trading system can also be used in the tester. Trading panel provides: spread information margin information free marging Information The swap information to order for lots (requires your dealer support)
Correlation Exposure Matrix MT4
Zhen Yu Zheng
指标
三单同时开，三单同时亏。这通常不是运气差。 如果你开的几个品种平时就是一起涨、一起跌，那它们本来就会一起亏。看上去是分散了风险，实际上是同一笔交易下了三次。 分散的意义在于：一个亏的时候，另一个有机会赚。品种如果同向，这个机会根本不存在。 这个面板做一件事：把你现在开着的单子，算成几笔真正不同的交易。 EFFECTIVE POSITIONS      1.2 of 3 开了 3 单，实际只相当于 1.2 单。另外那 1.8 单没有分散任何东西，只是把仓位加大了。 什么时候用 下单前：想再加一单，先看该挑哪个品种，才算真的多了一笔交易。 持仓中：看看手上这几单是不是同一个风险，要不要减一减。 复盘时：这次为什么亏得比预想的多，答案常常在这里。 一个完整的例子 假设你买了 GBPUSD，现在想再开一单。 面板的 RISK BLOCKS 区把品种分了组： B1            USDCHF   same        USDCAD   opposite    GBPUSD XAUUSD EURUSD AUDUSD NZDUSD independent   USD
Correlation Exposure Matrix MT5
Zhen Yu Zheng
指标
三单同时开，三单同时亏。这通常不是运气差。 如果你开的几个品种平时就是一起涨、一起跌，那它们本来就会一起亏。看上去是分散了风险，实际上是同一笔交易下了三次。 分散的意义在于：一个亏的时候，另一个有机会赚。品种如果同向，这个机会根本不存在。 这个面板做一件事：把你现在开着的单子，算成几笔真正不同的交易。 EFFECTIVE POSITIONS      1.2 of 3 开了 3 单，实际只相当于 1.2 单。另外那 1.8 单没有分散任何东西，只是把仓位加大了。 什么时候用 下单前：想再加一单，先看该挑哪个品种，才算真的多了一笔交易。 持仓中：看看手上这几单是不是同一个风险，要不要减一减。 复盘时：这次为什么亏得比预想的多，答案常常在这里。 一个完整的例子 假设你买了 GBPUSD，现在想再开一单。 面板的 RISK BLOCKS 区把品种分了组： B1            USDCHF   same        USDCAD   opposite    GBPUSD XAUUSD EURUSD AUDUSD NZDUSD independent   USD
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