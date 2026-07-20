Market Volume Profile Modes MT4 是一款分析型指标，直接在图表上显示成交量在各价格水平上的分布。对于选定的价格区间，它将纵向价格范围划分为可配置的若干行，把 tick 成交量累加到每一行，再以横向柱状图呈现结果。每一行会根据对应K线收阳还是收阴，拆分为多头部分和空头部分，从而分别显示各价位上买方与卖方的活动占比。

该指标通过单个输入参数提供八种计算模式。固定范围模式会在图表上添加一个可点击的按钮，用于创建可拖动的矩形，你移动或调整方框大小后，指标会针对其覆盖的K线重新计算分布，便于研究某一段特定的波段或盘整。可见范围模式根据图表窗口中当前显示的K线构建分布，并在你滚动或缩放时更新。其余模式会按周期自动为每个周期绘制一份分布：日内（Session）、周、月、小时、四小时，以及按你指定的固定K线数量分组的自定义模式。最大分布数量参数限制绘制多少个近期周期，可选的分隔线用于标示一个周期与下一个周期的交界处。

指标从累积分布中推导出三条参考水平线。控制点（POC）标示成交量最高的价格行。价值区上沿（VAH）与价值区下沿（VAL）界定中间那一段合计占总成交量指定百分比的价格行，默认百分比为百分之七十。这三条线均可单独显示或隐藏，并有一个总开关可一次性切换全部；直方柱本身也可关闭，只保留水平线。

输入参数可设置行数、分布宽度（占周期宽度的百分比）、柱间间隙、价值区百分比，以及直方图绘制在周期的哪一侧。多头与空头柱、控制点、价值区边界、范围矩形和周期分隔线的颜色、线宽与线型均可配置，固定范围按钮的位置、大小与颜色也可调整。该指标适用于任意品种和周期，数据源为 tick 成交量。

一种常见用法是运行某一种周期模式，观察近期若干时段内成交量集中的位置；或使用固定范围与可见范围模式，对选定区域进行更细致的观察。这些参考水平线可与你自己的分析方法结合，作为此前交易兴趣所在的区域来参考。

本产品是分析型指标，不会开仓、改单或平仓。请先在模拟账户上测试，并自行管理风险。如果你觉得本指标有用，欢迎评分或评价。如有疑问或功能建议，请使用本产品页面的评论区。