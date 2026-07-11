ICT Session Kill Zones with Alerts MT5

本指标在图表上绘制可配置的交易时段方框，将每个时段的最高价和最低价向前延伸为水平价位，并可在价格回到这些价位时发出提醒。时段开始时间通过经纪商服务器时间相对纽约时间的偏移设定，因此无论您的经纪商处于哪个时区，方框都能正确对齐。





指标绘制五个独立时段——亚洲、伦敦、NY AM、NY Lunch 和 NY PM，每个时段都有各自的启用开关、开始时间、持续时长和颜色，可显示为填充方框或仅边框。每个已完成时段的最高价和最低价会向前投射为水平价位，当价格穿越这些延伸线时，对应的线会自动结束，线条样式和宽度均可调节。此外还提供两条参考线：一条亚洲收盘线，将亚洲时段的中间价延伸至整个交易日；以及每个时段方框可选的中线。





当价格触及某个时段的高点或低点时，指标可发出提醒。提醒在每根K线仅触发一次，以避免在同一根K线上重复触发，并支持弹窗、声音、邮件和推送通知，各项均可独立开启或关闭。





配置时先从 ServerMinusNY 参数入手，它是您经纪商服务器时间减去纽约时间的小时数，应在其他设置之前先行设定。NumberOfDays 控制显示过去多少天的时段，而每个时段都带有各自的启用、开始时间、持续时长和颜色设置。提醒设有总开关，以及声音、弹窗、邮件和推送的独立开关；样式方面则涵盖填充模式、边框宽度和线条样式。





本指标适用于 XAUUSD 和主要外汇货币对，也可用于任何品种。它适合 M1 至 M15 周期用于入场，M30 或 H1 用于把握时段背景，并可与订单块、公允价值缺口和市场结构工具配合使用。这是一款分析型指标：它不会开仓、修改或平仓，因此请始终在模拟账户上测试，并自行管理风险。





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